Illumia luce e gas : ecco le soluzioni per la fornitura domestica per risparmiare in bolletta a dicembre 2023. Caratteristiche e costi delle offerte del family business italiano ai raggi X su SOStariffe.it .

Quali sono le offerte Illumia luce e gas da attivare a dicembre 2023, anche in vista dell’ormai imminente passaggio al Mercato Libero dopo lo stop rinvio Mercato Tutelato? Di seguito gli esperti di SOStariffe.it tracciano un identikit delle offerte per illuminare e riscaldare casa proposte da Illumia, il primo family business italiano nel mercato retail dell’energia e del gas, il cui fatturato, nel 2022, ha superato per la prima volta la soglia del miliardo di euro (dati “Sole 24 Ore”).

Prima di passare sotto la lente le proposte Illumia luce e gas, c’è da segnalare che il comparatore di SOStariffe.it aiuta i clienti domestici a confrontare le proposte dei gestori energetici del Mercato Libero a dicembre 2023 e individuare, sulla base del proprio profilo di consumo, quella più adatta al proprio fabbisogno energetico.

Clicca al link di seguito per avviare subito un confronto delle offerte luce e gas:

SCOPRI LE MIGLIORI OFFERTE LUCE E GAS »

Per trarre il massimo vantaggio dal comparatore di SOStariffe.it è necessario inserire il dato del proprio consumo annuo di energia elettrica e metano (consultabile in una recente bolletta o stimabile tramite i filtri integrati nel comparatore stesso). In questo modo, una volta elaborate tali informazioni, lo strumento gratuito di SOStariffe.it restituirà una classifica delle offerte più convenienti in base a quel determinato consumo.

Controlla i tuoi consumi e scopri il risparmio Seleziona i tuoi elettrodomestici Forno Lavatrice Frigorifero Climatizzatore Lavastoviglie Scaldabagno CONFRONTA Errore Riprova ad effettuare la richiesta.

Illumia luce e gas: costi e caratteristiche delle offerte a Dicembre 2023

NOME DELL’OFFERTA TIPOLOGIA DI TARIFFA COSTO LUCE E GAS Illumia Luce Flex A prezzo indicizzato PUN + 0,005 €/kWh Illumia Luce Sicura A prezzo indicizzato, ma con tetto massimo al prezzo dell’energia PUN + 0,015 €/kWh, con tetto massimo all’energia a 0,250€/kWh Illumia Gas Flex A prezzo indicizzato PSV + 0,10 €/Smc

Di seguito analizziamo le offerte Illumia luce e gas che possono essere attivate a dicembre 2023. Il catalogo Illumia include, in particolare, due offerte luce – Illumia Luce Flex e Illumia Luce Sicura – e un’offerta gas, Illumia Gas Flex.

Si tratta di tariffe a prezzo indicizzato: esse sfruttano il prezzo all’ingrosso dell’energia elettrica e del metano, in base all’andamento di PUN (Prezzo Unico Nazionale) e PSV (Punto di Scambio Virtuale), che sono gli indici di riferimento per la compravendita di elettricità e gas naturale all’ingrosso in Italia. Essendo questi indici aggiornati mensilmente, le bollette luce e gas inviate ai clienti domestici sono sempre in linea con l’andamento del mercato.

Tuttavia, l’offerta Illumia Luce Sicura ha una particolarità: pur facendo riferimento ai prezzi della materia prima all’ingrosso, prevede un tetto massimo al costo dell’energia. In questo modo, la società con quartier generale a Bologna offre ai suoi clienti domestici un duplice vantaggio:

la convenienza di un prezzo contenuto di energia, in linea con le condizioni tariffarie all’ingrosso

di energia, in linea con le condizioni tariffarie all’ingrosso la certezza che oltre una certa soglia il prezzo non possa crescere, nel caso di impennate dei prezzi dei beni energetici.

