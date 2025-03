Con la nuova CoopVoce WEB 300 avete inclusi 300 GB in 4G fino a 150 Mbps a meno di 14 euro al mese . Scopri come attivare la tariffa solo dati dell'operatore low cost

CoopVoce ha aggiunto al suo listino una nuova offerta solo dati. La tariffa chiamata CoopVoce WEB 300 è una soluzione perfetta come alternativa alla rete fissa. Basta infatti abbinarla a un modem Wi-Fi portatile o una chiavetta Internet per avere sempre con sé una connessione mobile per navigare anche su più dispositivi in contemporanea.

CoopVoce WEB 300: prezzo e caratteristiche a marzo 2025

CoopVoce WEB 300 Dettagli Costi 13,90 €/mese per sempre

Attivazione a 10 € Gigabyte inclusi 300 GB in 4G fino a 150 Mbps

fino a 150 Mbps 18 GB in roaming in Ue

CoopVoce WEB 300 include 300 GB in 4G fino a 150 Mbps e 50 Mbps in upload al costo di 13,90 euro al mese fisso per sempre. Il contributo per l’attivazione è di 10 euro acquistandola online e include anche SIM e spedizione. Per i già clienti, invece, l’attivazione è gratis. Potrete poi effettuare a verifica dell’identità più comodamente anche con SPID.

Potete scegliere se ricevere la SIM direttamente a casa oppure ritirarla in prima persona in uno dei 900 punti vendita di Coop. In alternativa è possibile richiedere un’eSIM anche online senza costi aggiuntivi.

Sono previsti anche 18 GB per la navigazione in roaming in Ue. I clienti di CoopVoce da almeno sei mesi possono comunque utilizzare senza costi aggiuntivi tutti i Giga inclusi nell’offerta per il roaming in Ue durante i primi 30 giorni di permanenza.

Grazie al servizio di Autoricarica con la spesa tutti i punti Coop ottenuti con la spesa al supermercato vengono convertiti in automatico in ricariche telefoniche.

CoopVoce si appoggia alla rete di TIM garantendo adeguata copertura al 99,8% della popolazione italiana ma di recente ha stretto un accordo con Vodafone che porterà a breve al lancio della sua prima offerta 5G. Sulla Giga Network 5G dell’operatore in rosso è possibile navigare fino a 2 Gbps in download e 200 Mbps in upload in tutte le grandi città italiane. Alcuni clienti di CoopVoce già dallo scorso ottobre sono migrati verso la rete di Vodafone.

Sono inclusi anche servizi utili come Lo sai di Coop, Chiama ora, blocco dei numeri a pagamento e Hotspot per condividere la connessione a Internet con altri dispositivi.

Se avete bisogno di assistenza potete contattare il Servizio Clienti al 188. Il servizio è attivo h24. In alternativa si può richiedere il supporto di uno specialista tramite chat dall’app Coop o sul sito.

CoopVoce EVO 200 e le altre offerte dell’operatore di marzo 2025

Altre offerte di CoopVoce Costi Minuti, SMS e Gigabyte EVO 10 4,90 €/mese per sempre

Attivazione a 10 € minuti illimitati e 1000 SMS

10 GB in 4G fino a 150 Mbps

fino a 150 Mbps 8 GB in roaming in Ue EVO 200 7,90 €/mese per sempre

Attivazione gratis solo online entro il 2/4/25 minuti illimitati e 1000 SMS

200 GB in 4G fino a 150 Mbps

fino a 150 Mbps 11 GB in roaming in Ue EVO 250 9,90 €/mese per sempre

Attivazione a 10 € minuti illimitati e 1000 SMS

250 GB in 4G fino a 150 Mbps

fino a 150 Mbps 13 GB in roaming in Ue

CoopVoce permette poi di scegliere tra diverse offerte tutto incluso senza vincoli né costi nascosti. Se non siete soddisfatti del vostro piano potete quindi richiedere il recesso senza costi aggiuntivi o penali in qualsiasi momento. Il rinnovo avviene sempre lo stesso giorno del mese e l’operatore assicura che non applicherà mai rimodulazioni alle sue tariffe.

CoopVoce EVO 10 è tra le soluzioni più economiche dell’operatore. Al costo di 4,90 euro al mese per sempre sono inclusi:

minuti illimitati e 1000 SMS

10 GB in 4G fino a 150 Mbps

fino a 150 Mbps 8 GB per navigare in roaming in Ue

Il contributo per l’attivazione, che comprende SIM e spedizione, è di 10 euro.

L’offerta con il miglior rapporto qualità prezzo è invece CoopVoce EVO 200. Al costo di 7,90 euro al mese per sempre sono inclusi:

minuti illimitati e 1000 SMS

200 GB in 4G fino a 150 Mbps

fino a 150 Mbps 11 GB per navigare in roaming in Ue

Il contributo per l’attivazione è gratis se acquistata online entro il 2/4/25.

Se avete bisogno di più Giga, potete invece attivare CoopVoce EVO 250. Al costo di 9,90 euro al mese per sempre sono inclusi:

minuti illimitati e 1000 SMS

250 GB in 4G fino a 150 Mbps

fino a 150 Mbps 13 GB per navigare in roaming in Ue

Il contributo per l’attivazione, che comprende SIM e spedizione, è di 10 euro.

L’integrazione della tecnologia VoLTE nella rete dell’operatore low cost consente di effettuare e ricevere telefonate con audio di altissima qualità anche mentre si naviga su Internet e si utilizzano contemporaneamente le app.

Altre offerte solo dati convenienti di marzo 2025

Offerte solo dati Costi Gigabyte Kena Dati Promo 300GB di Kena Mobile 11,99 €/mese

Attivazione gratis 300 GB in 4G fino a 60 Mbps + 100 GB con autoricarica Very solo dati per sempre 13,99 €/mese

Attivazione a 9,99 € 600 GB in 5G per sempre (entro il 13/3/25) Dati 350 di Iliad 14,99 €/mese per sempre

Attivazione a 9,99 € 350 GB in 4G/4G+

Oggi sono disponibili altre offerte solo dati altrettanto convenienti per avere fino a 600 GB anche in 5G a meno di 15 euro al mese. A marzo potete quindi scegliere tra:

Kena Dati Promo

300 GB in 4G fino a 60 Mbps sulla rete di TIM

fino a 60 Mbps sulla rete di TIM 100 GB in più al mese con autoricarica (disponibile fino al 31/3/25)

in più al mese con autoricarica (disponibile fino al 31/3/25) 16 GB per navigare in roaming in Ue

L’offerta di Kena Mobile costa 11,99 euro al mese, invece di 13,99 euro al mese. Attivazione, SIM e spedizione sono gratuite.

Very solo dati per sempre

600 GB in 5G per sempre sulla rete di WindTre (disponibile fino al 13/3/25)

sulla rete di WindTre (disponibile fino al 13/3/25) 15,2 GB per navigare in roaming in Ue

L’offerta di Very Mobile costa 13,99 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è di 9,99 euro mentre SIM e spedizione sono gratis. In alternativa si può richiedere un’eSIM anche online senza costi aggiuntivi. Potete poi effettuare la verifica dell’identità anche tramite SPID o CIE (Carta d’Identità Elettronica).

Dati 350 di Iliad

chiamate a 28 cent al minuto e SMS a 28 cent

350 GB in 4G/4G+

19 GB per navigare in roaming in Ue

L’offerta di Iliad costa 14,99 euro al mese con prezzo fisso per sempre. Il contributo per l’attivazione è di 9,99 euro mentre SIM e spedizione sono gratis. Potete invece richiedere online un’eSIM al costo di 9,99 euro.

