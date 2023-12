Ecobonus auto 2024 per spingere all’acquisto di nuove auto elettriche, ibride o benzina e diesel a basse emissioni e salvare l'ambiente. Con SOStariffe.it, è possibile conoscere tutti i dettagli sugli incentivi e come scoprire le migliori assicurazioni auto e moto a dicembre 2023.

Semaforo verde all’Ecobonus auto 2024 dal 1° gennaio. Gli incentivi saranno a disposizione fino all’esaurimento dei fondi statali pari a 570 milioni di euro. Questa agevolazione è uno sconto in fattura sull’acquisto di un nuovo veicolo non inquinante. Come nel 2022 e nel 2023, la richiesta dovrà essere eseguita dai concessionari di auto e moto. Toccherà a loro inserire le prenotazioni sulla piattaforma online ecobonus.mise.gov.it. L’importo dell’incentivo sarà detratto automaticamente dal totale da pagare per la nuova vettura. Da questa misura salva ambiente sono escluse le auto a “chilometro zero” e quelle immatricolate in precedenza all’estero.

Se queste sono le principali novità dell’Ecobonus 2024, per gli automobilisti o i motociclisti che siano alla ricerca delle più convenienti assicurazioni auto e moto c’è il comparatore di SOStariffe.it, consultabile premendo il pulsante verde qui sotto:

Scopri le migliori polizze auto e moto »

Oltre a confrontare online e gratuitamente i preventivi personalizzati sulla base dei dati inseriti dall’utente stesso (dati anagrafici e assicurativi, oltre che le caratteristiche del veicolo da assicurare), con il tool di SOStariffe.it è possibile non solo avere dei preventivi “su misura” per la copertura RC auto obbligatoria per poter circolare, ma anche con le garanzie accessorie: incendio e furto, atti vandalici, kasko, assistenza stradale, tutela legale, agenti atmosferici. SOStariffe.it offre anche un’assistenza gratuita al numero verde 800 99 95 65. Da ultimo, con il canale di assistenza, è possibile avere un aiuto sia per la scelta della polizza (senza impegno) sia per la sua attivazione.

Ecobonus auto 2024: mappa degli incentivi a Dicembre 2023

AUTO E FASCIA DI EMISSIONE INCENTIVO TETTO DI SPESA 1 Auto elettrica fascia 0-20 g/km CO 2 5.000 € con rottamazione di un veicolo con classe di emissione inferiore a Euro 5

di un veicolo con classe di emissione inferiore a Euro 5 3.000 € senza rottamazione 35.000 € (IVA, IPT e messa su strada escluse)

42.000 € il prezzo IVA inclusa 2 Auto plug-in fascia 21-60 g/km CO 2 4.000 € con rottamazione di un veicolo con classe di emissione inferiore a Euro 5

di un veicolo con classe di emissione inferiore a Euro 5 2.000 € senza rottamazione 45.000 € (IVA, IPT e messa su strada escluse)

55.000 € il prezzo IVA inclusa 3 Auto termiche ibride, mild-hybrid, benzina e diesel fascia 61-135 g/km CO 2 2.000 € con rottamazione di un veicolo con classe di emissione inferiore a Euro 5

di un veicolo con classe di emissione inferiore a Euro 5 zero € senza rottamazione 35.000 € (IVA, IPT e messa su strada escluse)

42.000 € il prezzo IVA inclusa

Con Ecobonus auto 2024 si beneficerà di un contributo per l’acquisto di vetture elettriche, ibride o a motore termico con un livello di emissioni fino a 135 gr/km di CO 2 . Così come gli incentivi sono validi per motocicli e ciclomotori elettrici e non elettrici di classe di omologazione uguale o superiore a Euro 5. La misura è estesa anche ai veicoli commerciali elettrici.

Come spiegato nella tabella, gli sconti previsti per l’acquisto di un’automobile si applicano con o senza rottamazione di un veicolo (di classe Euro 0, 1, 2, 3 o 4). Va osservato che:

senza un veicolo da rottamare non si accede all’incentivo destinato alla fascia di CO2 61-135 g/km ;

; la rottamazione è facoltativa per l’acquisto di auto elettriche o ibride plug-in.

L’Ecobonus auto 2024, sulle orme del Bonus rottamazione auto 2023, sarà uno sconto sul prezzo in fattura attuato dal concessionario. Il venditore avrà 180 giorni di tempo dalla firma del contratto di acquisto per richiedere l’agevolazione. Di questa misura potranno avvalersene tanto le persone fisiche quanto le persone giuridiche (aziende, titolari di partita IVA, società di noleggio a lungo termine e compagnie di car sharing pubblico). Optando per l’Ecobonus 2024, le persone fisiche saranno vincolate alla proprietà del nuovo veicolo per un minimo di 12 mesi.

Nel pacchetto di finanziamenti per l’Ecobonus 2024 rientrano anche:

40 milioni di euro per l’acquisto di colonnine di ricarica elettrica private e condominiali;

per l’acquisto di colonnine di ricarica elettrica private e condominiali; 40 milioni di euro per l’acquisto di moto e ciclomotori, sia elettrici che termici;

per l’acquisto di moto e ciclomotori, sia elettrici che termici; 20 milioni di euro per l’acquisto di veicoli commerciali elettrici di categoria N1 e N2.

Ecobonus auto 2024: volano le immatricolazioni in Italia

Un aumento del +16,19% a novembre 2023 rispetto a novembre 2022 delle auto immatricolate in Italia. Una crescita pari 139.278 nuove vetture. Dai dati dello studio del Centro Studi Promotor risulta che il consuntivo dei primi undici mesi del 2023 chiude a quota 1.455.271 con una crescita del 20,1% sullo stesso periodo del 2022, ma con un calo del 18,1% sullo stesso periodo del 2019, ovvero prima della pandemia da Covid 19.

“Il livello ante pandemia, che era ed è l’obiettivo da raggiungere, resta quindi lontano“, dice il presidente Centro Studi Promotor, Gian Primo Quagliano, che prevede la chiusura del 2023 a quota 1.576.000 unità vendute.

Intanto, Michele Crisci, presidente dell’Unione Nazionale Rappresentanti Autoveicoli Esteri (UNRAE) chiede al Governo che il sostegno alla vendita di modelli a basso impatto ambientale sia gestito “su misura” in base alle esigenze e alle disponibilità delle diverse categorie di utenti, perché un conto sono gli incentivi sulle basse emissioni, un conto quelli per sostituire il parco circolante troppo vecchio, cioè i veicoli Euro 1, 2, 3 e 4. L’UNRAE sollecita inoltre un allungamento dei termini per il completamento delle prenotazioni per l’Ecobonus 2024, passando da 180 a 270 giorni a causa del tempi lunghi nelle consegne di alcuni modelli di veicoli.

« notizia precedente Fibra ottica e aree bianche: copertura in crescita, i dati di dicembre 2023 notizia successiva »