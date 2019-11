Eni Luce e Gas regala Amazon Echo Dot dal 20 al 24 novembre

Eni Luce e Gas sta per lanciare una promozione davvero imperdibile che permetterà ai clienti che attiveranno una nuova offerta “dual”, scegliendo Eni sia per la fornitura di energia elettrica che per la fornitura di gas naturale, di poter contare su di un netto risparmio sulle bollette energetiche rispetto al mercato tutelato e su di un bonus di benvenuto davvero interessante . Dal 20 al 24 novembre , infatti, i nuovi clienti che scelgono Eni riceveranno in regalo l’Amazon Echo Dot di 3° generazione , altoparlante intelligente che integra l’assistente virtuale Alexa.

Amazon Echo Dot in regalo per chi sceglie Eni Gas e Luce dal 20 al 24 novembre

Tra poche ore prenderà il via un’offerta imperdibile per chi è alla ricerca di nuove tariffe luce e gas. Dal 20 al 24 novembre, infatti, Eni Gas e Luce propone in regalo un Amazon Echo Dot di terza generazione a tutti i clienti che attivano un’offerta “dual” scegliendo Eni sia come fornitore dell’energia elettrica che come fornitore per il gas naturale.

Grazie a questa promozione si potranno sfruttare le offerte luce e gas del fornitore con la certezza di poter contare su di un bonus di benvenuto davvero interessante. L’Amazon Echo Dot di terza generazione, dal valore commerciale di 59,99 Euro, è un altoparlante intelligente che permette di interagire con l’assistente virtuale Alexa che in questi ultimi mesi, grazie alle numerose nuove funzioni a sua disposizione, sta diventando un vero e proprio punto di riferimento per tantissime famiglie italiane.

La promozione, valida sino al prossimo 24 di novembre, è molto semplice. Tutti i nuovi clienti che scelgono Eni Gas e Luce richiedendo, contestualmente, l’attivazione di una fornitura di energia elettrica e di una fornitura di gas naturale riceveranno, via e-mail, un codice da utilizzare su Amazon.it per ottenere gratuitamente l’Echo Dot di terza generazione.

Questa nuova iniziativa lanciata da Eni Gas e Luce riguarda le seguenti offerte residenziali per l’elettricità ed il gas naturale:

LinkPlus

ScontoCerto

LinkBasic

Per sfruttare la promozione ed ottenere l’Amazon Echo Dot in regalo è possibile seguire la procedura online oppure la procedura telefonica per l’attivazione delle offerte luce e gas di Eni compatibili con questa vantaggiosa iniziativa che, ribadiamo, sarà valida solo sino al prossimo 24 di novembre.

Per essere certi di accedere alla promozione di Eni Gas e Luce in modo corretto e senza intoppi è possibile sfruttare il servizio di consulenza telefonica, completamente gratuito e senza alcun impegno, di SosTariffe.it. Per accedere a tale servizio è sufficiente visitare il comparatore, cliccando sul box qui di sotto, e cliccare sull’opzione “Richiedi consulenza” situata accanto alle offerte Eni che si desidera attivare.

Per richiedere il ricontatto sarà sufficiente inserire un numero di telefono e l’indirizzo e-mail. L’utente può richiedere un ricontatto immediato oppure puoi fissare un appuntamento chiedendo di essere ricontattato ad un orario specifico, in base alle proprie esigenze. Un consulente qualificato si metterà in contatto con l’utente per illustrare i dettagli della promozione ed assisterlo nella fase di attivazione, senza costi aggiuntivi di alcun tipo.

In alternativa, sempre dal comparatore di SosTariffe.it, è possibile avviare la richiesta online di sottoscrizione cliccando sul tasto “Dettagli” relativo all’offerta luce ed all’offerta gas che si desidera attivare. Ribadiamo che per sfruttare la promozione ed ottenere l’Echo Dot in regalo è necessario attivare sia un’offerta luce che un’offerta gas.

Amazon Echo Dot in regalo con Eni Gas e Luce: ecco le offerte compatibili con la promozione

Come sottolineato in precedenza, per poter sfruttare l’iniziativa promozionale di Eni Gas e Luce ed ottenere l’Amazon Echo Dot di terza generazione in regalo è necessario richiedere l’attivazione di un’offerta “dual” procedendo con la sottoscrizione contestuale di una fornitura di energia elettrica e di una fornitura di gas naturale.

I clienti residenziali possono aderire alla promozione ed ottenere l’Echo Dot in regalo scegliendo le offerte luce e gas di Eni della gamma Link Basic oppure della gamma Link Plus o ancora hanno la possibilità di optare per le offerte ScontoCerto. Si tratta di tre differenti tipologie di tariffe luce e gas che presentano caratteristiche specifiche in grado di rispecchiare le esigenze di un gran numero di potenziali clienti.

Le offerte Link Basic vengono definite dal fornitore come “essenziali, convenienti e digitali”. Queste tariffe luce e gas includono un prezzo del corrispettivo luce e del corrispettivo gas fisso e bloccato per i primi 12 mesi di sottoscrizione. Solo al termine del periodo promozionale, Eni potrà modificare i prezzi dell’energia in base all’andamento del mercato informando il cliente con almeno 1 mese d’anticipo.

Il cliente sarà libero di scegliere se restare con Eni o se passare ad altro fornitore senza costi aggiuntivi. Le offerte Link Basic includono uno sconto del 10% sui corrispettivi scegliendo la bolletta digitale e addebito diretto su conto corrente per quanto riguarda l’importo delle varie fatture. Al costo di 2 Euro al mese + IVA è possibile richiedere di utilizzare energia elettrica prodotta esclusivamente da fonti di energia rinnovabile.

In alternativa, è possibile puntare sulle offerte Link Plus che presentano corrispettivi gas e luce fissi per i primi 24 mesi di sottoscrizione. Anche in questo caso, Eni potrà modificare i prezzi dell’energia solo al termine del periodo di “prezzo bloccato” ed il cliente sarà libero di scegliere se restare con il fornitore o attivare una nuova offerta del mercato libero.

Questa soluzione garantisce all’utente la possibilità di sfruttare una protezione aggiuntiva contro i possibili rincari che potrebbero caratterizzare, in futuro, il mercato energetico italiano. Scegliere un’offerta molto vantaggiosa con prezzo bloccato per 24 mesi, invece che per i “canonici” 12 mesi, è la soluzione ideale per tutelarsi contro gli aumenti dei costi dell’energia.

L’elettricità fornita dall’offerta Link Plus viene prodotta da energia verde certificata al 100%. Da notare, inoltre, che il cliente può scegliere di attivare un’offerta luce in versione bioraria per sfruttare il prezzo più basso dell’energia nelle ore serali e nei week end. In questo caso, inoltre, il cliente potrà scegliere come ricevere la bolletta e come gestire i pagamenti.

La gamma ScontoCerto, infine, garantisce all’utente la possibilità di ottenere degli sconti fissi in grado di ridurre l’importo delle bollette energetiche. In particolare, per il primo mese il corrispettivo gas e il corrispettivo luce sono azzerati. Da notare, inoltre, che i corrispettivi gas e luce sono fissi per 24 mesi e dal 2° anno è previsto uno sconto extra del 10% che permetterà di incrementare il risparmio in bolletta. Optando per l’addebito diretto delle fatture su conto corrente, inoltre, è previsto uno sconto aggiuntivo del 5% sugli importi da pagare che si tradurrà in un’ulteriore occasione per minimizzare i costi delle bollette.

Per chi sceglie le offerte luce e gas della gamma ScontoCerto, inoltre, c’è da considerare anche l’Assicurazione Multi Assistenza Casa di Axa e la sicurezza di consumare solo energia elettrica certificata, prodotta utilizzando esclusivamente fonti di energia rinnovabile, senza alcun costo aggiuntivo. A completare i vantaggi di quest’offerta c’è un buono da 24 Euro da utilizzare per i servizi di Manutenzione caldaia e scaldacqua. Il buono può essere utilizzato per l’acquisto dei seguenti servizi: Manutenzione Caldaia Standard, Manutenzione Caldaia Premium, Manutenzione Scaldaacqua Standard, Manutenzione Scaldacqua Premium.

Amazon Echo Dot: come funziona lo speaker intelligente

L’Amazon Echo Dot, giunto oramai alla sua terza generazione, è l’altoparlante intelligente che integra l’assistente virtuale Alexa con cui controllare un gran numero di servizi ed app tramite comandi vocali e senza la necessità di utilizzare altri dispositivi. L’Echo Dot ha un calore commerciale di 59,99 Euro ed è disponibile all’acquisto in Italia in quattro differenti colorazioni (antracite, grigio chiaro, grigio mélange e malva).

Con Echo Dot è possibile controllare, tramite comandi vocali, tutta la propria musica. Grazie all’integrazione di Alexa, infatti, vengono supportati servizi di streaming come Amazon Music, Apple Music, Spotify e TuneIn. L’assistente virtuale sarà in grado di accedere alla propria libreria musicale e avviare la riproduzione di playlist e di canzoni specifiche senza che l’utente debba utilizzare ulteriori dispositivi. Alexa supporta Audible e l’Echo Dot può essere, quindi, utilizzato per l’ascolto di audiolibri.

L’Echo Dot sfruttare la massimo Alexa. Scaricando le varie “skill” (vere e proprie app dedicate all’assistente virtuale che possono essere scaricate dallo Skill Store) è possibile incrementare le funzionalità di Alexa ed interagire con l’assistente tramite l’Echo Dot per sentire musica, fare ordini online, effettuare chiamate e tanto altro ancora. Le potenzialità di Alexa sono in continua e costante crescita e Echo Dot è lo strumento ideale per interagire, in casa o in ufficio, con l’assistente virtuale di Amazon.

Utilizzare i dispositivi della gamma Echo, tra cui l’Echo Dot occupa un ruolo di primo piano senza dubbio, ed interagire con Alexa è molto semplice ed immediato. La configurazione iniziale è rapida ed è sufficiente attivare il dispositivo e collegarlo allo smartphone via bluetooth per avviare il processo di configurazione che necessita dell’installazione dell’app Alexa (disponibile per Android e iOS) sul proprio dispositivo mobile.