Più chilometri di rete costruiti (16.043), un maggior numero di comuni raggiunti (673) e un balzo all’insù delle abitazioni coperte dalla banda ultraveloce (620mila). È la fotografia in positivo su fibra ottica e aree bianche in Italia nel 2023, scattata dall’ultimo aggiornamento di Open Fiber, il principale operatore italiano di infrastrutture di rete in fibra ottica FTTH e tra i leader in Europa.

Prima di accendere i riflettori su quanto è stato fatto quest’anno per superare il digital divide nelle aree bianche (cioè quelle meno densamente popolate), ricordiamo che il comparatore di SOStariffe.it aiuta i consumatori a orientarsi tra le offerte Internet casa più competitive proposte dagli operatori telefonia e Internet a dicembre 2023, individuando quella più in linea con le proprie esigenze di spesa e abitudini di navigazione.

Clicca al link di seguito per accedere subito al comparatore di SOStariffe.it, che è gratuito e facile da utilizzare:

Confronta le migliori offerte Internet Casa »

Fibra ottica e aree bianche: la fotografia di Open Fiber a Dicembre 2023

FIBRA OTTICA E AREE BIANCHE: DOMANDE FIBRA OTTICA E AREE BIANCHE: RISPOSTE Quanti chilometri di rete sono stati costruiti nel 2023? 16.043 chilometri in aree bianche Quanti Comuni hanno beneficiato della fibra ottica FTTH nel 2023? 673 nuovi Comuni situati in zone bianche Quante unità immobiliari sono state raggiunte dalla fibra nel 2023? 620.000 unità immobiliari

Come si legge sul sito di Open Fiber, nel 2023 sono stati realizzati 16.043 chilometri di infrastruttura per portare la banda larga ultraveloce a famiglie e imprese da Nord a Sud della nostra Penisola. Uno sforzo infrastrutturale (tra costruzione, scavo e posa dei cavi) che ha permesso di far arrivare la fibra ottica in 673 nuovi Comuni, così da garantire una navigazione dalle top performance a circa 620mila unità immobiliari.

Lo stato di avanzamento dei lavori nel 2023 testimonia la “cavalcata” della fibra FTTH nelle cosiddette aree bianche, che sono quelle meno densamente popolate e in cui, in genere, gli investitori privati non hanno convenienza a investire per la crescita della rete. In questi luoghi, come prevede il Piano BUL (Banda Ultra Larga), è proprio Open Fiber a occuparsi della realizzazione della rete pubblica.

Ecco i numeri, aggiornati al 30 novembre 2023, che certificano quanto la fibra FTTH sia al galoppo nelle aree bianche:

sono stati realizzati 263 chilometri di rete (l’81% del totale previsto dal piano, il cui target è 90.000 chilometri);

(l’81% del totale previsto dal piano, il cui target è 90.000 chilometri); 727 Comuni possono ora beneficiare delle prestazioni della fibra ultra veloce , circa il 76% del totale dei 6.232 Comuni previsti dalla concessione Infratel Italia;

possono ora beneficiare delle prestazioni della , circa il 76% del totale dei 6.232 Comuni previsti dalla concessione Infratel Italia; a questi Comuni corrispondono circa 4,40 milioni di unità immobiliari raggiunte (+16% rispetto a fine 2022).

Se il progetto fibra ottica e aree bianche procede spedito, muove i suoi passi anche il Piano “Collegamento Isole Minori”, finanziato e promosso dal Dipartimento della trasformazione digitale con un investimento di oltre 45 milioni di euro del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza).

Come spiega Infratel Italia, la società pubblica incaricata di attuare il piano, la mission del progetto è quella di assicurare una connettività adeguata a 21 isole minori (finora penalizzate da un alto divario digitale), tramite la posa di cavi ottici sottomarini e terrestri. Il 62% delle isole interessate dal piano si trova in Sicilia.

Verifica la tua copertura Inserisci il tuo indirizzo e scopri se sei raggiunto da fibra o ADSL Prosegui Verifica la copertura e confronta le offerte Abbiamo preso in carico la tua richiesta! Un nostro esperto ti contatterà per aiutarti a trovare l'offerta giusta per te. Errore Riprova ad effettuare la richiesta.

Fibra ottica FTTH: le migliori offerte Internet casa di Dicembre 2023

NOME DELL’OFFERTA NAVIGAZIONE E CHIAMATE COSTO MENSILE 1 Illumia Wifi fino a 1 Gbps in download

chiamate non incluse 19,99 €/mese per il primo anno, poi 26,99 €/mese 2 Internet Unlimited di Vodafone fino a 2,5 Gbps in download

chiamate illimitate incluse con attivazione online dell’offerta 22,90 €/mese per già clienti Vodafone

per già clienti Vodafone 24,90 €/mese per i nuovi clienti (in promo) 4 Super Fibra di WindTre fino a 2,5 Gbps in download

chiamate con scatto alla risposta (23/cent) nel piano da 22,99 €/mese; illimitate in quello da 26,99 €/mese 22,99 €/mese per già clienti WindTre Mobile

per già clienti WindTre Mobile 26,99 €/mese per i nuovi clienti

Grazie al comparatore di SOStariffe.it, abbiamo setacciato le offerte Internet casa proposte dagli operatori Tlc a dicembre 2023 e individuato le tre più appetibili in base a servizi offerti e competitività dei prezzi.

Illumia Wifi

Con un costo di 19,99 euro al mese per i primi 12 mesi (poi 26,99 euro al mese), Illumia propone un’offerta da podio per navigare da casa. Ecco la carta d’identità di questa promozione, che può essere attivata solo online:

navigazione senza limiti fino a 1 Gbps in download e 300 Mbps in upload su rete FTTH;

e 300 Mbps in upload su rete FTTH; modem gratis per il primo anno, poi il canone è di 2,99 euro al mese ;

; nessun vincolo di durata : è possibile disdire quando si vuole senza penali;

: è possibile disdire quando si vuole senza penali; contributo di attivazione: 39,90 euro una tantum (anziché 69,90). Per i già clienti Illumia per luce e/o gas, l’attivazione è gratis.

Questa offerta non include, però, il piano Voce. Cliccando al link di seguito si approderà sul sito del provider, dove si potrà procedere con la verifica della copertura di Rete e l’attivazione dell’offerta stessa:

Scopri Illumia Wifi »

Internet Unlimited di Vodafone

Questa soluzione di Vodafone può essere attivata da:

i già clienti Vodafone con una SIM mobile attiva: il costo dell’offerta è pari a 22,90 euro al mese;

al mese; i nuovi clienti Vodafone al costo di 24,90 euro al mese (in promozione online, anziché 27,90 euro al mese).

Di seguito le caratteristiche comuni ai due pacchetti:

navigazione senza limiti a una velocità fino a 2,5 Gbps in download in FTTH sulla Giga Network Fibra;

in download in FTTH sulla Giga Network Fibra; modem incluso con Wi-Fi Optimizer per migliorare la copertura in tutta la casa;

chiamate illimitate gratuite con attivazione online dell’offerta;

con attivazione online dell’offerta; costo di attivazione gratuito (anziché 39,90 euro una tantum);

buono regalo Amazon.it da 100 euro con sottoscrizione dell’offerta entro il 14 dicembre 2023.

Per avere maggiori informazioni su Internet Unlimited di Vodafone, vai al link qui sotto:

Scopri Internet Unlimited »

Super Fibra di WindTre

Anche WindTre assicura un “canale” privilegiato ai clienti che abbiano già una SIM Wind attiva. Per loro la super connessione con la fibra ottica costa 22,99 euro al mese, mentre per i nuovi clienti 26,99 euro al mese.

La soluzione di WindTre include:

navigazione fino a 2,5 Gbps in download e 500 Mbps in upload su rete FTTH;

e 500 Mbps in upload su rete FTTH; possibilità di attivare fino a 3 SIM mobile con Giga illimitati gratis ogni mese;

gratis ogni mese; modem Wi-Fi 6 incluso con configurazione gratuita e assistenza KASKO;

costo di attivazione: 39,99 euro una tantum.

Per quanto riguarda le chiamate:

nel piano da 22,99 euro al mese prevedono l’addebito alla risposta (23 centesimi) verso tutti i fissi e mobili nazionali.

nel piano da 26,99 euro al mese sono incluse le chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali.

Cliccando al link di seguito è possibile avere una panoramica dell’offerta Internet Unlimited per già clienti e nuovi clienti:

Scopri Super Fibra di WindTre»

Offerte in evidenza Illumia Wifi 19,99 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Sky Wifi con Sky Q 24,90 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA