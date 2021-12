Il conto corrente più conveniente di dicembre 2021

Qual è il conto corrente più conveniente a dicembre 2021 ? Come si effettua il confronto tra conti molto simili tra loro? Perché puntare sui conti correnti online? Ecco tutte le informazioni più importanti attraverso le quali potrai attivare un conto corrente economico per risparmiare entro la fine dell’anno.

Promozioni apertura conto corrente 2021: anche se l’anno sta per terminare, ci sono ancora ben due settimane da sfruttare per risparmiare sul costo del proprio conto corrente. Ci sono alcune informazioni molto utili che è bene conoscere per trovare quello più conveniente.

In particolare, il punto di partenza è rappresentato dalla differenza tra i conti correnti tradizionali e i conti correnti online, ovvero quelli che, come suggerisce il nome stesso, non solo potranno essere attivati direttamente online, ma la cui totale gestione avviene via web.

Perfettamente identici per quel che riguarda la loro operatività, i conti correnti online sono strumenti di gestione dei propri soldi che possiedono alcuni vantaggi rispetto ai conti tradizionali.

Nonostante lo scetticismo da parte di chi non li ha mai utilizzati, i conti correnti online sono estremamente sicuri e presentano anche dei vantaggi, ovvero:

la possibilità di risparmiare sui costi canonici del conto corrente, come per esempio il canone mensile o le commissioni su bonifici e prelievi; la gestione totale da casa, resa possibile grazie alla presenza dei servizi Internet e mobile banking, con i quali si possono eseguire le operazioni bancarie più frequenti e importanti direttamente da PC o smartphone (da app).

Come si individua il miglior conto corrente online? Quali sono i consigli da seguire per trovare il miglior conto corrente zero spese del 2021, riuscendo così ad abbattere i costi prima della fine dell’anno?

Il punto di partenza è rappresentato da un’analisi di tipo comparativo, attraverso la quale si potranno valutare le differenze esistenti tra le varie tipologie di conti correnti esistenti e con le quali si potrà risparmiare di più.

Confronta i migliori conti correnti »

Come funziona il comparatore di conti correnti

La prima pagina del comparatore di conti correnti permette di selezionare la tipologia di conto corrente che si vorrebbe attivare, a scelta tra conto corrente standard, conto famiglia, conto giovani, conto per pensionati e conto business, ovvero dedicato a professionisti in partita IVA e aziende.

Cliccando su conto standard, si avrà accesso alla pagina di comparazione tra questo tipo di conti online, nella quale saranno presenti ulteriori filtri, grazie ai quali si potrà personalizzare ancor di più la propria ricerca.

Scopri i conti correnti online »

Per esempio, si potranno infatti specificare:

le operazioni, quali i bonifici effettuati in un anno o i prelievi presso altre banche;

le caratteristiche del conto, tra le quali possono rientrare le l’assenza dell’imposta di bollo, il fatto che sia a zero spese, la possibilità di accreditare lo stipendio o quella di fare trading online.

Prova a utilizzare gratuitamente il comparatore di conti correnti di SOStariffe.it, in modo tale da personalizzare la tua ricerca sulla base di quello che stai cercando: clicca subito sul link qui sotto.

Attiva un conto corrente online a zero spese »

Miglior conto corrente 2021

Confrontando i conti correnti standard che si possono attivare oggi, direttamente online, emerge che i conti correnti più convenienti a dicembre sono quelli proposti da:

Crédit Agricole;

Unicredit;

ING Direct;

Widiba;

N26.

Di seguito saranno illustrati, nel dettaglio, quelle che sono le specificità di ogni singolo conto corrente. Si tratta di 5 proposte a zero spese, ovvero che non prevedono il canone mensile di gestione e che potranno essere attivate online, tramite SOStariffe.it, senza dover sostenere costi aggiuntivi.

Attiva un conto corrente online »

Conto corrente online di Crédit Agricole

Oltre al conto corrente tradizionale, Crédit Agricole propone ai clienti interessati all’apertura di un nuovo conto corrente, un conto online a zero spese. Quali sono le sue particolarità?

Si tratta di un conto a canone zero, con il quale si avrà diritto anche alla gratuità dei:

bonifici online;

prelievi presso gli ATM di altre banche (i primi 24, poi si pagherà una commissione pari a 2,10 euro per singola operazione). I bonifici allo sportello hanno invece un costo di 2,50 euro, mentre quelli all’estero in zona Ue prevedono sempre una commissione di 2,10 euro.

imposta di bollo.

Sarà possibile richiedere direttamente online anche una MasterCard debit con canone gratuito, così come una carta di credito con una canone annuale molto conveniente.

Clicca sul link per saperne di più

Scopri il conto online Crédit Agricole »

Conto corrente a zero spese Unicredit

Il conto corrente online proposto da Unicredit si chiama My Genius: al momento, i suoi sottoscrittori potranno ricevere, in regalo, un buono Amazon da 100 euro, ma in vantaggi non finiscono qui.

I nuovi clienti che apriranno il conto corrente online di Unicredit entro il 27 marzo 2022 avranno diritto a:

il canone gratuito;

i bonifici online gratuiti (i bonifici allo sportello hanno invece un costo di 7,25 euro);

una carta di debito, la My One, con zero costi di emissione e di gestione.

Unicredit cerca di sensibilizzare i propri clienti all’utilizzo delle carte di pagamento elettronico: questo è il motivo per il quale si dovrà sostenere un costo per il prelievo di contanti, sia allo sportello Unicredit, sia presso gli ATM di altre banche.

Clicca sul link per saperne di più

Scopri il conto corrente Unicredit »

Conto corrente più conveniente: ING Direct

Il conto corrente online di ING Direct – chiamato conto corrente Arancio – si caratterizza per i seguenti vantaggi:

l’assenza del canone mensile di gestione;

la gratuità dei prelievi presso gli ATM di altre banche;

i bonifici online gratuiti;

il costo del singolo assegno gratuito.

Si riceverà anche una carta di debito gratuita e, per le attivazioni entro il 31 dicembre 2021, si avrà anche diritto a una carta di credito a costo zero. Tra i vantaggi di questo conto corrente, troviamo anche la possibilità di poter fare trading online.

Clicca sul link per saperne di più

Scopri il conto corrente Arancio »

Conto corrente online zero spese: Widiba

Widiba è una banca digitale che propone un conto corrente online con canone gratuito per un periodo di 12 mesi: lo si potrà aprire direttamente online, anche con un semplice SPID.

Questo conto corrente include:

i bonifici online gratuiti;

la PEC e la firma digitale;

la possibilità di pagare tramite Google Pay.

Tra le peculiarità, troviamo la possibilità di fare trading online e quella di associare al conto delle carte di credito, a partire da un canone annuale di 20 euro e con fido di 1.500 euro.

Clicca sul link per saperne di più

Scopri il conto corrente Widiba »

N26 conto corrente

Un altro conto corrente online a costo zero, che si potrà attivare a dicembre 2021, è quello proposto da N26, altra banca 100% online. Attivandolo in questo momento, si potrà ricevere un bonus di benvenuto pari a 50 euro.

Il conto N26 si caratterizza per:

bonifici istantanei tra gli utenti N25;

prelievi illimitati e gratuiti non solo in Italia, ma anche in Europa;

il canone annuo e l’imposta di bollo azzerati;

una carta di debito gratuita;

i pagamenti con carta in valuta estera gratuiti: non saranno dunque applicate delle commissioni, come invece accade con le carte di altre banche.

Clicca sul link per saperne di più

Scopri il conto corrente N26 »