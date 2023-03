Il calo dei prezzi di luce e gas all'ingrosso , registrato già a gennaio e confermato anche nel corso del mese di febbraio appena concluso, si traduce in nuove occasioni di risparmio per le famiglie e le imprese italiane . Ad oggi, infatti, il Mercato Libero garantisce nuove opportunità per dare un taglio alla spesa per le bollette. In merito all'andamento del mercato energetico, l' Osservatorio SOStariffe.it e Segugio.it ha fatto il punto della situazione a marzo 2023 per mettere in evidenza le nuove opportunità di risparmio a disposizione dei consumatori.

Luce e Gas: prezzi all'ingrosso in calo, ecco come risparmiare rispetto alla Tutela

Il mese di marzo 2023 è il momento giusto per scegliere nuove offerte luce e gas per tagliare le bollette nel corso del prossimo futuro. Tra gennaio e febbraio, infatti, il prezzo dell’energia all’ingrosso ha registrato un netto calo, offrendo nuove opportunità di risparmio per famiglie e imprese che oggi possono accedere all’energia elettrica e al gas naturale con un costo decisamente inferiore rispetto a quanto registrato nel corso del 2022.

A “fotografare” la questione interviene l’indagine dell’Osservatorio SOStariffe.it e Segugio.it che mette in evidenza l’evoluzione del costo dell’energia all’ingrosso e del rapporto tra la spesa nel servizio di Maggior Tutela e nel Mercato Libero. Per gli utenti finali, a marzo 2023, la scelta delle migliori offerte luce e gas del Mercato Libero consente di accedere ad una nuova opportunità di risparmio, con la possibilità di registrare un taglio netto delle bollette.

Il prezzo di luce e gas all’ingrosso torna ai minimi dal 2021

FORNITURA PREZZO IN MAGGIOR TUTELA PREZZO NEL MERCATO LIBERO Energia elettrica 0,41 €/kWh 0,16 €/kWh Gas naturale 0,66 €/Smc 0,604 €/Smc

Questa settimana, ARERA ha pubblicato l’aggiornamento mensile del prezzo del gas in Tutela per i consumi di febbraio 2023. Per gli utenti in Tutela si registra un calo del -15% del costo unitario del gas naturale rispetto a gennaio 2023. Per febbraio, infatti, il gas presenta un costo di 0,66 €/Smc. Questo dato rappresenta il valore minimo registrato nel servizio di Tutela da ottobre 2021 (0,54 €/Smc).

Il calo del prezzo del gas in Tutela a febbraio 2023 è una diretta conseguenza del calo del prezzo del gas all’ingrosso, con riferimento all’indice del mercato PSV (Punto di Scambio Virtuale). Dallo scorso mese di ottobre, infatti, il costo del gas naturale per il mercato tutelato segue l’andamento del mercato all’ingrosso, con aggiornamenti su base mensile.

Come mostra il grafico riportato qui di seguito, oggi il prezzo del PSV è tornato ai livelli di fine 2021. Per gli utenti, quindi, scegliere una tariffa gas che consente l’accesso diretto al prezzo del gas all’ingrosso rappresenta un’occasione per poter ottenere un risparmio significativo sulle bollette nel corso dei prossimi mesi. Rispetto al 2022, infatti, il gas oggi costa meno e le bollette diventeranno ora più leggere.

Per quanto riguarda l’energia elettrica, invece, si registra una differenza significativa tra il prezzo in Tutela e il prezzo nel Mercato Libero. Le forniture in regime di Maggior Tutela, infatti, fino a fine marzo continueranno a registrare l’applicazione del prezzo dell’energia elettrica definito a fine dicembre 2022 e pari a 0,41 €/kWh. Solo ad inizio aprile 2023, infatti, entrerà in vigore il nuovo prezzo dell’energia che sarà comunicato da ARERA a fine marzo.

Chi ha scelto il Mercato Libero, o lo sceglierà nelle prossime settimane, attivando una tariffa indicizzata rispetto al PUN (Prezzo Unico Nazionale, l’indice del mercato all’ingrosso dell’energia elettrica in Italia) può sfruttare un costo dell’energia elettrica nettamente più basso rispetto al regime di Tutela. A febbraio 2023, infatti, il PUN è pari a circa 0,16 €/kWh, in calo del -8% rispetto a gennaio 2023 e al minimo da settembre 2021.

Di fatto, come evidenzia anche il grafico qui di seguito, il costo della luce in Tutela è pari a più del doppio del prezzo del PUN che rappresenta il riferimento della maggior parte delle tariffe luce presenti sul Mercato Libero a marzo 2023. Per gli utenti in Tutela, quindi, c’è la possibilità di ottenere un enorme risparmio scegliendo di cambiare subito fornitore.

Paolo Benazzi, Responsabile Utilities di Segugio.it e SOStariffe.it, commenta così la fotografia del momento: “I prezzi continuano fortunatamente a scendere anche su febbraio 2023: la tariffa in Tutela gas recepisce il calo immediatamente perché è aggiornata sui valori di febbraio, ma è comunque battibile dalle migliori offerte variabili del mercato libero. La tariffa luce di Tutela invece rimane bloccata nel trimestre ad un prezzo completamente fuori scala: a febbraio la luce i Tutela è costata più del doppio di quanto non sia costata con una delle migliori offerte variabili del libero”.

Le migliori offerte luce di marzo 2023 che battono la Tutela

L’immagine qui di sotto mette in evidenza quali sono le migliori tariffe luce del momento che consentono l’accesso a condizioni tariffarie più vantaggiose rispetto a quelle del servizio di Maggior Tutela. La notevole differenza esistente tra il costo dell’energia elettrica all’ingrosso e il prezzo stabilito da ARERA per il servizio di Tutela si traduce in un gap significativo nella spesa. Per il 1° trimestre 2023, infatti, i clienti in Tutela registreranno una spesa molto più alta rispetto a chi ha scelto o sceglierà il Mercato Libero. Ecco la simulazione dell’Osservatorio:

Le migliori offerte gas di marzo 2023 che battono la Tutela

Per il gas naturale, invece, la differenza tra il costo all’ingrosso della materia prima e il prezzo definito da ARERA per il servizio di Tutela è minore (in quanto il prezzo della Maggior Tutela segue ora l’andamento del PSV). Il risparmio, anche in questo caso, è però presente. In tabella viene evidenziato come sia possibile risparmiare fino a 18 euro al mese optando per una tariffa del Mercato Libero.

