A chi spetta il bonus 150 euro a Marzo 2023?

Offerte in evidenza Conto Corrente BBVA ZERO SPESE con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Revolut Standard ZERO SPESE con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Conto Corrente Arancio ZERO SPESE con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

Prosegue l’erogazione del bonus 150 euro. Anche a marzo 2023 l’INPS continuerà a liquidare a quanti ne hanno diritto l’indennità una tantum contro il caro bolletta introdotta dal decreto Aiuti ter (pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 23 settembre 2022).

Dopo aver versato il contributo sociale a lavoratori dipendenti, pensionati, percettori del reddito di cittadinanza, titolari di invalidità e accompagnamento, colf e badanti (i destinatari del bonus nella prima fase al via da novembre 2022), l’INPS ha fatto scattare la seconda tranche di pagamenti a partire da febbraio 2023.

Gli esperti di SOStariffe.it scattano una fotografia aggiornata dell’andamento dell’erogazione di questo speciale “assegno”, oltre ad accendere i riflettori sulle migliori offerte per aprire un conto corrente a zero spese a marzo 2023.

Che cos’è il bonus 150 euro contro il caro bolletta

DOMANDA 1 DOMANDA 2 DOMANDA 3 Che cos’è il bonus 150 euro? A chi si rivolge il bonus? Quando è erogato il bonus? È una indennità una tantum del valore di 150 euro previsto dal decreto Aiuti ter Coinvolge 22 milioni di italiani con reddito fino a 20 mila euro annui La prima fase di erogazione è scattata a novembre 2022, la seconda a febbraio 2023

Il bonus 150 euro è un contributo sociale una tantum che ha aiutato e continua ad aiutare le famiglie a più basso reddito (non superiore ai 20 mila euro annui) a far fronte all’impatto economico che il caro energia e l’inflazione a doppia cifra hanno avuto sui bilanci di casa.

Come detto poco sopra, la prima fase dell’erogazione ha preso il via a novembre 2022, mentre la seconda (attualmente in corso) è scattata a febbraio 2023. In totale, sono 22 milioni gli italiani che hanno beneficiato o beneficeranno della misura di sostegno.

A gestire entrambi gli step è l’Istituto nazionale di previdenza sociale che nella sua circolare INPS 127/2022 ha scandito le tappe dei pagamenti e i rispettivi beneficiari. Un documento composto da 20 pagine che contiene anche le “istruzioni applicative e contabili” da seguire per l’elargizione del contributo sociale alle differenti categorie di destinatari.

Del resto, alcune categorie di lavoratori hanno incassato lo speciale “assegno” in via automatica (previa verifica del possesso dei requisiti), mentre per altri l’ottenimento del bonus era vincolato alla presentazione dell’apposita domanda.

Chi riceverà il bonus 150 euro a Marzo 2023

Restringendo il focus su quanti sono ancora in attesa del contributo sociale, ecco chi se lo vedrà accreditare a marzo 2023:

titolari di indennità di disoccupazione NASpI, DIS-COLL, mobilità ordinaria o in deroga nel mese di novembre 2022;

beneficiari di indennità di disoccupazione agricola 2022 (relativa all’anno 2021);

beneficiari delle indennità COVID-19;

lavoratori autonomi occasionali;

categorie di lavoratori che hanno presentato domanda per ottenere il beneficio (co.co.co, lavoratori stagionali, assegnisti e dottorandi, lavoratori dello spettacolo e partite Iva);

venditori porta a porta già beneficiari del bonus 200 euro.

Come trovare i conti correnti più vantaggiosi a Marzo 2023

I PRINCIPALI VANTAGGI SPIEGAZIONE È a zero spese Di solito, il canone annuo è gratuito per sempre o il primo anno o se si hanno meno di 30 anni. C’è anche la possibilità di azzerarlo il secondo anno con promozioni che variano da banca a banca Ha commissioni gratuite Per esempio, su domiciliazione delle bollette, bonifici ordinari, accredito di stipendio o pensione Fa risparmiare tempo Non è più necessario andare in filiale per l’operabilità sul conto stesso È sicuro e facile da usare La sicurezza è assicurata grazie a password e codice d’accesso che arriva sul cellulare registrato. Per alcuni conti, c’è la possibilità di riconoscimento biometrico: voce, impronta digitale e volto

Per chi sia a caccia di un conto corrente vantaggioso su cui far accreditare il bonus 150 euro o la pensione o lo stipendio, il comparatore di SOStariffe.it per conti correnti è una vera e propria bussola a cui affidarsi per trovare le offerte del mercato bancario a marzo 2023.

Tra le soluzioni più gettonate per risparmiare sui costi fissi di gestione dei prodotti bancari ci sono i conti correnti online, che hanno un duplice vantaggio:

sono per la maggior parte a zero spese, cioè con canone annuo gratuito e con tariffe molto basse e sono senza commissioni applicate per quasi tutte le operazioni eseguite sul conto;

fanno guadagnare tempo non essendo più necessario andare in una filiale per l’operabilità quotidiana sul conto stesso.

Inoltre, sono conti correnti sicuri, veloci da aprire (è possibile farlo tramite Internet) e facili da utilizzare. Per aprirne uno e operare su di esso è sufficiente dotarsi di:

un PC o uno smartphone con fotocamera;

un numero di cellulare italiano;

un indirizzo e-mail valido.

Altri due requisiti necessari sono:

essere maggiorenne;

avere la residenza in Italia o avere un recapito di corrispondenza in Italia.

Clicca al link di seguito per accedere al comparatore per conti correnti di SOStariffe.it e avviare subito un confronto delle migliori offerte attualmente disponibili sul mercato bancario:

SCOPRI I MIGLIORI CONTI CORRENTE »