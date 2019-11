Le offerte di energia elettrica con i migliori bonus a Novembre 2019

Le migliori proposte dei fornitori potrebbero farvi risparmiare tra i 70 e i 50 € sulla bolletta della luce, ma non solo. Tra gli incentivi per i nuovi clienti ci sono anche abbonamenti alla pay tv gratis per 3 mesi e voucher anche di 300 € per chi convinca gli amici a cambiare operatore. Ecco le tariffe con i benefit più convenienti

Risparmiare in questo periodo dell’anno è uno dei chiodi fissi degli italiani. Si avvicina il momento del pagamento delle tasse, ma anche quello delle compere natalizie. Al contempo aumentano i consumi di luce e gas dato che sono stati avviati i riscaldamenti e che aumentano le ore in cui si tengono le luci accese.

Per riuscire a far quadrare i conti familiari quindi si va alla ricerca delle offerte più convenienti per la fornitura di energia elettrica. A Novembre il comparatore di SosTariffe.it mostra che i 6 piani luce che propongono le condizioni economiche più covenienti sono:

Wekiwi Energia Prezzo fisso 12 mesi

Sorgenia Next Energy

E.ON Luce e Gas

Eni Gas e Luce Sceltasicura

E.ON Luce Blu

Engie Energia 3.0

Quali sono i benefit e chi li sceglie

La competizione tra gli operatori del settore energia è più agguerrita e oltre che sul prezzo della materia prima i fornitori si sfidano a suon di benefit. I più comuni sono degli sconti in bolletta e dei voucher per l’acquisto di prodotti online per i nuovi clienti che attivino i piani luce e/o gas. I migliori benefici extra sono in genere riservati agli utenti che optino per l’attivazione di tariffe dual fuel o per coloro che riescano a convincere un amico a passare con il proprio fornitore.

Anche i programmi a premi sono un elemento che spinge gli utenti a propendere per una società piuttosto che per un’altra a parità di condizioni. La promessa di ricevere un qualche bonus o uno sconto sul prezzo è stata in effetti indicata come decisiva nella scelta del piano per oltre il 40%degli utenti domestici italiani. Questo stando alle ricerche condotte dall’ARERA sul mercato dell’energia elettrica nel 2018.

Le migliori tariffe luce con i benefit più vantaggiosi

Il comparatore di SosTariffe.it, con cui stiliamo le classifiche, tiene conto non solo del prezzo proposto da ciascun fornitore ma mostra anche quali siano le opzioni di bonus proposte dai diversi operatori. Prima di analizzare i dettagli delle 6 migliori tariffe luce di Novembre, ecco come viene calcolata la spesa mensile per la fornitura luce.

Lo strumento di confronto ipotizza i consumi di una coppia che viva in un appartamento di circa 75 mq. I nostri conviventi consumano ogni anno 2500 kWh e concentrano l’uso di luce e elettrodomestici nei weekend e durante la sera. Con questo tipo di consumo e se avessero un contratto a Maggiori tutele spenderebbero quasi 540 € in un anno. Ecco invece quali sarebbe le bollette scegliendo una delle tariffe con i migliori bonus di Novembre 2019.

1. Weikiwi Energia Prezzo fisso 12 mesi

Wekiwi continua a dominare la classifica proponendo il costo dell’energia più basso, appena 0.03799 €/kWh. La tariffa prevede un unico prezzo della materia prima a prescindere dagli orari di consumo e lo blocca per 12 mesi. Il risparmio della coppia dell’esempio passando a Wekiwi sarebbe di 73€ l’anno, con una bolletta mensile della nostra coppia ideale a 38.89€.

I vantaggi accessori abbinati ad Energia prezzo fisso sono:

gestione via web del contratto

Carica mensile

buono acquisto Ticket Compliments da 40 € per chi attiva luce e gas, altrimenti solo 20 €

Il benefit derivante dal sistema di Carica mensile non è fisso, questo metodo di pagamento del conto Wekiwi premia i clienti se riescono a stimare correttamente i propri consumi, mentre li penalizza se sbagliano la previsione.

Tra gli altri servizi accessori proposti da Wekiwi ci sono:

sconti online se si usa l’area personale del sito

sconto 10% per acquisti e-shop

energia verde

2. Sorgenia Next Energy Luce

Scegliendo Next Energy di Sorgenia il risparmio annuale della coppia scenderà a 73.60€. La bolletta mensile con questa offerta sarebbe di 38.93€, infatti il prezzo dell’energia proposto dal fornitore è di 0.04836 €/kWh. Per poter attivare uno dei piani Sorgenia dovrete per forza addebitare i pagamenti o su conto corrente o su carta di credito. Il prezzo considerato è per la tariffa monoraria e per un consumo concentrato per il 60% la sera tra le 19 e le 8 del mattino e tra sabato e domenica.

