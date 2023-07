Offerte in evidenza Next Energy Sunlight Luce Dual 771,17 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA NeN Luce Special 48 904,42 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Pulsee Luce RELAX Index 860,89 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Risparmio calcolato rispetto al regime di Maggior Tutela.

Quali sono le offerte luce e gas che Illumia ed Enel Energia propongono ai consumatori che, ad agosto 2023, vogliano sottoscrivere soluzioni per la propria fornitura domestica di energia e metano che blocchino il prezzo della materia prima così da mettersi al riparo da eventuali (nuove) impennate dei beni energetici?

Ecco un identikit delle soluzioni proposte, ad agosto 2023, dai due brand dell’energia che operano nel Mercato Libero. È bene ricordare che, con il comparatore di SOStariffe.it per offerte luce e gas, è possibile scandagliare le soluzioni attualmente disponibili per l’attivazione e confrontarle, in modo semplice e gratuito, così da trovare quella più in linea con il proprio fabbisogno energetico ed esigenze di spesa.

Enel e Illumia: le soluzioni per bloccare il prezzo della materia prima

NOME FORNITORE NOME OFFERTA TIPOLOGIA DI FORNITURA PREZZO LUCE E GAS Illumia Luce Sicura fornitura luce prezzo dell’energia all’ingrosso PUN+ 0,01 €/kWh

limite massimo al prezzo: 0,250 €/kWh ( per 12 mesi) Enel Energia Energia Pura Casa fornitura luce 0,2805 €/kWh (luce)

Ai clienti domestici che stiano pensando di cambiare il proprio fornitore e siano orientati verso la sottoscrizione di offerte luce a prezzo fisso, Enel Energia propone “Energia Pura Casa”. Questa soluzione blocca il prezzo della materia prima per 12 mesi: 0,2805 €/kWh. In aggiunta, è previsto il pagamento di un contributo fisso annuale per costi di commercializzazione pari a 120 euro (10 euro al mese).

La “famiglia tipo” (con 2.700 kWh di energia elettrica contabilizzati all’anno) che volesse affidarsi a questa soluzione di Enel Energia, dovrebbe mettere a budget una spesa mensile pari a 102,26 euro al mese. Cliccando al link di seguito è possibile procedere con l’attivazione dell’offerta:

I clienti domestici ancora serviti dalla Maggior Tutela che vogliano affidarsi alle offerte luce a prezzo bloccato Enel nel Mercato Libero possono optare per l’offerta “Scegli oggi”: attivando questa promozione, infatti, i clienti in arrivo dalla Maggior Tutela beneficeranno di uno sconto del 30% sul prezzo di listino della materia prima (15% è la riduzione per chi provenga dal Mercato Libero) per i primi 12 mesi di fornitura.

Anche con “Scegli oggi”, il prezzo dell’energia è bloccato per 12 mesi: 0,2805 €/kWh. Grazie allo sconto, i consumatori provenienti dalla Maggior Tutela pagheranno l’energia 0,19635 €/kWh, mentre coloro che cambieranno fornitore nel Mercato Libero pagheranno l’energia 0,23843 €/kWh.

La bolognese Illumia, invece, propone una soluzione “ibrida” per la fornitura di energia elettrica. Essa ha il vantaggio di far camminare a braccetto la convenienza garantita dalle condizioni tariffarie all’ingrosso (indice PUN) e la sicurezza di un tetto massimo di prezzo per l’energia. Una soluzione che permette ai clienti domestici di ricevere bollette in linea con l’andamento del mercato, ma con la certezza che oltre una certa soglia il prezzo non possa crescere, nel caso di impennate della materia prima.

Vediamo qui sotto tutti i dettagli di questa soluzione, ribattezzata “Illumia Luce Sicura”:

prezzo dell’energia all’ingrosso PUN + 0,01 €/kWh di contributo al consumo;

di contributo al consumo; limite massimo al prezzo della materia prima: 0,250 €/kWh ( valido 12 mesi);

al prezzo della materia prima: valido 12 mesi); contributo fisso mensile a copertura di spese di commercializzazione e vendita: 12 euro (per una spesa complessiva di 144 euro l’anno);

tariffa monoraria : il costo dell’energia è indipendente dall’ora di utilizzo;

: il costo dell’energia è indipendente dall’ora di utilizzo; possibilità di usufruire di energia verde 100% proveniente da fonti rinnovabili al prezzo di 3 euro in più al mese;

