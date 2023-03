Aggiornamento TIMVISION su Android TV: le novità di Marzo 2023

Scopri le ultime novità su TIMVISION di marzo e in cosa consiste l'ultimo aggiornamento del servizio di intrattenimento di TIM per i televisori con Android TV

In 30 secondi Le ultime novità sull'aggiornamento di TIMVISION per Android TV di marzo 2023 TIM annuncia un aggiornamento della piattaforma per "offrire un servizio migliore" e chiede di effettuare nuovamente l'accesso

Offerte in evidenza Amazon Prime Video GRATIS con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Disney+ 1,99 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Prova Sky Q 9,00 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

TIMVISION è la piattaforma di TIM per l’intrattenimento che permette di accedere a film, serie TV, sport, cartoni animati e produzioni originali su più dispositivi (se no possono registrare fino a comunque) e anche contemporaneamente su due di essi. Il servizio è supportato anche dai televisori con Android TV versione 7.0 e successive. A cadenza più o meno regolare ricevere poi un aggiornamento che ne migliora le funzioni ed elimina gli eventuali errori. Di seguito avete nel dettaglio tutte le novità su TIMVISION di marzo.

Le ultime novità sull’aggiornamento di TIMVISION su Android TV di marzo 2023

TIM per il mese di marzo ha annunciato un nuovo aggiornamento di TIMVISION ma senza scendere in ulteriori dettagli. “TIMVISION si rinnova: è in corso l’aggiornamento di TIMVISION per offrirti un servizio migliore. – si legge sul sito dell’operatore nella sezione dedicata al supporto per l’offerta di intrattenimento – Esegui nuovamente l’accesso dai tuoi dispositivi con indirizzo email e password per continuare a vedere i contenuti con la tua offerta. Se hai smarrito la password, clicca qui“. Per eseguire l’aggiornamento si devono quindi inserire le apposite credenziali all’indirizzo androidtv.timvision.it.

A gennaio era già stata introdotta una novità che aveva suscitato un certo malcontento tra gli utenti. Sebbene il TV box sia formalmente abilitato alla visione del digitale terrestre di ultima generazione (DVB-T2) era stata infatti disabilitata la funzione di tuner per tutti coloro che non sono abbonati all’offerta di intrattenimento. L’aggiornamento riguardava non solo quelli che disponevano del dispositivo in comodato d’uso gratuito ma anche coloro che l’avevano riscattato dall’operatore. A novembre invece la piattaforma ha subito un profondo restyling sia dal punto di vista grafico sia delle funzioni.

Verifica la tua copertura Inserisci il tuo indirizzo e scopri se sei raggiunto da fibra o ADSL Prosegui Verifica la copertura e confronta le offerte Abbiamo preso in carico la tua richiesta! Un nostro esperto ti contatterà per aiutarti a trovare l'offerta giusta per te. Errore Riprova ad effettuare la richiesta.

Le offerte TIMVISION di marzo 2023

Le offerte TIMVISION Cosa vedere Costo mensile 1 TIMVISION TIMVISION (film, serie TV, produzioni originali, Discovery+) 6,99 euro 2 TIMVISION con Disney+ TIMVISION (film, serie TV, produzioni originali, Discovery+)

Disney+ 9,99 euro (gratis per 3 mesi con TIM Unica) 3 TIMVISION Intrattenimento TIMVISION (film, serie TV, produzioni originali, Discovery+)

Netflix (piano standard)

Disney+

6 mesi di Amazon Prime 9,99 euro per 2 mesi, poi 19,99 euro 4 TIMVISION con Netflix TIMVISION (film, serie TV, produzioni originali, Discovery+)

Netflix (piano standard) 14,99 euro 5 TIMVISION Calcio e Sport TIMVISION (film, serie TV, produzioni originali, Discovery+)

DAZN Standard (Serie A e B, Europa League, calcio internazionale e altri sport su Eurosport HD 1 e 2)

Infinity+ (104 partite di Champions League)

6 mesi di Amazon Prime 24,99 euro fino al 23/9/23, poi 29,99 euro 6 TIMVISION Gold TIMVISION (film, serie TV, produzioni originali, Discovery+)

DAZN Standard (Serie A e B, Europa League, calcio internazionale e altri sport su Eurosport HD 1 e 2)

Infinity+ (104 partite di Champions League)

Netflix (piano standard)

Disney+

6 mesi di Amazon Prime 40,99 euro fino al 23/9/23, poi 45,99 euro

Se ancora non avete TIMVISION potete scegliere tra differenti pacchetti per avere film, serie TV ma anche il meglio degli eventi sportivi da guardare in streaming non solo su Android TV ma anche su dispositivi mobili (smartphone e tablet).

