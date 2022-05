La fibra ottica in Italia sta registrando una notevole espansione della copertura nel corso degli ultimi anni . Infratel, società del Ministero dello Sviluppo Economico, ha pubblicato i dati aggiornati a fine aprile sullo stato di avanzamento del Progetto Nazionale Banda Ultralarga. Dall'avvio del cosiddetto Piano BUL, la crescita del numero di comuni raggiunti dalla rete FTTH (Fiber to the Home) è stata notevolissima. Ecco gli ultimi dati aggiornati:

Fibra ottica in Italia: copertura in crescita, ecco i dati e le offerte disponibili

Il Piano BUL (Banda Ultra Larga) va avanti con l’obiettivo di sostenere la diffusione della fibra ottica FTTH in Italia. Nel corso degli ultimi mesi si è registrata un’importante accelerazione di questo piano, a tutto vantaggio degli utenti. Un numero sempre maggiore di comuni può oggi contare sulla possibilità di accedere ad Internet tramite rete in fibra ottica da almeno 1 Gigabit in download

Contestualmente, continua la crescita anche delle aree in cui è disponibile la rete FWA (Fixed Wireless Access), tecnologia che permette l’accesso alla banda ultra-larga da casa in modalità wireless e, quindi, senza la necessità di dover cablare ogni abitazione come, invece, avviene con la fibra ottica. Il punto di Infratel sullo stato d’avanzamento del Piano BUL fotografa al meglio la crescente diffusione della fibra in Italia. Ecco i dati completi:

Stando ai dati forniti da Infratel, dall’avvio operativo del Piano BUL sono 3763 i comuni italiani in commercializzazione (+2032 rispetto al dicembre del 2020) e 2096 i comuni collaudati positivamente (+1469 rispetto a dicembre 2020). Crescono anche i cantieri aperti che arrivano a toccare quota 6063 (+2348 rispetto a dicembre 2020). Questi numeri certificano la netta accelerazione della diffusione della banda larga in Italia.

Secondo quanto riferito dal nuovo aggiornamento pubblicato da Infratel, al 30 aprile 2022 risultano collaudati positivamente 2096 comuni FTTH. Da notare, inoltre, che è già stato completato il collaudo positivo per 688 siti FWA, ideali per portare la connessione ad alta velocità anche in tutte quelle aree in cui il Digital Divide è, da anni, un problema davvero significativo.

Come accedere alla fibra ottica oggi: offerte disponibili da meno di 20 euro al mese

OFFERTA COSA INCLUDE QUANTO COSTA Sky WiFi linea telefonica fissa

connessione illimitata tramite FTTH fino a 1000 Mega 19,90 euro al mese per 18 mesi (per già clienti Sky TV)

24,90 euro al mese per 18 mesi (per chi non è cliente Sky TV Illumia Wifi linea telefonica fissa

connessione illimitata tramite FTTH fino a 1000 Mega 19,99 euro al mese per 12 mesi Super Fibra di WINDTRE linea telefonica fissa

connessione illimitata tramite FTTH fino a 1000 Mega

un anno di Amazon Prime gratis

Giga illimitati per già clienti WINDTRE mobile 22,99 euro al mese (per già clienti WINDTRE mobile)

26,99 euro al mese (per chi non è cliente WINDTRE mobile) Fastweb Casa Light linea telefonica fissa

connessione illimitata tramite FTTH fino a 2500 Mega 25,95 euro al mese

Le opportunità per sfruttare la fibra ottica in Italia non mancano di certo. La crescita della copertura su tutto il territorio nazionale consente, infatti, ad un numero sempre maggiore di utenti di poter attivare una nuova offerta Internet casa che prevede la possibilità di sfruttare la banda ultra-larga per navigare ad altissima velocità. Per un quadro completo sulle offerte è possibile consultare il comparatore di SOStariffe.it per offerte fibra ottica oppure l’App di SOStariffe.it per dispositivi mobili.

Tra le offerte più vantaggiose del momento troviamo Sky WiFi. L’offerta in questione include la linea telefonica ed una connessione illimitata tramite rete FTTH fino a 1.000 Mega. Anche il modem Wi-Fi è incluso gratuitamente. L’offerta presenta un costo di 19,90 euro al mese per 18 mesi (poi 29,90 euro) per i già clienti Sky TV. Per tutti i nuovi clienti, invece, il costo è di 24,90 euro al mese per 18 mesi (poi 29,90 euro). L’attivazione è di 29 euro e non ci sono vincoli di permanenza dopo la fine del periodo promozionale.

Da segnalare anche l’offerta di Illumia che propone Illumia Wifi. L’azienda, da anni un riferimento assoluto del mercato delle forniture di luce e gas, mette a disposizione degli utenti un abbonamento con linea telefonica e connessione illimitata tramite rete FTTH fino a 1.000 Mega. Il costo è di 19,99 euro al mese per 12 mesi (poi 26,99 euro al mese) con attivazione di 39,99 euro che viene azzerata per i già clienti Illumia di luce o gas.

Un’altra offerta da tenere d’occhio arriva da WINDTRE che propone Super Fibra. L’offerta in questione include la linea telefonica fissa e una connessione illimitata tramite rete FTTH fino a 1.000 Mega. Per tutti i nuovi clienti, inoltre, è disponibile anche un anno di Amazon Prime gratis. Il costo è di 26,99 euro al mese con attivazione di 9,99 euro e modem Wi-Fi incluso nel canone. Per i già clienti WINDTRE di rete mobile, invece, l’offerta costa 22,99 euro al mese.

Da segnalare anche la proposta di Fastweb che mette a disposizione Fastweb Casa Light con una linea telefonica ed una connessione illimitata tramite FTTH con velocità massima di 2.500 Mega. Il costo dell’abbonamento è di 25,95 euro al mese con attivazione e modem Wi-Fi gratis. È anche possibile abbinare una SIM Fastweb con minuti illimitati, 100 SMS e 150 GB in 4G e 5G al costo di 7,95 euro in più al mese.

