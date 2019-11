5 consigli per scegliere la migliore offerta internet casa

Per scegliere la miglior offerta Internet casa è necessario valutare diversi fattori a partire dalla tecnologia con cui avviene la connessione e sino ad arrivare al costo mensile dell’offerta e ai vari bonus aggiuntivi inclusi nel prezzo di sottoscrizione. Ecco alcuni utili consigli per scegliere la migliore offerta Internet casa.

La scelta della migliore tariffa da attivare tra le tante offerte Internet casa attualmente disponibili sul mercato passa per un’attenta analisi delle opzioni a disposizione e, soprattutto, delle proprie esigenze. Sul mercato di telefonia fissa, infatti, ci sono un gran numero di offerte davvero molto interessanti che possono garantire la possibilità di sfruttare una connessione illimitata ad alta velocità ad un prezzo ridotto.

La tabella qui di seguito riassume le migliori offerte Internet casa attualmente disponili sul mercato di telefonia fissa in Italia.

Nome offerta Linea telefonica Connessione ad Internet Costi mensili Bonus aggiuntivi Fibra 1000 Unlimited di Wind Chiamate gratis verso fissi e mobili nazionali e fissi internazionali (Europa occidentale, USA e Canada) Connessione illimitata tramite fibra FTTH (sino a 1000 Mega) oppure FTTC (sino a 200 Mega) o ADSL (sino a 20 Mega) 26,98 Euro al mese con attivazione e modem Wi-Fi inclusi 100 GB in 4G al mese sotto rete Wind da condividere con un massimo di altri 4 numeri Wind; Amazon Echo Dot in regalo Super Fibra di Tre Chiamate gratis verso fissi e mobili nazionali e fissi internazionali (Europa occidentale, USA e Canada) Connessione illimitata tramite fibra FTTH (sino a 1000 Mega) oppure FTTC (sino a 200 Mega) o ADSL (sino a 20 Mega) 26,98 Euro al mese con attivazione e modem Wi-Fi inclusi Giga illimitati su mobile per i già clienti Tre; Possibilità di attivare ALL-IN Super Power con minuti, SMS e GB illimitati a 7,99 Euro al mese Fastweb Casa Chiamate gratis verso fissi e mobili nazionali (+1000 minuti verso l’estero a 5 Euro al mese) Connessione illimitata tramite fibra FTTH (sino a 1000 Mega) oppure FTTC (sino a 200 Mega) o ADSL (sino a 20 Mega) 29,95 Euro al mese con attivazione e modem Wi-Fi inclusi Senza vincoli di permanenza TIM Super Fibra Chiamate a consumo Connessione illimitata tramite fibra FTTH sino a 1000 Mega 30 Euro al mese per un anno (poi 35 Euro al mese). Attivazione e modem Wi-Fi inclusi Accesso illimitato a TIM Vision Internet Unlimited di Vodafone Chiamate gratis verso fissi e mobili nazionali Connessione illimitata tramite fibra FTTH (sino a 1000 Mega) oppure FTTC (sino a 200 Mega) o ADSL (sino a 20 Mega) 27,90 Euro al mese con attivazione e modem Wi-Fi inclusi Buono spesa da 100 Euro in regalo (solo FTTH e FTTC) Vodafone TV Intrattenimento inclusa nel prezzo (solo FTTH) SIM dati con 30 GB in 4G al mese Eolo Easy Chiamate gratis verso fissi e mobili nazionali Connessione Internet wireless (fibra mista radio) sino a 30 Mega 26,90 Euro al mese – Eolo Super Chiamate gratis verso fissi e mobili nazionali Connessione Internet wireless (fibra mista radio) sino a 1o0 Mega 29,90 Euro al mese 6 mesi di DAZN con opzione multiscreen e 2 servizi digitali inclusi

Qui di seguito, invece, vediamo come fare per individuare la migliore offerta Internet casa con i consigli da seguire per attivare l’offerta più adatta a quelle che sono le proprie reali esigenze.

1) Individuare la migliore offerta con il confronto online

Per poter individuare la migliore offerta per l’abbonamento Internet per la propria abitazione è fondamentale affidarsi al confronto online delle tariffe disponibili sul mercato. Solo in questo modo, infatti, si potrà accedere ad una panoramica completa delle opzioni a propria disposizione e scegliere, con precisione, la tariffa più in linea con le proprie esigenze.

Il primo passo per scegliere l’offerta Internet casa più adatta alle proprie esigenze è, quindi, rappresentato dalla comparazione online delle tariffe tramite il comparatore di SosTariffe.it, accessibile cliccando sul box qui di sotto, che permetterà di procedere, rapidamente, con l’attivazione online dell’offerta desiderata.

