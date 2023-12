Conto deposito senza conto corrente , attivabile online e con un rendimento dal 5% in su per un investimento sicuro di breve durata (12 mesi) o di lungo periodo (60 mesi). Per scoprire le soluzioni più remunerative di dicembre 2023 , c’è il comparatore di SOStariffe.it che confronta i migliori conti deposito.

Conto deposito senza conto corrente è il prodotto finanziario su cui si concentra maggiormente l’attenzione dei risparmiatori italiani. Un investimento sicuro, senza i rischi dell’altalena delle Borse, e dal rendimento elevato e garantito nel tempo. Un’alternativa per far fruttare i propri soldi parcheggiati sul conto corrente.

Conto deposito senza conto corrente: che cos’è e come funziona

LE DUE OPZIONI SPIEGAZIONE Conto deposito vincolato la somma depositata non è svincolabile prima della scadenza

prima della scadenza l’importo è svincolabile prima della scadenza, ma con la perdita degli interessi maturati

la somma è svincolabile in anticipo rispetto alla scadenza, ma con il pagamento di una penale

il rendimento è più alto rispetto a un conto deposito non vincolato Conto deposito non vincolato la somma depositata può essere recuperata in qualsiasi momento senza perdere gli interessi maturati e senza pagare penali

in qualsiasi momento senza perdere gli interessi maturati e senza pagare penali il rendimento è più basso rispetto a un conto deposito con vincolo

Un conto deposito può essere aperto in una banca anche senza avere un conto corrente nella stessa banca. Sono sempre di più gli istituti di credito che concedono questa possibilità per non avere due conti correnti.

Il conto deposito permette di investire (con o senza vincolo, come illustrato nella tabella) somme di denaro per avere un rendimento, ma ha un’operatività più limitata (solo prelievo e versamento) rispetto a un classico conto corrente. Con quest’ultimo che, invece, consente di:

gestire le entrate e le uscite;

pagare le spese di tutti i giorni tramite carte di debito, prepagate e di credito;

di tutti i giorni tramite carte di debito, prepagate e di credito; eseguire bonifici;

addebitare utenze, abbonamenti e bollette;

accreditare stipendio o pensione.

In tempi di inflazione alta non è mai consigliabile tenere troppa liquidità ferma sul conto corrente in quanto si rischia di erodere lentamente il proprio patrimonio facendogli perdere potere d’acquisto. Secondo perché, con giacenze medie annuali sopra i 5.000 euro, aumenta anche il costo di tenuta del conto stesso, per esempio con il pagamento dell’imposta di bollo.

Da sottolineare, inoltre, che i conti deposito sono investimenti sicuri, perché sono “protetti” dal Fondo interbancario di tutela dei depositi (FITD) che offre la copertura e la garanzia dei conti depositi per una somma di 100.000 euro in caso di eventuale fallimento di una banca.

Conto deposito: migliori offerte per un investimento di 12 mesi a dicembre 2023

NOME DELL’OFFERTA COSA PREVEDE L’OFFERTA 1 Conto Deposito 102 di Guber Banca vincolo di 12 mesi

tasso d’interesse del 5,05% lordo annuo (3,74% netto)

lordo annuo (3,74% netto) guadagno netto di 354,67 € su 10.000 € 2 X Risparmio di Banca AideXa vincolo di 12 mesi

tasso di rendimento del 5% lordo annuo (3,70% netto)

lordo annuo (3,70% netto) guadagno netto di 350,96 € su 10.000 €

Qui di seguito analizziamo due soluzioni per un investimento di 12 mesi in un conto deposito senza l’obbligo di aprire un conto corrente aggiuntivo. Sono due opzioni selezionate dal comparatore di SOStariffe.it.

Conto Deposito 102 di Guber Banca

Deposito 102 di Guber Banca è un conto deposito vincolato e interamente digitale che può essere aperto e gestito completamente online, senza necessità di aprire un conto corrente aggiuntivo. Per un vincolo di 12 mesi, offre un tasso del 5,05% lordo annuo (3,74% netto). Con liquidazione a 6 mesi, con un investimento di 10.000 euro, il guadagno netto sarebbe di 354,67 euro. L’importo minimo vincolabile è di 5.000 euro.

