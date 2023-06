Scopri tutti i dettagli sugli aumenti WindTre per alcune offerte fisso. Si parla di 2 euro al mese a partire dal primo agosto . Come recedere e tutte le offerte alternative più convenienti del mese

WindTre aumenti in arrivo per il fisso a Giugno 2023

Brutte notizie per i clienti fisso di WindTre. Per coloro che hanno attivato alcune sue offerte fibra ottica sono previsti a breve rincari anche piuttosto sostanziosi. L’operatore ad inizio settimana ha pubblicato sul proprio sito una nota in cui conferma un aumento di 2 euro al mese a partire dal primo di agosto 2023 ma senza specificare quali siano le tariffe interessate. In ogni caso i clienti che subiranno le rimodulazioni riceveranno un’apposita comunicazione all’interno del conto telefonico emesso a giugno. Si avrà comunque sempre la possibilità di recedere gratuitamente dall’offerta, anche se con un limite di tempo.

Aumenti WindTre: cosa succede nei prossimi mesi

Domande Aumenti WindTre, tutti i dettagli Di quanto aumenta il costo delle offerte? 2 €/mese Da quando diventa effettivo? primo agosto 2023 Come posso recedere? Inviando una comunicazione entro il 31/8/23 tramite: Lettera raccomandata A/R

PEC

Servizio clienti 159

Punti vendita di WindTre

Compilando un apposito form sul sito

Gli aumenti WindTre per i clienti interessati diventeranno effettivi dal primo agosto 2023 e si parla di un incremento di 2 euro a mese sul costo di alcune offerte Internet casa. “A seguito della sopravvenuta esigenza di modifica del posizionamento dell’offerta – si legge nella nota dell’operatore pubblicata sul sito nella sezione WindTre informa – e con la necessità di consentire a WindTre di continuare a fornire livelli di servizio in linea con le crescenti esigenze del mercato, a partire dal 1° agosto 2023 il costo del servizio di alcune offerte di rete fissa WindTre sarà incrementato di 2 euro al mese“.

Come richiedere il recesso da WindTre

Vi ricordiamo che chi non intende accettare gli aumenti WindTre può esercitare il diritto di recesso o passare a un altro operatore senza penali né costi di disattivazione come prevede il nuovo Codice europeo della Comunicazioni elettroniche. Avete tempo fino al 31/8/23 nel rispetto del termine di sessanta giorni dall’invio della specifica comunicazione di modifica del conto telefonico.

Per recedere dalla vostra offerta di WindTre dovrete farne richiesta tramite un documento con causale di recesso “Modifica delle condizioni contrattuali” tramite i seguenti canali:

Lettera raccomandata A/R all’indirizzo Wind Tre SpA – Servizio Disdette – CD MILANO RECAPITO BAGGIO Casella Postale 159 20152 MILANO MI

all’indirizzo Wind Tre SpA – Servizio Disdette – CD MILANO RECAPITO BAGGIO Casella Postale 159 20152 MILANO MI PEC all’indirizzo servizioclienti159@pec.windtre.it

all’indirizzo Chiamando il servizio clienti 159

Nei punti vendita di WindTre

Compilando un apposito form sul sito nella sezione www.windtre.it/moduli-utili/form-recesso-fisso/

Nel caso in cui decidiate di recedere ma avete associato alla linea l’acquisto a rate di un prodotto in corso di vigenza (ad esempio un modem, un telefono, etc.) potete scegliere se pagare le rate residue in un’unica soluzione indicando tale scelta la nella comunicazione inviata.

Tutte le offerte fisso alternative degli altri operatori di giugno 2023

Le migliori offerte fibra ottica Velocità Chiamate Costo mensile 1 Illumia WiFi fino a 1 Gbps in FTTH non incluse 19,90 €/mese per un anno 2 PosteCasa Ultraveloce Start fino a 1 Gbps in FTTH non incluse 23,90 €/mese 3 Internet Unlimited di Vodafone fino a 2,5 Gbps in FTTH illimitate (solo online) 24,90 €/mese o 22,90€/mese per i già clienti mobile 4 Sky Wi-Fi fino a 1 Gbps in FTTH a consumo 24,90 €/mese per 18 mesi 5 IliadBox di Iliad fino a 5 Gbps in FTTH EPON illimitate 24,99 €/mese per sempre o 19,99 €/mese con offerta mobile da 9,99 €/mese e pagamento automatico 6 Premium Base di TIM fino a 1 Gbps in FTTH a consumo 25,90 €/mese 7 Fastweb Casa Light fino a 2,5 Gbps in FTTH a consumo 27,95 €/mese

Se decidete di cambiare operatore a causa degli aumenti WindTre avete tempo fino al 31/8/23 per richiedere la portabilità del numero fisso al nuovo gestore. In questo caso avete a disposizione diverse offerte tra cui scegliere. Per prima cosa dovete però verificare la copertura e potete farlo gratis con SOStariffe.it. Tra le promozioni per la fibra ottica più convenienti del mese abbiamo:

1. Illumia Wi-Fi di Illumia con navigazione illimitata fino a 1 Gbps in download in FTTH e modem incluso per 12 mesi, poi 2,99 euro. Il costo è di 19,99 euro al mese per 12 mesi senza vincoli di rinnovo. L’attivazione è di 39,90 euro, invece di 69,90 euro.

2. PosteCasa Ultraveloce Start di PosteMobile con navigazione illimitata fino a 1 Gbps in download e 300 Mbps in upload in FTTH e modem in comodato d’uso gratuito. Il costo è di 23,90 euro al mese, invece di 27,90 euro al mese. Attivazione, consegna e installazione a 39 euro in promozione, invece di 99 euro. Se attivate l’offerta entro il 25/6/23 potete partecipare a un concorso per vincere 2 Smart TV 43″ The Frame Samsung a settimana.

3. Internet Unlimited di Vodafone con navigazione illimitata fino a 2,5 Gbps in download in FTTH e inclusi anche chiamate illimitate (solo con acquisto online) e modem con Wi-Fi Optimizer. Il prezzo è di 24,90 euro al mese senza vincoli, invece di 27,90 euro al mese. Il costo di attivazione iniziale è di 19,90 euro in prima fattura.

Chi è già cliente di Vodafone per la telefonia mobile può però avere Internet Unlimited senza chiamate incluse a 22,90 euro al mese vincoli. L’attivazione è gratis acquistando l’offerta entro il 30/6/23.

4. Sky Wi-Fi con navigazione illimitata fino a 1 Gbps in download in FTTH con Wi-Fi sferico e inclusi anche chiamate a consumo (19 cent di scatto alla risposta verso fissi più 19 cent al minuto verso mobili) e modem Sky Wi-Fi hub in comodato d’uso gratuito. Il prezzo è di 24,90 euro al mese per 18 mesi senza vincolo di rinnovo. L’attivazione è gratuita e potete richiedere l’opzione Voce Unlimited per avere chiamate illimitate incluse per 18 mesi, poi 5 euro al mese. Sky poi a soli 9 euro vi permette di godere per 30 giorni di tutti i suoi pacchetti (TV, Cinema, Sport, Calcio, Kids, Family) con l’offerta Prova Sky Q.

5. IliadBox con navigazione illimitata fino a 5 Gbps in download in FTTH in upload (suddivisi tra porte Ethernet e Wi-Fi) in FTTH EPON o fino a 2,5 Gbps in download e 500 Mbps in upload in FTTH GPON e inclusi anche chiamate illimitate, attivazione e modem con supporto al Wi-Fi di ultima generazione in comodato d’uso gratuito. Il costo è di 24,99 euro al mese per sempre. Potete aggiungere anche fino a quattro Wi-Fi Extender (1,99 euro al mese per ciascuno dispositivo) e la protezione di McAfee (2,99 euro al mese). La spesa per l’installazione è di 39,99 euro.

Se però siete già clienti di Iliad per la telefonia mobile potete avere uno sconto di 5 euro al mese sulla fibra e avere quindi una connessione stabile e veloce a 19,99 euro al mese per sempre.

La condizione per avere la rete fissa a prezzo agevolato con Iliad è quella di aver attivato un’offerta mobile da 9,99 euro al mese con pagamento automatico su conto corrente o carta di credito/debito. In questo senso oggi potete quindi attivare Giga 150 con minuti e SMS illimitati e 150 GB per navigare in 5G in oltre 3.000 Comuni a 9,99 euro al mese per sempre. L’attivazione è di 9,99 euro mentre SIM e spedizione sono gratuite. L’operatore include poi 10 GB per connettersi a Internet in roaming in Ue.

6. Premium Base di TIM con navigazione illimitata fino a 1 Gbps in download e 300 Mbps in upload in FTTH e inclusi anche chiamate a consumo (19 cent al minuto + 19 cent di scatto alla risposta) e attivazione (240 euro suddivisi in 10 euro al mese per 24 rate). Il prezzo è di 25,90 euro al mese con domiciliazione e conto online.

Entro il 24/6/23 potete aggiungere all’offerta anche un abbonamento di 3 mesi a TIMVISION con Netflix (piano standard per la visione in HD su due dispositivi in contemporanea senza pubblicità) e 6 mesi di Amazon Prime e TIMVISION Box incluso. La promozione poi si rinnova a 12,99 euro al mese. Se invece siete clienti di TIM anche per la telefonia mobile potete attivare TIM Unica Power a 1,90 euro, vi verranno addebitati direttamente in bolletta, per avere Giga illimitati sugli smartphone di tutta la famiglia e un abbonamento di 3 mesi a TIMVISION con Disney+ e 6 mesi di Amazon Prime, che poi si rinnova a 9,99 euro al mese.

7. Fastweb Casa Light con navigazione illimitata fino a 2,5 Gbps in download in FTTH e inclusi anche chiamate a consumo (15 cent al minuto + 15 cent di scatto alla risposta), modem FASTGate e i corsi e workshop della Fastweb Digital Academy, utili per apprendere nuove competenze digitali tra le più richieste dalle aziende. Il prezzo è di 27,95 euro al mese senza vincoli. Fastweb infatti consente di provare le sue offerte per 30 giorni. Dopo un mese potete decidere se continuare con l’operatore o richiedere il recesso senza costi aggiuntivi insieme al rimborso di tutte le spese sostenute.

Potete aggiungere un amplificatore Wi-Fi Booster a 3 euro al mese e allo stesso prezzo anche l’opzione Plus con Assistenza Plus e Fastweb Plus con i seguenti vantaggi:

un film in streaming su CHILI

due biglietti al prezzo di uno nei cinema UCI

un mese di abbonamento a Corriere.it per accedere senza limiti a tutti gli articoli

un mese di abbonamento a Fitprime Smart per allenarsi quando e dove si vuole

A Fastweb Casa Light potete aggiungere anche una SIM mobile con una delle seguenti offerte:

Fastweb Mobile con minuti illimitati, 100 SMS e 100 GB per navigare in 5G a 7,95 euro al mese. L’operatore include anche 8 GB per il roaming nei Paesi Ue

Fastweb Mobile Maxi con minuti illimitati, 100 SMS e 300 GB per navigare in 5G a 11,95 euro al mese. L’operatore include anche 10 GB per il roaming nei Paesi Ue

Entrambe le offerte per il mobile prevedono attivazione gratuita e SIM a 10 euro con spedizione gratuita entro 5 giorni lavorativi.