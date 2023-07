Offerte in evidenza spusu 1 3.99 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Super 20 4.00 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Optima SuperMobile Smart 4.95 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

PlayStation 5 è la console di riferimento per gli amanti dei videogame. L’ultimo prodotto di Sony però può avere un costo piuttosto proibitivo ma grazie a TIM potete averla a un prezzo decisamente favorevole. Se siete già clienti dell’operatore o volete diventarlo, avete tempo fino alla fine della prossima settimana per accedere alla promozione per acquistare PlayStation con TIM con pagamento a rate e senza anticipo, quindi vi conviene affrettarvi.

PlayStation con TIM: come averla a rate a prezzo scontato a luglio 2023

Offerta PlayStation 5 a rate Tutti i dettagli Quanto costa PlayStation 5? console a 18 €/mese per 30 mesi o con due controller e Gran Turismo 7 a 20 €/mese per 30 mesi Come si paga? finanziamento TIMFin (TAN – TAEG 0,00%, salvo approvazione) e vincolo di 30 mesi con carta di credito o debito Chi può accedere all’offerta? l’offerta è disponibile fino al 24/7/23 per i clienti fisso o di telefonia mobile che restano in TIM per 24 mesi

PlayStation 5 integra le seguenti caratteristiche tecniche:

Dimensioni: circa 390 × 104 × 260 mm

Peso: circa 3,9 kg

Lettore Blu-ray 4K Ultra HD

Compatibilità con giochi e TV 4K e 8K

Grafica Ray Tracing per massimo realismo

Memoria SSD da 825 GB

Controller con feedback aptico, grilletti adattivi e audio 3D

TIM vi permette di acquistarla comodamente a rate con un risparmio di 3 euro al mese per 30 mesi e primo pagamento dopo 3 mesi. L’ultima versione di PlayStation con TIM quindi costa 15 euro al mese, invece di 18 euro al mese, con vincolo di 30 mesi. In alternativa potete acquistare la console insieme a due controller DualSense e il gioco “Gran Turismo 7” inclusi a 20 euro al mese, invece di 23 euro al mese, sempre con vincolo di 30 mesi. È possibile scegliere se ricevere PlayStation 5 direttamente a casa senza costi aggiuntivi entro 3-8 giorni lavorativi o ritirarla presso uno dei 200 punti vendita in tutta Italia. Tutti i prodotti acquistati online con TIM sono in garanzia per due anni. Potete seguire il tracking dell’ordine o lo stato di lavorazione della pratica accedendo a seconda dei casi alle sezioni MyTIM Fisso o MyTIM Mobile sul sito dell’operatore.

La promozione è disponibile fino al 24/7/23 e per i clienti TIM per la rete fissa o che mantengono attiva un’offerta di telefonia mobile per almeno 24 mesi è possibile richiedere un finanziamento TIMFin (TAN – TAEG 0,00%, salvo approvazione) e senza anticipo. Per il pagamento sono accettate carte di credito e debito abilitare agli acquisti online dei circuiti Visa, Mastercard, Maestro e American Express.

Entro 14 giorni dalla consegna o ritiro della console potete esercitare il diritto di ripensamento e riconsegnarla a TIM insieme a tutti gli accessori originali contenuti nella confezione.

Le migliori offerte mobile di TIM

Le offerte TIM mobile Minuti, SMS e Gigabyte Costo mensile TIM Power Supreme Easy minuti e SMS illimitati + 150 GB in 4G con TIM Ricarica Automatica primo mese gratis, poi 7,99 €/mese TIM 5G Power Famiglia minuti, SMS e Giga illimitati in 5G con TIM Unica Power (altrimenti 5 GB) primo mese gratis, poi 9,99 €/mese TIM Young minuti e SMS illimitati + 100 GB in 5G con TIM Ricarica Automatica primo mese gratis, poi 9,99 €/mese TIM 5G Power Smart minuti e SMS illimitati + 100 GB in 5G con TIM Ricarica Automatica primo mese gratis, poi 14,99 €/mese

Se ancora non siete clienti di TIM per la telefonia mobile potete scegliere tra tante tariffe convenienti. Chi richiede la portabilità del numero da Iliad o alcuni operatori virtuali selezionati come PosteMobile, Coop Voce, Fastweb Mobile e altri possono attivare TIM Power Supreme Easy con inclusi:

minuti e SMS illimitati

150 GB per navigare in 4G con TIM Ricarica Automatica (altrimenti 100 GB con pagamento su credito residuo)

per navigare in 4G con TIM Ricarica Automatica (altrimenti 100 GB con pagamento su credito residuo) 8 GB per navigare in roaming in Ue

Il primo mese e l’attivazione sono gratis acquistandola online. L’offerta poi si rinnova a 7,99 euro al mese. La portabilità è gratuita e per il trasferimento del numero saranno necessari un massimo di tre giorni lavorativi.

Attiva TIM Power Supreme Easy »

TIM se avete uno smartphone compatibile vi propone diverse offerte 5G per navigare fino a 2 Gbps in download e 150 Mbps in upload in tutte le grandi città italiane e diverse località turistiche di mare e montagna sul Vero 5G. Chi è già cliente dell’operatore per la rete fissa può attivare TIM 5G Power Famiglia con inclusi:

minuti e SMS illimitati

Giga illimitati per navigare in 5G con TIM Unica Power (altrimenti 5 GB)

Il primo mese e l’attivazione sono gratis acquistandola online. L’offerta poi si rinnova a 9,99 euro al mese.

