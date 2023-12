Scopri come avere una SIM Giga illimitati a dicembre per avere un'alternativa alla rete fissa o non doverti più preoccupare di quanto traffico dati consumi al mese

Una SIM Giga illimitati e la soluzione perfetta per chi ormai si è rassegnato a rimanere senza traffico dati prima della scadenza del proprio piano mobile o per chi cerca un’alternativa più economica alla rete fissa. Basta infatti inserire la SIM in un modem Wi-Fi portatile, chiavetta o saponetta Internet per avere una connessione wireless sempre con sé anche fuori casa.

SIM Giga illimitati: le migliori offerte di dicembre 2023

Offerte con Giga illimitati Minuti, SMS e Gigabyte Prezzo 1 TIM 5G Power Famiglia (solo già clienti fisso)

minuti e SMS illimitati + Giga illimitati in 5G con TIM Unica Power (altrimenti 5 GB) primo mese gratis, poi 9,99 €/mese 2 Family+ di Vodafone (solo già clienti fisso) minuti, SMS e Giga illimitati in 5G 9,99 €/mese 3 Full 5G di WindTre minuti illimitati, 200 SMS e Giga illimitati in 5G fino al 31/3/24 (poi 200 GB) 14,99 €/mese con Easy Pay 4 Pack Protect 5G di WindTre (solo con smartphone a rate) minuti illimitati, 200 SMS e Giga illimitati in 5G fino al 31/3/24 (poi illimitati fino a 30 Mbps) 19,99 €/mese con Easy Pay 5 Unlimited 5G di WindTre minuti illimitati (+200 all’estero) e 200 SMS + Giga illimitati in 5G con Priority Pass 29,99 €/mese con Easy Pay

Per avere una SIM Giga illimitati con TIM, a prescindere dall’offerta mobile che si vuole attivare, basta essere già suoi clienti per la rete fissa. A queste condizioni infatti è possibile attivare TIM Unica Power a 1,90 euro al mese, che vi verranno addebitati direttamente in bolletta, per avere Giga illimitati in 5G fino a 6 SIM della famiglia, anche se non intestate al titolare della rete fissa. Se però abbinate a TIM Unica Power almeno 3 SIM entro il 31/12/23 il prezzo è azzerato. Avrete inclusi anche altri vantaggi come sconti su alcuni modelli di smartphone (con vincolo di 24 mesi sulla SIM) o TIMVISION con Disney+ Standard con pubblicità gratis fino al 31/4/23 (poi 6,99 euro al mese).

Ecco quindi una delle migliori offerte 5G di TIM se avete già la rete fissa a cui abbinare TIM Unica Power:

TIM 5G Power Famiglia

minuti e SMS illimitati

Giga illimitati in 5G fino a 2 Gbps in download con TIM Unica Power (altrimenti 5 GB)

Il primo mese e attivazione sono gratis con acquisto online, poi si rinnova a 9,99 euro al mese. La SIM costa 10 euro con 5 euro di traffico incluso. In negozio potete richiedere un’eSIM allo stesso prezzo e attivarla poi con la massima comodità anche tramite SPID.

Attiva TIM 5G Power Famiglia »

All’offerta potete poi abbinare l’acquisto di iPhone 15 a rate senza anticipo a partire da 33 euro al mese per 30 rate e pagare con un finaziamento TIMFin a tasso zero, salvo approvazione, con addebito su carta di credito o debito. Con TIM Rivaluta Smartphone potete dare in permuta un vecchio telefono per avere iPhone 15 anche a 7 euro al mese per 30 rate. La spedizione è gratuita.

I clienti mobile di TIM con un’offerta dati attiva a partire da 9,99 euro al mese possono acquistare la sua offerta Internet Casa con uno sconto di 6 euro al mese:

TIM WiFi Power Smart

navigazione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download in FTTH

chiamate illimitate (solo con acquisto online)

modem TIM HUB+ Executive

TIM Navigazione Sicura

Il prezzo è di 24,90 euro al mese, invece di 30,90 euro al mese, per chi è già cliente mobile dell’operatore. L’attivazione è gratis acquistandola entro il 10/12/23, invece di 39,90 euro.

