Le migliori carte per pagare le spese di tutti i giorni: promozioni di Dicembre 2021

Hai ancora una decina di giorni per i tuoi acquisti delle feste e stai pensando di trovare una carta per pagare tutte queste spese perché ha dei limiti insufficienti? Oppure vuoi andare all'estero e hai controllato le commissioni su prelievi e pagamenti e non la tua carta è poco conveniente. Ecco una guida che ti aiuterà a trovare le carte di credito e debito che ti offrono le condizioni più vantaggiose per pagare i tuoi acquisti

Vuoi una carte per prelevare o con cui pagare le tue spese? La domanda può sembrarti banale ma uno dei costi principali, oltre al canone per i possessori di una carta di credito o debito è legato proprio alle commissioni sui prelievi. Il tuo modo di utilizzare le diverse tipologie di strumenti di pagamento influenza la classifica delle migliori carte di Dicembre.

A Novembre è stato pubblicato il nuovo Osservatorio SOStariffe.it sui costi della carte e la ricerca ha mostrato come ogni utente abbia una carta adatta al suo modo di spendere i soldi e alle sue abitudini. Le carte con IBAN hanno un plafond limitato e hanno dei canoni molto alti rispetto alle prepagate semplici o alle carte di credito, ma le commissioni sui prelievi sono più bassi (solo 0,27 euro in media) rispetto a quelle di altri prodotti (o,68 euro con carte di debito e il 3,37% degli importi prelevati con carte di credito).

Per te è più importante il canone perché effettui i tuoi pagamenti con POS e non superi il tetto di spesa mensile standard? Allora la tipologia più conveniente di carta per pagare le tue spese è la carta di debito o la prepagata. Il canone medio per una carta con IBAN è di 4,37 euro, mentre per le carte di credito non si scende sotto i 6,67 euro di spesa media. Se hai un conto corrente puoi evitare di attivare una carta conto e sfruttare le tante offerte di carte di debito gratuite associate al tuo account, ci sono promozioni molto interessanti per chi richiede solo le carte virtuali da scaricare sul telefono.

Se vuoi poter fare le tue spese più importanti e rimborsarle il mese successivo in tranquillità poi dovrai attivare delle carte di credito che ti concedono un fido mensile. Ci sono offerte per carte standard con un tetto di spesa massimo di 1.500 euro, ma è anche possibile attivare soluzioni con plafond superiori.

Le carte di credito sono molto convenienti quando si tratta di pagare con il POS e anche in UE, mentre i prelievi con questi prodotti sono molto cari. Le promozioni per attivare le carte di credito sono collegate al possesso di un conto corrente e la disponibilità di spesa dipende dal tuo reddito.

Le promozioni delle migliori carte per pagare le tue spese

Stai sbrigando le ultime commissioni prima delle feste, tra regali e cenoni hai tanti acquisti da fare e vuoi essere sicuro di poter contare sulle migliori condizioni. Puoi confrontare le diverse tipologie di carte e capire quale sia quella adatta alle tue abitudini di pagamento con il comparatore di SOStariffe.it, il servizio è gratuito e confronta le offerte del mese.

Carta BBVA

Iniziamo dalla carta BBVA, è una carta conto a zero spese che puoi avere aprendo un conto presso la banca spagnola. Le condizioni di questo prodotto sono:

commissioni gratuite su prelievi fino a 100 euro in Italia e in UE

prelievi inferiori a 100 euro 2 euro

2.000 euro di spesa massima

Gran Cashback del 10% sugli acquisti per il primo mese

La promozione del mese ti permetterà di aprire il conto e la carta a costo zero e avrai diritto al rimborso dei tuoi acquisti fino a 500 euro, dal secondo mese il cashback scenderà all’1%. Con BBVA potrai anche rateizzare le spese con il servizio Pay&Plan.

Scopri come attivare la carta BBVA »

Carta Tinaba

Un’altra offerta conveniente è quella proposta da Tinaba, ai nuovi clienti Banca Profilo garantisce il Cashback del 10% sulle spese sia in negozio che online. Questo prodotto può essere aperto da utenti dai 12 anni in su (per i minorenni è necessario il consenso di un genitore o di un tutore) ed è a canone zero. I prelievi con questo prodotto ti costeranno:

2 euro per i prelievi in Italia

4 euro prelievi all’estero

Con l’app messa a disposizione per i clienti sarà possibile effettuare bonifici, che saranno gratuiti tra conti Tinaba, e potrai anche usare le funzioni per gestire al meglio i tuoi risparmi. Puoi pagare le tue spese dividendole con amici e parenti con l’opzione per Dividere i conti degli acquisti, oppure potrai attivare le Raccolte fondi per campagne personali o per aderire a quelle di associazioni.

Ottieni carta Tinaba »

Carta DOTS

Ci sono poi le carte DOTS, ne esistono di due tipi: First e Top. La prima tipologia di prodotto è a canone gratuito, mentre i dotter First pagheranno 0,95 euro al mese. Chi attiva uno di questi strumenti di pagamento avrà in regalo una Gifts card del valore di 20 euro. La differenza principale tra i due prodotti riguarda il tetto degli importi ricaricabili in un anno e le funzionalità da usare per gestire i tuoi risparmi.

Con DOTS First potrai effettuare ricariche pari a 2.500 euro l’anno, potrai usare le opzioni di Saldo Saggio (monitora le tue spese abituali e ti segnala quale sia la tua disponibilità mensile) e Salvadanaio (accantona in automatico gli spiccioli dei tuoi conti).

Attiva DOTS »

Le altre soluzioni di Dicembre

Ecco quali altre sono le carte prepagate o le carta conto con IBAN che puoi attivare a Dicembre riassunte in tabella:

Carte conto e prepagate Spese canone Commissione su prelievi Limite di spesa Bonus N26 gratis nella versione standard carta conto 3 prelievi a zero spese pagamenti gratis all’estero 5.000 euro al giorno 20 mila euro al mese contactless app per gestire le carte bonus fino a 50 euro per nuovi clienti Nexi Debit CiviBank – carta con IBAN canone gratuito con il conto di CiviBank gratuiti in Italia 4 euro commissioni estero 900 euro di prelievo 5 mila euro di spesa massima 100 prelievi gratuiti l’anno Widiba canone zero gratis in Italia 2 euro all’estero 10 mila euro di spesa al mese ricariche gratis Nexi IBL zero spese 2,50 euro per prelevare in Italia 4 euro all’estero 12.500 euro di spesa massima 250 prelievo massimo al giorno ricariche gratuite tramite Internet Banking Payback American Express 10 euro se non usi almeno una volta l’anno la carta, altrimenti è a zero spese 1,25 euro come minimo, o 3,9% dell’importo prelevato in Italia 2,5% della spesa all’estero 250 euro in Italia 500 euro come tetto massimo prelievo all’estero puoi avere fino a 75 euro come buoni sconto

Scopri di più sulle migliori carte di pagamento »

Le migliori carte di credito

Se hai bisogno di una soglia di spesa maggiore le carte appena descritte non saranno la soluzione giusta, in questi casi dovrai attivare delle carta di credito. In genere il tetto massimo per i tuoi acquisti è di 1.500 euro al mese, ma se hai i giusti requisiti puoi anche ottenere un plafond maggiore. Ecco quali sono delle carte con rimborso a saldo con condizioni molto vantaggiose.

1. Mastercard Gold di ING

Non capita spesso che un istituto di credito offra la sua carta di credito a canone zero, per i clienti che aprono il Conto Corrente Arancio di ING potranno avere la Mastercard Gold (con plafond da 1.500 euro) a zero spese per un anno, dal secondo anno potrai continuare a non pagare le spese di tenuta del prodotto se spenderai almeno 500 euro al mese. La promozione che ti consente di aprire il conto e di avere la carta è disponibile fino al 28 Febbraio 2022.

Le condizioni per fare i tuoi acquisti con carta sono:

limite massimo di prelievo 600 euro

rateizzazione delle spese con servizio Pago Flex (tassi da verificare in base alla spesa al piano di rimborso degli acquisti)

3 euro per prelevare o il 4% dell’importo

estratto conto online gratuito

rimborso ogni 10 del mese

Puoi richiedere maggiori dettagli sulla carta Mastercard Gold e su come aprire il conto corrente ING cliccando sul link che segue.

Attiva la Mastecard Gold »

2. Carta Widiba Classic

Una carta di credito sicura e con un plafond da 1.500 euro è anche la Widiba Classic , rispetto al prodotto appena descritto questo strumento ti costerà 20 euro ma il costo dei prelievi più contenuto (la commissione minima è di 2,50 euro).

Per poter attivare la carta Classic devi essere un correntista di Banca Widiba, se vuoi puoi approfittare dell’offerta in corso fino al 9 Febbraio 2022 che ti consentirà di attivare senza spese e a canone zero il conto Widiba Start con PEC e firma digitale gratuite.

Puoi scaricare l’app o creare il tuo profilo online e aprire il conto con lo SPID. Come con le altre carte descritte potrai gestire le tue operazioni e tenere sotto controllo il tuo saldo con l’applicazione della banca.

Il tetto di spesa non è sufficiente? In questo caso potresti valutare di attivare la versione Gold della carta di credito, questo prodotto porterà il tuo plafond mensile a 3.000 euro ma il canone sarà di 12,50 euro ogni 3 mesi.

Scopri Widiba Carta Classic »