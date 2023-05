ARERA ha annunciato la sospensione del pagamento di bollette e avvisi pagamento relativi alle forniture di luce e gas oltre che alla fornitura di acqua e a quanto dovuto per la raccolta dei rifiuti per le popolazioni dell 'Emilia-Romagna colpite dagli eventi meteorologici in corso. Si tratta di un provvedimento d'urgenza che diventa effettivo da subito. Ecco tutti i dettagli in merito.

A seguito degli eventi calamitosi in corso in questi ultimi giorni, ARERA ha emanato un provvedimento d’urgenza (delibera 216/2023/R/com) che coinvolge tutte le utenze nei Comuni colpiti dell’Emilia-Romagna. Il provvedimento porta alla sospensione dei pagamenti delle bollette oltre degli avvisi pagamenti per le forniture di luce, gas e acqua oltre che per i corrispettivi dovuti per i rifiuti. Vediamo tutti i dettagli in merito.

Sospensione pagamento bollette luce, gas, acqua e rifiuti in Emilia-Romagna: il provvedimento di ARERA

COSA DICE IL PROVVEDIMENTO D’URGENZA DI ARERA 1. Sospensione immediata dei pagamenti e degli avvisi di pagamento per luce, gas, acqua e rifiuti per le popolazioni colpite dell’Emilia-Romagna 2. L’elenco dei Comuni sarà individuato dalle Autorità competenti 3. La sospensione è valida per tutti i pagamenti in scadenza a partire dal 1° maggio 2023 4. Il provvedimento riguarda anche i corrispettivi per interventi come attivazione, disattivazione, voltura e subentro 5. ARERA ha anticipato anche l’arrivo di ulteriori misure di sostegno

Con un provvedimento d’urgenza, ARERA ha annunciato la sospensione del “pagamento di bollette e avvisi di pagamento di acqua, rifiuti, luce e gas (compresi il gpl e altri gas distribuiti per mezzo di reti canalizzate) a favore delle popolazioni dell’Emilia-Romagna colpite dagli eccezionali eventi meteorologici“. La nuova delibera riguarda tutte le utenze nei Comuni colpiti dagli eventi calamitosi che stanno causando enormi danni in Emilia-Romagna in questi ultimi giorni.

Il provvedimento di sospensione entra subito in azione. ARERA specifica, in ogni caso, che l’identificazione dei Comuni coinvolti dalla sospensione dei pagamenti toccherà alle Autorità competenti. La sospensione, in ogni caso, riguarda tutte le fatturazioni emesse o da emettere con scadenza a partire dal 1° maggio 2023. Sono comprese anche i corrispettivi legati a procedure come allacciamento, attivazione, disattivazione voltura o subentro.

ARERA, inoltre, ha confermato che non sarà applicata la disciplina delle sospensioni per morosità, sempre a partire dal 1° maggio. In sostanza, quindi, per garantire la fruizione dei servizi essenziali, le procedure di morosità vengono sospese. Tale sospensione è valida anche nel caso in cui la morosità si sia verificata precedentemente alla data indicata del 1° maggio scorso. Da notare, inoltre, che ARERA ha evidenziato, nel suo comunicato ufficiale, che la sospensione è solo un primo intervento a sostegno delle popolazioni colpite dell’Emilia-Romagna.

Tra le misure in arrivo, infatti, potrebbero esserci interventi come l’introduzione di specifica disciplina in materia di rateizzazione dei pagamenti e/o agevolazioni di natura tariffaria. Nel corso dei prossimi giorni, con l’emergenza che, si spesa, possa rientrare il prima possibile, dovrebbero arrivare ulteriori informazioni ni merito ai provvedimenti in sostegno dell’Emilia-Romagna e delle popolazioni colpite dai fenomeni metereologici di queste ore. Tutti gli aggiornamenti in merito alla questione è possibile consultare il sito ufficiale di ARERA.

