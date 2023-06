Offerte in evidenza Conto Corrente Arancio ZERO SPESE con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Conto Corrente BBVA ZERO SPESE con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

È nata Isybank. La banca digitale controllata al 100% dal gruppo Intesa Sanpaolo ha fatto il suo debutto nel mercato bancario giovedì 15 giugno 2023: da questa data, infatti, è possibile scaricare l’App Isybank (e aprire il conto online) sia da Apple Store (per dispositivi IoS) sia da Google Play (per dispositivi Android).

Prima di passare ai raggi X i piani tariffari proposti da Intesa, è possibile avviare da subito un confronto dei migliori conti correnti 100% digitali che possono essere aperti a giugno 2023, grazie al comparatore di SOStariffe.it per conti correnti. Questo strumento digitale e gratuito permette di setacciare i prodotti bancari attualmente disponibili sul mercato e individuare quello più vantaggioso sulla base delle proprie abitudini di pagamento.

Isybank: cosa propone la banca digitale di Intesa a Giugno 2023

ISYBANK: I PIANI TARIFFARI EASYBANK: I COSTI isyLight canone mensile gratuito isySmart 3,90 €/mese isyPrime 9,90 €/mese

Scaricare l’applicazione di Isybank è la porta d’accesso per entrare nell’esperienza bancaria completamente digitale offerta dal gruppo Intesa Sanpaolo. Intuitiva da utilizzare e accessibile, l’applicazione offre un’ampia gamma di funzionalità e permette di diventare clienti della banca in una manciata di minuti e con pochi, semplici click.

Il conto è attivo in tempo reale e i clienti possono scegliere tra tre piani, con costi e caratteristiche differenti:

isyLight;

isySmart;

isyPrime.

isyLight è un conto online a canone mensile gratuito che include:

carta di debito digitale con collegamenti ad Apple Pay, Samsung Pay e Google Pay (la carta fisica in plastica riciclata ha un costo di 12 euro);

prelievo di contante gratis dagli ATM di Intesa Sanpaolo (da ATM di altre banche è previsto un costo di 1,10 euro);

bonifici gratuiti in area SEPA (gli istantanei costano 2 euro ciascuno);

pagamento di MAV e F24 ordinari gratuiti.

isySmart è l’upgrade del piano base e prevede un canone mensile di 3,90 euro al mese. Essa offre ai clienti che la attiveranno:

carta di debito digitale e fisica (in PVC) gratuita con collegamenti ad Apple Pay, Samsung Pay e Google Pay;

bonifici SEPA gratuiti (i bonifici istantanei costano 0,90 euro);

prelievi gratuiti dagli ATM di Intesa San Paolo (i prelievi da altre banche hanno un costo di 0,40 euro);

pagamento gratis di MAV, F24 ordinari e addebiti diretti.

isyPrime è il piano più completo proposto dalla banca digitale del gruppo Intesa. Al costo di 9,90 euro al mese, si può fare affidamento su:

carta di debito digitale e fisica (quest’ultima, in PVC, è anche personalizzabile con immagini disponibili nell’App) gratuita e collegabile ai principali wallet digitali: Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay;

prelievi di contante gratuiti da ATM del gruppo Intesa, così come da altre banche sia in area SEPA sia Extra SEPA;

prelievo cardless gratuito;

bonifici ordinari e istantanei SEPA inclusi;

pagamento senza commissioni di MAV, F24, addebiti diretti, CBILL e pagoPA.

Con Isybank è anche possibile richiedere e ricevere istantaneamente un anticipo dello stipendio o della pensione, fino a 15 giorni prima della data di accredito. Cliccando un solo pulsante è inoltre possibile trasferire conto e utenze su Isybank da un’altra banca.

Conti correnti online: le 3 migliori alternative a Giugno 2023

NOME DELL’OFFERTA DETTAGLI DELL’OFFERTA 1 Conto BBVA canone annuale gratuito per sempre

carta di debito inclusa

prelievi gratis in area Euro per importi pari o superiori a 100€

in area Euro per importi pari o superiori a 100€ bonifici ordinari e bonifici istantanei senza commissioni

deposito libero con rendimento del 3% annuo 2 Widiba Start di Banca Widiba canone gratuito per i primi 2 anni, poi 3 euro al mese, ma con possibilità di azzerarlo o ridurlo al minimo

per i primi 2 anni, poi 3 euro al mese, ma con possibilità di azzerarlo o ridurlo al minimo carta di debito inclusa

inclusa prelievo di contante da ATM pari o superiore a 100 euro in tutte le banche in Italia

rendimento del 2,5% con vincoli a 3, 6 e 12 mesi 3 Conto Revolut Standard canone annuo gratuito

carta di debito inclusa

inclusa prelevare denaro all’estero senza commissioni fino a 200 euro

bonifici istantanei e gratuiti verso altri utenti Revolut

trasferire denaro all’estero in 29 valute al tasso di cambio interbancario e con una commissione dello 0,5% che si applica solo per gli importi che superano i 6.000 euro mensili

Qui di seguito, le tre alternative più vantaggiose per un conto corrente online attualmente disponibili sul mercato bancario, selezionate dal comparatore di SOStariffe.it.

Conto BBVA

Tra i conti correnti 100% online più competitivi a giugno 2023 c’è quello proposto dalla banca multinazionale spagnola BBVA. Il conto BBVA, che si apre online in pochi click e ha un codice IBAN italiano, propone un canone gratuito per sempre. Esso offre i seguenti servizi:

carta di debito fisica o digitale inclusa;

fisica o digitale inclusa; prelievo gratuito da qualsiasi sportello ATM (in Italia e in tutti i Paesi della zona Euro) se pari o superiore a 100 euro;

bonifico ordinario gratuito fino a un massimo di 6.000 euro d’importo;

bonifico istantaneo gratuito fino a un limite massimo di 1.000 euro d’importo;

fino a un limite massimo di 1.000 euro d’importo; trasferimento del vecchio conto e dei pagamenti in BBVA a costo zero;

ricarica del conto senza commissioni.

Inoltre, i nuovi clienti che apriranno il conto BBVA potranno beneficiare delle seguenti promozioni:

Gran Cashback 20% BBVA : il primo mese c’è un rimborso fino a 100 euro su tutti gli acquisti in modo automatico sul conto;

: il primo mese c’è un rimborso fino a 100 euro su tutti gli acquisti in modo automatico sul conto; Cashback 5% Shopping BBVA : grazie al quale è possibile ottenere un rimborso fino a 30 euro in 3 mesi sulle migliori marche. L’offerta è valida solo presso: Conad, Lidl, Carrefour, Zara, Zalando, Amazon e Aliexpress;

: grazie al quale è possibile ottenere un rimborso fino a 30 euro in 3 mesi sulle migliori marche. L’offerta è valida solo presso: Conad, Lidl, Carrefour, Zara, Zalando, Amazon e Aliexpress; Passaparola: un bonus di 20 euro per ogni nuovo cliente che si porta in BBVA, con un omaggio fino a 200 euro. La persona portata in BBVA riceverà invece 10 euro di bonus.

Nuovi e già clienti di BBVA potranno, inoltre, veder crescere i propri risparmi grazie al “Deposito flessibile”, un conto deposito senza vincoli (500 euro il minimo, 50.000 euro l’importo massimo) con un rendimento lordo del 3% annuo e, in caso di cancellazione anticipata (gratuita e senza penali), la garanzia di un interesse dell’1% in base al periodo di permanenza.

In aggiunta, il conto online BBVA a zero spese remunera sempre i propri clienti con:

un rendimento dell’1% lordo effettuando un acquisto con la carta di debito BBVA;

effettuando un acquisto con la carta di debito BBVA; un rendimento del 2% lordo accreditando lo stipendio o altre entrate per almeno 800 euro al mese. La banca multinazionale spagnola ricorda che tali condizioni sono valide dal 1º giugno 2023 al 31 gennaio 2025.

Senza dimenticare che anche BBVA offre la possibilità di ricevere l’accredito anticipato dello stipendio sul proprio conto corrente: a partire da solo 0,25 euro, è possibile decidere quando e quanto. E non si pagano commissioni se lo si richiede da 1 a 5 giorni prima della data di accredito. Offerta anche l’opzione “Prestito Immediato” per ottenere il finanziamento di cui si ha bisogno.

Per avere una panoramica dell’offerta di BBVA, ecco il link di riferimento:

Conto Widiba Start di Banca Widiba

Banca Widiba, la banca 100% digitale del Gruppo Montepaschi, propone Widiba Start. Si tratta di un conto corrente online che è a canone zero per i primi due anni (con apertura entro il 28 giugno 2023), poi i costi di tenuta del conto salgono a 3 euro al mese. Tuttavia, questo canone può essere azzerato (o ridotto al minimo) grazie a una serie di promozioni offerte dalla banca. Qualche esempio? È applicato uno sconto di 1 euro nel caso di accredito di stipendio o pensione, così come scatta un ulteriore sconto di 1 euro qualora il patrimonio complessivo sia di almeno 25mila euro. Per i clienti con età inferiore ai 30 anni, invece, il conto è sempre gratuito.

Tra i servizi inclusi in Widiba Start ci sono:

carta di debito internazionale per pagamenti in Italia e all’estero;

prelievo per importi pari o superiori a 100 euro da tutte le banche d’Italia;

bonifici ordinari in 36 Paesi in area SEPA;

ordinari in 36 Paesi in area SEPA; casella PEC da 1 Giga e f irma digitale ;

e ; deposito titoli senza costi;

piattaforma per pagamenti F24, MAV, RAV, bollo auto, bollettini e CBILL.

Aprendo il conto di Banca Widiba entro il 28 giugno 2023 (e vincolando le somme entro 30 giorni dall’apertura), si potrà beneficiare di un rendimento con tasso del 2,5% lordo con vincoli a scelta della durata di 3, 6 e 12 mesi e con la possibilità di svincolare in anticipo le somme rispetto alla scadenza.

Per tutti i dettagli sul conto della Banca Widiba, clicca sul pulsante verde qui sotto:

Conto Revolut Standard

Tra i conti correnti digitali più vantaggiosi selezionati dal comparatore di SOStariffe.it a giugno 2023, c’è anche Revolut. L’app finanziaria assicura ai nuovi clienti che attivino il conto Revolut Standard (la versione base del conto) tre mesi di accesso gratuito ai servizi e al ventaglio di vantaggi offrti dal conto Revolut Premium.

Con il conto Revolut Standard, il cui canone di abbonamento è gratuito, si hanno a disposizione tutte le principali caratteristiche di un normale conto corrente, a partire da una carta di debito inclusa (collegata a Google Pay e Apple Pay per pagamenti online) e dalla possibilità di inviare bonifici. Inoltre, questo conto è particolarmente vantaggioso per coloro che viaggiano perché consente di:

fare acquisti fuori dall’Italia in più di 150 valute al tasso di cambio interbancario (cioè il tasso con cui le banche scambiano le valute);

(cioè il tasso con cui le banche scambiano le valute); prelevare denaro all’estero senza commissioni, fino a 200 euro nella versione base; poi, è applicata una commissione del 2%;

all’estero senza commissioni, fino a 200 euro nella versione base; poi, è applicata una commissione del 2%; stipulare delle assicurazioni: dalla salute al telefono, con un costo di 1 euro al giorno.

Per quanto riguarda l’invio di denaro, il conto base di Revolut consente di:

effettuare bonifici immediati gratuiti verso altri utenti Revolut in tutto il mondo;

immediati gratuiti verso altri utenti Revolut in tutto il mondo; effettuare pagamenti in Italia e in area SEPA senza commissioni;

trasferire denaro all’estero in 29 valute al tasso di cambio interbancario e con una commissione dello 0,5% che si applica solo per gli importi che superano i 6.000 euro mensili.

Maggiori dettagli sull’offerta Revolut sono disponibili cliccando al link qui sotto:

