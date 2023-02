iPhone 14 Pro Max con Vodafone: le offerte a rate di Febbraio 2023

Offerte in evidenza spusu 1 3.99 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Optima SuperMobile 4.95 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA spusu 10 4.98 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

iPhone 14 Pro Max è il top di gamma dell’ultima generazione di smartphone di Apple. Questo telefono dispone infatti di un ampio schermo con tecnologia LTPO Super Retina XDR OLED da 6.7″ (1290 x 2796 pixel) e di un sistema a tripla fotocamera con una lente da 48 Megapixel con apertura f/1.8 abbinata a Ultra grandangolo da 12 MP, Teleobiettivo 2x da 12 MP e Teleobiettivo 3x da 12 MP. Il cellulare inoltre ha una maggiore resistenza a urti, polvere e acqua e una superiore capacità di calcolo grazie al chip proprietario A16 Bionic. Acquistare iPhone 14 Pro Max con Vodafone permette di averlo a un prezzo equo e dilazionando la spesa nel tempo. In più lo riceverete direttamente a casa senza costi aggiuntivi. Con Vodafone Happy poi ogni settimana potete ritirare nuovi premi, sconti, promozioni e servizi aggiuntivi raccogliendo sorrisi.

Le offerte per avere iPhone 14 Pro Max con Vodafone a febbraio 2023

Offerte Vodafone con telefono incluso Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile 1 Vodafone Silver illimitati 150 GB in 4G con Smart Pay 5 euro per un mese, poi 7,99 euro 2 Vodafone Silver (prezzo bloccato 24 mesi) illimitati 200 GB in 4G con Smart Pay 5 euro per un mese, poi 9,99 euro 3 Family + (solo già clienti fisso) illimitati illimitati in 5G 9,99 euro con Smart Pay 4 RED Max Under 25 illimitati 100 GB in 5G 9,99 euro con Smart Pay 5 RED Max Under 16 illimitati 100 GB in 5G 9,99 euro o 6,99 euro per i già clienti fisso con Smart Pay 6 RED Pro illimitati 50 GB in 5G 14,99 euro con Smart Pay 7 RED Max illimitati 100 GB in 5G 19,99 euro con Smart Pay 8 Infinito illimitati (+1000 minuti Extra Ue + 200 minuti e 1 GB) illimitati in 5G fino a 10 Mbps 24,99 euro con Smart Pay 9 Infinito Black Edition illimitati (+1000 minuti Extra Ue + 500 minuti e 5 GB) illimitati in 5G alla massima velocità 39,99 euro con Smart Pay

Se volete acquistare iPhone 14 Pro Max con Vodafone potete scegliere di abbinarne l’acquisto a rate a qualsiasi piano di telefonia mobile dell’operatore pagando con carta di credito. In questo caso è previsto un vincolo di permanenza minimo di 24 mesi e il pagamento di un anticipo a seconda del taglio di memoria. Per ridurre il costo finale potete aderire all’iniziativa Vodafone Smart Change. Si può quindi valutare online un vecchio modello, spedirlo all’operatore e poi ricevere l’importo direttamente sul conto o di recarsi in un negozio Vodafone per la valutazione e ottenere subito uno sconto sull’acquisto di iPhone 14 Pro Max. I prezzi sono i seguenti:

iPhone 14 Pro Max da 128 GB – a partire da 43,99 euro al mese per 24 mesi + 299,99 euro di anticipo

iPhone 14 Pro Max da 256 GB – a partire da 48,99 euro al mese per 24 mesi + 299,99 euro di anticipo

iPhone 14 Pro Max da 512 GB – a partire da 59,99 euro al mese per 24 mesi + 299,99 euro di anticipo

iPhone 14 Pro Max da 1 TB – a partire da 69,99 euro al mese per 24 mesi + 299,99 euro di anticipo

I colori disponibili sono: Deep Purple, Silver, Gold e Space Black.

La consegna è gratuita e avviene entro pochi giorni lavorativi in tutta Italia. Per seguire la spedizione potete inserire il numero d’ordine inviato da Vodafone via email o SMS nell’apposito servizio di tracking. In caso di recesso anticipato o passaggio ad altro operatore prima dei 24 mesi dovrete corrispondere a Vodafone le rate residue più quella finale continuando con la rateizzazione o pagando in ‘unica soluzione. Entro 14 giorni dal ritiro del dispositivo potete invece esercitare il diritto di ripensamento e restituire il cellulare a Vodafone insieme a tutti gli accessori originali contenuti nella confezione, il cui codice IMEI deve corrispondere a quello riportato sul dispositivo.

Le promozioni a cui abbinare le rate di iPhone 14 Pro Max sono tantissime. Alcune offerte smartphone incluso hanno un prezzo più basso rispetto alla media ma si possono attivare solo online e sono riservate ai clienti di specifici operatori con portabilità del numero, che viene comunque eseguita gratuitamente da Vodafone entro 3 giorni lavorativi. Per sfruttare al meglio la potenza del telefono però potete attivare una delle tante offerte 5G dell’operatore. Le migliori tariffe di febbraio sono:

1. Vodafone Silver con minuti e SMS illimitati e 150 GB con Smart Pay (altrimenti 100 GB) a 5 euro per un mese, poi 7,99 euro al mese. Attivazione e SIM sono gratuite. L’offerta è disponibile solo per i clienti di Iliad o alcuni operatori virtuali selezionati con portabilità. Attivazione e spedizione gratuite.

2. Vodafone Silver (prezzo bloccato 24 mesi) con minuti e SMS illimitati e 200 GB con Smart Pay (altrimenti 150 GB) a 5 euro per un mese, poi 9,99 euro al mese. Attivazione e SIM sono gratuite. L’offerta è disponibile solo per i clienti di Iliad o alcuni operatori virtuali selezionati con portabilità. Attivazione e spedizione gratuite.

3. RED Max Under 16 con minuti e SMS illimitati e 100 GB in 5G a 9,99 euro al mese con Smart Pay. Il prezzo è invece di 6,99 euro al mese per chi è già cliente di Vodafone per la linea fissa. L’offerta include anche la protezione di Rete Sicura. Attivazione a 6,99 euro per i nuovi clienti

4. RED Max Under 25 con minuti e SMS illimitati e 100 GB in 5G a 9,99 euro al mese con Smart Pay. L’offerta include anche un mese di Rete Sicura, che poi si disattiva in automatico. Attivazione a 6,99 euro per i nuovi clienti

5. Family+ con minuti, SMS e Giga illimitati in 5G a 9,99 euro al mese con Smart Pay. L’offerta è disponibile solo per chi è già cliente di Vodafone per la linea fissa. E’ incluso anche un mese di Rete Sicura, che poi si disattiva in automatico

6. RED Pro con minuti e SMS illimitati e 50 GB in 5G a 14,99 euro al mese con Smart Pay. L’offerta include anche un mese di Rete Sicura, che poi si disattiva in automatico. Attivazione a 6,99 euro per i nuovi clienti

7. RED Max con minuti e SMS illimitati e 100 GB in 5G a 19,99 euro al mese con Smart Pay. L’offerta include anche un mese di Rete Sicura, che poi si disattiva in automatico. Attivazione a 6,99 euro per i nuovi clienti

8. Infinito con minuti, SMS e Giga illimitati in 5G fino a 10 Mbps (1000 minuti extra Ue + 100 minuti e 1 GB in roaming extra Ue) a 24,99 euro al mese con Smart Pay. L’offerta include anche un mese di Rete Sicura, che poi si disattiva in automatico. Attivazione a 6,99 euro per i nuovi clienti

9. Infinito Black Edition con minuti, SMS e Giga illimitati in 5G alla massima velocità (1000 minuti extra Ue + 500 minuti e 5 GB in roaming extra Ue) a 39,99 euro al mese con Smart Pay. L’offerta include anche un mese di Rete Sicura, che poi si disattiva in automatico. Attivazione a 6,99 euro per i nuovi clienti

Confronta le offerte di Vodafone »

Smart Pay è il sistema di pagamento automatico su conto corrente o carta di credito che permette non solo di dimenticarsi delle ricariche manuali per il rinnovo mensile dell’offerta ma anche di avere altri servizi accessori come 5G Priority Access, per navigare con priorità di accesso alla rete dell’operatore quando il traffico risulta congestionato o ci si trova nei luoghi affollati, e Vodafone Club con 10 GB aggiuntivi al mese, navigazione 5G (se non già inclusa), 3 mesi di Audible e sconti su prodotti e servizi di brand come Pulsee, Carrefour.it, YOOX, Booking.com e Amazon.it. Con le offerte Infinito potete accedere invece a Vodafone Club+ con in aggiunta 6 mesi di Infinity+ per seguire 104 partite di Champions League e sconti sui prodotti tech nei negozi dell’operatore.

Rete Sicura è la piattaforma di protezione che ogni anno blocca 500 milioni di attacchi hacker. Le sue caratteristiche principali sono:

Monitoraggio dell’email con alert sulle possibili violazioni e informazioni dettagliate su come comportarsi per ridurre il danno al minimo

Blocco automatico della navigazione verso siti potenzialmente pericolosi

Parental control per proteggere i minori dai contenuti non adatti alla loro età, mettere in pausa l’utilizzo di Internet durante alcune fasce orarie e impostare l’orario della buonanotte

Diventare clienti Vodafone per il mobile consente anche di avere uno sconto sulla rete fissa. Per voi diventa disponibile un’offerta fibra ottica con una connessione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download sulla rete FTTH (Fiber to the Home) in tantissime città italiane e incluso anche attivazione (5 euro al mese per 24 mesi) e modem con Wi-Fi garantito a 22,90 euro al mese, invece di 27,90 euro al mese. Chi diventa cliente per la rete fissa di Vodafone entro oggi primo febbraio ottiene poi un buono spesa da 100 euro in regalo, che può essere trasformato in una gift card sul sito Epipoli scegliendo tra i vari marchi disponibili.

Attiva Internet Unlimited di Vodafone »

I clienti fisso e mobile di Vodafone poi possono avere Giga illimitati in 5G per tutte le SIM della famiglia (il limite è di sei) con Infinito Insieme. Si può pagare con domiciliazione in bolletta oppure con borsellino, carta di credito o RID bancario.