Attiva TIM 5G Power Famiglia »

TIM Unica Power è la promozione per gli utenti fissi e mobili che al prezzo di 1,90 euro al mese, che vi verranno addebitati direttamente in bolletta, consente non solo di aver Giga illimitati per tutti gli smartphone della famiglia (massimo sei linee anche se non intestate al titolare della connessione di casa) ma anche altri vantaggi come:

due smartphone al prezzo di uno e primo pagamento dopo tre mesi (vincolo di 24 mesi per la parte mobile)

TIMVISION con Netflix e 6 mesi di Amazon Prime gratis fino al 23/9/23, poi 12,99 euro al mese (disponibile fino al 29/7/23)

3 mesi di TIMVISION con Disney+ e 6 mesi di Amazon Prime, poi 9,99 euro al mese

una seconda SIM con offerta TIM 5G Power a partire da 9,99 euro al mese

sconto del 20% sul catalogo di gioielli di Kulto

Se avete meno di 25 anni è invece disponibile TIM Young con inclusi:

minuti e SMS illimitati

100 GB per navigare in 5G con TIM Ricarica Automatica (altrimenti 50 GB con pagamento su credito residuo)

per navigare in 5G con TIM Ricarica Automatica (altrimenti 50 GB con pagamento su credito residuo) 20 GB per navigare in roaming in Ue

Il primo mese è gratis per i nuovi clienti, così come l’attivazione, se la si acquista online. L’offerta poi si rinnova a 9,99 euro al mese. Se acquistate questa offerta in negozio tramite il codice promozionale di un amico che è già cliente di TIM avete inclusi anche 10 euro di bonus. Inoltre potete avere Giga illimitati in 5G aggiungendo 1,99 euro al mese. L’offerta poi si può personalizzare attivando le seguenti opzioni:

50 GB aggiuntivi al mese a 99 cent in più al mese

100 GB di backup su Google One per 3 mesi a 1,99 euro in più al mese

TIM Games per avere giochi per console su smartphone e TV a 5 euro in più al mese

TIM One Number per avere lo stesso numero di telefono su smartphone e smartwatch a 99 cent in più al mese

Attiva TIM Young 5G »

Infine abbiamo TIM 5G Power Smart con inclusi:

minuti e SMS illimitati

100 GB per navigare in 5G con TIM Ricarica Automatica (altrimenti 50 GB a 16,99 euro al mese con pagamento su credito residuo)

per navigare in 5G con TIM Ricarica Automatica (altrimenti 50 GB a 16,99 euro al mese con pagamento su credito residuo) 14 GB per navigare in roaming in Ue

accesso prioritario alla rete di TIM

la protezione di TIM Safe Web Plus per tutti i dispositivi connessi

100 GB di backup su Google per 3 mesi (poi 1,99 euro al mese)

Il primo mese è gratis per i nuovi clienti, così come l’attivazione, se la si acquista online. L’offerta poi si rinnova a 14,99 euro al mese.

Attiva TIM 5G Power Smart

Per tutte le offerte mobile di TIM la SIM costa 25 euro con 20 euro di traffico incluso acquistandole online.

Le migliori offerte fibra ottica di TIM

Caratteristiche delle offerte fibra di TIM Premium Base TIM WiFi Power Smart Qual è la velocità di navigazione? fino a 1 Gbps in download in FTTH fino a 2,5 Gbps in download in FTTH Le chiamate sono incluse? Sì e sono a consumo Sì e sono illimitate ma solo con acquisto online Qual è il costo mensile? 25,90 €/mese 25,90 €/mese per i già clienti mobile di TIM o 30,90 €/mese C’è un costo di attivazione? Già incluso Gratis fino al 31/7/23

Se siete interessati alla rete fissa, TIM vi mette a disposizione una serie di offerte fibra ottica per navigare su differenti tipologie di reti in base alla copertura disponibile al proprio indirizzo. La FTTH (Fiber to the Home) garantisce una velocità fino a 1-10 Gbps in download tramite un collegamento diretto con il modem finale dell’utente. In alternativa si può accedere alla fibra misto rame o FTTC (Fiber to the Cabinet) fino a 300 Mbps in download a seconda della distanza dell’abitazione dalla cabina stradale. Potete verificare gratis la copertura su SOStariffe.it.

Con Premium Base al costo di 25,90 euro al mese con domiciliazione e conto online avete inclusi:

navigazione senza limiti fino a 1 Gbps in download in FTTH

chiamate a 19 cent al minuto + 19 cent di scatto alla risposta

attivazione (10 euro al mese per 24 mesi)

Con TIM WiFi Power Smart al costo di 30,90 euro al mese con domiciliazione e conto online avete invece inclusi:

navigazione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download in FTTH

chiamate illimitate (solo con acquisto online)

modem TIM Hub+ Executive

TIM Safe Web Plus

Se siete già clienti di TIM per la telefonia mobile il costo scende a 25,90 euro al mese. L’attivazione è gratis, invece di 39,90 euro, acquistandola entro il 31/7/23.

Scopri le offerte fibra di TIM »