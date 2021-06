Conti correnti online: i migliori di Giugno 2021

Se sei alla ricerca del tuo primo conto corrente e non sai quali sono le condizioni più vantaggiose e le clausole a cui fare attenzione, ecco alcune informazioni utili e una classifica dei migliori conti correnti online. Per contenere le spese di canone e tenuta del conto personale i prodotti digitali sono la soluzione più conveniente, costano circa la metà rispetto ad un prodotto tradizionale e offrono servizi innovativi per la gestione dei tuoi risparmi

I conti correnti tradizionali diventano sempre più costosi e in un anno una famiglia media può pagare anche più di 100 euro tra canone e tenuta del conto. Per poter risparmiare su queste spese e per avere una gestione autonoma e molto flessibile del proprio prodotto (bancario o postale) ci sono i conti correnti online.

La spesa media calcolata per mantenere questi conti è di circa la metà rispetto a quella di un conto tradizionale. Secondo l’ultimo Osservatorio di SOStariffe.it ad un utente un conto digital costa circa 56,51 euro nel 2021, mentre per un prodotto tradizionale la spesa supera i 121 euro.

Come trovare i migliori conti correnti online

Per poter individuare il conto online che risponde alle tue esigenze (prelievi gratuiti o bonifici in valuta estera a costi vantaggiosi) è utile valutare le proposte di diversi istituti di credito. Questa operazione può essere molto complessa e lunga se non sai esattamente cosa cercare e come leggere i contratti bancari.

Con il comparatore di SOStariffe.it puoi ottimizzare i tempi di ricerca e ottenere analisi personalizzate delle offerte. Questo strumento confronta per te le promozioni per aprire i conti correnti e ti restituisce uno schema che riassume costi, servizi e sconti riservati ai nuovi clienti.

Se vuoi provare ad utilizzare questo servizio puoi cliccare sul link qui in basso e scoprire quali sono i migliori conti online di Giugno. Le analisi sono gratuite e non ti impegnano ad acquistare i prodotti.

Scopri qual è il conto corrente online adatto a te »

1. Selfy Conto Banca Mediolanum

Per chi ha meno di 30 anni le proposte di conti correnti con condizioni molto convenienti sono più frequenti. Questo prodotto di Banca Mediolanum ne è un esempio, il Selfy Conto è un conto a canone zero se non hai ancora compiuto il tuo 30esimo compleanno. Se invece hai già passato i 30 potrai avere un conto a zero spese per 12 mesi, poi pagherai il canone previsto da contratto (3,75 euro al mese).

Nella promozione per le nuove aperture sono inclusi senza commissioni i seguenti servizi:

bonifici online

bonifici allo sportello

prelievi dagli sportelli di Banca Mediolanum

prelievi dagli sportelli automatici di altri istituti

trading online (conto abilitato a questa funzione)

Per chi sceglie di sottoscrivere questo prodotto è prevista anche l’emissione di una carta di debito a canone zero. Se invece hai necessità di ottenere una carta di credito con Selfy Conto ti costerà 12 euro. Una delle promozioni riservata ai nuovi utenti da Banca Mediolanum è il servizio Selfy Credit Istant, questa opzione ti permetterà di ricevere prestiti personali seguendo una procedura digitale con l’applicazione di Selfy Conto.

Per conoscere meglio il conto corrente Selfy Conto puoi utilizzare il link in basso, il collegamento ti consentirà di ricevere maggiori informazioni o di attivare il nuovo conto corrente. Per procedere all’attivazione avrai bisogno dei tuoi documenti e del codice fiscale.

Scopri di più su SelfyConto»

2. Conti correnti online – Widiba

Il conto online Start che presenta banca Widiba è un prodotto a canone zero per il primo anno di sottoscrizione. Questo istituto ti offre di azzerare i costi del tuo conto corrente anche negli anni successivi al primo, il piano di sconti che applica alle spese annuali è il seguente:

meno 9 euro se hai meno di 30 anni

meno 3 euro se accrediti lo stipendio o la pensione (per un importo di almeno 600 euro)

meno 1 euro se hai un patrimonio di almeno 25 mila euro

con un investimento di 10 mila euro ottieni un altro sconto di 1 euro

Le riduzioni sono cumulabili ti permetteranno di ottenere il conto a canone zero. Il costo di questo prodotto Widiba al termine della promozione del primo anno sarà di 9 euro a trimestre.

Con l’attivazione del tuo Widiba Start avrai inclusi nel pacchetto:

apertura conto deposito vincolato o libero a condizioni agevolate;

bonifici online senza commissioni;

opzione trading online;

pagamenti con Google Pay.

I prelievi di contanti allo sportello ti costeranno 3 euro, se i prelievi vengono effettuati agli sportelli automatici del gruppo MPS e superano i 100 euro di importo saranno privi delle spese di commissione.

Le commissioni applicate alle transazioni con il conto Widiba all’estero saranno invece:

2 euro se effettui prelievi all’estero, in zona Ue;

2 euro per i tuoi bonifici verso paesi SEPA.

Per avere maggiori dettagli su questo conto e sulle riduzioni applicabili al canone puoi cliccare sul pulsante qui in basso.

Scopri di più sul conto corrente Widiba»

3. Conti correnti online – Crédit Agricole

Annunci Google

Con Crédit Agricole si può apri il conto online in pochi minuti, questo prodotto potrà essere gestito tramite l’account online o scaricando l’app. La proposta della banca francese per i nuovi clienti digital è la seguente:

canone annuo e imposta di bollo gratuiti;

carta MasterCard debit a canone gratuito (solo se si sottoscrive il contratto online);

prelievi sportello gratis;

prelievi ATM Crédit Agricole a zero spese;

24 prelievi gratuiti ATM altre banche;

bonifici online senza costi di commissione.

Per tutti gli altri servizi le condizioni poste da Crédit Agricole saranno:

2,10 euro per i prelievi fatti agli sportelli automatici di altre banche;

2,50 euro per bonifico allo sportello;

prelievo all’estero area SEPA 2,10 euro;

canone della carta di credito 40,99 euro.

Cliccando sul pulsante in basso potrai parlare con un operatore di SOStariffe.it e richiedere chiarimenti sull’offerta o decidere di attivare la promozione.

Scopri di più sul conto corrente Crédit Agricole»

4. Conti correnti online – N26

Una buona soluzione se sei alla ricerca di un prodotto molto flessibile e da gestire dal tuo smartphone è il conto Standard di N26. La banca tedesca è un istituto digital e per poter attivare il tuo profilo dovrai scaricare l’applicazione N26 sul cellulare, per completare la registrazione dell’account dovrai scattarti un selfie.

La convenienza della proposta all digital di questa banca si deve ai numerosi servizi pensati per i clienti, la mancanza di sportelli fisici di N26 ti permetterà di avere assistenza e di gestire ogni aspetto del tuo conto direttamente online. La banca come incentivo per i nuovi clienti si offre di pagare la tassa sul possesso del conto corrente per il primo anno.

I conti con cui potrai risparmiare di più sui costi fissi sono la soluzione Standard (canone zero) o il prodotto N26 Smart (4,90 euro al mese). Con entrambi questi conti non pagherai commissioni sui pagamenti online, si avrà anche la possibilità di fare 3 prelievi senza costi aggiuntivi di servizio da qualsiasi sportello.

Altri servizi gratuiti per tutti i clienti N26 sono:

carta di debito gratuita;

bonifici istantanei tra utenti N26.

Con l’applicazione ogni utente potrà modificare il PIN della carta abbinata al conto e impostare dei massimali mensili o annuali differenti (nei limiti previsti dal contratto), potrà anche mettere in pausa la propria carta e partecipare al programma Amazon Cashless.

Puoi chiedere maggiori informazioni o attivare il conto cliccando sul link in basso.

Scopri di più sul conto corrente N26»

5. Conti correnti online – Tinaba

L’ultimo conto online che analizziamo insieme è quello proposto da Tinaba di Banca Profilo. In questo caso ci troviamo di fronte ad un conto carta, questa è una soluzione adatta a coloro che non possiedono i requisiti richiesti dagli istituti di credito per aprire un conto corrente (residenza in Italia o busta paga).

Se vuoi un prodotto con IBAN per fare e ricevere pagamenti e che ti offra le funzioni base di un conto corrente ma a costi molto contenuti una carta conto è un buon compromesso. La promozione per attivare la carta Tinaba ti offre 10 euro per l’attivazione del prodotto e potrai contare sui seguenti servizi e costi:

emissione carta prepagata a canone zero;

bonifici online gratuiti;

imposta di bollo gratuita (pagata da Banca Profilo);

trasferimenti istantanei di denaro tra gli utenti Tinaba.

Scegliere una carta conto con IBAN comporta anche degli svantaggi però, questi prodotti hanno dei limiti di spesa e di ricariche annuali molto ridotti mentre i conti online non pongono vincoli. Le carte di questo tipo sono dei prodotti a debito e non a credito (leggi la guida per conoscere la differenza tra carte di credito e debito) ti permettono di spendere solo importi già accreditati sulla carta e non concedono fido.

Le commissioni sui prelievi inoltre sono piuttosto elevate (2 euro per ogni transazione), sia per i prelievi da sportelli fisici che automatici e per il prelievo all’estero. :

Per avere maggiori dettagli su questo prodotto o per attivare la tua carta Tinaba puoi cliccare sul link presente qui sotto.

Scopri di più sul conto corrente Tinaba»