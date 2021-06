Il mese di giugno 2021 è il momento giusto per attivare una delle migliori offerte fibra ottica disponibili sul mercato. Nel corso del sesto mese dell'anno, infatti, le offerte si sono moltiplicate consentendo agli utenti di poter accedere a tante soluzioni particolarmente vantaggiose per sfruttare Internet a casa ad un prezzo particolarmente vantaggioso. Ecco quali sono le migliori offerte fibra ottica di giugno 2021 per la linea di casa.

Le offerte fibra ottica di giugno 2021 includono svariate promozioni davvero interessanti per sfruttare una connessione Internet ad alta velocità e con un costo contenuto. Alcuni operatori, come Fastweb e Sky, includono uno sconto sul canone per la prima parte di abbonamento (rispettivamente 12 e 18 mesi). Altri, come Vodafone e TIM, garantiscono la possibilità di attivare un abbonamento con i primi due mesi gratis. C’è anche l’offerta di WINDTRE che propone uno sconto sul canone (rispetto a quanto proposto a maggio) a tempo indeterminato.

Ecco quali sono le migliori offerte Internet casa per sfruttare la fibra ottica a giugno 2021:

Fastweb NeXXt Casa: fibra fino a 2.500 Mega a partire da 19,95 euro

Tra le migliori offerte fibra ottica del mese di giugno 2021 troviamo Fastweb NeXXt Casa Light. L’offerta in questione è disponibile, in via promozionale, con un canone scontato di 8 euro per i primi 12 mesi di sottoscrizione garantendo così la possibilità di attivare un abbonamento con Internet illimitato tramite fibra ottica ad appena 19,95 euro al mese. Ecco i dettagli dell’offerta:

linea telefonica fissa con chiamate a consumo

connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH con velocità massima di 2500 Mega in download e 200 Mega in upload; nelle aree in cui non è disponibile la fibra FTTH, la connessione avverrà tramite rete in fibra mista rame FTTC fino a 200 Mega oppure tramite rete ADSL fino a 20 Mega

modem Wi-Fi Fastweb NeXXt con Alexa integrata e supporto Wi-Fi 6 gratis

integrata e supporto Wi-Fi 6 gratis attivazione gratis

possibilità di aggiungere una SIM Fastweb con minuti illimitati, 100 SMS e 100 GB in 4G e 5G a 7,95 euro al mese in più (anche con portabilità del numero da altro operatore)

con minuti illimitati, 100 SMS e a al mese in più (anche con portabilità del numero da altro operatore) Opzione 3 mesi di DAZN gratis (poi rinnovo a 8,99 euro al mese con possibilità di disdetta in qualsiasi momento)

Fastweb NeXXt Casa Light presenta un costo periodico di 19,95 euro al mese per i primi 12 mesi. Terminato il periodo promozionale, l’offerta si rinnova al costo di 27,95 euro al mese.

Verifica la copertura ed attiva Fastweb NeXXt Casa Light »

Per i clienti più esigenti c’è, invece, la possibilità di attivare Fastweb NeXXt Casa. L’abbonamento in questione aggiunge:

linea telefonica con chiamate gratis verso fissi e mobili nazionali

Wi-Fi Booster per estendere la copertura della rete Wi-Fi di casa

Fastweb NeXXt Casa riprende tutte le altre caratteristiche dell’abbonamento Light visto in precedenza. Con quest’offerta è possibile navigare fino a 2.500 Mega in download grazie alla fibra ottica FTTH di Fastweb. In alternativa, la connessione avverrà tramite rete FTTC o ADSL. L’offerta è disponibile con un canone mensile di 22,95 euro per i primi 12 mesi. Terminato il periodo promozionale, l’abbonamento si rinnoverà al costo di 30,95 euro al mese.

Verifica la copertura ed attiva Fastweb NeXXt Casa »

Verifica la tua copertura Inserisci il tuo indirizzo e scopri se sei raggiunto da fibra o ADSL Prosegui Verifica la copertura e confronta le offerte

Internet Unlimited di Vodafone: i primi due mesi sono gratis

Tra le offerte fibra ottica da tenere d’occhio a giugno 2021 c’è spazio anche per Vodafone con la sua Internet Unlimited. Questa soluzione viene proposta con canone azzerato per i primi due mesi, garantendo così un risparmio extra (circa 56 euro) al cliente. Ecco i dettagli dell’offerta:

linea telefonica con chiamate a consumo

connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH con velocità massima di 1.000 Mega in download e 200 Mega in upload; in caso di indisponibilità della fibra ottica, la connessione potrà avvenire tramite fibra mista FTTC, con velocità massima di 200 Mega in download e 20 Mega in upload, oppure tramite ADSL, fino a 20 Mega in download e 1 Mega in upload

Modem Wi-Fi Vodafone Wi-Fi 6 Station incluso gratuitamente

incluso gratuitamente attivazione gratuita

per i già clienti Vodafone di rete mobile: fino a 100 GB al mese gratis grazie a Giga Family; la promozione prevede l’addebito del costo dell’offerta mobile nel conto di rete fissa; abbinando una SIM alla linea fissa si riceveranno 50 GB al mese mentre abbinandone almeno 2 e fino ad un massimo di 6 ci saranno 100 GB al mese gratis

la promozione prevede l’addebito del costo dell’offerta mobile nel conto di rete fissa; abbinando una SIM alla linea fissa si riceveranno 50 GB al mese mentre abbinandone almeno 2 e fino ad un massimo di 6 ci saranno 100 GB al mese gratis possibilità di aggiungere una SIM dati con 150 GB al mese al costo di 4 euro al mese

possibilità di aggiungere la Vodafone TV a partire da 12 euro al mese

Internet Unlimited presenta un costo periodico di 27,90 euro al mese con i primi due mesi gratis.

Verifica la copertura ed attiva Internet Unlimited di Vodafone »

Annunci Google

TIM Super Fibra: canone azzerato per due mesi e tante opzioni aggiuntive

Una delle migliori offerte fibra ottica di giugno 2021 arriva da TIM. Fino al prossimo 13 giugno, infatti, attivando l’abbonamento TIM Super Fibra, oltre a tutti i vantaggi inclusi nell’offerta, ci sarà la possibilità di sfruttare una promozione aggiuntiva. Per tutti i nuovi clienti che scelgono la fibra ottica di TIM, infatti, i primi due mesi di abbonamento sono gratis con un risparmio di quasi 60 euro. Ecco quali sono le caratteristiche complete di TIM Super Fibra:

linea telefonica fissa con chiamate gratis verso tutti i fissi e mobili nazionali

connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH con velocità massima di 1.000 Mega in download e 100 Mega in upload; in caso di indisponibilità della fibra, la connessione avverrà tramite rete in fibra mista FTTC con velocità massima di 200 Mega in download e 20 Mega in upload oppure tramite rete ADSL con velocità massima di 20 Mega in download e 1 Mega in upload

per i già clienti TIM di rete mobile: Giga illimitati gratis per la propria offerta richiedendo l’attivazione gratuita della promozione TIM Unica che prevede l’addebito del costo mensile dell’offerta mobile nella bolletta di rete fissa; TIM Unica permette di abbinare fino a 6 SIM per ogni linea telefonica ricevendo Giga illimitati su tutte le SIM

per la propria offerta richiedendo l’attivazione gratuita della promozione TIM Unica che prevede l’addebito del costo mensile dell’offerta mobile nella bolletta di rete fissa; TIM Unica permette di abbinare fino a 6 SIM per ogni linea telefonica ricevendo Giga illimitati su tutte le SIM Opzione Mondo Intrattenimento: Netflix Standard, Disney+ e TIMVISION con TIMVISION Box a 16,99 euro al mese invece che 27,97 euro

invece che 27,97 euro Opzione Disney+ e TIMVISION a 4,99 euro al mese (fino al 31/10) e 7,99 euro successivamente

TIM Super Fibra presenta un costo di 29,90 euro al mese con modem Wi-Fi (5 euro al mese per 48 mesi) e attivazione (10 euro al mese per 24 mesi) gratis. Come sottolineato in precedenza, grazie alla promozione per i nuovi clienti valida fino al 13 giugno, i primi due mesi dell’abbonamento sono gratis. L’offerta è attivabile esclusivamente online, dal link riportato qui di sotto.

Verifica la copertura ed attiva TIM Super Fibra »

Sky WiFi: 5 euro al mese di sconto per i clienti Sky TV

Per i già clienti Sky TV, a giugno 2021, c’è l’imperdibile offerta Sky WiFi che mette a disposizione un abbonamento completo e molto vantaggiosa ad un costo davvero conveniente grazie ad uno sconto esclusivo di 5 euro al mese per 18 mesi. Ecco i dettagli dell’offerta:

linea telefonica con chiamate gratis verso fissi e mobili nazionali

connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH con velocità massima di 1.000 Mega in download e 200 Mega in upload; se la fibra non è disponibile, la connessione avverrà tramite rete in fibra mista rame FTTC con velocità massima di 200 Mega in download e 20 Mega in upload

Sky WiFi presenta un costo di 24,90 euro al mese per 18 mesi. Terminato il periodo promozionale, l’abbonamento si rinnoverà a 29,90 euro al mese. Da notare che il modem Wi-Fi è incluso gratuitamente mentre l’attivazione è di 29 euro. L’offerta può essere attivata direttamente online, dal link riportato qui di sotto:

Verifica la copertura ed attiva Sky WiFi »

Super Fibra Unlimited di WINDTRE: canone scontato a 24,99 euro a tempo indeterminato

Un’altra ottima offerta fibra disponibile a giugno 2021 viene proposta da WINDTRE con il piano Super Fibra Unlimited. L’offerta include:

linea telefonica con chiamate gratis verso fissi e mobili nazionali; al costo di 5 euro in più al mese è possibile aggiungere le chiamate gratis verso i fissi internazionali in Europa, USA e Canada

connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH con velocità massima di 1.000 Mega in download e 200 Mega in upload; in caso di indisponibilità della fibra, la connessione avviene tramite rete in fibra mista FTTC fino a 200 Mega oppure ADSL fino a 20 Mega

un anno di abbonamento gratuito ad Amazon Prime

Giga illimitati senza costi aggiuntivi per i clienti WINDTRE su mobile (è possibile abbinare 3 SIM ad una linea telefonica fissa)

per i clienti WINDTRE su mobile (è possibile abbinare 3 SIM ad una linea telefonica fissa) per chi passa a WINDTRE su mobile: minuti, SMS e Giga illimitati a 9,99 euro al mese

Super Fibra Unlimited presenta un costo di 24,99 euro al mese con attivazione gratuita e modem Wi-Fi incluso nel canone (5,99 euro al mese per 48 mesi).

Verifica la copertura ed attiva Super Fibra Unlimited di WINDTRE »

Ricordiamo che è possibile consultare tutte le tariffe disponibili sul mercato nel corso del mese di giugno 2021 grazie al comparatore di SOStariffe.it per offerte Internet casa, accessibile anche da smartphone grazie all’App di SOStariffe.it.