Redditizia è anche la soluzione con un vincolo di 24 mesi, il cui tasso lordo annuo è del 5,55% (4,11% netto). Per esempio: depositando 10.000 euro, il guadagno netto sarebbe di 782,47 euro.

Per conoscere l’offerta di Guber Banca, vai al link qui sotto:



X Risparmio di Banca AideXa

X Risparmio è un conto deposito online vincolato a zero spese messo a disposizione da Banca AideXa. È possibile scegliere la durata dell’investimento più adatta alle proprie esigenze: da un minimo di 3 mesi a un massimo di 36 mesi. Il tasso di rendimento non cambia: 5% lordo annuo (3,70% netto). Per esempio, con un vincolo a 12 mesi e un impiego di 10.000 euro, il guadagno netto sarebbe di 350,96 euro. Queste le altre caratteristiche dell’offerta:

liquidazione degli interessi alla scadenza del vincolo;

somma minima di investimento di 1.000 euro;

importo massimo di investimento di 100.000 euro.

Inoltre, c’è osservare che, se si decidesse di recuperare la somma depositata entro 32 giorni dalla scadenza del vincolo, i soldi saranno restituiti al risparmiatore insieme al tasso di rendimento maturato, che è calcolato in base al periodo di vincolo.

Per saperne di più sul conto deposito vincolato di Banca AideXa:

Conto deposito: miglior proposta di investimento a 60 mesi di dicembre 2023

NOME DELL’OFFERTA SPIEGAZIONE DELL’OFFERTA Conto Deposito Step Up di Smart Bank vincolo di 60 mesi

tasso di interesse pari al 6,1% lordo annuo (4,51% netto)

lordo annuo (4,51% netto) guadagno netto di 2.259,47 € su 10.000 €

Qui sotto, passiamo sotto la lente d’ingrandimento una proposta di investimento di lungo periodo (5 anni) senza la necessità di aprire un conto corrente abbinato al conto deposito. È un’offerta individuata dal comparatore di SOStariffe.it per conti deposito.

Conto deposito Step Up di Smart Bank

I conti deposito offerti da Smart Bank sono depositi vincolati senza spese, facili da aprire online con la piattaforma dedicata Otter e non prevedono un conto corrente associato.

Super redditizio è il Conto Deposito Step Up di Smart Bank: per un vincolo di 60 mesi, arriva a offrire un tasso di interesse dell’8% lordo annuo, pari a un rendimento medio del 6,1% lordo annuo (4,51% netto). Questo conto deposito callable offre un interesse fisso lordo incrementale di:

4,5% il primo anno;

5% il secondo anno;

6% il terzo anno;

7% il quarto anno;

8% il quinto anno.

Con un investimento di 10.000 euro, il guadagno netto con Conto Deposito Step Up è di 2.259,47 euro, mentre la liquidazione degli interessi è annuale. Questo conto deposito è vincolato, senza spese di apertura ed estinzione, facili da attivare online tramite la piattaforma Otter e non prevede un conto corrente associato, esattamente come le altre opzioni dell’offerta Smart Deposits di Smart Bank.

Il conto Deposito Step Up ha un periodo di raccolta fino al 19 dicembre 2023, per bonificare la somma desiderata da vincolare. Questo prodotto finanziario ha un’unica data di emissione: il 21 dicembre 2023 e pagherà l’interesse ogni anno in quella data.

Smart Bank propone ai risparmiatori italiani anche investimenti che vanno:

da un minimo di 3 mesi, con un tasso del 3,80% lordo annuo (2,81% netto);

(2,81% netto); a un massimo di 240 mesi, con rendimento del 7% lordo annuo (5,18% netto).

I depositi Smart consentono di richiedere un anticipo di liquidità, per una quota pari a fino il 70% del deposito versato, prima della scadenza.

Per conoscere più dettagli dell’offerta di Smart Bank, vai al link sottostante:

