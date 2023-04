Offerte in evidenza spusu 70 5.98 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA ho. 6,99 6.99 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Creami Extra WOW 150 8.99 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

Iliad è tra gli operatori di telefonia mobile più amati in Italia per la convenienza delle sue offerte e la trasparenza. Il marchio francese da diversi anni permette poi di associare alle sue tariffe anche l’acquisto a rate di un telefono e in particolare di avere al giusto prezzo tutti i più recenti modelli di iPhone di Apple. Tra i più richiesti abbiamo iPhone 14 con uno schermo reso ancora più resistente e sistema a tripla fotocamera per foto perfette in tutte le circostanze.

iPhone Iliad: le migliori offerte con telefono a rate di aprile 2023

Offerte Iliad a cui abbinare un iPhone Minuti, SMS e Gigabyte Costo mensile 1 Voce minuti e SMS illimitati + 40 MB in 4G/4G+ 4,99 euro 2 Flash 120 minuti e SMS illimitati + 120 GB in 4G/4G+ 7,99 euro 3 Giga 150 minuti e SMS illimitati + 150 GB in 4G/4G+/5G 9,99 euro 4 Dati 300 minuti e SMS a consumo + 300 GB in 4G/4G+ 13,99 euro

Per poter attivare le offerte smartphone incluso di Iliad si deve avere acquistato una SIM da almeno 3 mesi e attivato il pagamento automatico su carta di credito o di debito dei circuiti Visa e Mastercard con sistema di sicurezza 3D Secure. Normalmente le tariffe di Iliad non prevedono vincoli ma con l’abbinamento di un telefono a rate è richiesta una permanenza minima di 30 mesi. E’ previsto anche il pagamento di un anticipo, che dipende dal modello e dal taglio di memoria desiderato. Potete fare richiesta per l’acquisto del cellulare direttamente nell’Area Personale sul sito, accedendo con le vostre credenziali da mobile o web.

Con Iliad potete avere tutti i nuovi modelli di iPhone 14 (Plus, Pro e Pro Max) e dispositivi meno recenti come iPhone 11, iPhone 12 e iPhone 13 a prezzi molto convenienti. I dispositivi hanno la garanzia di conformità per 24 mesi dalla consegna, che avviene gratuitamente entro 5 giorni lavorativi tramite corriere. La data e modalità di consegna vi verranno comunicati via email o SMS. I documenti di fatturazione vengono invece inviati all’email associata al proprio profilo di Iliad.

Le migliori offerte di Iliad a cui abbinare un telefono a rate nel dettaglio

Iliad permette quindi di scegliere tra tantissime tariffe con inclusi tutti i servizi di base, a partire dalla segreteria telefonica fino all’Hotspot per condividere la connessione con altri dispositivi anche in contemporanea. Potete disattivarle quando volete senza il pagamento di penali. Di recente poi l’operatore low cost è stato premiato dall’Istituto Tedesco Qualità e Finanza (ITQF) per essere il migliore per rapporto qualità prezzo nel 2023.

Iliad dispone anche di offerte 5G a meno di 10 euro al mese e oggi raggiunge in 4G il 99% della popolazione italiana. La copertura in 5G è invece garantita in oltre 3.000 Comuni italiani. Le sue migliori offerte del mese sono:

1. Voce con minuti e SMS illimitati e 40 MB in 4G/4G+ a 4,99 euro al mese per sempre. In Ue avete a disposizione tutti i minuti e Megabyte inclusi per chiamare e navigare in roaming.

2. Flash 120 con minuti e SMS illimitati e 120 GB per navigare in 4G/4G+ a 7,99 euro al mese per sempre. In Ue avete a disposizione fino a 8 GB per navigare in roaming. Questa offerta, salvo proroghe, è disponibile fino al 27 aprile 2023

3. Giga 150 con minuti e SMS illimitati e 150 GB anche in 5G a 9,99 euro al mese per sempre. In Ue avete a disposizione fino a 10 GB per navigare in roaming. Potete passare a questa offerta quando volete senza costi aggiuntivi facendone richiesta nell’Area Personale

4. Dati 300 con chiamate a 28 cent al minuto, SMS a 28 cent e 300 GB in 4G/4G+ a 13,99 euro al mese. In Ue avete a disposizione fino a 13 GB per navigare in roaming.

Per tutte le offerte l’attivazione è gratuita mentre la SIM costa 9,99 euro una tantum. Per gestire la vostra offerta direttamente dall’Area Personale e da qui controllare consumi e credito residuo, messaggi in segreteria, deviazioni di chiamata o modificare alcuni dati personali. Se necessitate di assistenza potete contattare il servizio clienti di Iliad al 177. La chiamata è gratuita dal proprio numero. Potete ricevere supporto dal lunedì alla domenica, festivi inclusi, dalle 8 alle 22.

Potete attivare le offerte di Iliad direttamente online sul sito dell’operatore. In fase di registrazione potete richiedere la portabilità del numero, che verrà eseguita senza costi aggiuntivi entro tre giorni lavorativi. Per confrontare le offerte dell’operatore low cost con quelle degli altri operatori potete utilizzare il comparatore di SOStariffe.it. Il nostro servizio è totalmente gratuito e consente di avere una panoramica completa delle migliori promozioni sul mercato in base ai vostri consumi reali. Cliccando sull’apposito bottone potrete poi attivare le offerte di Iliad comodamente online venendo re-indirizzati in automatico verso il sito dell’operatore low cost.

Come avere lo sconto per la fibra con Iliad

Se attivate Giga 150 con pagamento automatico avete incluso anche uno sconto di 5 euro al mese sull’offerta fibra ottica di Iliad. A queste condizioni potete navigare su fisso con l’operatore low cost fino a 5 Gbps in download e 700 Mbps in upload sulla rete FTTH EPON (suddivisi tra porte Ethernet e Wi-Fi) a 19,99 euro al mese per sempre, invece di 24,99 euro al mese. Potete verificare gratis la copertura su SOStariffe.it.

Nell’offerta IliadBox avete inclusi anche chiamate illimitate, attivazione e modem Iliad Box con supporto al Wi-Fi di ultima generazione in comodato d’uso gratuito. Al momento della registrazione o successivamente potete aggiungere fino a 4 Wi-Fi Extender per ampliare la portata del segnale in ogni angolo della casa (1,99 euro al mese ciascuno) o la protezione di McAfee per tutti i dispositivi connessi a 2,99 euro al mese. L’attivazione è di 39,99 euro una tantum.

Prezzi e modelli di iPhone con Iliad

Ecco la lista completa dei modelli di iPhone che potete acquistare a rate con Iliad:

iPhone 14 da 128 GB a 27 euro al mese per 30 rate + 159 euro di anticipo

da a 27 euro al mese per 30 rate + 159 euro di anticipo iPhone 14 da 256 GB a 30 euro al mese per 30 rate + 199 euro di anticipo

da a 30 euro al mese per 30 rate + 199 euro di anticipo iPhone 14 da 512 GB a 35 euro al mese per 30 rate + 309 euro di anticipo

da a 35 euro al mese per 30 rate + 309 euro di anticipo iPhone 14 Pro da 128 GB a 31 euro al mese per 30 rate + 299 euro di anticipo

da a 31 euro al mese per 30 rate + 299 euro di anticipo iPhone 14 Pro da 256 GB a 35 euro al mese per 30 rate + 309 euro di anticipo

da a 35 euro al mese per 30 rate + 309 euro di anticipo iPhone 14 Pro da 512 GB a 38 euro al mese per 30 rate + 479 euro di anticipo

da a 38 euro al mese per 30 rate + 479 euro di anticipo iPhone 14 Pro Max da 128 GB a 35 euro al mese per 30 rate + 329 euro di anticipo

da a 35 euro al mese per 30 rate + 329 euro di anticipo iPhone 14 Pro Max da 256 GB a 37 euro al mese per 30 rate + 399 euro di anticipo

da a 37 euro al mese per 30 rate + 399 euro di anticipo iPhone 14 Pro Max da 512 GB a 42 euro al mese per 30 rate + 509 euro di anticipo

da a 42 euro al mese per 30 rate + 509 euro di anticipo iPhone 14 Plus da 128 GB a 30 euro al mese per 30 rate + 219 euro di anticipo

da a 30 euro al mese per 30 rate + 219 euro di anticipo iPhone 14 Plus da 256 GB a 33 euro al mese per 30 rate + 259 euro di anticipo

da a 33 euro al mese per 30 rate + 259 euro di anticipo iPhone 14 Plus da 512 GB a 39 euro al mese per 30 rate + 339 euro di anticipo

da a 39 euro al mese per 30 rate + 339 euro di anticipo iPhone 13 da 128 GB a 25 euro al mese per 30 rate + 129 euro di anticipo

da a 25 euro al mese per 30 rate + 129 euro di anticipo iPhone 13 Pro Max da 128 GB a 32 euro al mese per 30 rate + 319 euro di anticipo

da 128 GB a 32 euro al mese per 30 rate + 319 euro di anticipo iPhone 13 Mini da 128 GB a 22 euro al mese per 30 rate + 119 euro di anticipo

da 128 GB a 22 euro al mese per 30 rate + 119 euro di anticipo iPhone 12 da 64 GB a 22 euro al mese per 30 rate + 109 euro di anticipo

da 64 GB a 22 euro al mese per 30 rate + 109 euro di anticipo iPhone 11 da 64 GB a 14 euro al mese per 30 rate + 119 euro di anticipo

Se si recede dall’offerta o si cambia operatore prima dei 30 mesi si dovranno corrispondere a Iliad tutte le rate residue. E’ possibile pagarle anche tutte in un’unica soluzione quando si vuole senza penali. Entro 14 giorni dal ritiro dell’iPhone si può invece esercitare il diritto di ripensamento e riconsegnarlo all’operatore senza costi aggiuntivi insieme a tutti gli accessori contenuti nella confezione.

Per richiedere l’esercizio del diritto di ripensamento dovete compilare l’apposito modulo sul sito di Iliad. Quest’ultimo andrà poi spedito via posta a Iliad Italia S.p.A. – Casella postale 14106 – 20146 Milano o via FAX al 39 02 30377960. Il telefono dovrà invece essere restituito tramite raccomandata all’indirizzo Iliad Italia c/o XPO Logistics via Casilina Km 48, Loc. Piombinara, CAP: 00034 Colleferro (RM).