Scopri le migliori offerte Internet casa

2) Migliori offerte Internet casa con servizi TV inclusi

Una delle migliori offerte Internet casa che permette di sfruttare anche un servizio di TV in streaming è Internet Unlimited di Vodafone. Questa tariffa presenta le seguenti caratteristiche:

linea telefonica con chiamate gratis verso fissi e mobili nazionali

connessione illimitata ad Internet (tramite FTTH, FTTC oppure ADSL)

SIM dati con 30 GB di traffico in 4G ogni mese

buono spesa da 100 Euro in regalo

canone mensile di 27,90 Euro con attivazione e modem Wi-Fi inclusi nel prezzo

Internet Unlimited permette di accedere alla Vodafone TV, una piattaforma ideale per chi ama la TV in streaming che offre diverse opzioni di personalizzazione:

per chi è raggiunto dalla FTTH viene inclusa nel prezzo dell’offerta la Vodafone TV Intrattenimento che permette di accedere ai ticket Serie TV e Intrattenimento di NOW TV

al costo di 10 Euro in più al mese è possibile aggiungere Vodafone TV Sport con Sky Sport Mix

al costo di 40 Euro in più al mese è possibile aggiungere Vodafone TV Sport Plus e Intrattenimento che include tutto lo sport di Sky ed il meglio delle serie TV e dell’intrattenimento su Sky

Verifica la copertura ed attiva Internet Unlimited di Vodafone

Per chi vuole abbinare un abbonamento Internet casa con un servizio di TV in streaming segnaliamo la possibilità di puntare su TIM Super Fibra. L’offerta in questione, infatti, permette di accedere, senza costi aggiuntivi, a TIM Vision, la piattaforma di streaming on demand di TIM che offre un ricco catalogo di serie TV, film, programmi per ragazzi, documentati e tanto altro ancora da guardare in streaming, anche su dispositivi mobili e su Smart TV grazie all’app dedicata.

TIM Super Fibra presenta le seguenti caratteristiche:

linea telefonica fissa con chiamate a consumo

connessione illimitata tramite rete FTTH con velocità massima di 1000 Mega in download e 100 Mega in upload

accesso illimitato a TIM Vision

inclusa nel prezzo c’è un’opzione a scelta tra Voce (aggiunge le chiamate illimitate dal telefono di casa), Smart Home (mette a disposizione due telecamere per monitorare casa), TIM Vision Plus (permette di accedere ad una versione migliorata del servizio con contenuti in HD e opzione multi-accesso), Safe Web Plus (attiva un servizio di protezione aggiuntiva per la rete Internet) e Assistenza (mette a disposizione un consulente per la configurazione della linea); le altre opzioni non incluse possono essere attivate ad un costo di 5 Euro in più al mese

possibilità di attivare una SIM TIM per smartphone (anche con portabilità del numero) con minuti ed SMS illimitati e 20 GB (6 GB in roaming UE) al costo di 10 Euro al mese; per ogni linea fissa c’è la possibilità di abbinare due SIM con addebito in bolletta

canone mensile di 30 Euro al mese per un anno e 35 Euro al mese successivamente; modem Wi-Fi e attivazione sono inclusi nel prezzo

TIM Super Fibra è disponibile solo per i clienti raggiunti dalla fibra ottica FTTH di TIM:

Verifica la copertura ed attiva TIM Super Fibra

Chi è raggiunto solo dalla fibra mista FTTC, invece, potrà attivare TIM Super Mega, una tariffa che presenta le stesse condizioni di TIM Super Fibra con l’unica differenza che offre una connessione illimitata con velocità massima di 200 Mega in download e 20 Mega in upload.

Verifica la copertura ed attiva TIM Super Mega

3) Migliori offerte Internet casa con Giga aggiuntivi per lo smartphone

Per ottenere vantaggi aggiuntivi anche su mobile è possibile valutare l’attivazione di Super Fibra di Tre. Questa tariffa, infatti, permette ai già clienti Tre su mobile di ottenere, senza costi aggiuntivi, un’opzione con Giga illimitati per la propria tariffa per smartphone risultando una soluzione ottimale per chi ha bisogno di tanti GB per navigare in mobilità oltre che di una connessione illimitata ad alta velocità da casa.

Da notare, inoltre, che attivando Super Fibra per la connessione di casa è possibile anche passare a Tre con la SIM per lo smartphone ed attivare ALL-IN Super Power. Questa tariffa, al costo di appena 7,99 Euro al mese, mette a disposizione minuti, SMS e GB illimitati.

