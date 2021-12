Le 6 offerte Gas più economiche da attivare a Roma a Dicembre 2021

Con i prezzi delle materie prime in continua crescita ti preoccupano le bollette, se vuoi evitare i rincari di luce e gas puoi scegliere tra le tante promozioni che i gestori del libero mercato ti propongono a Dicembre. Ecco quali sono le migliori offerte gas che puoi attivare se vivi a Roma e dei consigli utili per ottimizzare i tuoi consumi domestici nei mesi invernali.

Quest’ultimo trimestre ha segnato un aumento del 14% per le bollette gas e se questi rincari sono stati pesanti per te il 2022 potrebbe riservarti delle sorprese anche peggiori. Per il primo trimestre del 2022 si ipotizza che i costi della componente gas naturale potrebbero crescere anche del 50% e per l’energia elettrica i rincari potrebbero essere del 25%.

Il Governo sta già valutando nuovi interventi che possano contenere eventuali nuove crescite dei costi delle risorse luce e gas per poter mitigare gli effetti degli aumenti per i consumatori, soprattutto per quelli più fragili. Potrebbe quindi essere necessario un nuovo Decreto che possa pensare a nuove misure anti rincari o rinnovare il provvedimento adottato ad Ottobre 2021.

Le misure per contenere gli incrementi in bolletta al momento sono stati attivati: azzeramento degli oneri di sistema, potenziamento del bonus elettrico e gas e riduzione dell’IVA al 5%. Anche solo per poter replicare questi interventi sarà necessario trovare ben 3 miliardi di euro.

Come trovare le migliori promozioni del libero mercato

Gli aumenti delle offerte gas arrivano nei mesi peggiori per te come consumatore, questo è il periodo in cui già ti ritrovi a pagare centinaia di euro per il riscaldamento della tua abitazione e adesso dovrai anche considerare gli aumenti delle tariffe. Per poter ridurre la spesa mensile dovrai mettere in atto tutte le strategie che conosci per abbattere i consumi di gas.

Le cose più semplici che puoi fare durante le giornate sono:

impostare il termostato intorno a 18°C, è la temperatura che riscalda gli ambienti garantendoti anche risparmio energetico

installa le termovalvole, questi dispositivi ti consentiranno di impostare temperature differenti negli ambienti e ti spegnere i radiatori nelle stanze che non usi

contieni gli sprechi di calore, per esempio non coprire i termosifoni e non lasciare aperte le finestre quando è acceso il riscaldamento

copri le pentole quando metti a bollire l’acqua

non usare l’acqua bollente per lavare i piatti o gli indumenti

Queste sono delle raccomandazioni che possono aiutarti a sprecare meno risorse ma che non riusciranno a farti risparmiare tanto in bolletta. Per poter abbattere i costi dei tuoi consumi dovrai trovare offerte gas più convenienti e per farlo puoi usare il comparatore di SOStariffe.it, uno strumento gratuito e semplice che analizzerà per te le condizioni delle promozioni dei gestori gas.

La ricerca ti aiuterà a capire se la tariffa che paghi è economica o se puoi trovare un’offerta migliore. Puoi avviare la tua analisi delle promozioni gas sul sito oppure puoi scaricare l’App di SOStariffe.it sui tuoi dispositivi Android e iOS. Il sistema ti permetterà di capire quanto potresti spendere ogni mese, e in un anno, attivando ognuna delle promozioni descritte, l’algoritmo infatti calcolerà la bolletta media in base alle informazioni che fornirai sui tuoi consumi.

Potrai anche indicare il comune in cui vivi e per le offerte gas il luogo in cui abiti è un fattore che può variare la tua spesa media, l’Italia è infatti suddivisa in zone climatiche che indicano le differenti caratteristiche di temperature e condizioni del clima. Le zone climatiche sono uno degli elementi che determinano anche diversi contributi per chi ha diritto al bonus gas.

Scopri qui le migliori offerte luce e gas »

Le 6 offerte gas da attivare se abiti a Roma

Se sei ancora cliente del mercato a Maggior tutela e decidi di passare alle offerte del mercato libero per il gas potrai ottenere una riduzione importante dei costi in bolletta. Ipotizziamo che tu viva con altre 3 persone e che abbiate bisogno del gas per cucinare, avere acqua calda e per alimentare l’impianto di riscaldamento. Se il tuo consumo in 12 mesi è di circa 1170 smc con le attuali rimodulazioni dell’ARERA spendi in un anno più di 1.426 euro, scopriamo quanto potresti se vivi a Roma e attivi una delle migliori offerte gas del mese.

ValoreMercato di E.ON

La tariffa gas che ti garantisce il risparmio maggiore è questa soluzione indicizzata di E.ON. Il gestore propone ai clienti che scelgono questo piano di poter pagare il gas che consumano ai prezzi del mercato all’ingrosso.

Questo mese il prezzo della materia prima per gli utenti che attivano la promozione è 0,4234 euro/smc. Stando a questa offerta e agli attuali costi dei gestori tutelati potresti risparmiare in un anno più di 180 euro. A questo si aggiunge anche lo sconto di 56 euro che potrai ottenere come nuovo clienti di E.ON, lo riceverai in 6 rate a partire dalla prima bolletta.

Se sei una persona attenta alle questioni ambientali puoi anche richiedere a questo fornitore di aderire al Progetto Boschi, il gestore si impegna a piantare degli alberi per ridurre l’impatto delle tue emissioni. Potrai tutelare l’ambiente risparmiando e avrai anche altri 18 euro di bonus se attivi la domiciliazione delle bollette e richiedi le fatture smart.

Attiva Valore Mercato Gas »

Gas Prezzo Fisso 12 Mesi

Se tu e i tuoi familiari o coinquilini passate a wewiki con questa offerta potete risparmiare quasi 136 euro l’anno. Il prezzo del gas proposto è di 0,400 euro/smc. Ti stai chiedendo perché con questa offerta hai un risparmio inferiore rispetto alla precedente se il costo della materia prima con la promozione E.ON è più alto, sono gli sconti applicati dall’operatore a fare la differenza.

Wekiwi offre un ottimo prezzo del gas e lo blocca per 1 anno, ma non ti propone dei bonus importanti. Il tuo risparmio dipenderà quasi esclusivamente dalla tua bravura nel ridurre i consumi.

L’unico sistema di pagamento accettato da questo gestore è la domiciliazione delle utenze, il metodo di addebito però è un po’ particolare. Ad inizio del periodo di fatturazione dovrai scegliere la tua Taglia di consumo ed effettuare una Carica mensile proporzionata a quello che pensi sarà il tuo consumo, al termine del periodo poi avverrà una verifica dei consumi reali ed eventualmente pagherai la differenza.

Scopri Gas Prezzo Fisso 12 »

Prezzo Chiaro A2A Gas

Un fornitore che ti permetterà di risparmiare sulla bolletta gas è A2A con il suo piano indicizzato ai costi del TTF cioè al prezzo del gas naturale sui mercati all’ingrosso di riferimento (in questo caso dei Paesi Bassi) – il valore cambia ogni mese. Con questa soluzione il prezzo della materia prima è al momento di 0,4234 euro/smc e questo porterà il tuo risparmio (se rientri nei consumi della famiglia tipo presa ed esempio in questo articolo) stimato a 132 euro in un anno.

Pagare il gas al costo del mercato delle materie prime richiede un contributo annuo di 48 euro che per il primo anno sarà offerto da A2A, ma questa è un’offerta solo per chi attiva la tariffa online.

Attiva Prezzo Chiaro A2A Gas »

NeNvenuto Gas

Se passi a NeN potrai avere un costo fisso del gas per 36 mesi e il gestore ti offre anche uno sconto in bolletta pari a 48 euro (se attivi entro il 26 Dicembre). Il fornitore inoltre garantisce ai clienti di compensare le emissioni fino ad azzerare la tua impronta. Con l’attuale offerta il prezzo della materia prima è di 0,4900 euro/smc e il risparmio per la famiglia tipo potrebbe essere di più di 107 euro.

Il sistema di pagamento della tua fornitura con NeN sarà diverso rispetto a quello a cui sei stato abituato fino ad oggi. Il gestore calcola il tuo consumo medio basandosi sulla tua ultima bolletta e ti fa pagare delle rate fisse mensili, poi se a fine anno i tuoi consumi risultano più alti o più bassi spalmerà la differenza sulle fatture dell’anno successivo.

Per ogni amico che porti in NeN puoi ottenere un bonus da 36 euro che ti verranno sottratti dalla tua bolletta.

Scopri di più su NeNvenuto Gas »

Next Energy Sunlight Gas Dual

L’offerta dual fuel di Sorgenia ti propone come prezzo del gas di 0,4595 euro/smc e con queste condizioni puoi ottenere un risparmio rispetto alle tariffe del mercato tutelato di più di 102 euro. Con la promozione di Dicembre il gestore ti garantisce anche uno sconto fedeltà pari al 5% sul corrispettivo del servizio commerciale per i primi 12 mesi e se manterrai attivo il contratto per il secondo anno lo sconto sale al 10% e per ogni anno di fornitura sale del 5% (fino al 20% del 4° anno).

Con questa soluzione le condizioni proposte sono:

prezzo indicizzato del gas

RID o carta di credito per i pagamenti

app per gestire la fornitura

Buono Amazon da 100 euro se si attiva luce e gas con il gestore

sconti in bolletta con il programma Porta amici in Sorgenia (fino a 3.000 euro)

Attiva Next Energy Sunlight Gas Dual »

Tate Gas

L’ultima soluzione presentata in questa guida è la proposta di Tate, con questa offerta avrai un costo del gas indicizzato alle condizioni del mercato all’ingrosso (il prezzo del gas proposto è di 0,4315 euro/smc). La promozione del mese ti garantirà uno sconto di 36 euro e potrai risparmiare 95 euro in un anno di fornitura.

Con il fornitore potrai ottenere 200 euro con Porta gli amici in Tate come sconto in bolletta, non ti verrà chiesto nessun deposito cauzionale e scaricando l’app puoi inviare l’autolettura tramite lo smartphone.

Scopri Tate Gas »