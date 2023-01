Conti correnti online sicuri: offerte e promozioni di gennaio 2023

I conti correnti online sono sicuri e sono a zero spese . Aprire un conto 100% digitale è facile e veloce. Con SOStariffe.it , scopri come fare, scegliendo le offerte più vantaggiose di gennaio 2023 .

L’apertura e la gestione di un conto corrente online è una procedura e un’operazione sicura. La sicurezza è garantita per mezzo di una password da inserire, un codice d’accesso che arriva sul cellulare registrato, la possibilità anche di riconoscimento biometrico: voce, impronta digitale e volto.

I requisiti tecnici per aprire un conto bancario 100% digitale sono: Webcam o una fotocamera, cellulare con numero italiano, indirizzo e-mail. Mentre i documenti richiesti sono: carta d’identità, o patente di guida, oppure passaporto, o in alcuni casi SPID.

Oltre che sicura, l’apertura di un conto corrente online è facile, veloce e intuitiva. I conti bancari online sono a zero spese perché il canone annuo è gratuito per sempre o almeno al primo anno, oppure hanno tariffe molto basse e spesso offrono la possibilità di azzerarle con sconti e promozioni. Così come questi conti non prevedono il pagamento di commissioni sulle principali operazioni: domiciliazione delle bollette, bonifici ordinari, accredito di stipendio o pensione.

Per trovare un conto corrente online conveniente, c’è il comparatore per conti correnti di SOStariffe.it che mette e a confronto le migliori alternative del mercato a gennaio 2023.

Conti corrente online: le migliori proposte di gennaio 2023

NOME DELL’OFFERTA DETTAGLI DELL’OFFERTA 1 Conto BBVA canone annuo gratuito per sempre

carta di debito gratuita

bonifici ordinari e istantanei SEPA senza commissioni

“Deposito flessibile” con interesse del 2% in 12 mesi 2 Conto Corrente Arancio di ING Bank canone annuo gratuito per sempre (con requisiti da soddisfare)

carta di debito inclusa

rendimento senza vincoli del 3% lordo per i primi 3 mesi, poi 0,50% di interesse lordo

bonifici SEPA senza costi 3 ControCorrente Semplice IBL Banca canone annuo gratuito per questa versione, per le altre 3 solo i primi 6 mesi, poi canone molto basso

carta di debito inclusa

interesse lordo del 2% fino 31 dicembre 2023

1 bonifico ordinario gratuito al mese, per i successivi, invece, la commissione è di 0,40 euro

Tre sono i conti correnti online più convenienti di gennaio 2023: sono stati selezionati dal comparatore di SOStariffe.it poiché sono a zero spese o con canoni molto bassi.

Conto BBVA

Il conto corrente online di BBVA è una soluzione economica perché è un prodotto bancario con canone annuo gratuito a tempo indeterminato e senza commissioni per le principali operazioni. Tra le principali caratteristiche del conto proposto dalla banca multinazionale spagnola ci sono:

carta di debito (fisica e virtuale) inclusa e senza spese con collegamenti a Google Pay, Apple Pay e Samsung Pay per effettuare pagamenti online;

(fisica e virtuale) inclusa e senza spese con collegamenti a Google Pay, Apple Pay e Samsung Pay per effettuare pagamenti online; prelievo gratuito da qualsiasi sportello ATM se pari o superiore a 100 euro;

bonifico ordinario gratuito fino a un massimo di 6.000 euro d’importo in area SEPA;

bonifico istantaneo gratuito fino a un limite massimo di 1.000 euro in area SEPA;

servizi di daily banking a 0 euro e 100% online;

ricarica del conto senza costi.

BBVA offre ai nuovi clienti, ma anche a quelli che sono già titolari del conto, la possibilità di sottoscrivere “Deposito flessibile”, un conto deposito libero con un rendimento del 2% annuo sulla somma depositata e in caso di cancellazione anticipata (gratuita e senza penali) è garantito comunque un interesse dell’1% in base al periodo di permanenza. Per questa formula di investimento:

non ci sono spese né di apertura né di gestione;

apertura online in totale autonomia tramite il sito della banca o l’app;

importo minimo previsto di 500 euro e massimo di 50.000 euro.

Ai nuovi clienti, BBVA offre anche le seguenti promozioni per un totale di 180 euro:

Cashback 10% BBVA, fino a 5 0 euro per il primo mese;

per il primo mese; Cashback 1% BBVA, fino a 30 euro per i successivi 12 mesi;

per i successivi 12 mesi; “Passaparola”: bonus di 20 euro per chi porta un amico in BBVA, si possono invitare fino a 5 persone per un massimo di 100 euro.

Con codice IBAN italiano, la banca multinazionale spagnola offre altri servizi pay per-use che rendono questo conto molto all’avanguardia:

“ Pay&Plan ”, grazie al quale c’è la possibilità di pagare i propri acquisti in 3, 5 o 10 rate mensili, a partire da 0,50 euro;

”, grazie al quale c’è la possibilità di pagare i propri acquisti in 3, 5 o 10 rate mensili, a partire da 0,50 euro; accredito anticipato dello stipendio sul proprio conto corrente. Tale richiesta può essere avanzata da 3 a 15 giorni in anticipo sulla data dell’accredito stesso e fino a 1.500 euro;

sul proprio conto corrente. Tale richiesta può essere avanzata da 3 a 15 giorni in anticipo sulla data dell’accredito stesso e fino a 1.500 euro; “Prestito Immediato” per mezzo del quale si può richiedere un prestito personale a prezzi competitivi. La procedura è 100% online, quindi veloce e senza burocrazia;

per mezzo del quale si può richiedere un prestito personale a prezzi competitivi. La procedura è 100% online, quindi veloce e senza burocrazia; app BBVA o sito web della banca consentono di pagare bollette, tributi, multe, abbonamenti non domiciliati ed effettuare ricariche telefoniche con PagoPa, Cbill e F24 semplificato con una commissione di 1,50 euro.

Per avere maggiori informazioni dell’offerta di BBVA, vedi il link:

Conto Corrente Arancio di ING

Economico è anche il Conto Corrente Arancio della banca ING che, essendo un conto online, si apre (gratuitamente) tramite Internet con firma digitale e si può gestirlo grazie all’App (con accesso con impronta digitale) oppure grazie all’home banking.

Vantaggiosa è la formula “Modulo Zero Vincoli” (attivabile e disattivabile in qualsiasi momento) che è a zero spese (esclusa l’imposta di bollo) con l’accredito di stipendio/pensione o entrate di almeno 1.000 euro al mese, altrimenti il costo del canone è di 2 euro.

In sintesi, con “Modulo Zero Vincoli”, Conto Corrente Arancio offre ai suoi clienti i seguenti servizi:

carta di debito Mastercard inclusa e collegamenti con Apple Pay e Google Pay;

Mastercard inclusa e collegamenti con Apple Pay e Google Pay; prelievo di contante in Italia e in Europa senza costi;

un modulo di assegni all’anno gratuito;

principali pagamenti MAV, F24, RAV senza commissioni;

bonifici SEPA fino a 50.000 euro online o al telefono senza costi.

Inoltre, con il servizio Pagoflex è possibile pagare a “piccoli passi” in 3, 6, 9 oppure 12 mesi i propri acquisti superiori a 200 euro se effettuati con la carta di credito abbinata a questo conto.

Infine, scegliendo Conto Corrente Arancio, è possibile avere un rendimento del 3% lordo (senza vincoli) per i primi tre mesi, poi il tasso d’interesse è dello 0,5%. Per beneficiare di questo redditività occorre aprire il conto entro il 31 marzo 2023 e completare l’attivazione sempre entro il 31 marzo 2023.

Per conoscere maggiormente l’offerta di Conto Corrente Arancio, clicca il link di seguito:

ControCorrente Semplice di IBL Banca

IBL Banca propone il conto corrente ControCorrente che, se aperto entro il 31 marzo 2023, in una delle quattro versioni disponibili nel pacchetto (Semplice, Particolare, Originale e Straordinario), offre ai nuovi clienti un tasso di interesse del 2% lordo fino al 31 dicembre 2023 su tutte le somme libere, indipendentemente dal pacchetto scelto e dalla giacenza media sul conto. E in più l’imposta di bollo è a carico della banca per il tutto il 2023 e il canone è gratuito per i primi sei mesi.

Per “ControCorrente Semplice“, la versione base del pacchetto ControCorrente, il canone annuale è gratuito per sempre con giacenza media mensile superiore a 5 mila euro o con vincoli attivi. Inoltre, è possibile operare in totale sicurezza su questo conto tramite Internet banking e con l’app IBL E-Bank. E si possono pagare anche F24, MAV, RAV, bollettini, C-Bill PagoPa, Plick e bonifici.

Altri vantaggi di questo conto corrente sono:

carta di debito per prelevare contante e fare acquisti nei negozi anche in modalità contactless;

per prelevare contante e fare acquisti nei negozi anche in modalità contactless; operazioni illimitate sul conto;

prelievi gratuiti illimitati con carta di debito in Italia presso ATM di IBL Banca o We Cash, mentre presso altri ATM il costo è di 0,90 euro;

giroconto gratuito;

domiciliazione gratuita delle utenze.

ricarica telefonica online ;

; Bancomat Pay;

1 bonifico SEPA online gratuito, i successivi a 0,40 euro.

In sintesi, l’offerta di IBL Banca, con il pacchetto dei conti ControCorrente, prevede:

ControCorrente Semplice : zero euro al mese con gli sconti (giacenza media mensile superiore a 5.000 euro o con vincolo attivo);

: zero euro al mese con gli sconti (giacenza media mensile superiore a 5.000 euro o con vincolo attivo); ControCorrente Particolare : 1 euro al mese con sconti (giacenza media mensile superiore a 5.000 euro o con vincolo attivo e giacenza media mensile superiore a 50.000 euro, e accredito di stipendio o pensione di oltre 800 euro) per avere più bonifici e la carta prepagata;

: 1 euro al mese con sconti (giacenza media mensile superiore a 5.000 euro o con vincolo attivo e giacenza media mensile superiore a 50.000 euro, e accredito di stipendio o pensione di oltre 800 euro) per avere più bonifici e la carta prepagata; ControCorrente Originale : 2 euro al mese con sconti (giacenza media mensile superiore a 5.000 euro o con vincolo attivo e giacenza media mensile superiore a 50.000 euro; accredito di stipendio o pensione di oltre 800 euro; per ogni prodotto acquistato tra quelli indicati da IBL Banca) per avere bonifici illimitati e la carta di debito internazionale;

: 2 euro al mese con sconti (giacenza media mensile superiore a 5.000 euro o con vincolo attivo e giacenza media mensile superiore a 50.000 euro; accredito di stipendio o pensione di oltre 800 euro; per ogni prodotto acquistato tra quelli indicati da IBL Banca) per avere bonifici illimitati e la carta di debito internazionale; ControCorrente Straordinario: 3 euro al mese con sconti (giacenza media mensile superiore a 5.000 euro o con vincolo attivo e giacenza media mensile superiore a 50.000 euro; accredito di stipendio o pensione di oltre 800 euro; per ogni prodotto acquistato tra quelli indicati da IBL Banca) per avere più vantaggi e servizi esclusivi.

Per conoscere nei dettagli quest’offerta di IBL Banca, segui il link qui sotto:

