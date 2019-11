Passa a Vodafone da Tim, Wind e Tre: le offerte di Novembre 2019

Vodafone in questi giorni ha aggiornato la sua offerta di telefonia mobile con nuove tariffe con Gigabyte illimitati. Scopri tutte le offerte del provider britannico e i vantaggi per chi effettua la portabilità di Tim, Wind e Tre

Vodafone è tra i più importanti operatori di telefonia mobile a livello globale e in Italia ormai da anni ha consolidato la sua posizione. L’azienda britannica, però, è alla costante ricerca di nuovi clienti e per questo a cadenza regolare rinnova la sua offerta per allinearla alle necessità rinnovate degli utenti e renderle così più attraenti rispetto a quelle della concorrenza. Di seguito sono illustrate nel dettaglio le tariffe di Vodafone per coloro che arrivano da altri operatori come Tim, Wind e Tre:

Le offerte Vodafone di novembre per chi arriva da altri operatori

1. Infinito

Minuti illimitati per chiamare (1.000 minuti extra Ue)

SMS illimitati

Giga illimitati per navigare in Internet fino a 2 Megabit al secondo anche in 5G

Roaming Extra Ue – 1 GB + 100 minuti

12 mesi di Tidal Premium

La tariffa ha un costo di 26,99 euro invece di 36,99 euro con addebito su carta di credito o conto corrente SSD. La spesa per l’attivazione dedicata ai nuovi clienti è di 5 euro in promozione (22,5 euro per i già clienti Vodafone) invece di 31 euro se si consumano almeno 384 euro di ricariche.

2. Infinito Gold Edition

Minuti illimitati per chiamare (1.000 minuti extra Ue)

SMS illimitati

Giga illimitati per navigare in Internet fino a 10 Megabit al secondo anche in 5G

Roaming Extra Ue – 2 GB + 300 minuti

12 mesi di Sky Sport Mix

12 mesi di NOW TV Mobile

La tariffa ha un costo di 29,99 euro invece di 39,99 euro con addebito su carta di credito o conto corrente SSD. La spesa per l’attivazione dedicata ai nuovi clienti è di 5 euro in promozione (22,5 euro per i già clienti Vodafone) invece di 31 euro se si consumano almeno 575 euro di ricariche.

3. Infinito Black Edition

Minuti illimitati per chiamare (1.000 minuti extra Ue)

SMS illimitati

Giga illimitati per navigare in Internet fino a 1 Gigabit anche in 5G

Roaming Extra Ue – 5 GB + 500 minuti

12 mesi di Sky Sport Mix

12 mesi di NOW TV Mobile

12 mesi di Tidal Premium

La tariffa ha un costo di 39,99 euro invece di 59,99 euro con addebito su carta di credito o conto corrente SSD. La spesa per l’attivazione dedicata ai nuovi clienti è di 5 euro in promozione (22,5 euro per i già clienti Vodafone) invece di 31 euro se si consumano almeno 575 euro di ricariche.

4. Shake it Easy

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

60 GB di traffico in 4.5G o 5G per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 14,99 euro al mese senza vincoli ed è in esclusiva per chi ha fino a 30 anni compiuti. Pagando con carta di credito o IBAN i Gigabyte a disposizione passano da 30 a 60. 10 GB possono essere utilizzati per navigare in Unione Europea. La spesa per l’attivazione per i nuovi clienti è di 3 euro. La promozione permette di accedere a social network, app di messaggistica, mappe e piattaforme di streaming musicale senza consumare traffico. Nella tariffa sono inoltre inclusi:

Numero assistenza 414

Segreteria telefonica

Servizi Chiamami e Recall

Hotspot

Abbonamento di 6 mesi alla piattaforma di streaming musical Tidal

5. RED Unlimited Smart

Minuti illimitati per chiamare (anche verso l’Ue)

1.000 minuti per chiamare fuori Ue

SMS illimitati

40 GB di traffico in 4.5G o 5G per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 18,99 euro al mese invece di 24,99 euro con addebito su carta di credito o conto corrente SSD. La spesa per l’attivazione del’offerta per i nuovi clienti è di 3 euro (22,5 euro per chi è già utente Vodafone) se si consumano almeno 269 euro di credito telefonico, altrimenti sono 29 euro. Inoltre, è possibile navigare sulle app social e di messaggistica, mappe e piattaforme di streaming musicale senza consumare dati.

6. RED Unlimited Ultra

Minuti illimitati per chiamare (anche verso l’Ue)

1.000 minuti per chiamare fuori Ue

SMS illimitati

30 GB di traffico in 4.5G o 5G per navigare in Internet

1 GB e 200 minuti in roaming extra Ue

RED Care incluso

La promozione ha un costo di 24,99 euro al mese invece di 34,99 euro con addebito su carta di credito o conto corrente SSD. La spesa per l’attivazione del’offerta per i nuovi clienti è di 3 euro (22,5 euro per chi è già utente Vodafone) se si consumano almeno 359 euro di credito telefonico, altrimenti sono 29 euro. Inoltre, è possibile navigare sulle app social e di messaggistica, mappe e piattaforme di streaming musicale senza consumare dati.

