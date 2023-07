Le offerte operator attack sono diventate, nel corso degli ultimi anni, un importante punto di riferimento del mercato di telefonia mobile in Italia, garantendo costi ridotti e tanti Giga agli utenti. Nel corso del prossimo futuro, però, potrebbe esserci uno stop alla commercializzazione di questo tipo di offerte, come anticipato da AGCM. In attesa di novità in merito, l' Osservatorio SOStariffe.it analizza l a convenienza delle offerte operator attack a luglio 2023. Ecco i risultati dello studio.

Da tempo, il settore di telefonia mobile in Italia è popolato da numerose offerte operator attack. Si tratta di tariffe speciali, attivabili solo in caso di portabilità del numero da operatori selezionati. La diffusione di queste offerte è iniziata nel 2018 con il debutto di Iliad e la crescita degli operatori virtuali. Oggi, Iliad e gli operatori virtuali raggiungono un market share complessivo del 19,9% come chiarito dall’Osservatorio sulle Comunicazioni 1/2023 di AGCOM.

Nel prossimo futuro, però, potrebbe esserci uno stop alle offerte operator attack. Ad anticipare un intervento normativo di questo tipo è AGCM (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato) che punta a introdurre “l’obbligo di non discriminazione in ragione del fornitore di provenienza” come anticipato dal recente Bollettino Settimanale 26/2023 pubblicato nei giorni scorsi.

In questo momento, però, le offerte operator attack sono tra le soluzioni più convenienti del mercato, garantendo tanti Giga a costi ridotti. La conferma arriva dalla nuova indagine dell’Osservatorio SOStariffe.it che ha messo a confronto questo tipo di tariffe con le offerte “per tutti” disponibili sul mercato. Attualmente, le offerte operator attack costano meno e includono più Giga.

Ricordiamo che per scoprire le migliori tariffe di telefonia mobile, considerando sia le offerte operator attack che le offerte “per tutti”, è possibile consultare il comparatore di SOStariffe.it, accessibile tramite il link riportato qui di sotto. Con pochi click, grazie al sistema di ricerca avanzata, è possibile individuare subito le tariffe più vantaggiose da attivare.

Costi bassi e tanti Giga con le offerte operator attack

I dati riportati nella tabella qui di seguito chiariscono la convenienza delle offerte operator attack. Queste offerte, infatti, prevedono ben 137 GB al costo di 8,08 euro al mese. Si tratta di numeri decisamente migliori rispetto alla media del mercato. A luglio 2023, infatti, la tariffa “media” di telefonia mobile include 129 GB con un costo di 10,08 euro al mese.

Le offerte operator attack sono molto più convenienti rispetto alle offerte “per tutti” che includono 126 GB al costo di 10,64 euro al mese e battono anche le offerte “per tutti” degli operatori virtuali, gruppo di tariffe che include 114 GB al costo di 8,32 euro al mese.

TIPOLOGIA OFFERTA MINUTI SMS GIGA CANONE ATTIVAZIONE Offerte di telefonia mobile 2772 1610 129 10,08 € 5,43 € Offerte operator attack 3000 1922 137 8,08 € 2,63 € Offerte “per tutti” 2712 1519 126 10,64 € 6,25 € Offerte “per tutti” MNO 2604 1936 156 16,21 € 6,88 € Offerte “per tutti” MVNO 2756 1334 114 8,32 € 6,01 €

Fonte: SOStariffe.it. In tabella sono espressi i dati medi delle offerte disponibili a luglio 2023

Operatori MNO: TIM, Vodafone, WINDTRE e Iliad

Tanta convenienza ma con qualche rinuncia per le offerte operator attack

Attivare offerte operator attack è, quindi, una soluzione molto conveniente. Ci sono, però, alcuni compromessi da tenere in considerazione. Il principale è rappresentato dalla velocità di connessione:

le offerte operator attack degli operatori MNO non includono il 5G , limitando l’accesso alla rete mobile al solo 4G

, limitando l’accesso alla rete mobile al solo 4G le offerte operator attack degli operatori MVNO presentano, in genere, un limite alla velocità del 4G che si ferma a 30 Mbps o 60 Mbps

In più, bisogna tenere in considerazione il fatto che le operator attack non sono per tutti ma sono disponibili solo con portabilità da un operatore “target”. Nella maggior parte dei casi, queste tariffe sono disponibili con portabilità da Iliad o da uno dei principali operatori virtuali (Fastweb, PosteMobile etc.).

È possibile aggirare questo limite ricorrendo alla “triangolazione” e, quindi, passando prima ad un operatore compatibile e poi attivando la tariffa operator attack. Questo dato comporta il pagamento di un doppio costo di attivazione (quello della tariffa intermedia e poi quello dell’offerta operator attack). La spesa è comunque ridotta.

Una tariffa intermedia, infatti, prevede un costo di attivazione medio di 6,25 euro. Ancora più conveniente è l’attivazione di un’operator attack che, in media, comporta una spesa di 2,63 euro grazie alla possibilità di accedere ad un gran numero di offerte con attivazione gratuita.