Attiva TIM WiFi Power Smart »

L’offerta di Vodafone

Chi ha già la rete fissa con Vodafone può attivare Family+ con minuti, SMS e Giga illimitati in 5G alla massima velocità a 9,99 euro al mese. Attivazione, SIM e spedizione sono gratis acquistandola online.

All’offerta potete anche abbinare iPhone 15 a rate a partire da 39,99 euro al mese per 24 rate più 99,99 euro di anticipo. Con Vodafone Smart Change potete dare in permuta un vecchio telefono per avere uno sconto fino a 600 euro sulle rate per iPhone 15 Pro. La spedizione è gratuita.

I clienti mobile di Vodafone possono attivare la sua offerta per la fibra a prezzo scontato:

Internet Unlimited

navigazione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download in FTTH

chiamate illimitate

modem con Wi-Fi Optimizer

Il prezzo è di 24,90 euro al mese, invece di 27,90 euro al mese, Il contributo per l’attivazione è gratis acquistandola online entro l’11/12/23. Il costo d’attivazione di 5 euro al mese per 24 rate è invece già incluso nel canone dell’offerta.

Attiva Internet Unlimited di Vodafone »

L’offerta di WindTre

WindTre oggi è l’operatore che permette la scelta più ampia di offerte per una SIM Giga illimitati:

Full 5G

minuti illimitati (50 minuti verso l’estero) e 200 SMS

Giga illimitati in 5G Full Speed e Priority Pass fino al 31/3/24 , poi 200 GB

Full Speed e Priority Pass fino al , poi 200 GB Call center senza attese al 159, 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 con priorità di risposta

blocco dei servizi a sovrapprezzo

Samsung Galaxy A14 5G incluso

Il prezzo è di 14,99 euro al mese con Easy Pay, ovvero l’addebito automatico su conto corrente o carta di credito.

Pack Protect 5G

minuti illimitati e 200 SMS

Giga illimitati in 5G Full Speed e Priority Pass fino al 31/3/24 , poi illimitati fino a 30 Mbps

Full Speed e Priority Pass fino al , poi illimitati fino a 30 Mbps Call center senza attese al 159

blocco dei servizi a sovrapprezzo

Protezione Furto inclusa

OPPO A78 5G incluso

Il prezzo è di 19,99 euro al mese con Easy Pay. Il servizio di Protezione Furto in collaborazione con Europ Assistance Italia permette di ricevere un indennizzo fio al 90% del valore dello smartphone.

Unlimited 5G

minuti illimitati (+200 verso l’estero) e 200 SMS

Giga illimitati in 5G Full Speed e Priority Pass

Full Speed e Priority Pass call center senza attese al 159

blocco dei servizi a sovrapprezzo

Il prezzo è di 29,99 euro al mese con Easy Pay. Aggiungendo uno smartphone 5G a partire anche da zero euro avrete inclusa la Protezione Furto.

Per tutte le offerte è previsto un contributo per l’attivazione di 49,99 euro. Acquistandole online, però, si può dividerlo in 24 rare da 2,08 euro al mese e vi verrà corrisposto uno sconto sul prezzo mensile della tariffa pari all’importo della rata per l’attivazione, se mantenete attiva la SIM per almeno 24 mesi. Aggiungendo uno smartphone a rate è previsto invece un contributo per l’attivazione di 6,99 euro al mese.

Confronta le offerte di WindTre »

In alternativa potete attivare l’offerta fibra di WindTre per avere fino a 3 SIM Giga illimitati. I clienti mobile dell’operatore hanno uno sconto sulla rete fissa:

Super Fibra Unlimited

navigazione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download in FTTH

chiamate illimitate

modem Wi-Fi 6 incluso

Il prezzo è di 26,99 euro al mese, che diventa a partire da 22,99 euro al mese per i già clienti mobile. Il contributo per l’attivazione è di 39,99 euro.

Scopri qui l’offerta fibra di WindTre »

SIM Giga illimitati: le migliori alternative con tanti Giga inclusi di dicembre 2023

Offerte mobile con tanti Giga Giga inclusi Costo mensile 1 Fastweb Mobile Full 200 GB anche in 5G primi 3 mesi gratis, poi 9,95 €/mese 2 Flash 180 di Iliad 180 GB anche in 5G 9,99 €/mese per sempre 3 300% Digital di PosteMobile 300 GB in 4G+ 9,99 €/mese 4 Kena 9,99 230GB STAR di Kena Mobile 230 GB in 4G fino a 60 Mbps + 50 GB con autoricarica + 50 GB al mese per 12 mesi 9,99 €/mese 5 Fastweb Mobile Maxi 300 GB anche in 5G primi 3 mesi gratis, poi 11,95 €/mese 6 Kena Dati Promo di Kena Mobile 300 GB in 4G fino a 60 Mbps + 50 GB con autoricarica 11,99 €/mese 7 Creami Extra WOW 300 di PosteMobile 300 GB in 4G+ 11,99 €/mese 8 Dati 300 di Iliad 300 GB in 4G/4G+ 13,99 €/mese per sempre

Se le offerte per una SIM Giga illimitati non vi soddisfano pienamente o non siete nelle condizioni di attivarle (ad esempio perché non siete clienti dell’operatore per la rete fissa) oggi sono disponibili diverse promozioni per la telefonia mobile convenienti con una quantità di Giga inclusi più che sufficienti anche per chi consuma molti dati ogni mese. Per confrontarle potete utilizzare gratuitamente il comparatore di SOStariffe.it. Basteranno pochi clic per avere la certezza di scegliere la soluzione più economica per le vostre esigenze e abitudini di consumo. Potrete poi attivarla comodamente online cliccando sul tasto “Scopri”, che vi re-indirizzerà verso il sito dell’operatore da cui completare l’acquisto.

A dicembre potete quindi scegliere tra le seguenti tariffe:

Fastweb Mobile Full

minuti illimitati e 100 SMS

200 GB anche in 5G

10 GB per navigare in roaming in Ue

FastwebUP Plus Mobile

i corsi e workshop della Fastweb Digital Academy

I primi 3 mesi sono gratis per l’offerta di Fastweb Mobile, poi si rinnova a 9,95 euro al mese. Non è previsto un contributo per l’attivazione mentre la SIM costa 10 euro e potete attivarla anche effettuando la verifica dell’identità tramite SPID. La spedizione è gratuita. In negozio potete invece richiedere un’eSIM sempre a 10 euro. Con FastwebUP Plus Mobile ogni mese potete scegliere tra:

16 minuti gratis per utilizzare i monopattini elettrici Helbiz

5 euro di sconto su giochi, console, accessori, toys, merchandise e trading cards di Gamestop

un mese di abbonamento G+ a La Gazzetta dello Sport

Attiva Fastweb Mobile Full »

Con Fastweb Mobile potete acquistare iPhone 15 a rate senza anticipo a partire da 49,46 euro al mese per 20 rate e pagamento con finanziamento Findomestic a tasso zero, salvo approvazione. Potete ritirare il vostro telefono in negozio.

Flash 180 di Iliad

minuti e SMS illimitati

180 GB anche in 5G in oltre 3.000 Comuni in Italia

in oltre 3.000 Comuni in Italia 11 GB per navigare in roaming in Ue

L’offerta di Iliad costa 9,99 euro al mese con prezzo fisso per sempre. Il contributo per l’attivazione è di 9,99 euro mentre SIM e spedizione sono gratuite. In alternativa potete richiedere direttamente online un’eSIM a 9,99 euro. L’offerta, salvo proroghe, è disponibile fino al 28/12/23. L’operatore poi dal 21/10/23 mette a disposizione l’app McAfee Safe Family con Parental Control per la protezione di minori.

Attiva Flash 180 di Iliad »

Con Iliad potete acquistare iPhone 15 a rate senza anticipo a partire da 39,16 euro al mese per 20 rate e pagamento con finanziamento Younited a tasso zero, salvo approvazione. In questo caso dovrete restituire il telefono alla fine del finanziamento. Altrimenti, potete dare in permuta un vecchio iPhone, MacBook o Apple Watch per ricevere uno sconto fino a 825 euro che vi verrà scalato direttamente dal finanziamento.

Se attivare Flash 180 o qualsiasi altra offerta mobile da 9,99 euro al mese e pagamento automatico su conto corrente o carta di credito potete avere la fibra di Iliad con uno sconto di 5 euro al mese:

IliadBox

connessione senza limiti in FTTH fino a 5 Gbps in download e 700 Mbps in upload in FTTH EPON (suddivisi tra Wi-Fi e porte Ethernet) o fino a 2,5 Gbps in download e 500 Mbps in upload in FTTH GPON

chiamate illimitate

attivazione inclusa

modem IliadBox con supporto al Wi-Fi di ultima generazione in comodato d’uso gratuito

Il prezzo è di 24,99 euro al mese per sempre o 19,99 euro al mese per sempre per i già clienti mobile. Il contributo per l’installazione della linea è di 39,99 euro una tantum. Potete aggiungere fino a 4 Wi-Fi Extender (1,99 euro al mese per ogni dispositivo) e la protezione dell’antivirus McAfee Multi Access (2,99 euro al mese).

Attiva l’offerta fibra di Iliad »

300% Digital di PosteMobile

chiamate a 18 cent al minuto e SMS a 18 cent

300 GB in 4G + fino a 300 Mbps in download

+ fino a 300 Mbps in download 8,19 GB per navigare in roaming in Ue

L’offerta di PosteMobile costa 9,99 euro al mese. Non è previsto un contributo per l’attivazione mentre la SIM costa 10 euro. Dovrete aggiungere anche altri 10 euro per una prima ricarica. La spedizione è gratuita. Se si consumano meno di 100 GB durante il mese, l’operatore vi regala 20 credit per aggiungere minuti o SMS gratuiti.

Attiva 300% Digital »

Kena 9,99 230GB Promo

minuti illimitati e 200 SMS

230 GB in 4G fino a 60 Mbps in download

fino a 60 Mbps in download 50 GB in più al mese a partire dal primo rinnovo con l’attivazione dell’autoricarica entro il 24/1/24

a partire dal primo rinnovo con l’attivazione dell’autoricarica entro il 24/1/24 50 GB in più al mese per 12 mesi

9,5 GB per navigare in roaming in Ue

L’offerta di Kena Mobile costa 9,99 euro al mese. Attivazione, SIM e spedizione sono gratuite. L’offerta è disponibile solo per chi richiede la portabilità gratuita del numero da Iliad o alcuni MVNO selezionati come Fastweb Mobile, PosteMobile, Coop Voce e altri.

Attiva Kena 9,99 230GB Promo »

Fastweb Mobile Maxi

minuti illimitati e 100 SMS

300 GB anche in 5G

10 GB per navigare in roaming in Ue

corsi e workshop della Fastweb Digital Academy

Assicurazione Pet di Quixa incluso (si rinnova di anno in anno insieme all’offerta mobile)

FastwebUP Plus Mobile

I primi 3 mesi sono gratis poi si rinnova a 11,95 euro al mese. Non è previsto un contributo per l’attivazione mentre la SIM costa 10 euro e potete attivarla anche effettuando la verifica dell’identità tramite SPID. La spedizione è gratuita.

Attiva Fastweb Mobile Maxi »

Kena Dati Promo

300 GB per navigare in 4G fino a 60 Mbps in download

per navigare in 4G fino a 60 Mbps in download 50 GB in più al mese a partire dal primo rinnovo con l’attivazione dell’autoricarica entro il 24/1/24

a partire dal primo rinnovo con l’attivazione dell’autoricarica entro il 24/1/24 13 GB per navigare in roaming in Ue

Il prezzo è di 11,99 euro al mese, invece di 13,99 euro al mese. Attivazione, SIM e spedizione sono gratuite. L’offerta è disponibile solo per chi richiede un nuovo numero Kena.

Attiva Kena Dati Promo »

Creami Extra WOW 300 di PosteMobile

minuti e SMS illimitati

300 GB in 4G+ fino a 300 Mbps in download

fino a 300 Mbps in download 10,92 GB per navigare in roaming in Ue

Il prezzo è di 11,99 euro al mese. Non è previsto un contributo per l’attivazione mentre la SIM costa 10 euro. Dovrete aggiungere anche altri 10 euro per una prima ricarica. La spedizione è gratuita.

Attiva Creami Extra WOW 300 di Postemobile »

Dati 300 di Iliad

chiamate a 28 cent al minuto e SMS a 28 cent

300 GB in 4G/4G+

13 GB per navigare in roaming in Ue

Il prezzo è di 13,99 euro al mese per sempre. Il contributo per l’attivazione è di 9,99 euro mentre SIM e spedizione sono gratuite.

Attiva Dati 300 di Iliad »

