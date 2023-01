Confronto tra i principali fornitori di luce e gas di Gennaio 2023: Enel, Plenitude, Sorgenia e altri

Il team di SOStariffe.it scatta una panoramica delle offerte luce e gas proposte a Gennaio 2023 dalle principali compagnie energetiche per trarre il massimo vantaggio dai prezzi all’ingrosso in calo della materia prima.

Quali sono le soluzioni per illuminare e riscaldare casa che i principali fornitori di luce e gas del Mercato Libero propongono a Gennaio 2023? Grazie al comparatore di SOStariffe.it, è possibile rispondere a questa domanda. Non solo: i clienti domestici possono anche effettuare un confronto delle proposte luce e gas di ciascun brand, così da individuare quelle più su misura per il proprio profilo di consumo e fabbisogno energetico.

Clicca al link di seguito per accedere al comparatore di SOStariffe.it, che è un tool digitale, gratuito e semplice da utilizzare:

Le offerte luce e gas dei principali fornitori del Mercato Libero Gennaio 2023

NOME FORNITORE NOME OFFERTA PREZZO LUCE E GAS SPESA MENSILE 1 A2A Energia Easy Luce

Easy Gas 0,2949 €/kWh

1,2340 €/Smc 82,41 euro

135,36 euro 2 Edison Energia World Luce Plus

World Gas Plus 0,2949 €/kWh

1,2340 €/Smc 87,31 euro

147,87 euro 3 Sorgenia Next Energy Sunlight Luce

Next Energy Sunlight Gas 0,3049 €/kWh

1,4840 €/Smc 77,90 euro

161,47 euro 4 Eni Plenitude Trend Casa Luce

Trend Casa Gas 0,3400 €/kWh

1,4370 €/Smc 95,85 euro

165,26 euro 5 Enel Energia Flex Luce

Flex Gas 0,3599 €/kWh

1,3540 €/Smc 103,14 euro

177,38 euro

Le stime di spesa elencate in tabella sono quelle che accumulerebbe una “famiglia tipo” registrando un consumo annuale di 2700 kWh di energia elettrica (con potenza impegnata di 3 kW) e 1.400 Smc di gas naturale, con fornitura attiva nel Comune di Milano.

Qualora questo non sia lo specchio del proprio consumo energetico, è possibile calcolare tale dato grazie ai filtri integrati nel comparatore di SOStariffe.it. Qui sotto l’accesso diretto al widget per il calcolo del proprio consumo annuo di energia elettrica, sulla base della tipologia di elettrodomestici utilizzati nell’arco della giornata:

Le offerte che passeremo di seguito ai raggi X propongono tutte l’accesso ai prezzi di energia elettrica e gas all’ingrosso, allineati all’indice PUN (Prezzo Unico Nazionale) e PSV (Punto di Scambio Virtuale). Il prezzo della materia prima presente in tabella (a fianco di ciascuna promozione) è dunque calcolato sulla base del valore degli indici PUN e PSV a dicembre 2022, eventualmente maggiorati del contributo al consumo che varia da fornitore a fornitore.

Easy Luce e Gas di A2A

A2A Energia, la società commerciale del Gruppo A2A che si concentra sulla vendita di luce, gas e servizi a clienti domestici, piccole e medie imprese e grandi clienti industriali, propone un’offerta luce e gas che scommette su due punti di forza. Il primo è l’accesso alle stesse condizioni tariffarie del mercato all’ingrosso: i clienti, infatti pagano l’energia elettrica e il metano al prezzo all’ingrosso senza costi aggiuntivi. Il secondo riguarda l’azzeramento del contributo fisso mensile (12,50 euro a fornitura) per i primi tre mesi dall’attivazione del contratto luce o gas. Questo significa un extra risparmio di 37,50 euro a fornitura, che sale a 75 euro nel caso di attivazione di una doppia fornitura (luce + gas) con A2A.

Altre caratteristiche dell’offerta sono:

possibilità di attivazione della fornitura con molteplici canali: sito internet, Whatsapp, numero verde gratuito (800 090 770 o 800 031 688) o in uno degli sportelli A2A;

gestione facile e veloce della propria fornitura grazie alle molteplici funzionali dell’ App MyA2A ;

; energia prodotta al 100% da fonti rinnovabili.

Scegliendo A2A Energia, la “famiglia tipo” dovrebbe prevedere una spesa mensile di 82,41 euro per le bollette della luce e di 135,36 euro per quelle del gas.

Clicca al link di seguito per accedere al portale che A2A Energia dedica a questa offerta:

World Luce e Gas Plus di Edison Energia

Anche Edison Energia, uno dei principali fornitori di energia e gas in Italia, sfrutta l’accesso alle condizioni all’ingrosso (senza alcun sovrapprezzo) per garantire ai propri clienti bollette con il costo unitario di energia elettrica e gas più basso possibile. Inoltre, con un contributo fisso mensile scontato del 30% per ciascuna fornitura (da 20 a 14 euro al mese), tale promozione è attivabile in modalità Dual Fuel (ovvero sottoscrivendo un unico contratto di fornitura sia per la luce sia per gas).

L’architrave della promozione include anche:

opzione di scelta tra tariffa monoraria e multioraria;

servizi EDISONRisolve ed Edison Co.Co gratuiti; il primo è un servizio di assistenza telefonica e di prenotazione dei servizi a richiesta per la gestione delle incombenze domestiche. Il secondo, che è l’acronimo di “Consumare meno, Consumare meglio”, è una piattaforma basata sull’intelligenza artificiale e integrata nell’App My Edison che consente di monitorare i consumi di ciascun elettrodomestico, con tanto di avvisi personalizzati su come evitare gli sprechi;

ed gratuiti; il primo è un servizio di assistenza telefonica e di prenotazione dei servizi a richiesta per la gestione delle incombenze domestiche. Il secondo, che è l’acronimo di “Consumare meno, Consumare meglio”, è una piattaforma basata sull’intelligenza artificiale e integrata nell’App My Edison che consente di monitorare i consumi di ciascun elettrodomestico, con tanto di avvisi personalizzati su come evitare gli sprechi; bolletta online e gestione digitale della fornitura con l’App MyEdison;

energia verde inclusa.

Clicca al link di seguito per maggiori informazioni sulla fornitura luce di Edison Energia, che costerebbe 87,31 euro al mese alla “famiglia tipo”:

Per saperne di più sull’offerta gas (il cui costo mensile per la “famiglia tipo” sarebbe di 147,87 euro), il link di riferimento è qui sotto:

Next Energy Sunlight Luce e Gas di Sorgenia

Sorgenia, uno degli operatori di riferimento in Italia per la commercializzazione di elettricità e gas, mette a disposizione dei titolari di utenze domestiche un’offerta che premia, con vantaggi e bonus extra, la fedeltà dei clienti. Inoltre, per chi entra per la prima volta in Sorgenia, è previsto uno sconto di 60 euro in bolletta in fase di attivazione del contratto, con inserimento del codice sconto “QUERCIA”. Tale sconto raddoppia nel caso di sottoscrizione di una doppia fornitura (luce + gas) con Sorgenia: i 120 euro di sconto sono erogati su base mensile, quindi con rate pari a 10 euro al mese.

Ecco l’identikit della promozione:

prezzo dell’energia elettrica all’ingrosso + contributo al consumo di 0,010 €/kWh per il primo anno; dal secondo anno 0,038 €/kWh ;

+ contributo al consumo di per il primo anno; dal secondo anno ; prezzo del gas all’ingrosso + contributo al consumo di 0,250 €/Smc per il primo anno; dal secondo anno il contributo sale a 0,261 €/Smc ;

+ contributo al consumo di per il primo anno; dal secondo anno il contributo sale a ; contributo fisso per costi di commercializzazione a scalare per i clienti più fedeli : 91,2 euro per il primo anno con sconti progressivi fino al 20% per gli anni successivi

: 91,2 euro per il primo anno con sconti progressivi fino al 20% per gli anni successivi accesso gratuito a Beyond Energy , il servizio di monitoraggio dei consumi per ottimizzare l’utilizzo dell’energia elettrica in casa e ridurre i consumi;

, il servizio di monitoraggio dei consumi per ottimizzare l’utilizzo dell’energia elettrica in casa e ridurre i consumi; possibilità di accumulare sconti aggiuntivi portando amici e conoscenti in Sorgenia: 25 euro “guadagnati” per ciascuna attivazione, 50 euro se l’attivazione è di una doppia fornitura;

“guadagnati” per ciascuna attivazione, 50 euro se l’attivazione è di una doppia fornitura; App My Sorgenia per avere sempre la propria fornitura a portata di smartphone o tablet;

per avere sempre la propria fornitura a portata di smartphone o tablet; attivando una fornitura luce e gas, c’è la possibilità di avere la fibra di Sorgenia a casa a un prezzo agevolato (19,90 euro al mese per 12 mesi).

La spesa stimata per la “famiglia tipo” è pari a 77,90 euro al mese per la fornitura di energia elettrica. Per quanto riguarda la fornitura gas, invece, il costo della promozione in bolletta si aggira sui 161,47 euro al mese. Clicca al link di seguito per ulteriori dettagli:

Trend Casa Luce e Gas di Plenitude

Anche Plenitude, la società di Eni che integra rinnovabili, retail e mobilità elettrica, si affida ai prezzi all’ingrosso della materia prima con l’aggiunta di un contributo al consumo.

Di seguito le soluzioni luce e gas di Eni Plenitude sotto la lente d’ingrandimento:

prezzo indicizzato in base al PUN per l’energia elettrica “ricaricato” di un contributo al consumo pari a 0,0451 €/kWh ;

in base al PUN per l’energia elettrica “ricaricato” di un contributo al consumo pari a ; prezzo indicizzato in base al PSV per il gas maggiorato di un contributo al consumo pari a 0,2030 €/Smc ;

in base al PSV per il gas maggiorato di un contributo al consumo pari a ; contributo fisso mensile per costi di commercializzazione: 12 euro al mese , per una spesa totale di 144 euro all’anno (a fornitura);

, per una spesa totale di 144 euro all’anno (a fornitura); Promo Nescafè Dolce Gusto : i clienti che passino a Plenitude da un altro fornitore entro giovedì 19 gennaio 2023 , possono ricevere in omaggio una macchina NESCAFÉ Dolce Gusto Piccolo XS o, in alternativa, 106 capsule di NESCAFÉ Dolce Gusto;

: i clienti che passino a Plenitude da un altro fornitore entro , possono ricevere in omaggio una macchina NESCAFÉ Dolce Gusto Piccolo XS o, in alternativa, 106 capsule di NESCAFÉ Dolce Gusto; fino a 24 euro di sconto in bolletta (1 euro al mese per 2 anni) nel caso di domiciliazione bancaria ;

in bolletta (1 euro al mese per 2 anni) nel caso di ; energia verde inclusa e gas con CO₂ compensata.

Con Trend Casa Luce, la “famiglia tipo” dovrebbe pianificare una spesa mensile di 95,85 euro per le bollette della luce. Clicca al link qui sotto per una panoramica dettagliata dell’offerta:

Per quanto riguarda, invece, la fornitura di gas con Plenitude, la “famiglia tipo” dovrebbe preventivare una spesa di 165,26 euro al mese.

Flex Luce e Gas di Enel Energia

Enel Energia propone una soluzione per illuminare e riscaldare casa che ha i seguenti tratti distintivi:

prezzo indicizzato in base al PUN per l’energia elettrica maggiorato di un contributo al consumo pari a 0,065 €/kWh ;

in base al PUN per l’energia elettrica maggiorato di un contributo al consumo pari a ; prezzo indicizzato in base al PSV per il gas maggiorato di un contributo al consumo pari a 0,150 €/Smc ;

in base al PSV per il gas maggiorato di un contributo al consumo pari a ; contributo fisso mensile per costi di commercializzazione: 1o euro al mese per fornitura, per un costo complessivo di 120 euro all’anno;

sconti e bonus con il programma fedeltà ENELPREMIA WOW! ;

; servizio bolletta online incluso e gratuito, oltre alla presenza dell’ App di Enel Energia ;

; possibilità di scegliere la tariffa trioraria, per pagare meno l’energia elettrica nelle fasce orarie serali e notturne, nei fine settimana e nei giorni festivi.

Per saperne di più sulla promozione luce di Enel Energia, il cui impatto sul budget della “famiglia tipo” è pari a 103,14 euro al mese, il link di riferimento è il seguente:

Un quadro completo della promozione gas di Enel, che farebbe ricevere alla “famiglia tipo” bollette mensili del metano di 177,38 euro al mese, è disponibile cliccando sul pulsante verde:

