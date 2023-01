Nuova rimodulazione TIM: aumenta il canone per alcuni clienti di rete fissa

Nella giornata di oggi, TIM ha annunciato una nuova rimodulazione tariffaria che andrà a colpire alcuni clienti di rete fissa. L'operatore prevede un aumento del canone mensile di alcuni abbonamenti per un importo di 2 euro al mese . L'aumento diventerà effettivo a partire dal prossimo 1° marzo 2023 ma i clienti interessati potranno esercitare il recesso, anche passando ad altro operatore, fino al successivo 31 marzo 2023. Vediamo i dettagli completi in merito:

TIM annuncia una nuova rimodulazione per alcuni clienti di rete fissa. La modifica unilaterale delle condizioni tariffarie entrerà in vigore dal prossimo 1° marzo 2023. Come previsto dalla normativa vigente, i clienti interessati dalla modifica unilaterale potranno esercitare il diritto di recesso, anche passando ad altro operatore, senza costi o penali di alcun tipo. C’è tempo fino al prossimo 31 marzo 2023 per eseguire quest’operazione.

Nuova rimodulazione da TIM: aumenti per alcuni clienti di rete fissa

I DETTAGLI DELLA NUOVA RIMODULAZIONE TIM 1. Il rincaro riguarda alcuni clienti di rete fissa 2. L’aumento è di 2 euro al mese 3. La rimodulazione diventerà effettiva dal 1° marzo 2023

A partire dal prossimo 1° marzo 2023 entrerà in vigore una nuova rimodulazione tariffaria per i clienti di rete fissa TIM. In particolare, l’operatore ha annunciato un aumento di 2 euro al mese (quindi 24 euro in più all’anno per i clienti interessati) per il canone degli abbonamenti Internet Senza Limiti Premium, Tutto Senza Limiti Premium, TUTTO Premium e Smart Premium. Si tratta di offerte disponibili nel listino di TIM fino a qualche anno fa. Ricordiamo che è possibile verificare il nome della propria offerta dall’Area Utente MyTIM o dall’app dell’operatore. TIM, in ogni caso, comunicherà la rimodulazione con un messaggio nella prossima bolletta.

I clienti interessati dalla rimodulazione potranno rifiutare l’aumento scegliendo di passare ad altro operatore oppure chiedendo il recesso per disattivazione della linea. In entrambi i casi, non sono previsti costi o penali. Il diritto di recesso dal contratto con passaggio ad altro operatore potrà essere esercitato entro il prossimo 31 marzo 2023 (quindi anche successivamente all’entrata in vigore della modifica unilaterale annunciata da TIM). In caso di recesso oltre questa data, invece, sarà necessario pagare il contributo di disattivazione (pari ad un massimo di una mensilità).

Per esercitare il diritto di recesso è possibile sfruttare uno dei metodi fissati dall’operatore. In particolare, il recesso potrà avvenire:

chiamando il Servizio Clienti 187

presentando apposita richiesta dall’Area Clienti MyTIM (previa registrazione)

scrivendo all’indirizzo TIM – Servizio Clienti – Casella Postale 111 – 00054 Fiumicino (Roma)

inviando una PEC all’indirizzo disattivazioni_clientiprivati@pec.telecomitalia.it

recandosi in un negozio TIM

Scegliendo la disattivazione tramite posta o PEC è necessario allegare una fotocopia del documento d’identità del titolare e specificare nell’oggetto della comunicazione “Modifica delle condizioni contrattuali”. Da notare, inoltre, che la comunicazione deve essere inviata anche in caso di passaggio ad altro operatore. Se il cliente ha in corso pagamenti rateali per apparati o servizi (quindi modem, telefoni etc.) sarà possibile scegliere se continuare con il pagamento rateale oppure se saldare l’importo in un’unica soluzione.

Le offerte Internet casa per evitare la rimodulazione TIM

OFFERTA COSA INCLUDE COSTI Fibra Full Evolution di Beactive connessione illimitata in fibra ottica FTTH fino a 1 Giga 16 euro al mese per 12 mesi Illumia Wifi connessione illimitata in fibra ottica FTTH fino a 1 Giga 19,99 euro al mese per 12 mesi Sky WiFi connessione illimitata in fibra ottica FTTH fino a 1 Giga oppure in fibra mista FTTC fino a 200 Mega 24,90 euro al mese per 18 mesi Super Fibra di WINDTRE connessione illimitata in fibra ottica FTTH fino a 1 Giga oppure in fibra mista FTTC fino a 200 Mega 26,99 euro al mese oppure 22,99 euro al mese per già clienti WINDTRE

I clienti colpiti dalla rimodulazione TIM, così come gli utenti alla ricerca di una nuova connessione di casa, possono sfruttare il comparatore di SOStariffe.it per offerte Internet casa per individuare una tariffa più vantaggiosa e migliorare la connessione andando a ridurre il costo mensile per il proprio abbonamento. Le opportunità su cui puntare sono numerose. Di seguito andremo a vederne alcune davvero molto interessanti.

Una delle offerte più vantaggiose del momento è Fibra Evolution Full di Beactive. L’offerta prevede una connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH fino a 1 Giga. Il costo è di 16 euro al mese per 12 mesi. Terminato il periodo promozionale, l’offerta si rinnoverà al costo di 23,50 euro al mese. Da notare che il modem Wi-Fi è incluso gratuitamente mentre l’attivazione è di 27,50 euro.

Tra le offerte migliori c’è anche Illumia Wifi. Anche in questo caso abbiamo una connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH fino a 1 Giga. Il costo è di 19,99 euro al mese per 12 mesi. Terminata l’offerta, è previsto un rinnovo a 26,99 euro al mese ma sempre senza vincoli. Il contributo di attivazione di 39,99 euro viene azzerato per i già clienti Illumia per luce e gas. L’offerta è attivabile dal link qui di sotto:

Da notare anche Sky WiFi. L’offerta prevede una connessione illimitata tramite fibra ottica FTTH fino a 1 Giga oppure FTTC fino a 200 Mega. Il costo è di 24,90 euro al mese per 18 mesi. È previsto un contributo di attivazione di 29 euro. Nell’offerta è inclusa la promo Prova Sky Q per 30 giorni che consente di accedere a tutta l’offerta Sky (compreso Netflix) per 30 giorni per poi decidere se attivare o meno un abbonamento.

Un’altra ottima offerta viene proposta da WINDTRE con Super Fibra. L’abbonamento prevede una connessione illimitata tramite fibra ottica FTTH fino a 2,5 Giga oppure fibra mista FTTC fino a 200 Mega oltre ad una linea telefonica con chiamate illimitate. Per i nuovi clienti c’è un anno di Amazon Prime gratis. L’offerta ha un costo di 26,99 euro al mese che viene ridotto a 22,99 euro al mese per i già clienti WINDTRE di rete mobile.