Enel e Illumia: le offerte luce e gas a prezzo variabile ad Agosto 2023

NOME FORNITORE NOME OFFERTA PREZZO LUCE/GAS SPESA IN BOLLETTA Illumia Luce Flex

Gas Flex 0,1103 €/kWh

0,4514 €/Smc 64,49 €/mese

133,34 €/mese Enel Energia Flex Luce

Flex Gas 0,1643 €/kWh

0,5514 €/Smc 83,60 €/mese

138,42 €/mese

Enel Energia e Illumia soddisfano anche le esigenze di quei clienti domestici che preferiscano attivare offerte a prezzo indicizzato, così da beneficiare dei prezzi in calo degli indici PUN e PSV degli ultimi mesi. In questo caso, le offerte a cui fare riferimento sono le seguenti:

Luce e Gas Flex di Illumia

Grazie a una promo estate, Illumia regala ai nuovi clienti domestici che scelgano Luce Flex un bonus di benvenuto di 36 euro (distribuito in bolletta nei primi 12 mesi di attivazione della fornitura a 3 euro al mese). Inoltre questa soluzione assicura:

prezzo dell’energia all’ingrosso PUN + 0,005 €/kWh di contributo al consumo;

+ di contributo al consumo; contributo fisso mensile per costi di commercializzazione e vendita pari a 10 euro al mese (120 euro all’anno);

possibilità di scelta tra la tariffa monoraria e quella bioraria: nel secondo caso, l’energia costa meno in determinate fasce orarie, come la sera e nei fine settimana;

in fase di sottoscrizione dell’offerta, è possibile ordinare un kit di 10 lampadine a Led Illumia a luce calda e 2 confezioni di pile ultra power Illumia, pagando 2 euro al mese per 24 rate (senza interessi);

per 24 rate (senza interessi); energia proveniente 100% da fonti rinnovabili a 3 euro in più al mese.

La “famiglia tipo” (2.700 kWh consumati all’anno) che volesse attivare Illumia Luce Flex spenderebbe 64,49 euro al mese. Premendo il link di seguito, è possibile accedere al portale che Illumia ha dedicato all’offerta:

Per quanto riguarda la fornitura di gas, Illumia propone Gas Flex che fa pagare il metano come all’ingrosso PSV + 0,100 €/Smc. Anche per la fornitura gas, è previsto il pagamento di un costo fisso mensile pari a 11 euro (132 euro l’anno) a copertura delle spese di commercializzazione. La “famiglia tipo” che volesse attivare questa offerta, dovrebbe preventivare una spesa di 133,34 euro al mese per le bollette del gas.

Clicca al link di seguito per maggiori informazioni sull’offerta:

Flex Luce e Gas di Enel Energia

Enel Energia propone un’offerta luce e gas che si caratterizza per:

prezzo dell’energia all’ingrosso PUN + 0,059 €/kWh di contributo al consumo;

di contributo al consumo; prezzo del gas all’ingrosso PSV + 0,200 €/Smc di contributo al consumo;

di contributo al consumo; contributo fisso mensile per costi di commercializzazione: 1o euro al mese per fornitura, per un costo complessivo di 120 euro all’anno;

servizio bolletta online incluso e gratuito, oltre alla presenza dell’ App di Enel Energia con tutte le funzionalità per una gestione da remoto delle forniture;

con tutte le funzionalità per una gestione da remoto delle forniture; buono regalo di Amazon.it del valore di 50 euro sottoscrivendo l’offerta entro l’8 agosto 2023;

del valore di 50 euro sottoscrivendo l’offerta entro l’8 agosto 2023; sconti e bonus con il programma fedeltà ENELPREMIA WOW! ;

; possibilità di sottoscrivere l’offerta Internet fibra di Enel a un prezzo scontato: 22,90 euro al mese per 12 mesi anziché 24,90 euro al mese;

a un prezzo scontato: per 12 mesi anziché 24,90 euro al mese; possibilità di scegliere l’offerta trioraria, per pagare meno l’energia elettrica nelle fasce orarie serali e notturne, nei fine settimana e nei giorni festivi.

Una fotografia della promozione luce di Enel Energia, dal costo mensile di 83,60 euro al mese per la “famiglia tipo”, è disponibile cliccando qui sotto:

Un quadro completo della promozione gas di Enel, che farebbe ricevere alla “famiglia tipo” bollette mensili del metano di 138,42 euro al mese, è disponibile cliccando sul pulsante verde:

