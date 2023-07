Il listino di offerte Kena Mobile si rinnova con il lancio della nuova Kena 5,99 . Si tratta di una nuova tariffa che, con un canone di appena 5,99 euro al mese , mette a disposizione fino a 150 GB di traffico dati ogni mese. In più, per tutti i nuovi clienti che scelgono l'operatore, ci sono 200 GB extra , da utilizzare entro 60 giorni, e un ulteriore bonus rappresentato dall' attivazione gratuita . Ecco tutti i dettagli in merito.

Kena lancia una nuova offerta da 5,99 euro: come attivarla a Luglio 2023

Offerte in evidenza spusu 1 3.99 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Super 20 4.00 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Optima SuperMobile Smart 4.95 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

Le offerte Kena Mobile registrano l’arrivo di un’ulteriore opzione, con prezzo più basso e con tanti bonus inclusi. Si tratta della nuova Kena 5,99, attivabile da questa settimana tramite una semplice procedura online. L’offerta, come tutte le altre proposte del listino di offerte Kena Mobile, include 200 GB extra da utilizzare in estate (nei primi 60 giorni successivi l’attivazione) oltre all’attivazione gratuita. Grazie all’Autoricarica, inoltre, è possibile ottenere 50 GB extra ogni mese. Per attivare l’offerta è possibile seguire una semplice procedura online.

Passa a Kena: nuova offerta da 5,99 euro al mese disponibile

La nuova Kena 5,99 è un’offerta operator attack, una particolare tipologia di tariffa che, come confermato dalla recente indagine dell’Osservatorio SOStariffe.it, risulta essere mediamente più economica e con più Giga rispetto alle altre proposte disponibili sul mercato. Questo tipo di tariffe è attivabile solo con portabilità del numero da operatori selezionati. Nel caso di Kena Mobile, l’offerta è attivabile solo con portabilità da:

Iliad

uno dei seguenti operatori virtuali: Poste Mobile, Tiscali, Lycamobile, CoopVoce, Fastweb Mobile, 1 Mobile, China Mobile, Daily Telecom, DIGI Mobile, Elimobile, Engan Mobile, Feder Mobile, Green, Intermatica, Italia Power, NetValue, Noitel, Nova, Nextus, NTMobile, Optima, Ovunque, Plintron, Professional Link, Rabona Mobile, Spusu, Telmekom, Welcome Italia, Wings Mobile, Withu

Per chi sceglie Kena 5,99 è possibile accedere ad un bundle mensile comprendente:

minuti illimitati

600 SMS

100 GB in 4G fino a 60 Mbps

attivando la Ricarica Automatica si ricevono 50 GB extra ogni mese

per i primi 60 giorni dall’attivazione ci sono 200 GB extra da utilizzare

in roaming in UE è possibile utilizzare minuti illimitati, 600 SMS e fino a 6 GB senza costi aggiuntivi

Kena 5,99 presenta un costo di 5,99 euro al mese con un contributo di attivazione azzerato per tutti i nuovi clienti (invece che 4,99 euro). Per attivare l’offerta è possibile seguire il link riportato qui di sotto.

Attiva qui Kena 5,99 »

Le altre offerte Kena Mobile di luglio 2023

Il listino di offerte Kena Mobile prevede diverse offerte operator attack, attivabili con portabilità da Iliad o da alcuni virtuali come visto in precedenza. Su queste offerte sono presenti le seguenti promozioni:

primo mese e attivazione gratis

200 GB extra per i primi 60 giorni

50 GB extra ogni mese con l’Autoricarica

Ecco quali sono le offerte in questione:

OFFERTA MINUTI, SMS E GIGA COSTI Kena 6,99 minuti illimitati

1000 SMS

130 GB 6,99 €/mese

primo mese e attivazione gratis Kena 7,99 minuti illimitati

1000 SMS

150 GB 7,99 €/mese

primo mese e attivazione gratis Kena 9,99 minuti illimitati

1000 SMS

230 GB 9,99 €/mese

primo mese e attivazione gratis

Tra le offerte da considerare c’è Kena 6,99 che include:

minuti illimitati

1000 SMS

130 GB in 4G fino a 60 Mbps

L’offerta in questione è attivabile direttamente tramite il link qui di sotto.

Attiva Kena 6,99 »

Per chi vuole avere ancora più traffico dati c’è, invece Kena 7,99 che include:

minuti illimitati

1000 SMS

150 GB in 4G fino a 60 Mbps

L’offerta ha un costo di 7,99 euro al mese.

Attiva Kena 7,99 »

A completare la gamma di operator attack di Kena c’è Kena 9,99. L’offerta include:

minuti illimitati

1000 SMS

230 GB in 4G fino a 60 Mbps

Il costo è di 9,99 euro al mese.

Attiva Kena 9,99 »

Kena Mobile propone anche tariffe per tutti, con due opzioni con portabilità e una riservata ai nuovi numeri e, in particolare, a chi ha bisogno di una SIM dati con tanti Giga per navigare. Su queste promo è possibile sfruttare:

attivazione gratis

200 GB extra per i primi 60 giorni

50 GB extra ogni mese con l’Autoricarica

La tabella qui di sotto riepiloga le tariffe disponibili:

OFFERTA MINUTI, SMS E GIGA COSTI Kena 11,99 minuti illimitati

1000 SMS

100 GB 11,99 €/mese

attivazione gratis Kena Dati (nuovi numeri) minuti e SMS a consumo

300 GB 11,99 €/mese

attivazione gratis Kena 12,99 minuti illimitati

1000 SMS

150 GB 12,99 €/mese

attivazione gratis

La prima da considerare è Kena 11,99 che include:

minuti illimitati

1000 SMS

100 GB in 4G fino a 60 Mbps

Il costo è di 11,99 euro al mese.

Attiva Kena 11,99 »

C’è poi l’offerta solo dati Kena Dati che include:

minuti e SMS a consumo

300 GB in 4G fino a 60 Mbps

Il costo è di 11,99 euro al mese e l’offerta è attivabile solo richiedendo un nuovo numero, tramite il link qui di sotto.

Attiva Kena Dati »

C’è poi la possibilità di puntare su Kena 12,99 che include:

minuti illimitati

1000 SMS

150 GB in 4G fino a 60 Mbps

Il costo è di 12,99 euro al mese.

Attiva Kena 12,99 »