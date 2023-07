L'attivazione per alcune offerte fibra TIM è gratis acquistandole entro il 19/7/23. Potete avere anche chiamate illimitate e una connessione fino a 10 Gbps in download in FTTH

Grandi notizie per chi vuole passare oggi alla fibra TIM. L’operatore italiano ha infatti azzerato il costo di attivazione per alcune delle sue offerte fibra ottica più richieste, ovvero TIM WiFi Power Smart e TIM WiFi Power All Inclusive. Normalmente la spesa sarebbe di 39,90 euro una tantum per l’installazione della linea. La promozione è valida fino al 19/7/23, salvo proroghe da parte di TIM, ed è valida non solo con acquisto online ma anche in negozio.

Fibra TIM, le offerte con attivazione gratis di luglio 2023

Dettagli sulle offerte TIM Fibra TIM WiFi Power Smart TIM WiFi Power All Inclusive Navigazione fino a 2,5 Gbps in FTTH in oltre 1.500 Comuni fino a 10 Gbps in FTTH XGS-PON in 30 Comuni Chiamate illimitate con acquisto online illimitate Modem TIM Hub+ Next Modem TIM 10 Gb Attivazione Gratis fino al 19/7/23 Gratis fino al 19/7/23 Altri servizi inclusi TIM Safe Web Plus TIM Safe Web Plus

TIM Navigazione Sempre Attiva

Wi-Fi garantito

TIM Assistenza Immediata e dedicata

TIM Assistenza Soddisfatti e Garantiti Costo mensile 30,90 €/mese o 25,90 €/mese per i già clienti mobile0 39,90 €/mese o 34,90 €/mese per 24 mesi con bonus rottamazione

Con la fibra TIM potete navigare alla massima velocità con un segnale stabile e veloce in tutta Italia. In base alla copertura potete accedere a differenti tipologie di connessione. La rete FTTH (Fiber to the Home) prevede un collegamento diretto con il modem finale dell’utente ed è disponibile in oltre 1.500 Comuni in tutto il Paese. In alternativa è disponibile la connessione in fibra misto rame o FTTC (Fiber to the Cabinet) fino a 300 Mbps in download in base alla distanza della vostra abitazione della cabina stradale. Potete verificare gratis la copertura su SOStariffe.it.

TIM WiFi Power Smart costa 30,90 euro al mese con domiciliazione e conto online e include:

Navigazione illimitata fino a 2,5 Gbps in download e 1 Gbps in upload (suddivisi tra porte Ethernet e Wi-Fi) sulla rete FTTH

in download e 1 Gbps in upload (suddivisi tra porte Ethernet e Wi-Fi) sulla rete FTTH Chiamate illimitate con acquisto online

Attivazione gratis acquistandola entro il 19/7/23

acquistandola entro il 19/7/23 modem TIM Hub+ Executive (10 euro al mese per 24 mesi)

(10 euro al mese per 24 mesi) TIM Safe Web Plus per la protezione di tutti i dispositivi connessi alla rete

Se però siete già clienti di TIM per la telefonia mobile e passate anche alla fibra TIM, il costo dell’offerta fisso scende a 25,90 euro al mese con domiciliazione e conto online.

TIM WiFi Power All Inclusive è invece l’offerta top di gamma dell’operatore che permette di navigare alla massima velocità garantita dalla sua rete. Al costo di 39,90 euro al mese con domiciliazione e conto online avete inclusi:

Navigazione illimitata fino a 10 Gbps in download e 2 Gbps in upload sulla rete FTTH XGS-PON in 30 Comuni

in download e 2 Gbps in upload sulla rete FTTH XGS-PON in Chiamate illimitate

Attivazione gratis acquistandola entro il 19/7/23

acquistandola entro il 19/7/23 Modem TIM 10 Gb (240 euro o 5 euro al mese per 48 mesi)

(240 euro o 5 euro al mese per 48 mesi) TIM Navigazione Sempre Attiva con servizio di backup LTE tramite chiavetta USB per avere sempre una connessione anche quando la fibra non è disponibile

con servizio di backup LTE tramite chiavetta USB per avere sempre una connessione anche quando la fibra non è disponibile TIM Safe Web Plus

Wi-Fi garantito dai tecnici di TIM e ottimizzato tramite il servizio WiFi Plus

dai tecnici di TIM e ottimizzato tramite il servizio WiFi Plus TIM Assistenza Immediata e Dedicata con accesso telefonico prioritario ad un team dedicato di assistenza del Servizio Clienti 187 disponibile dalle 8 alle 20 e tramite appuntamento nei negozi TIM

con accesso telefonico prioritario ad un team dedicato di assistenza del Servizio Clienti 187 disponibile dalle 8 alle 20 e tramite appuntamento nei negozi TIM TIM Assistenza Soddisfatti e Garantiti con possibilità di richiedere al Servizio Clienti 187 o su MyTIM un bonus di 5 euro direttamente in bolletta per ogni intervento di supporto che non è stato all’altezza delle vostre aspettative (massimo 6 volte l’anno per un totale di 30 euro)

La copertura fino a 10 Gbps è garantita è attualmente disponibile solo a Milano, Roma, Torino, Genova, Bologna, Firenze, Napoli, Bari, Palermo, Cagliari, Verona, Taranto, Brindisi, Trieste, Trento, Ancona, Bergamo, Brescia, Catania, Messina, Modena, Monza, Padova, Parma, Perugia, Pescara, Prato, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Salerno, Siena, Venezia, Vicenza.

Per entrambe le offerte è poi disponibile un bonus rottamazione. Se avete una connessione in ADSL e passate alla fibra TIM potete ricevere uno sconto di 120 euro, suddivisi in 5 euro al mese per 24 mesi, per la rottamazione della vecchia linea e del modem. Alla rete fissa potete aggiungere anche un’offerta 5G con minuti e SMS illimitati e 5 GB fino a 2 Gbps in download e 150 Mbps in upload sul Vero 5G che diventano illimitati con l’attivazione di TIM Unica Power. I primi tre mesi sono offerti da TIM, poi la tariffa si rinnova a 9,99 euro al mese.

TIM Unica Power è l’offerta per utenti fisso e mobile che al costo di 1,90 euro al mese, che vi verranno addebitati direttamente in bolletta, consente di avere i seguenti vantaggi:

Giga illimitati per tutti gli smartphone della famiglia (massimo sei SIM anche se non intestate al titolare della rete fissa)

(massimo sei SIM anche se non intestate al titolare della rete fissa) una seconda SIM con un’offerta TIM 5G Power a partire da 9,99 euro al mese

un abbonamento a TIMVISION con Netflix (piano Standard con visione in HD su due dispositivi in contemporanea senza pubblicità) gratis fino al 23/9/23, poi si rinnova a 12,99 euro al mese. La promozione è disponibile fino al 25/7/23

un abbonamento a TIMVISION con Disney gratis per 3 mesi, poi si rinnova a 9,99 euro al mese

sconto del 20% sui gioielli di Kulto