Si può anche abbinare il servizio di intrattenimento a una delle offerte fibra ottica dell’operatore. Per prima cosa dovreste però verificare la copertura per sapere da quale tipologia di connessione siete raggiunti. Potete effettuare gratis questo controllo su SOStariffe cliccando qui. Con TIM WiFi Power TV al prezzo di 29,90 euro al mese più il costo del pacchetto TIMVISION potete avere una connessione fino a 2,5 Gbps in download (suddivisi tra porte Ethernet e Wi-Fi) e 1 Gbps in upload in oltre 600 Comuni oltre a un modem TIM Hub+ Executive, chiamate illimitate (solo online), assistenza dedicata al 187 con possibilità di chiedere un bonus in bolletta per ogni intervento di supporto che non vi ha soddisfatto. Attivazione a 19,90 euro.

Confronta le offerte fibra ottica di TIM »

I pacchetti oggi disponibili sono i seguenti:

1. TIMVISION Calcio e Sport con TIMVISION (film, serie TV, cartoni animati, produzioni originali, una selezione dei migliori programmi di Mediaset dell’ultima settimana, Discovery+ ed Eurosport Player incluso per 12 mesi), DAZN Standard (tutta la Serie A e BTK, Europa League, i migliori incontri della Conference League, altri sport su Eurosport HD 1 e HD 2), Infinity+ (104 partite di Champions League e altri contenuti anche in 4K), 6 mesi di Amazon Prime per i nuovi clienti con attiva la linea fissa di TIM e TIMVISION Box. Il prezzo è di 24,99 euro al mese fino al 23/9/23, poi 29,99 euro al mese. Acquistando l’offerta online l’attivazione è gratuita, altrimenti è di 19,99 euro o 9,99 euro per chi possiede già il TIMVISION Box.

2. TIMVISION Gold con TIMVISION, DAZN Standard, Infinity+, Disney+ e Netflix (piano standard per la visione in HD su due dispositivi), TIMVISION Box e 6 mesi di Amazon Prime per i nuovi clienti con attiva la linea fissa di TIM. Il prezzo è di 40,99 euro al mese fino al 23/9/23, poi 45,99 euro al mese. Acquistando l’offerta online l’attivazione è gratuita, altrimenti è di 19,99 euro o 9,99 euro per chi possiede già il TIMVISION Box.

Con DAZN Standard potete registrare fino a 6 dispositivi e guardarli in contemporanea su due di essi se collegati entrambi alla stessa rete Internet domestica.

Scopri le offerte di DAZN »

3. TIMVISION Intrattenimento con TIMVISION, Netflix (piano standard), Disney+, TIMVISION Box e 6 mesi di Amazon Prime per i nuovi clienti con attiva la linea fissa di TIM. L’offerta è riservata solo ai nuovi clienti TIMVISION. Il prezzo è di 9,99 euro per 2 mesi, poi 19,99 euro al mese. Acquistando l’offerta online l’attivazione è gratuita, altrimenti è di 19,99 euro o 9,99 euro per chi possiede già il TIMVISION Box.

4. TIMVISION con Disney+ con TIMVISION, Disney+, TIMVISION Box e 6 mesi di Amazon Prime per i nuovi clienti con attiva la linea fissa di TIM. Il prezzo è di a 9,99 euro al mese, invece di 15,98 euro al mese. Con TIM Unica l’offerta è gratuita per tre mesi, poi si rinnova al costo mensile previsto.

TIM Unica è una promozione gratuita riservata ai clienti per la linea fissa e la telefonia mobile di TIM. Con questa offerta avete inclusi insieme allo sconto su TIMVISION con Disney+ anche Giga illimitati per i cellulari di tutta la famiglia (massimo 6 SIM anche se non intestate al titolare della connessione di casa), prezzi ridotti su alcuni modelli di smartphone con vincolo di 30 mesi per la parte mobile, una seconda SIM con un’offerta TIM 5G Power Smart a partire da 9,99 euro al mese e uno sconto del 40% per arredare la casa con HOMEMANIA. TIM Unica resta attiva fino a quando non si recede dall’offerta fisso e prevede unicamente il pagamento con domiciliazione in bolletta tramite TIM Ricarica Automatica.

5. TIMVISION con Netflix con TIMVISION, piano standard di Netflix, TIMVISION Box e 6 mesi di Amazon Prime per i nuovi clienti con attiva la linea fissa di TIM. Il prezzo è di 14,99 euro al mese, invece di 19,98 euro al mese.

6. TIMVISION con TIMVISION Box e 6 mesi di Amazon Prime per i nuovi clienti con attiva la linea fissa di TIM. Il prezzo è di 6,99 euro al mese.

Chi ha attivato un’offerta TIMVISION possono avere TIMVISON Box Atmosphere, il decoder di ultima generazione che grazie al sistema Dolby Atmos e una soluzione audio ottimizzata dagli esperti di Bang & Olufsen offre un’esperienza di visione ancora più avvolgente. Il dispositivo permette poi di guardare tutti i contenuti anche in un’altra stanza e supporta lo standard 4K oltre che quello DVB-T2 del digitale terrestre. Potete cercare i programmi con i comandi vocali di Google Assistant o accedere ad app di terze parti da un unico luogo. La Chromecast integrata consente poi di trasmettere video e musica dal cellulare alla TV. Il prezzo di noleggio è di 7 euro al mese. La consegna è gratuita.