La lista delle offerte di bonus per i nuovi clienti include:

buono Amazon da 50 € per chi attivi tramite SosTariffe.it un piano luce e gas

1800 punti Italo + per chi è iscritto al programma fedeltà Italo

Voucher Uber Eats

il programma Porta un amico in Sorgenia vi permette di avere 30 € per ogni cliente che presentate al gestore e altri 30 € li riceve l’utente che portate in Sorgenia

3. E.ON Luce e Gas

Scende sotto i 70 € la differenza tra il conto annuale per la fornitura di energia elettrica con E. ON Luce e Gas. Questa è una tariffa dual fuel e non si potranno avere le condizioni proposte solo attivando un contratto luce o gas. Per quanto riguarda la parte luce dell’offerta E.ON propone un piano monorario a prezzo bloccato per 1 anno con un costo dell’energia elettrica di 0.03915 €/kWh.

I benefit migliori proposti con questa offerta sono:

sconto del 10% per la doppia attivazione (luce e gas)

un ulteriore abbuono per chi scelga la bolletta smart

4. Eni Gas e Luce Sceltasicura

Il risparmio della nostra coppia tipo con Sceltasicura di Eni Gas e Luce sarà di circa 69 €. Il fornitore fissa il costo dell’energia elettrica a 0.05135 €/kWh per un anno, questo porterebbe la spesa annuale a poco più di 470 €. Anche se questo piano è più costoso dei precedenti è di certo quello che in abbinamento i migliori benefit.

La prima opzione di sconto di cui potranno usufruire i clienti che passi a Eni Gas e Luce attivando questa proposta è lo sconto sul prezzo dell’energia:

meno 20% rispetto alle tariffe dell’ARERA fino a Giugno 2020

rispetto alle tariffe dell’ARERA fino a Giugno 2020 prezzo bloccato fino al 31 Dicembre 2020

Il secondo extra che fa gola agli utenti è la promozione Sky sia per nuovi clienti che per quelli già abbonati. L’offerta consiste in:

due mesi di pay tv gratis a scelta tra Sky TV + HD oppure Sky TV + HD + Cinema per chi non abbia un pacchetto Sky attivo, sconto su attivazine e bonus 30% su abbonamento per i primi 10 mesi

per gli utenti Sky bonus sull’acquisto di pacchetti aggiuntivi

5. E.ON Luce Blu

Altra tariffa di E.ON che include la possibilità di partecipate al progetto di Legambiente Energy In Blu per la pulizia dei mari dalla plastica. Il gestore si impegna a sostenere tre iniziative di tutela ambientale e delle specie marine e di pulizia delle acque per ogni utente che acquisti questo piano.

Prima di analizzare i benefit compresi con la sottoscrizione del piano vediamo il risparmio e i costi che potrebbe avere la coppia esempio. Il costo annuo stimato con questa promozione si aggira intorno ai 483 €, circa 56 € in meno rispetto alle proposte del mercato tutelato. Con E.ON Luce Blu ha un prezzo dell’energia elettrica di 0.04350 €/kWh bloccato per 1 anno.

I clienti che passeranno a E.ON avranno:

uno sconto del 20% sulla fornitura di energia elettrica

certificazione di energia verde (da fonti rinnovabili)

Programma fedeltà che premia i clienti E.ON

E.ON Porta un Amico con bonus in Bolletta fino a 480€

6. Engie Energia 3.0 Light Monoraria

L’offerta di Engie 3.0 è l’unica tra le proposte che blocca il prezzo della materia prima per 24 mesi. Il costo dell’energia elettrica con questo piano è di 0.04490 €/kWh. Il risparmio con questa tariffa in un anno sarà poco superiore a 50 €.

Anche Engie, come E.ON, ha un programma di premi e benefit per i nuovi utenti e per i vecchi utenti che portino un amico. In particolare con l’offerta porta un amico si potranno accumulare buoni fino ad un massimo di 300€. Il regolamento per ricevere i voucher e sulle condizioni del programma si trovano sul sito del fornitore.

Se nessuno dei piani a premi e dei bonus fa al caso vostro potete consultare la lista completa delle migliori offerte luce di Novembre usando il comparatore di SosTariffe.it e personalizzando la ricerca secondo i vostri parametri preferiti.