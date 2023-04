Poste Italiane ha un nuovo ramo d'azienda chiamato Poste Energia , che permette di attivare contratti per la fornitura di luce e gas a prezzo bloccato per due anni . Su SOStariffe.it una fotografia delle offerte per elettricità e metano proposte dalla società ad aprile 2023.

Da quando a febbraio 2023 Poste Italiane ha aperto a tutti la possibilità di sottoscrivere un contratto di fornitura di luce e gas con la sua neonata business unit Poste Energia, il numero dei contratti è balzato in poco tempo a quota 150 mila. Un successo. E adesso l’amministratore delegato del gruppo, Matteo Del Fante, dice che il prossimo obiettivo è di arrivare a 300 mila contratti entro la fine del 2023. Continua dunque la galoppata di Poste Energia, le cui offerte luce e gas erano state lanciate a giugno 2022 (in occasione dei 160 anni della società) per i soli dipendenti e pensionati di Poste Italiane.

Con SOStariffe.it vediamo quali sono le principali caratteristiche delle offerte luce e gas messe a disposizione dei titolari di utenze domestiche da parte di Poste Energia ad aprile 2023.

Poste Luce e Gas: le offerte a prezzo fisso ad Aprile 2023

OFFERTA LUCE OFFERTA GAS Prezzo bloccato per 2 anni Prezzo bloccato per 2 anni Il prezzo unitario della materia prima è di 0,259 €/kWh (tariffa monoraria) Il costo unitario della materia prima ammonta a 0,96 €/Smc Contributo fisso per costi di commercializzazione pari a 69,88 euro all’anno Il contributo fisso per costi di commercializzazione è di 67,32 euro all’anno

Tra i fornitori energetici del Mercato Libero, Poste Energia è tra quelli che puntano sulle offerte luce e gas a prezzo fisso. In sostanza, le tariffe di energia elettrica e metano rimangono bloccate per un arco di tempo che solitamente varia da 12 o 24 mesi.

Nel caso specifico di Poste Energia, l’offerta prevede una tariffa bloccata per due anni. Un’offerta che è così articolata:

prezzo dell’energia elettrica pari a 0,259 €/kWh (tariffa monoraria);

(tariffa monoraria); prezzo del gas pari a 0,96 €/Smc.

A queste tariffe (che si applicano ai consumi effettivamente registrati), occorre poi sommare un contributo fisso annuale per spese di commercializzazione (slegato dai consumi) pari a:

69,88 euro per la fornitura di energia elettrica (che si traduce in una spesa di 5,82 euro al mese);

per la fornitura di energia elettrica (che si traduce in una spesa di 5,82 euro al mese); 67,32 euro per quella del gas (la distribuzione mensile è di 5,61 euro al mese).

C’è da osservare che le offerte a prezzo bloccato assicurano ai clienti una sorta di “scudo” protettivo contro eventuali rialzi dei prezzi all’ingrosso dei beni energetici. Si tratta di una serie di tipologie di offerte che, nel corso del 2022, con le quotazioni del gas alle stelle al TTF di Amsterdam, erano uscite di scena, mentre adesso con i prezzi in ribasso del gas stanno tornando in auge ad aprile 2023.

Per quanto riguarda, invece, i contratti di fornitura luce e gas con Poste Energia possono essere sottoscritti dai clienti domestici

in uno dei 12.800 uffici postali presenti negli oltre 8mila comuni italiani;

presenti negli oltre 8mila comuni italiani; online sul sito Poste.it ;

; con i servizi bancari Postepay e BancoPosta.

Alla sottoscrizione delle offerte luce e gas, spiegano sul sito del nuovo ramo d’azienda di Poste Italiane, non sono applicati costi di attivazione ed è possibile disdire quando si vuole, senza penali. Eventuali differenze tra i consumi coperti con la rata fissa e quelli realmente effettuati in corso di fornitura sono addebitati o accreditati in un’unica soluzione nella bolletta di chiusura.

Rata variabile o fissa: le opzioni di pagamento delle offerte di Aprile 2023

RATA VARIABILE RATA FISSA È un’opzione ispirata al principio del “paghi quanto consumi“: l’importo della bolletta è calcolato sui consumi luce e gas nel mese di riferimento Con questa opzione è possibile conoscere in anticipo l’importo delle fatture perché la bolletta è a rata fissa per 12 mesi ed è calcolata sui consumi dell’anno precedente È possibile scegliere la scadenza di pagamento della bolletta: tra il 25 del mese e il 2° giorno del mese successivo È possibile scegliere la scadenza di pagamento della bolletta: tra il 25 del mese e il 2° giorno del mese successivo

Ai clienti di Poste Energia è messa a disposizione la possibilità di scegliere tra due modalità di pagamento delle bollette:

una più tradizionale (basata sul criterio del “paghi quanto consumi”) con rata variabile;

(basata sul criterio del “paghi quanto consumi”) con rata variabile; una più innovativa con una rata fissa calcolata sui consumi dell’anno precedente.

Analizzando queste due opzioni più in dettaglio emerge che la modalità di pagamento più classica prevede una rata variabile, il cui importo è calcolato sulla base di quanto consumato nel mese di riferimento. Nel caso in cui, invece, si optasse per la modalità più “innovativa” è prevista una rata fissa “tutto incluso”: quest’ultima sarà calcolata sui consumi dell’anno precedente (certificati da una bolletta recente). Di conseguenza, si pagherà lo stesso importo mensile per 12 mesi. Alla fine dell’anno, la rata sarà ricalcolata per l’anno seguente, in aumento o in calo, sulla base dei consumi effettivamente registrati.

Inoltre, Poste Energia permette anche scegliere la scadenza della bolletta, indicando una data tra il 25 del mese e il 2° giorno del mese successivo.

