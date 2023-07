WindTre a partire da lunedì 17 luglio 2023 consente di attivare un’offerta fibra ottica con tecnologia FTTH GPON fino a 2,5 Gbps in download anche sulla rete di Fastweb. In questo modo la copertura fibra WindTre viene ulteriormente estesa rispetto ai mesi scorsi, dopo che la disponibilità della velocità fino a 2,5 Gbps è stata estesa anche ai nuovi clienti raggiunti dalla rete di Open Fiber. Si sapeva che la novità sarebbe arrivata entro la metà di luglio ma ancora non si conosceva la data precisa.

Copertura fibra WindTre: cosa cambia a luglio 2023

Copertura in fibra di WindTre Velocità di navigazione Su rete WindTre di ultima generazione, Fastweb (dal 17/7/23) o Open Fiber (escluse aree bianche) fino a 2,5 Gbps in download Aree Bianche coperte da Open Fiber fino a 1 Gbps in download e 300 Mbps in upload rete Fastweb o Open Fiber non raggiunte dalla fibra fino a 2,5 Gbps fino a 1 Gbps in download e 200 Mbps in upload

WindTre dal 21 novembre 2022 permette di attivare le sue offerte fibra ottica nella variante FTTH con una velocità massima fino a 2,5 Gbps in download e 500 Mbps in upload. Le stesse prestazioni sono disponibili anche per il segmento Business a partire dal 5 ottobre 2022. Fino alla scorsa settimana la tecnologia FTTH GPON era disponibile solo per le nuove attivazioni sulla rete Open Fiber, escluse le Aree Biance, o nelle aree in cui l’operatore ha aggiornato i suoi apparati, dato che utilizza l’infrastruttura del wholesaler in modalità passiva. La novità comunque riguarda solo i nuovi clienti e non per coloro che cambiano piano di rete fissa o migrano verso una tipologia differente di rete.

WindTre nei Comuni delle Aree Bianche coperte da Open Fiber continua a proporre la fibra fino a 1 Gbps in download e 300 Mbps in upload. Sotto la rete FTTH di Fastweb o nelle città raggiunte da Open Fiber dove non è disponibile la velocità fino a 2,5 Gbps, le prestazioni massime a cui possono accedere i clienti è di 1 Gbps in download e 200 Mbps in upload.

L’ingresso di Fastweb come ulteriore fornitore di rete per WindTre è un’operazione che rientra nell’ambito dell’accordo strategico tra le due aziende che ha portato anche alla creazione di una rete 5G condivisa e il graduale passaggio di Fastweb Mobile verso la rete mobile di WindTre. Stando a diverse fonti verificate da MondoMobile.it, la copertura fibra WindTre su rete di Fastweb dovrebbe essere incrementata di circa 2 milioni di nuove unità immobiliari in tutta Italia. Non si esclude nemmeno che la copertura possa essere estesa anche agli indirizzi raggiunti da FiberCop, in ogni caso sempre tramite il servizio offerto da Fastweb.

Cambiamenti anche nella consegna del modem

Insieme all’ampliamento della copertura fibra WindTre arrivano anche altre novità in merito alla consegna del modem. Già a partire dal 26 giugno 2023 il router per chi attiva una linea fissa nella variante FTTH sulla rete di Fastweb non viene più consegnato dal tecnico al momento dell’installazione della linea come avveniva fino all’estate del 2022 ma verrà spedito a domicilio tramite corriere. Solo successivamente si potrà fissare l’appuntamento con il tecnico per l’installazione della linea e del modem.

Le migliori offerte fibra di WindTre di luglio 2023

Caratteristiche Super Fibra Qual è la velocità di navigazione? fino a 2,5 Gbps in download in FTTH GPON anche su rete Fastweb Le chiamate sono incluse? Sì e sono illimitate Quanto costa? 26,99 €/mese o 22,99 €/mese per i già clienti mobile di WindTre Quant’è l’attivazione? 39,99 € o 49,99 € nelle Aree Bianche

Dalla scorsa settimana i nuovi clienti di WindTre possono quindi attivare un’offerta per navigare sulla fibra nella variante FTTH GPON fino a 2,5 Gbps in download anche sulla rete di Fastweb. Potete verificare gratis la copertura su SOStariffe.it. In alternativa potete avere la fibra fino a 1 Gbps in download in FTTH o la fibra misto rame – FTTC (Fiber to the Cabinet) fino a 300 Mbps in download a seconda della distanza dell’abitazione dalla cabina stradale.

Una delle offerte più richieste è Super Fibra, che al costo di 26,99 euro al mese include:

navigazione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download

chiamate illimitate

modem con supporto al Wi-Fi 6

Giga illimitati per tutte le SIM di WindTre della famiglia

L’attivazione è di 39,99 euro o 49,99 euro per l’installazione nelle Aree Bianche. Il prezzo dell’offerta senza le chiamate incluse invece scende a 23,99 euro al mese per i già clienti di WindTre per la telefonia mobile. Se volete potete aggiungere un piano Standard di Netflix per la visione dei contenuti in HD su due dispositivi in contemporanea senza pubblicità al costo totale di 34,99 euro al mese.

Potete personalizzare ulteriormente l’offerta abbinandole le seguenti opzioni:

Assistenza Facile per usufruire di sei interventi l’anno da parte di professionisti come idraulico, elettricista, tecnico per elettrometrici e PC a 4,99 euro al mese

per usufruire di sei interventi l’anno da parte di professionisti come idraulico, elettricista, tecnico per elettrometrici e PC a 4,99 euro al mese Più Sicuri Casa per la protezione di tutti i dispositivi connessi alla rete

In più con WiFi Calling i clienti fisso e mobile di WindTre possono chiamare e ricevere telefonate anche in assenza di copertura per il cellulare se connessi alla rete Wi-Fi. Il servizio è gratuito e compatibile con tutti i principali modelli di smartphone. Non serve effettuare alcuna configurazione, scaricare app apposite o ricordare password.