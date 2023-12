La nuova offerta flash di Optima Mobile può rappresentare l'occasione giusta per attivare una nuova tariffa mobile, riducendo i costi e incrementando i Giga inclusi. Fino al prossimo 15 di dicembre , infatti, per chi sceglie Optima Mobile c'è un bonus di benvenuto davvero ottimo. L'operatore regala un anno gratis di Amazon Prime dal valore di 49,90 euro. Ecco come accedere all'offerta.

È il momento giusto per attivare Optima Super Mobile Smart. La tariffa speciale di Optima Mobile, oltre a essere una delle tariffe mobile più complete sul mercato, soprattutto considerando il canone di appena 4,95 euro al mese, è ora ancora più conveniente.

Gli utenti che attivano la tariffa entro il 15 dicembre, richiedendo la portabilità del numero, da qualsiasi operatore, riceveranno come regalo di benvenuto un anno di Amazon Prime gratis, dal valore commerciale di ben 49,90 euro. L’offerta include ben 100 GB in 4G a fronte di un costo di appena 4,95 euro al mese.

Per accedere all’offerta basta raggiungere il sito di Optima Mobile da cui si potrà richiedere l’attivazione della promozione.

Un anno di Amazon Prime gratis con Optima Mobile

3 COSE DA SAPERE SULL’OFFERTA OPTIMA 1. La tariffa include 100 GB al costo di 4,95 euro al mese 2. Richiedendo la portabilità del numero c’è un anno di Amazon Prime gratis 3. L’offerta è valida tramite attivazione online entro il prossimo 15 di dicembre

Optima Super Mobile Smart mette a disposizione dei nuovi utenti:

minuti illimitati

200 SMS

100 GB in 4G fino a 60 Mbps

La tariffa speciale ha un costo di 4,95 euro al mese con un contributo iniziale di 9,90 euro una tantum. Per tutti i nuovi clienti che scelgono Optima Mobile entro il prossimo 15 di dicembre è prevista l’erogazione di un bonus di benvenuto da non farsi sfuggire.

Come sottolineato in precedenza, infatti, l’operatore mette a disposizione un anno di Amazon Prime gratis. Per sfruttare l’offerta, però, è necessario richiedere la portabilità del numero da un altro operatore (la tariffa è attivabile anche per nuovi numeri ma Amazon Prime gratis è valido solo con portabilità).

Per procedere con l’attivazione della tariffa è possibile seguire il link qui di sotto.

Completata l’attivazione e la portabilità del numero, l’operatore invierà il codice per riscattare un anno di Amazon Prime gratis. L’abbonamento proposto da Amazon ha un valore commerciale di 49,90 euro all’anno. Con il servizio è possibile:

accedere a offerte esclusive

sfruttare le spedizioni gratuite in 1 giorno su milioni di prodotti

su milioni di prodotti accedere a Prime Video con film, serie TV, documentari e eventi in diretta (una partita per turno di Champions League)

con film, serie TV, documentari e eventi in diretta (una partita per turno di Champions League) accedere a Amazon Music per ascolta la musica in streaming senza pubblicità

per ascolta la musica in streaming senza pubblicità accedere a Amazon Photos con l’archiviazione illimitata delle foto

con l’archiviazione illimitata delle foto accedere a Prime Gaming per ottenere vantaggi extra su Twitch oltre a giochi gratuiti ogni mese

per ottenere vantaggi extra su Twitch oltre a giochi gratuiti ogni mese accedere a Prime Reading con un catalogo di ebook gratuiti

