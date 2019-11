Now TV inclusa con offerte Vodafone casa fino al 17 novembre

Per chi attiva un’offerta in fibra ottica di Vodafone in promozione l’accesso al pacchetto Intrattenimento di NOW TV e Vodafone TV . Scopri con quali piani dell’operatore britannico si può avere anche l’intrattenimento della streaming tv di Sky incluso nel prezzo e quali sono le condizioni per acquistare i pacchetti Sport o Sport Plus e ampliare il catalogo di Vodafone TV

Vodafone è tra gli operatori di rete fissa più apprezzati dagli utenti italiani per diversi motivi. Il primo è che offre una rete veloce, stabile e con una copertura decisamente ampia a livello nazionale. Con la fibra ottica del provider in rosso nella versione FTTH (Fiber to the Home) è possibile navigare su Internet fino a 1 Gigabit al secondo nelle principali città e località limitrofe.

Il secondo motivo è che Vodafone è molta generosa, soprattutto con chi sottoscrive una delle sue tariffe Internet casa arrivando da un altro operatore. Oggi il provider britannico punta sull’intrattenimento televisivo grazie alla collaborazione con NOW TV, la piattaforma di streaming che consente di accedere ai principali programmi di Sky, compresi film, programmi TV e Serie A.

Per scoprire quale piano dell’operatore si adatta meglio alle vostre esigenze e quali servizi gratuiti sono offerti al momento per chi attiva dei nuovi abbonamenti usate il comparatore di SosTariffe.it e in pochi secondi lo strumento confronterà per voi i cataloghi delle offerte restituendovi quelle che si adattano meglio alle vostre esigenze.

La promozione FTTH che ti regala NOW TV

Nello specifico, Vodafone regala a chi sottoscrive una sua offerta FTTH l’accesso gratuito all’opzione Vodafone TV Intrattenimento per vedere le migliori serie TV di Sky, i programmi più seguiti come X Factor e Masterchef e tutti gli eventi sportivi in programmazione su Eurosport. In più si può anche godere delle pellicole nel listino di CHILI (30 film al mese), 6 mesi di abbonamento alla piattaforma di streaming Infinity di Mediaset e tutti i canali del digitale terrestre.

L’offerta è stata proposta ai clienti Vodafone fibra a Settembre e vista la popolarità l’operatore ha deciso di riporla per gli utenti che attivino un piano FTTH entro il 17 Novembre. Si tratta di una proposta davvero imperdibile che arricchisce i piani fibra Vodafone. Di seguito sono illustrati tutti i dettagli delle offerte internet casa di Vodafone e i contenuti visibili tramite NOW TV.

Non perdete tempo e verificate la copertura disponibile dei servizi FTTH di Vodafone nel vostro comune o nella vostra via. Grazie all’apposito strumento gratuito fornito da SosTariffe.it potete avere la certezza di essere coperti da tale tecnologia e godervi la visione di programmi di qualità e sport sullo schermo del televisore o dei dispositivi mobili. Trattandosi di contenuti trasmessi via streaming, è altrettanto importante verificare la velocità della connessione Internet casa.

Sul nostro sito è disponibile un efficiente speed test gratuito per monitorare le performance della rete in download e upload per avere la certezza di disporre della banda minima per una visione di alta qualità. Nel caso di NOW TV si consigliano almeno 2,5 Mbps.

Le offerte Internet casa di Vodafone

1. Internet Unlimited

Si tratta della tariffa con cui Vodafone ha lanciato la sua fibra ultraveloce, attivabile in 100 comuni. La promozione nel corso dei mesi ha subito alcune variazioni e ad oggi propone ai nuovi clienti:

Navigazione illimitata fino a 1 Gigabit sulla Giga Network di Vodafone con FTTH . In alternativa sono disponibili anche FTTC e ADSL .

sulla di con . In alternativa sono disponibili anche e . SIM dati per tablet e chiavette con 30 GB di traffico al mese

dati per tablet e chiavette con di traffico al mese Vodafone Ready incluso: servizio di assistenza, installazione e manutenzione dei dispositivi associati alla fibra. Il servizio normalmente avrebbe un costo di 6 euro al mese

incluso: servizio di assistenza, installazione e manutenzione dei dispositivi associati alla fibra. Il servizio normalmente avrebbe un costo di 6 euro al mese Chiamate gratuite verso numeri fissi e mobili nazionali . Per avere le chiamate verso le altre destinazioni incluse basta aggiungere 5 euro al mese .

. Per avere le basta aggiungere . Vodafone TV Intrattenimento (solo con FTTH)

(solo con FTTH) Modem Vodafone Station incluso

L’offerta ha un costo di 27,90 euro al mese in promozione invece di 37,90 euro. Il costo di attivazione è incluso ma solo se si rispetta il vincolo contrattuale di 2 anni, in caso di recesso anticipato il contributo di 1 euro per 24 mesi dovrà essere corrisposto in un’unica soluzione. Vodafone Ready può non essere acquistata, ma se si sceglie di non includerla il costo complessivo del canone mensile salirà a 31,90 euro.

Con questo piano è al momento in promozione il pacchetto Vodafone TV con NOW TV Intrattenimento e Serie TV. In pratica attivando l’offerta in fibra ottica, ma vale solo per la FTTH, si avrà incluso nell’abbonamento anche il servizio di streaming tv combinato Vodafone e NOW TV. Ma lo sconto sul prezzo del canone di questo servizio accessorio è riservato solo a chi attivi online la tariffa.

2. Vodafone One Pro

Con questo piano Fibra + Mobile i clienti pagheranno un abbonamento mensile di 37,90 euro per avere i servizi internet casa con fibra ottica (disponibile l’attivazione sia per FTTH che per FTTC o ADSL a 20 Mega). Oltre alla fibra ad 1 Gigabit gli utenti avranno:

sim con 30 GB al mese per tablet e chiavette (solo per chi attivi online)

chiamate verso fissi nazionali a 0.19 euro di scatto alla risposta

traffico voce verso i cellulari nazionali e fissi in Europa, Usa e Canada a 0.19 euro al minuto e 0.19 euro di scatto alla risposta

una sim con 25 GB di traffico internet in 5G, chiamate illimitate e l’opzione per non consumare Giga usando le app preferite

L’assistenza dedicata per la Vodafone Station di Vodafone Ready può essere compresa nel piano pagando 6 € al mese in più per 4 anni.

Questa tariffa non comprende i servizi Vodafone Tv che possono essere acquistati a parte. Solo i clienti che sceglieranno di attivare Vodafone One Pro in FTTH potranno usufruire dello sconto di 10 € per l’attivazione di Vodafone TV e quindi avere anche NOW TV intrattenimento e serie tv gratis.

Internet casa con Vodafone TV

L’unica promozione che consente di avere gratis Vodafone Tv e il pacchetto base di Now Tv per seguire gli show e le serie tv di Sky è il piano Unlimited appena illustrato, questo però non esclude che attivando Unlimited o avendo acquistato altre soluzioni del catalogo Vodafone non si possa avere accesso ai contenuti della streaming tv a prezzi scontati.

La promozione che include Vodafone TV e i pacchetti NOW TV scontati è valida per le nuove attivazioni, per i vecchi clienti o per chi abbia dei piani FTTC o ADSL le soluzioni Vodafone TV e NOW TV possono essere acquistate come extra e aggiunte agli abbonamenti sottoscritti. L’unico limite posto dall’operatore britannico per poter attivare i piani tv è che la connessione scelta sia superiore a 8 Mbps, questo esclude quindi i vecchi pacchetti Adsl a 7 Mega.

Ci sono almeno 4 soluzioni Vodafone TV e NOW TV a prezzi ribassati riservate a chi scelga di attivare l’offerta Vodafone fibra fino a 1 Gigabit sulla Giga Network di Vodafone con FTTH, gli altri utenti invece dovranno pagare il prezzo pieno. Ecco i diversi pacchetti tv disponibili e i relativi costi:

1. Vodafone TV Sport Plus e NOW TV Sport

Il pacchetto avrà un costo di 30 euro per tutti i clienti, ma sarà scontato a 20 euro per chi sottoscriva l’offerta in fibra ottica dell’operatore britannico. Attivando questa opzione si avrà accesso a:

23 canali di Sky Sport in Super HD con 7 partite di Serie A su 10 per giornata di campionato, Champions League, Europa League, Premier League, Bundesliga, Moto GP, Formula 1 e i principali tornei di rugby, tennis e golf

di in con 7 partite di Serie A su 10 per giornata di campionato, Champions League, Europa League, Premier League, Bundesliga, Moto GP, Formula 1 e i principali tornei di rugby, tennis e golf 3 mesi di ticket di NOW TV Sport

2. Vodafone TV Sport

Il piano costerebbe 10 euro al mese, ma per chi attivi l’FTTH sarà gratis. La promozione consiste in uno sconto di 10 euro per chi abbia la fibra ottica o attivi una nuova linea FTTH, quindi in pratica questi utenti si ritroveranno a pagare solo i 27,90 euro di Unlimited o il canone mensile del piano fibra Vodafone. Con questa soluzione i clienti potranno seguire:

Selezione di partite di Champions League ed Europa League, Gran Premi di Formula 1 e Moto GP e altri contenuti su Sky Sport Mix

3. Vodafone TV Intrattenimento e NOW TV Intrattenimento

Così come appena illustrato per Vodafone TV Sport avviene anche per Intrattenimento. Per incentivare i propri clienti l’operatore include questa soluzione base nell’offerta Unlimited o la promuove con uno sconto di 10 euro per chi abbia la fibra ottica. Gli altri pagheranno un canone mensile di 10 euro per accedere a:

13 canali in HD di Sky con gli show di Sky Uno (Masterchef e X Factor), serie TV, news, documenti, eventi sportivi di Eurosport e programmi per bambini anche on demand

4. Vodafone TV Sport Plus, Intrattenimento e NOW TV Sport, Intrattenimento e Serie TV

Infine, si possono combinare tutti i pacchetti visti sin qui. Il costo di questa soluzione sarebbe di 40 euro al mese, che scendono a 30 euro per gli utenti FTTH. In questo piano sono compresi quindi i canali sportivi, gli eventi e gli spettacoli in onda sui canali Sky, i documentari e i tutto ciò che abbiamo descritto nei singoli cataloghi. La spesa mensile complessiva per chi scelga questa opzione sarà di 47,90 euro per chi attivi la fibra ottica, per gli altri utenti salirà a 57,90 euro.

In tutti i pacchetti sono poi inclusi:

30 film di CHILI al mese e 1 euro di sconto sulle prime visioni

al mese e 1 euro di sconto sulle prime visioni 6 mesi di abbonamento alla piattaforma di streaming Infinity di Mediaset

di Tutti i canali del Digitale Terrestre

La tariffa fibra ha un costo di partenza di 27,90 euro al mese. Il costo di attivazione, pari a 24 €, è incluso ma in caso di recesso anticipato il contributo di 1 euro per 24 mesi dovrà essere corrisposto in un’unica soluzione. L’opzione “Prova 3 mesi” permette di recedere gratuitamente entro 90 giorni dall’attivazione del servizio Vodafone TV restituendo il TV box entro 30 giorni dalla comunicazione di recesso. I contenuti di Vodafone TV sono disponibili anche su smartphone e tablet dall’apposita app per iOS e Android.

L’offerta di NOW TV

NOW TV consente di accedere ai contenuti di Sky senza sottoscrivere un abbonamento alla pay TV. I film, serie TV, programmi ed eventi sportivi sono disponibili in streaming e on demand su televisione, smartphone e tablet Android, iPhone, iPad, console per videogiochi, tramite dongle TV Chromecast. Allo stesso account è possibile associare fino a 4 diversi dispositivi.

NOW TV offre diverse tipologie di ticket:

Intrattenimento : Offre 13 canali dedicati agli show televisivi, ai documentari e ai programmi per bambini. Il costo è di 9,99 euro al mese .

: Offre 13 canali dedicati agli show televisivi, ai documentari e ai programmi per bambini. Il costo è di . Cinema : Offre 1000 titoli on demand, 7 nuovi film a settimana e 9 canali Sky Cinema . Il costo è di 9,99 euro al mese .

: Offre 1000 titoli on demand, 7 nuovi film a settimana e 9 canali . Il costo è di . Serie TV : Intere stagioni di serie TV popolari, anche in esclusiva, e nuovi episodi ogni settimana. Il costo è di 9,99 euro al mese .

: Intere stagioni di serie TV popolari, anche in esclusiva, e nuovi episodi ogni settimana. Il costo è di . Sport: Permette di vedere 23 canali dedicati allo sport e di seguire in diretta 7 partite su 10 di Serie A per giornata, Champions League, Europa League, Premier League, Bundesliga, Formula 1 e i principali tornei di golf, tennis e rugby. Nel ticket sono compresi i pacchetti Sky Sport e Sky Calcio. Il ticket giornaliero ha un costo di 7,99 euro mentre quello settimanale è disponibile a 14,99 euro. Per acquistare il ticket mensile, invece, sono necessari 29,99 euro.

NOW TV permette di acquistare un pacchetto composto dai 2 o 3 ticket tra Intrattenimento, Cinema e Serie TV per 14,99 euro al mese nel primo caso e 19,99 euro al mese nel secondo. L’Opzione+ permette poi per 2,99 euro al mese di accedere ai programmi in HD e di utilizzare lo stesso account su 2 diversi dispositivi in contemporanea.

NOW TV Smart Stick

NOW TV Smart Stick è un dispositivo che permette di trasformare un qualsiasi televisore “tradizionale” in una smart TV. Il dongle oltre a fornire accesso ad app popolari come YouTube, DAZN, Vevo e Vimeo, permette di visionare i contenuti dei seguenti pacchetti NOW TV:

Primo mese ticket Sport incluso in Super HD a 29,99 euro al mese

incluso in a Tre mesi di ticket Intrattenimento incluso in HD a 29,99 euro al mese

incluso in a Tre mesi di ticket Cinema incluso in HD a 29,99 euro al mese

incluso in a Tre mesi di ticket Serie TV incluso in HD a 29,99 euro al mese

NOW TV Smart Stick può essere acquistata nelle catene di elettronica Mediaworld, Unieuro, Euronics, Expert e Trony.

I nuovi clienti che acquistano uno qualsiasi dei ticket NOW TV usufruiscono di un periodo di prova gratuito di 14 giorni. Si ha comunque la possibilità di recedere dal contratto in ogni momento, in quanto non sono previsti né alcun vincolo per il rinnovo né costi extra per la disdetta.