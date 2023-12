WindTre è stato il primo operatore a lanciare in Italia un servizio come WiFi Calling, che grazie alla tecnologia VoWiFi (Voice Over Wi-Fi) consente di effettuare chiamate e riceverle dal proprio numero WindTre tramite la rete Wi-Fi di qualsiasi operatore anche in assenza di segnale mobile. Le chiamate vengono tariffate alle stesse condizioni della propria offerta di telefonia mobile. Con questo servizio non avrete più qundi problemi di copertura, nemmeno in spazi come seminterrati, capannoni o edifici con spesse mura.

Scopri le offerte di WindTre per il mobile »

WiFi Calling, come attivarlo a dicembre 2023

Tutti i dettagli su Wi-Fi Calling Cos’è Wi-Fi Calling? Wi-Fi Calling permette di ricevere ed effettuare chiamate con il proprio numero WindTre anche in assenza di segnale mobile se connessi alla rete Wi-Fi Chi può attivarlo? Il servizio è disponibile per i vecchi e nuovi clienti che hanno uno smartphone compatibile Quanto costa? Il servizio è gratuito mentre le telefonate sono tariffate secondo la propria offerta attuale Cosa bisogna fare? Non serve configurazione, né scaricare nuove app o ricordare password

WiFi Calling è un servizio gratuito disponibile sia per i nuovi che per i vecchi clienti. Le chiamate effettuate tramite la tecnologia VoWiFi vengono tariffate allo stesso modo di quelle tradizionali sotto copertura della rete mobile. Potete utilizzare il servizio su tutto il territorio nazionale. Con WiFi Calling non serve installare nessuna applicazione aggiuntiva né effettuare una configurazione manuale del telefono o ricordare una nuova password. Il servizio infatti è già integrato negli smartphone certificati da WindTre, che dovranno comunque essere aggiornati all’ultima versione del sistema operativo per poter utilizzare questa funzione.

WiFi Calling è supportato da tutti i principali modelli dei maggiori produttori (ad oggi non sono compatibili gli iPhone di Apple) e la lista viene regolarmente aggiornata per aggiungere nuovi telefoni. I cellulari attualmente certificati da WindTre sono i seguenti:

Honor

Honor 50 5G, Honor 50 Lite, Honor 70, Honor 70 Lite, Honor 90, Honor 90 Lite, Honor Magic 4 Pro, Honor Magic 4 Lite 5G, Honor Magic 5 Pro, Honor Magic 5 Lite 5G, Honor Magic Vs, Honor X6, Honor X7, Honor X8, Honor X8 5G

Motorola

Motorola Moto g13, Motorola Moto g53 5G, Motorola razr 40 Ultra, Motorola razr 40, Motorola edge 30 Neo

Nothing Phone

Nothing Phone (1), Nothing Phone (2)

Oppo

Oppo A17, Oppo A58, Oppo Reno 10

Samsung

Samsung Galaxy A02s, Samsung Galaxy A03, Samsung Galaxy A03s, Samsung Galaxy A04s, Samsung Galaxy A12, Samsung Galaxy A13, Samsung Galaxy A13 4G NE, Samsung Galaxy A13 5G, Samsung Galaxy A14 LTE, Samsung Galaxy A14 5G, Samsung Galaxy A22, Samsung Galaxy A22 5G, Samsung Galaxy A23 5G, Samsung Galaxy A31, Samsung Galaxy A32, Samsung Galaxy A32 5G, Samsung Galaxy A33 5G, Samsung Galaxy A34 5G, Samsung Galaxy A41, Samsung Galaxy A42 5G, Samsung Galaxy A51, Samsung Galaxy A51 5G, Samsung Galaxy A52, Samsung Galaxy A52 5G, Samsung Galaxy A52s 5G , Samsung Galaxy A53 5G, Samsung Galaxy A54 5G, Samsung Galaxy A71, Samsung Galaxy A72, Samsung Galaxy M22, Samsung Galaxy M23 5G, Samsung Galaxy M31s , Samsung Galaxy M32, Samsung Galaxy M53 5G, Samsung Galaxy Note 10, Samsung Galaxy Note 10 Lite, Samsung Galaxy Note 10+ 5G, Samsung Galaxy Note 10s, Samsung Galaxy Note 20, Samsung Galaxy Note 20 5G, Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G, Samsung Galaxy S20, Samsung Galaxy S20 5G, Samsung Galaxy S20 FE, Samsung Galaxy S20 FE 5G, Samsung Galaxy S20 Ultra 5G, Samsung Galaxy S20+, Samsung Galaxy S20+ 5G, Samsung Galaxy S21 5G, Samsung Galaxy S21 5G FE, Samsung Galaxy S21 5G FE NV, Samsung Galaxy S21 Ultra 5G, Samsung Galaxy S21+ 5G, Samsung Galaxy S22 5G, Samsung Galaxy S22+ 5G, Samsung Galaxy S22 Ultra 5G, Samsung Galaxy S23 5G, Samsung Galaxy S23+ 5G, Samsung Galaxy S23 Ultra 5G, Samsung Galaxy Tab A7 Lite T225, Samsung Galaxy Tab A8, Samsung Galaxy Tab Active4 Pro 5G T636B, Samsung Galaxy Tab S7 FE 5G T736B, Samsung Galaxy Tab S8, Samsung Galaxy Tab S8 Ultra 5G, Samsung Galaxy Tab S8+ 5G, Samsung Galaxy Tab S9, Samsung Galaxy Tab S9 Ultra 5G, Samsung Galaxy Tab S9+ 5G, Samsung Galaxy Xcover Pro, Samsung Galaxy Xcover 5, Samsung Galaxy Xcover6 Pro 5G, Samsung Galaxy Z Flip, Samsung Galaxy Z Flip 5G, Samsung Galaxy Z Flip3 5G, Samsung Galaxy Z Flip4 5G, Samsung Galaxy Z Fold2, Samsung Galaxy Z Fold3 5G, Samsung Galaxy Z Fold4 5G, Samsung Galaxy Z Flip5 5G, Samsung Galaxy Z Fold5 5G