Vediamo ora nel dettaglio caratteristiche e costi delle tre offerte Illumia luce e gas, che possono essere attivate fino a domenica 10 dicembre 2023.

Illumia Luce Flex

Ecco la carta d’identità della promozione Luce Flex di Illumia:

prezzo dell’energia all’ingrosso PUN + 0,005 €/kWh di contributo al consumo;

+ di contributo al consumo; 10 euro al mese di contributo fisso per costi di commercializzazione e vendita (120 euro all’anno);

tariffa monoraria : il costo dell’energia è indipendente dall’orario in cui è utilizzata;

: il costo dell’energia è indipendente dall’orario in cui è utilizzata; possibilità di consumare energia proveniente da fonti 100% rinnovabili al costo di 2,89 €/mese + Iva per 12 mesi;

al costo di 2,89 €/mese + Iva per 12 mesi; pagamento delle bollette tramite addebito diretto sul conto corrente.

Attivare Illumia Luce Flex si tradurrebbe in bollette dall’importo di 65,58 euro al mese per una “famiglia tipo” che consumi, in media, 2.700 kWh di energia in un anno. Premendo il link di seguito, è possibile accedere al portale che Illumia ha dedicato all’offerta:

Scopri Illumia Luce Flex »

Illumia Luce Sicura

Di seguito una panoramica dell’offerta Illumia Luce Sicura:

prezzo dell’energia all’ingrosso PUN + 0,015 €/kWh di contributo al consumo;

di contributo al consumo; limite massimo al prezzo della materia prima: 0,250 €/kWh ( valido 12 mesi);

al prezzo della materia prima: valido 12 mesi); 12 euro di contributo fisso mensile a copertura delle spese di commercializzazione: l’ammontare annuo è di 144 euro l’anno;

tariffa monoraria : l’energia ha lo stesso costo nell’arco delle 24 ore;

: l’energia ha lo stesso costo nell’arco delle 24 ore; possibilità di usufruire di energia verde 100% proveniente da fonti rinnovabili al costo di 2,89 €/mese + Iva per 12 mesi.

Illumia Gas Flex

Questa offerta di Illumia si caratterizza per:

prezzo del gas all’ingrosso PSV + 0,10 €/Smc di contributo al consumo;

+ di contributo al consumo; 11 euro al mese di contributo fisso per costi di commercializzazione. Il totale annuo è pari a 132 euro ;

; possibilità di consumare gas verde al costo di 2,89 €/mese + Iva per 12 mesi;

metodo di pagamento: addebito su conto corrente bancario.

Questa soluzione gas è disponibile a un costo di 137,45 euro al mese per la “famiglia tipo” (con 1.400 Smc di gas consumati in media in un anno, con fornitura attiva a Milano). Maggiori dettagli possono essere consultati accedendo al sito di Illumia dal link qui sotto:

Scopri Illumia Gas Flex »

I clienti Illumia che sottoscrivano una di queste offerte o abbiano già una fornitura attiva possono risparmiare sull’attivazione di Illumia Wi-Fi, la fibra ultraveloce che permette di navigare da casa alla velocità di 1 Gbps in download su rete FTTH. Per i già clienti luce e gas Illumia, infatti, i costi di attivazione sono azzerati con un risparmio di 69,90 euro.

La fibra Illumia ha un canone mensile di 19,99 euro per i primi 12 mesi. Poi il prezzo sale a 26,99 euro al mese. Il modem fornito in locazione è gratuito per il primo anno, mentre poi costa 2,99 euro al mese per tutta la durata della fornitura. Clicca al link di seguito per attivare online la fibra veloce di Illumia:

Scopri Illumia Wi-Fi »

Offerte in evidenza Next Energy Sunlight Luce Dual 769,98 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA NeN Luce Special 48 906,78 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Pulsee Luce RELAX Index 833,90 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Risparmio calcolato rispetto al regime di Maggior Tutela.

« notizia precedente SIM Giga Illimitati: le migliori offerte di Dicembre 2023 notizia successiva »