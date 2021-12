PosteMobile anticipa il Natale: ecco la nuova offerta da non perdere

PosteMobile anticipa il Natale mettendo nuovamente a disposizione dei nuovi clienti l'ottima offerta Creami WOW 50 Giga . Si tratta della soluzione giusta per attivare una tariffa completa con minuti, SMS e Giga in abbondanza ad un prezzo davvero contenuto. La promozione di PosteMobile è disponibile per tutti i nuovi clienti, con o senza portabilità del numero, ed è attivabile (esclusivamente online) fino a domenica 19 dicembre. Ecco tutti i dettagli sulla promozione e come fare ad attivarla:

Torna disponibile per l’attivazione la nuova Creami WOW 50 Giga di PosteMobile. L’offerta sarà attivabile fino al prossimo 19 di dicembre e rappresenta l’occasione giusta per assicurarsi una tariffa mobile per sfruttare al massimo il proprio smartphone con un prezzo davvero contenuto. La nuova proposta di PosteMobile, inoltre, è disponibile per tutti, con o senza portabilità del numero. L’offerta non presenta vincoli e costi nascosti e rappresenta una delle migliori offerte di telefonia mobile del momento, soprattutto considerando il costo ridotto richiesto dall’operatore.

Ecco tutti i dettagli relativi all’offerta e come fare ad attivarla in pochi passaggi:

Creami WOW 50 Giga di PosteMobile: ecco come attivare l’offerta

Disponibile tramite attivazione online entro il prossimo 19 di dicembre, Creami WOW 50 Giga di PosteMobile mette a disposizione degli utenti:

minuti illimitati verso tutti in Italia

SMS illimitati verso tutti in Italia

50 GB in 4G fino a 300 Mbps ogni mese

fino a 300 Mbps ogni mese tutti i servizi accessori (“Ti cerco” e “Richiama ora”, avviso di chiamata e controllo del credito residuo al numero 401212) disponibili senza costi extra

in roaming in UE: minuti ed SMS illimitati e fino a 2,73 GB al mese senza costi aggiuntivi oltre al solo canone mensile

La nuova Creami WOW 50 Giga di PosteMobile presenta un costo di 5,99 euro al mese. L’addebito del canone mensile avviene su credito residuo, senza la necessità di utilizzare un sistema di pagamento automatico. Non sono previsti costi extra o vincoli per i clienti che scelgono l’offerta di PosteMobile. Per l’attivazione, PosteMobile richiede una spesa iniziale di 20 euro che include una ricarica di 10 euro già accreditata sulla SIM all’attivazione.

Da notare che l’offerta è attivabile:

richiedendo un nuovo numero PosteMobile

PosteMobile richiedendo la portabilità del proprio numero di cellulare da un altro operatore (non ci sono vincoli in merito all’operatore di provenienza)

Per attivare la nuova offerta PosteMobile è possibile sfruttare il link qui di seguito. L’offerta sarà disponibile, esclusivamente tramite sottoscrizione online, fino a domenica 19 dicembre 2021. La consegna della SIM avverrà nel giro di pochi giorni e non prevede costi aggiuntivi.

Attiva Creami WOW 50 Giga di PosteMobile »

Raggiungendo il sito dell’operatore si potrà scegliere tra due modalità di attivazione:

ACQUISTA ONLINE: permette di completare in autonomia l’attivazione compreso il pagamento del contributo iniziale richiesto

permette di completare in autonomia l’attivazione compreso il pagamento del contributo iniziale richiesto ACQUISTA CON OPERATORE: permette all’utente di ottenere il supporto di un consulente di PosteMobile per attivare l’offerta via telefono

Per completare la procedura di attivazione online è necessario avere a disposizione i dati ed un documento di identità dell’intestatario della SIM e, richiedendo la portabilità del numero, il numero di cellulare da passare a PosteMobile ed il codice ICCID della SIM (scopri come individuare il codice ICCID). Bisognerà, inoltre, fornire un indirizzo dove verrà recapitata la SIM che sarà spedita tramite corriere.

Per completare l’identificazione servirà la webcam del PC oppure la camera del proprio smartphone. In questo modo, la SIM sarà subito attiva non appena verrà consegnata all’indirizzo di casa. Non è possibile attivare l’offerta tramite altri canali (ad esempio recandosi in Ufficio Postale) e non sarà possibile attivare l’offerta dopo la mezzanotte di domenica 19 dicembre.

Le altre offerte di telefonia mobile per Natale 2021

La proposta di PosteMobile è, senza dubbio, tra le soluzioni più convenienti disponibili a Natale 2021 per attivare una nuova tariffa per il proprio smartphone. Consultando il comparatore di SOStariffe.it per offerte di telefonia mobile, disponibile anche tramite l’App di SOStariffe.it per dispositivi Android ed iOS è possibile, inoltre, verificare anche le altre offerte da non perdere di questo periodo natalizio per minimizzare i costi e massimizzare Giga e altri vantaggi. Di seguito andiamo ad analizzare alcune delle migliori tariffe da attivare in questo momento.

Tra le offerte da non perdere, ad esempio, c’è la nuova Flash 150 di Iliad. La promozione in questione include minuti ed SMS illimitati verso tutti in Italia, minuti illimitati dall’Italia verso l’estero e ben 150 GB in 4G e 5G ogni mese. La tariffa, disponibile per tutti, con o senza portabilità, presenta un costo di 9,99 euro al mese con un contributo di attivazione di 9,99 euro. Anche quest’offerta è attivabile online:

Attiva Flash 150 di Iliad »

Iliad propone anche Giga 80. L’offerta mette a disposizione, per tutti i nuovi clienti, minuti ed SMS illimitati verso tutti in Italia, minuti illimitati dall’Italia verso l’estero e 80 GB in 4G. Il costo è di 7,99 euro al mese con un contributo di attivazione di 9,99 euro una tantum. Anche in questo caso, è possibile attivare la promozione direttamente online:

Attiva Giga 80 di Iliad »

Da tenere in considerazione c’è anche Fastweb Mobile. L’offerta proposta da Fastweb include minuti illimitati, 100 SMS e un bundle da 90 GB in 4G e 5G. Il costo dell’offerta è di appena 7,95 euro al mese con attivazione gratuita. La promozione è attivabile direttamente dal sito Fastweb ed è disponibile per tutti, con o senza portabilità del numero da altro operatore. Per attivare l’offerta è possibile sfruttare il link qui di sotto:

Attiva Fastweb Mobile »

Da valutare anche Kena 7,99 Special di Kena Mobile. L’offerta proposta dall’operatore virtuale su rete TIM include minuti ed SMS illimitati e 100 GB in 4G fino a 30 Mbps ogni mese. Per i primi 30 giorni, inoltre, ci sono 100 GB aggiuntivi. Kena 7,99 Special presenta un costo di 7,99 euro al mese con attivazione gratuita. Per i nuovi clienti c’è anche un Buono Amazon da 10 euro in regalo. L’offerta è riservata ai clienti Iliad e di alcuni operatori virtuali.

Attiva Kena 7,99 Special »