Vivo

Vivo V23 5G, Vivo Y21, Vivo Y33s, Vivo Y55 5G, Vivo Y72 5G, Vivo Y76 5G

Xiaomi

Xiaomi Mi 11, Xiaomi Mi 11i, Xiaomi Mi 11 Lite 5G, Xiaomi 11 Lite 5G NE, Xiaomi 11T, Xiaomi 11T Pro, Xiaomi 12, Xiaomi 12 Lite, Xiaomi 12 Pro, Xiaomi 12T, Xiaomi 12T Pro, Xiaomi 13, Xiaomi 13 Lite, Xiaomi 13 Pro, Xiaomi 13T, Xiaomi Redmi A2, Xiaomi Redmi 9, Xiaomi Redmi 9T, Xiaomi Redmi 10, Xiaomi Redmi 10 5G, Xiaomi Redmi 10C, Xiaomi Redmi 12C, Xiaomi Redmi Note 9, Xiaomi Redmi Note 10 5G, Xiaomi Redmi Note 10 Pro, Xiaomi Redmi Note 11, Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G, Xiaomi Redmi Note 11S 5G, Xiaomi Redmi Note 12 , Xiaomi Redmi Note 12 5G , Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G, Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ 5G

ZTE

ZTE Blade A33s, ZTE Blade A52, ZTE Blade A53, ZTE Blade A72, ZTE Blade A72s, ZTE Blade V50 design 5G

Verifica la tua copertura Inserisci il tuo indirizzo e scopri se sei raggiunto da fibra o ADSL Prosegui Verifica la copertura e confronta le offerte Abbiamo preso in carico la tua richiesta! Un nostro esperto ti contatterà per aiutarti a trovare l'offerta giusta per te. Errore Riprova ad effettuare la richiesta.

WiFi Calling: le offerte di rete fissa per accedere al servizio a dicembre 2023

Tutti i dettagli sulla rete fissa Super Fibra Unlimited Navigazione fino a 2,5 Gbps in download in FTTH Chiamate illimitate Costo mensile 26,99 €/mese o 22,99 €/mese per i già clienti mobile Attivazione 39,99 €

Se volete disporre di WiFi Calling ma non siete ancora clienti di WindTre per la rete fissa ci sono tante offerte tra cui scegliere per tutti i gusti. Con questo operatore potete navigare alla massima velocità sulla fibra ottica FTTH (Fiber to the Home) in tutte le grandi città italiane. L’alternativa è una connessione in fibra misto rame o FTTC (Fiber to the Cabinet) fino a 300 Mbps in download in base alla distanza tra la vostra abitazione e la cabina stradale. Potete verificare gratis la copertura su SOStariffe.it.

Super Fibra Unlimited

navigazione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download e 500 Mbps in upload in FTTH

chiamate illimitate

modem con supporto al Wi-Fi 6 (5,99 euro al mese per i primi 48 mesi già inclusi nel canone)

Giga illimitati per 3 SIM della famiglia

Il prezzo è di 26,99 euro al mese ma se siete già clienti di WindTre per la telefonia mobile potete avere la fibra senza chiamate incluse a 22,99 euro al mese. Nel secondo caso è possibile aggiungere un piano Netflix Standard (visione in HD su due dispositivi in contemporanea senza pubblicità) al costo totale di 33,99 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è di 39,99 euro o di 49,99 euro per l’installazione della linea nelle Aree Bianche. In caso di recesso anticipato è previsto un costo di 22 euro. Potete aggiungere anche Più Sicuri Casa per la protezione di tutti i dispositivi connessi alla rete fissa a 1,99 euro al mese. Il primo mese è gratis.

Scopri l’offerta fibra di WindTre »

Offerte in evidenza Optima SuperMobile Smart 4.95 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Creami Extra WOW 150 8.99 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA ho. 5,99 5.99 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA