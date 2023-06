Sono tornate le offerte ho Mobile per avere 30 GB in più al mese allo stesso prezzo. Scopri come attivarle e tutti i dettagli su caratteristiche e costi

ho Mobile ieri 22 giugno ha festeggiato i cinque anni dal suo debutto nel mercato della telefonia mobile in Italia. Con qualche giorno d’anticipo ha quindi scelto per l’occasione di rinnovare la sua promozione che permette di avere 30 GB in più al mese per alcune sue offerte. Il marchio di proprietà di Vei ha poi lanciato la challenge #ho5anni su TikTok che permetterà al fortunato vincitore della prossima campagna promozionale.

Le offerte di ho Mobile di giugno 2023

Tutte le offerte di ho. Mobile Minuti, SMS e Gigabyte Costo Per chi arriva da… ho. 6,99 minuti e SMS illimitati + 50 GB in 4G 6,99 €/mese Iliad, Fastweb Mobile, PosteMobile e altri ho. 6,99 minuti e SMS illimitati + 100 GB in 4G 6,99 €/mese Per nuovi numeri ho. 7,99 minuti e SMS illimitati + 180 GB in 4G 7,99 €/mese Iliad, Fastweb Mobile, PosteMobile e altri ho. 8,99 minuti e SMS illimitati + 150 GB in 4G 8,99 €/mese Per nuovi numeri ho. 9,99 minuti e SMS illimitati + 230 GB in 4G 9,99 €/mese Iliad, Fastweb Mobile, PosteMobile e altri

Sono due le offerte di ho Mobile a cui è abbinata la promozione per i cinque anni dell’operatore. Come tutte le altre tariffe non prevedono vincoli o costi nascosti. Grazie all’iniziativa Soddisfatti ho. Rimborsati infatti potete provarle per 30 giorni e decidere poi se continuare con il piano o richiedere online con due clic il recesso senza costi aggiuntivi o penali insieme al rimborso di tutte le spese sostenute durante il mese. Il rinnovo avviene sempre lo stesso giorno del mese ed è previsto il blocco automatico dei servizi a sovrapprezzo. Potete quindi scegliere tra:

ho. 7,99 con minuti e SMS illimitati e 180 GB in 4G (invece di 150 GB) a 7,99 euro al mese + una ricarica da 8 euro da cui verrà scalato il costo del primo rinnovo dell’offerta. In Ue avete a disposizione 7,3 GB per navigare in roaming

ho. 9,99 con minuti e SMS illimitati e 230 GB in 4G (invece di 200 GB) a 9,99 euro al mese + una ricarica da 10 euro da cui verrà scalato il costo del primo rinnovo dell’offerta. In Ue avete a disposizione 9,1 GB per navigare in roaming

Le due tariffe sono disponibili per chi arriva da Iliad o alcuni MVNO selezionati come Fastweb Mobile, Coop Voce, PosteMobile con vincolo di portabilità del numero, che verrà eseguita gratuitamente da ho Mobile entro un massimo di tre giorni lavorativi. Attivazione, SIM e spedizione sono gratuite. Un’altra offerta interessante di ho Mobile è la seguente:

ho. 6,99 con minuti e SMS illimitati e 50 GB in 4G a 6,99 euro al mese + una ricarica da 7 euro da cui verrà scalato il costo del primo rinnovo dell’offerta. In Ue avete a disposizione 6,4 GB per navigare in roaming. Anche questa offerta è disponibile per chi arriva da Iliad o alcuni MVNO selezionati con vincolo di portabilità e attivazione, SIM e spedizione sono sempre gratuite.

Se preferite una SIM con un nuovo numero arrivando da qualsiasi operatore potete scegliere tra:

ho. 6,99 con minuti e SMS illimitati e 100 GB in 4G a 6,99 euro al mese + una ricarica da 7 euro da cui verrà scalato il costo del primo rinnovo dell’offerta. In Ue avete a disposizione 6,4 GB per navigare in roaming

ho. 8,99 con minuti e SMS illimitati e 150 GB in 4G a 8,99 euro al mese + una ricarica da 9 euro da cui verrà scalato il costo del primo rinnovo dell'offerta. In Ue avete a disposizione 7,3 GB per navigare in roaming

ho Mobile consente di navigare sulla rete 4G fino a 30 Mbps in download e upload, ad eccezione delle offerte solo dati, con una copertura superiore al 98% del territorio italiano. L’integrazione della tecnologia VoLTE consente agli utenti di effettuare e ricevere chiamate con un’audio di altissima qualità anche mentre si naviga su Internet o si utilizzano le app in contemporanea. In più dal 12 gennaio scorso è disponibile anche per i nuovi clienti il programma ho.+ al costo di 1,99 euro al mese che include i servizi ho. vantaggi esclusivi, per ottenere ogni mese sconti e promozioni sui prodotti e servizi di partner selezionati, ed ho. il turbo per navigare fino a 60 Mbps in download. Quest’ultimo è vendibile anche singolarmente al costo di 1,49 euro al mese.

Se avete esaurito il traffico dati incluso nelle offerte, ho Mobile blocca in automatico la connessione per evitare all’utente spese non necessarie. Potete però riprendere a navigare in qualsiasi momento utilizzando il servizio Riparti, che consente di aprire un nuovo ciclo mensile del piano allo stesso prezzo di sempre. L’apposito tasto è disponibile nell’Area Personale sul sito o nell’app ho Mobile nel momento in cui si stanno per esaurire i Giga fino a poche ore prima l’effettivo rinnovo. Utilizzare Riparti potrebbe modificare la data di scadenza dell’offerta.

Potete gestire le offerte di ho Mobile in tutta comodità tramite l’app ho Mobile, disponibile gratuitamente per iOS e Android. La piattaforma da smartphone permette di verificare il credito residuo e consumi, acquistare una ricarica online o attivare il sistema di ricarica automatica, modificare le deviazioni di chiamata o richiedere assistenza. In alternativa potete consultare la sezione Supporto sul sito, chiamare il numero 192121 o visitare la community ho.fficina, in cui trovare consigli e indicazioni da parte degli esperti dell’operatore. Potete anche confrontare la vostra esperienza con quella degli altri clienti.

Altre offerte interessanti di ho Mobile

Tutte le offerte di ho. Mobile Minuti, SMS e Gigabyte Costo Per chi arriva da… ho. 8,99 minuti e SMS illimitati + 150 GB in 4G 8,99 €/mese Kena Mobile, Digi, Energan e Feder Mobile ho. 11,99 minuti e SMS illimitati + 50 GB in 4G 11,99 €/mese TIM, Vodafone, WindTre e Very Mobile ho 13,99 minuti e SMS illimitati + 150 GB in 4G 13,99 €/mese TIM, Vodafone, WindTre e Very Mobile ho. Un’offerta per la casa minuti e SMS a consumo + 300 GB in 4G fino a 60 Mbps 13,99 €/mese per i già clienti o 15,99 €/mese per quelli nuovi Qualsiasi operatore

Per chi arriva da Kena Mobile, Digi, Energan e Feder Mobile sempre con vincolo di portabilità del numero è disponibile:

ho. 8,99 con minuti e SMS illimitati e 150 GB in 4G a 8,99 euro al mese + una ricarica da 9 euro da cui verrà scalato il costo del primo rinnovo dell’offerta. In Ue avete a disposizione 7,3 GB per navigare in roaming. Attivazione, SIM e spedizione sono gratuite.

I clienti di Vodafone, TIM, WindTre e Very Mobile che passano a ho Mobile con portabilità del numero possono invece attivare:

ho. 11,99 con minuti e SMS illimitati e 50 GB in 4G a 11,99 euro al mese + una ricarica da 12 euro da cui verrà scalato il costo del primo rinnovo dell’offerta. In Ue avete a disposizione 11 GB per navigare in roaming.

con minuti e SMS illimitati e a + una ricarica da 12 euro da cui verrà scalato il costo del primo rinnovo dell’offerta. In Ue avete a disposizione 11 GB per navigare in roaming. ho. 13,99 con minuti e SMS illimitati e 150 GB in 4G a 13,99 euro al mese + una ricarica da 14 euro da cui verrà scalato il costo del primo rinnovo dell’offerta. In Ue avete a disposizione 12,8 GB per navigare in roaming.

L’attivazione è a partire da 9 euro mentre SIM e spedizione sono gratuite.

ho Mobile se cercate un’offerta solo dati come alternativa alla rete fissa (basta abbinare la SIM a una chiavetta Internet o un modem Wi-Fi portatile) vi propone:

ho. Un’offerta per la casa con chiamate a 19 cent al minuto, SMS a 29 cent e 300 GB in 4G fino a 60 Mbps a 13,99 euro al mese per i già clienti o 15,99 euro al mese per quelli nuovi. Nel primo caso dovrete aggiungere una ricarica da 14 euro da cui verrà scalato il costo del primo rinnovo dell’offerta e nel secondo una ricarica da 16 euro. In Ue avete a disposizione 14,6 GB per navigare in roaming. Attivazione a 3,99 euro mente SIM e spedizione sono gratuite

Se attivate questa offerta online potete usufruire di un buono acquisto su Amazon.it dei seguenti dispositivi:

10 euro per un router basic TL-MR6400 (Single-band con connessione – wireless 2.4GHz)

15 euro per un router advance Archer MR600 (Dual-band con connessione – wireless 2.4GHz e 5GHz)

20 euro per un sistema Mesh Deco E4 (3-pack)

Come avere bonus in ricarica con ho Mobile

ho Mobile è anche un operatore molto generoso nei confronti dei suoi clienti grazie a tantissime iniziative. Ad esempio, con ho. Stickers potete ricevere una ricarica da 5 euro per ogni 30 adesivi che si raccolgono rispondendo ad alcuni quiz o attivando servizi come Riparti o autoricarica. Gli stickers hanno un valore da uno a tre.

Porta tutti in ho. invece vi regala una ricarica da 5 euro per ogni amico che si convince a passare all’operatore low cost. Se il vostro conoscente arriva da Iliad o altri operatori virtuali si riceve un ulteriore bonus di 5 euro. Se si raggiunge la soglia di dieci amici avrete una super ricarica da 50 euro. Il profilo Ambassandor si aggiunge a questi premi anche un buono da 50 euro per gli acquisti su Amazon.it ogni dieci amici che passano al gestore low cost (massimo 150 euro).