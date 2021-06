TIM FWA ricaricabile: l'offerta attivabile a Giugno 2021

TIM FWA ricaricabile è l'offerta di rete fissa ideale per navigare senza limiti in modalità wireless fino a 100 Mbps anche dove la fibra ottica non arriva

La fibra ottica è probabilmente la migliore tipologia di connessione Internet attualmente disponibile. Con un’offerta fibra ottica è infatti possibile navigare fino a 1 Gigabit al secondo in download e 200 Mbps in download con la variante FTTH (Fiber to the Home) o fino a 300 Mbps in download e 100 Mbps in download con la FTTC (Fiber to the Cabinet). Questa tecnologia inoltre garantisce una latenza minima, ovvero un tempo di reazione della rete ridotto. Tali caratteristiche sono ideali per chi gioca online o guarda spesso film e serie TV in streaming in altissima definizione. L’unico neo della fibra ottica è però la copertura. Escludendo le grandi città, questo tipo di connessione difficilmente raggiunge i Comuni più piccoli o zone isolate come le campagne. Dove la fibra ottica non arriva c’è l’offerta TIM FWA ricaricabile.

TIM FWA ricaricabile: tutti i dettagli sulla tecnologia

La tecnologia FWA (Fixed Wireless Access) o fibra mista radio prevede un collegamento in fibra ottica fino alla stazione radio mobile di TIM (BTS – Base Transceiver Station). Il segnale poi raggiunge il modem dell’utente finale in modalità wireless attraverso la rete mobile 4G o 4G+ dello stesso operatore. Con questa modalità di connessione Internet è possibile contemporaneamente navigare su Internet, condividere contenuti sui social network e guardare un film in qualità standard (SD) o alta definizione (HD) su un computer e uno smartphone.

La velocità di download e streaming per un film da 2 GB varia da 160 a 400 secondi mentre per un album fotografico in HD dal peso di 1,2 GB o l’ascolto di album musicale da 500 MB è rispettivamente di 96-240 secondi e 40-100 secondi.

Per quanto riguarda la copertura, TIM FWA ricaricabile è disponibile in oltre 6.500 Comuni in tutta Italia. Proprio in base alla copertura vi verrà fornito un apparato Indoor o outdoor. Il primo si collega direttamente al modem tramite cavo Ethernet e diffonde poi il segnale in tutta la seconda tramite la rete Wi-Fi. Il secondo invece viene installato all’esterno, solitamente su una parete o nella parte più alta dell’abitazione. Potete facilmente e gratuitamente verificare la copertura e se siete quindi raggiunti dalla rete wireless di TIM utilizzando l’apposito strumento di SOStariffe.it.

TIM FWA ricaricabile

L’offerta TIM FWA ricaricabile è ideale per la seconda casa o lo smart working e consente di gestire in modo più diretto la spesa per la navigazione Internet, in quanto il costo mensile dipende dall’effettivo consumo della banda. La tariffa prevede i seguenti servizi:

Traffico illimitato per navigare fino a 40 Mbps in download e 4 Mbps in upload (massimo 930 GB ogni 30 giorni)

Attivazione inclusa

Modem FWA Indoor di ZTE MF286D incluso

SIM FWA dedicata inclusa

IP Privato di default (IP pubblico dinamico gratis su richiesta)

Chiamate Voce non abilitate tranne quelle di emergenza

E’ possibile scegliere tra il pacchetto da 90 giorni a 99 euro o la Special Edition da 180 giorni a 149 euro. E’ inoltre previsto un costo di 99 euro una tantum per l’acquisto del pack. Per le ricariche, invece, è possibile acquistare dall’app MyTim o accedendo all’area clienti MyTim sul sito i seguenti tagli:

30 giorni di Internet a 27,90 euro

90 giorni di Internet a 78,90 euro

360 giorni di Internet a 240,90 euro

Il modem FWA Indoor di ZTE MF286D è ottimizzato per la migliore recezione del segnale 4G o 4G+. Il router è autoinstallante e garantisce una connessione stabile in tutta la casa grazie a:

2 bande 2,4 e 5 GHz

32+32 dispositivi collegabili contemporaneamente

WPS

4 porte Ethernet

predisposizione per il servizio Voce

Scegliere TIM FWA ricaricabile è ancora più conveniente per chi è già cliente di TIM anche per lo smarphone. I clienti che sottoscrivono un’offerta fissa e di telefonia mobile dell’operatore possono infatti attivare gratuitamente TIM Unica e avere così:

Gigabyte illimitati per i telefoni di tutta la famiglia (massimo 6 SIM)

TIMVISION, Disney+ e TIMVISION Box in regalo per 3 mesi, poi 7,99 euro al mese

TIM Safe Web Plus incluso

Fino al 30/9/21 è previsto nel pacchetto anche TIM myHealth per avere una polizza assicurativa con assistenza medica h24 senza alcun rinnovo. L’offerta prevede:

Centrale operativa disponibile h24 al numero verde 800 070 738 (06 42115288 dall’estero) fornendo il nominativo della persona che ha aderito alla polizza

Teleconsultazione con un medico in videochiamata

Invio di un medico o ambulanza in caso di necessità ovunque in Italia

Rilascio ricette e consegna farmaci

Assistenza professionale a domicilio da parte di infermiere, collaboratore domestico, fisioterapista, baby sitter, dog sitter o autista

Il pagamento delle linee mobili e fisse avviene con domiciliazione in bolletta grazie a TIM Ricarica Automatica.

La migliore alternativa TIM FWA ricaricabile è la tariffa TIM Super FWA, che ha invece un costo fisso mensile e consente di navigare a una velocità nettamente superiore acquistando l’apposita opzione.

TIM Super FWA

Traffico illimitato per navigare fino a 40 Mbps in download e 4 Mbps in upload (massimo 930 GB ogni 30 giorni)

Chiamate a consumo verso fissi e mobili nazionali a 19 cent al minuto con 19 cent di scatto alla risposta (chiamate illimitate a 2 euro in più al mese)

Attivazione inclusa (10 euro al mese per 24 mesi per i nuovi clienti)

Modem FWA Indoor od Outdoor incluso

IP Privato di default (IP pubblico dinamico gratis su richiesta)

L’offerta ha un costo di 24,90 euro al mese invece di 29,90 euro al mese con domiciliazione e conto online. E’ possibile acquistare l’opzione Super Velocità (solo con modem Outdoor) per navigare fino a 100 Mbps in download e 50 Mbps in upload a 2 euro al mese con primo mese gratuito.

Attiva TIM Super FWA »

A seconda della copertura disponibile verrà fornito in comodato d’uso il modem Indoor Huawei B818 o quello Outodoor ZTE MF258A. Il primo è autoinstallante e dispone di 2 porte LAN Giga Internet, porta TEL per il telefono di casa e consente di collegare fino a 64 dispositivi contemporaneamente. Per il secondo, invece, è prevista l’installazione da parte di un tecnico specializzato di TIM al costo di 99 euro rateizzato in 24 rate da 4,13 euro al mese. Il modem è dotato di 3 porte Giga Ethernet (di cui cui una WAN & PoE), tecnologia LTE Cat. 12 e permette di collegare fino a 32 dispositivi contemporeamente. La mini-SIM inclusa è nel formato 2FF.

L’utente può recedere in ogni momento dall’offerta sostenendo un costo di disattivazione della linea di 25 euro. La fattura viene spedita in copia cartacea al costo di 3 euro ad esclusione della prima bolletta. Contattando il Servizio Clienti 187 o accedendo direttamente all’area privata del sito TIM o all’app My TIM si può richiedere l’invio gratuito della fattura in formato digitale.

Alla tariffa può inoltre essere aggiunto il pacchetto Mondo Intrattenimento che per 14,99 euro al mese permette di accedere a TIMVISION, Disney+ e Netflix piano standard. TIMVISION Box è incluso fino al mantenimento dell’offerta (poi 3 euro al mese se non disattivato).