Meno uso di contanti e più utilizzo delle carte di credito , di debito e prepagate per i pagamenti . Così come dei bonifici. Sono le nuove tendenze dei risparmiatori. E sulla stessa lunghezza d’onda ci sono anche Pmi ed esercenti. Lo confermano la Banca d’Italia e uno studio sulla transizione digitale di Mastercard in collaborazione con AstraRicerche.

I pagamenti con le carte sono in aumento in Italia. Mentre sono in diminuzione quelli con i contanti. Gli italiani stanno cambiando le loro abitudini nel pagare acquisti e spese. Anche perché cresce lo shopping online. E poi i pagamenti con le carte di credito, debito o prepagate sono più veloci, facili e sicuri. Carte che sempre più spesso sono abbinate a un conto corrente zero spese.

Carte di credito e debito sempre più utilizzate dagli italiani

QUANTE CARTE DI PAGAMENTO CI SONO IN ITALIA 1 63,4 milioni le carte di debito in circolazione in Italia nel 2022 2 30,4 milioni le carte prepagate in circolazione nel nostro Paese lo scorso anno 3 13,4 milioni le carte di credito diffuse lungo la Penisola nel 2022

Non si ferma la crescita nell’utilizzo di carte di credito e debito e nell’uso di bonifici da parte degli italiani. È quanto confermano i dati resi noti dalla Banca d’Italia e riferiti al 2022.

Scorrendo le tabelle e i grafici delle statistiche dello scorso anno elaborate da Palazzo Koch, emerge che i pagamenti effettuati tramite carte di credito (aziendali e personali) sono aumentati, con un controvalore che è arrivato a 101 miliardi di euro. C’è, tuttavia, da segnalare che il numero di carte attive è leggermente sceso a 13,4 milioni nel 2023. Sempre in termini di diffusione, le carte di debito (le cosiddette carte bancomat) non solo rimangono in cima alla speciale classifica, ma sono ulteriormente salite di numero passando da 60,9 a 63,4 milioni. Il controvalore dei pagamenti ha raggiunto quota 224 miliardi nel 2022, toccando un +21% rispetto al 2021. Alle carte di credito e di debito, si aggiungono le carte prepagate che sono 30,4 milioni. Per quanto riguarda i bonifici: nel 2022 il loro controvalore ha superato il tetto dei 9mila miliardi di euro.

A proposito della sempre maggiore diffusione dei pagamenti con le carte a discapito dell’uso del contante, secondo Bankitalia, molto dipende dalla crescente circolazione di app fintech su smartphone, smartwatch o bracciali.

Una transizione digitale delle banche che ha come conseguenza la riduzione delle filiali “fisiche”, le quali o chiudono o si trasformano in punti di consulenza. In Italia, nel 2022, erano aperte 20.985 filiali bancarie, in calo rispetto alle 21.650 del 2021.

Più pagamenti con le carte, meno con i contanti: i dati di Giugno 2023

IL PODIO DEI PAGAMENTI 1 27,9% pagamenti con le carte 2 23,3% pagamenti in contanti 3 20,7% pagamenti via smartphone e wearable

I pagamenti con le carte sono una realtà consolidata e in rapida espansione in un futuro immediato. Tanto che nell’ipotesi di dover scegliere un solo strumento di pagamento in assoluto, la preferenza ricade infatti sulle carte, che per la prima volta superano i contanti attestandosi al primo posto (27,9%). Il denaro contante fa registrare il 23,3%, seguito dal 20,7% totalizzato dal pagamento via smartphone o wearable device.

È questo il quadro che emerge dai risultati della ricerca “Step into the Next Economy: il digitale come leva strategica per il futuro delle PMI”, realizzata in collaborazione con AstraRicerche e presentata in occasione del Mastercard Innovation Forum 2023, l’evento annuale dedicato al futuro dei pagamenti.

Attraverso 804 interviste online, la ricerca ha indagato il grado di digitalizzazione e innovazione di PMI ed esercenti italiani, con l’obiettivo di restituire una panoramica accurata del loro rapporto con i pagamenti digitali e le tecnologie che, oggi e in futuro, plasmeranno il loro modo di fare business. Dalla ricerca risulta che:

la transizione digitale di PMI ed esercenti in Italia è una certezza: per la prima volta le carte (27,9%) superano i contanti (23,3% ) in termini di preferenza assoluta come futuro strumento di pagamento;

) in termini di preferenza assoluta come futuro strumento di pagamento; parallelamente, si consolida l’utilizzo delle carte di pagamento anche in ambito B2B (30,4%) ;

; con uno sguardo invece al medio termine, i p agamenti via smartphone o wearable device sono in cima alle preferenze delle PMI come strumento di pagamento (48,4%);

sono in cima alle preferenze delle PMI come strumento di pagamento (48,4%); cresce l’attenzione alla sostenibilità ambientale e sociale (rispettivamente al 75% e al 70,5%), valore aggiunto per le imprese: le donne (rispettivamente 79% e 73,8%) guidano la sensibilità verso queste tematiche.

Spiega Michele Centemero, country manager Italia di Mastercard: “Il digitale può offrire alle PMI e agli esercenti italiani, spina dorsale dell’economia del nostro Paese, una grande spinta per crescere e colpisce positivamente il ruolo delle generazioni più giovani e delle donne, che si fanno promotori del cambiamento per quanto riguarda l’innovazione e sostenibilità. Siamo dunque nella giusta direzione per raggiungere gli obiettivi di digitalizzazione previsti nel PNRR e siamo chiamati a continuare a lavorare con il massimo impegno per favorire questo processo come sistema Paese, promuovendo le competenze digitali di cittadini ed imprese e lavorando all’accessibilità ai servizi pubblici”.

Carte di credito: le offerte più vantaggiose di Giugno 2023

Il maggior utilizzo delle carte di credito per i pagamenti è dovuto anche al fatto che oggi le banche, grazie alla trasformazione digitale, hanno accorciato i tempi rispetto al passato per averne una: ormai le richieste per una carta di credito hanno un esito immediato o al massimo di pochi giorni. Per cui è più veloce e facile ottenerne una.

In versione virtuale o fisica, le carte di credito hanno solitamente dei canoni annui molto bassi e sono in aumento le banche che prevedono un canone annuale gratuito, soprattutto se la carta di credito è abbinata a un conto corrente online a zero spese.

Per quanto riguarda invece il fido mensile, la maggior parte delle carte di credito prevedono un plafond di 1.500 euro, anche se quello più richiesto è il massimale di spesa da 3.000 euro. Comunque ci sono banche che permettono, al bisogno, di avere un fido mensile anche alto.

Per avere una panoramica delle migliori offerte, c’è il comparatore per carte di credito di SOStariffe.it che mette a confronto le proposte più vantaggiose presenti sul mercato a giugno 2023. Per saperne di più, clicca sul bottone verde qui sotto:

SCOPRI LE MIGLIORI CARTE DI CREDITO »

« notizia precedente Cambio operatore da TIM: le 10 offerte per il passaggio a Giugno 2023