7. Unlimited X4 Pro

Minuti illimitati per chiamare

29 cent per SMS

10 GB di traffico in 4.5G per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 14,99 euro al mese. La spesa per l’attivazione del’offerta per i nuovi clienti è di 3 euro (29 euro per chi è già utente Vodafone) se si consumano almeno 239 euro di credito telefonico, altrimenti sono 26 euro. Inoltre, è possibile navigare sulle app social e di messaggistica, mappe e servizi di streaming musicale senza consumare dati.

I vantaggi di passare a Vodafone

Vodafone è il secondo operatore per numero di linee attive in Italia e il suo principale punto di forza è senza dubbio nella sua rete diffusa a livello capillare su tutto il territorio Italiano. Chi arriva da Wind e Tre può quindi contare su un’infrastruttura decisamente poco sensibile a malfunzionamenti e disservizi e soprattutto in grado di garantire un segnale stabile e potente anche nelle zone più remote del Paese.

Vodafone garantire un’eccellente copertura in 4G e 4.5G ma è anche l’unico operatore insieme a Tim ad offrire la possibilità di accedere al 5G, l’ultima evoluzione per quanto riguarda gli standard di comunicazione per reti mobili.

Questa tecnologia consente di navigare su Internet, accedere alle proprie app preferite e giocare online in tempo reale e senza il cosiddetto fenomeno dei lag, ovvero in ritardo tra l’imput dell’utente e l’avvio della funzione che si intende attivare. Il tempo di reazione della rete è infatti inferiore ai 10 ms. La vera rivoluzione riguarda però la velocità di navigazione, che è di 4 volte superiore a quella massima garantita dal 4.5G. Con il 5G si può arrivare a 1 Gigabit al secondo ma l’obiettivo è arrivare a 10 Gigabit entro i prossimi anni.

Il nuovo standard di rete è in grado di gestire la connessione contemporanea di 10 dispositivi smart tra telefoni, tablet, elettrodomestici, altoparlanti e terminali Smart Home. Il segnale non si disperde e l’esperienza di utilizzo risulta ottimale per tutti i device. La crescente virtualizzazione permette di condividere foto, guardare video, parlare e navigare in Rete con la massima stabilità anche se si è in movimento o il traffico Internet è particolarmente congestionato.

Il tempo di attesa per le chiamate con il 5G è stato ulteriormente ridotto e la qualità del suono percepita è migliorata del 50%, soprattutto in ambienti rumorosi e affollati. Lo standard ha inoltre implementato anche l’aspetto della sicurezza. La Rete Sicura di Vodafone ha protetto i dati e i pagamenti degli utenti bloccando in un anno 3 miliardi di malware e 44 milioni di virus.

La Giga Network 5G di Vodafone è disponibile a Bologna, Torino, Roma, Napoli, Milano e in alcune aree dei Comuni limitrofi al capoluogo lombardo. Vodafone comunque si è posa l’obiettivo di arrivare a breve a 100 città in Italia. L’opzione 5G è inclusa in tutte le principali tariffe del provider britannico ad eccezione di Unlimited X4 Pro. Chi sottoscrive un piano telefonico differente può comunque navigare al massimo della velocità oggi disponibile sottoscrivendo l’apposita opzione al costo di 10 euro al mese ma con primo mese gratuito.

Chi arriva da Tim già usufruire di una rete mobile efficiente e ben distribuita ma passando a Vodafone può contare su una nuova linea di tariffe con Gigabyte illimitati chiamata Infinto. Queste tariffe permettono quindi non solo di chiamare e inviare SMS ma anche di navigare in internet e utilizzare le diverse piattaforme di streaming per musica e film senza guardare a quanto traffico dati si consuma.

In più, Vodafone ha aggiunto ai piani una serie di servizi inclusi dedicati all’intrattenimento. Con il ticket di NOW TV si possono guardare i programmi e le serie TV di successo di Sky come Gomorra o X Factor. Con Vodafone TV Mobile consente invece di accedere ai principali eventi sportivi come gli incontri della Champions League ed NBA.

Infine, le tariffe telefono incluso di Vodafone sono tra le più interessanti sul mercato. L’operatore britannico consente di scegliere tra i migliori e più recenti modelli di brand molto apprezzati dagli utenti come Apple, Samsung, Huawei e Xiaomi. L’azienda richiede un vincolo di 30 mesi per queste promozioni e l’eventuale pagamento di un acconto a seconda del telefono che si desidera acquistare a rate. Nel caso in cui si passi ad altro operatore prima della scadenza, l’utente sarà tenuto a pagare le rate residue. Chi esercita il diritto di recesso entro 14 giorni dalla ricezione dell’ordine dovrà invece restituire il telefono e tutto ciò che è contenuto nella scatola (caricabatterie, auricolari, etc.). Il codice IMEI riportato sul telefono e quello sulla scatola devono coincidere.