Super Fibra presenta le seguenti caratteristiche:

linea telefonica fissa con chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali e verso fissi internazionali

connessione illimitata tramite rete FTTH sino a 1000 Mega oppure tramite FTTC o ADSL

canone mensile di 26,98 Euro al mese con modem Wi-Fi e attivazione incluse nel prezzo

Per attivare l’offerta è possibile verificare la copertura cliccando sul box qui di sotto:

Verifica la copertura ed attiva Super Fibra di Tre

Per ottenere significativi vantaggi anche sullo smartphone è possibile valutare l’attivazione di Fibra 1000 Unlimited di Wind. Questa tariffa Internet casa, infatti, include un bundle dati aggiuntivo di 100 GB al mese per navigare anche fuori casa. Chi è già cliente Wind potrà ottenere questo bundle da subito (semplicemente inserendo il proprio numero di telefono nell’apposito campo al momento della sottoscrizione dell’offerta).

I 100 GB al mese potranno essere condivisi con un massimo di altre 4 SIM Wind con una tariffa All Inclusive, Wind Smart o Call Your Country già attivata. Chi non è cliente Wind su mobile, contestualmente all’attivazione di Fibra 1000 Unlimited, potrà attivare una tariffa speciale con minuti illimitati e 150 GB in 4G al costo di 7,99 Euro al mese.

Fibra 1000 Unlimited presenta le seguenti caratteristiche:

linea telefonica fissa con chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali e verso fissi internazionali

connessione illimitata tramite rete FTTH sino a 1000 Mega oppure tramite FTTC o ADSL

canone mensile di 26,98 Euro al mese con modem Wi-Fi e attivazione incluse nel prezzo

L’offerta, con queste condizioni, è attivabile direttamente online:

Verifica la copertura ed attiva Fibra 1000 Unlimited

4) Migliori offerte senza vincoli di permanenza e costi nascosti

Una delle migliori soluzioni per chi è in cerca di un’offerta Internet casa senza vincoli di permanenza è Fastweb Casa. Questa tariffa, infatti, non presenta costi aggiuntivi oltre al costo di disattivazione (pari a 29,95 Euro) in caso di recesso anticipato. Molte altre tariffe Internet casa, invece, richiedono il pagamento di un’unica soluzione delle rate del contributo di attivazione e del modem Wi-Fi.

Tali rate sono generalmente incluse nel canone mensile e andranno corrisposte in un’unica soluzione, al momento del recesso. Con Fastweb Casa, invece, non è previsto il pagamento di alcun costo aggiuntivo oltre al contributo di disattivazione previsto dalla normativa anche in caso di recesso dopo pochi mesi.

Fastweb Casa presenta le seguenti caratteristiche:

linea telefonica con chiamate gratis verso fissi e mobili nazionali

connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH sino a 1000 Mega oppure tramite FTTC o ADSL

Fastweb Casa ha un costo mensile di 29,95 Euro.

Verifica la copertura ed attiva Fastweb Casa

5) Migliori offerte Internet wireless come alternativa all’ADSL

Chi non è raggiunto dalla rete in fibra ottica FTTH oppure dalla fibra mista FTTC può valutare la possibilità di attivare un’offerta Internet wireless in sostituzione di una tradizionale offerta ADSL. Questo tipo di soluzioni prevedono che l’abitazione dell’utente sia collegata alla centralina dell’operatore tramite un collegamento wireless realizzato, ad esempio, grazie all’installazione di un’antenna sul balcone o sul terrazzo di casa.

Tra le migliori soluzioni Internet wireless presenti sul mercato segnaliamo le offerte Eolo come Eolo Easy. Questa tariffa offre le seguenti caratteristiche agli utenti:

connessione illimitata con velocità massima di 30 Mega in download e 3 Mega in upload

chiamate illimitate gratis verso fissi e mobili nazionali

EOLOrouter Wi-Fi gratis oppure EOLOrouter Evo Wi-Fi disponibile al costo di 2 Euro in più al mese

installazione standard gratuita oppure installazione rapida (entro 5 giorni lavorativi) al costo di 39 Euro

Il canone mensile di Eolo Easy è di 26,90 Euro al mese.

Verifica la copertura ed attiva Eolo Easy

In alternativa è possibile attivare Eolo Super, una soluzione più completa che offre le seguenti caratteristiche:

connessione illimitata con velocità massima di 100 Mega in download e 10 Mega in upload

chiamate illimitate gratis verso fissi e mobili nazionali

EOLOrouter Wi-Fi gratis oppure EOLOrouter Evo Wi-Fi disponibile al costo di 2 Euro in più al mese

installazione standard gratuita oppure installazione rapida (entro 5 giorni lavorativi) al costo di 39 Euro

6 mesi di DAZN con opzione Multiscreen inclusi nel prezzo

due servizi digitali a scelta tra un anno di Amazon Prime e Xbox Live Gold e 6 mesi di NOW TV

Eolo Super presenta un costo mensile di 29,90 Euro per sempre.

Verifica la copertura ed attiva Eolo Super