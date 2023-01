Carte di pagamento virtuali: offerte e promozioni di gennaio 2023

Offerte in evidenza Carta di Debito Mastercard QUOTA GRATUITA con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Fineco Card Debit QUOTA GRATUITA con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Carta YOU QUOTA GRATUITA con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

I pagamenti elettronici sono sempre più utilizzati dai consumatori. In Europa stanno soppiantando il contante: in Finlandia il 75% delle spese è pagata con carte, in Francia il 53%, in Germania il 48%. E l’Italia? Il 43% dei pagamenti è effettuato con “moneta digitale”, mentre il 49% ancora con il cash. Un divario che però va ogni anno sempre più assottigliandosi anche nel nostro Paese.

È questa la fotografia scattata dalla BCE nel suo rapporto “Space II“, condotto tra 2021 e 2022 e che illustra le abitudini di pagamento dei cittadini dei 19 Paesi dell’area Euro cresciuti a 20 nel 2023 con l’ingresso della Croazia.

Questo studio conferma, dunque, l’impiego crescente delle carte siano esse di debito, credito o prepagate. Con un uso in aumento anche della loro versione virtuale, in quanto più comoda e sicura essendo in un wallet digitale anziché in versione fisica nel proprio portafogli.

Ma per chi sia alla ricerca di una carta di pagamento virtuale, quali sono le migliori offerte disponibili attualmente sul mercato bancario? Con il comparatore per carte di credito di SOStariffe.it, ecco le migliori offerte e promozioni di gennaio 2023.

Carte di pagamento virtuali: le migliori proposte di gennaio 2023

CONTO CORRENTE CARTE OFFERTE DETTAGLI DEL CONTO 1 Conto BBVA Carta di debito a canone gratuito canone zero a tempo indeterminato

deposito libero con rendimento del 2% annuo

prelievi gratis in area euro per importi pari o superiori a 100 euro

bonifici ordinari e bonifici istantanei senza commissioni 2 Conto Corrente Arancio di ING Carta di debito con canone gratuito

Carta di credito a 2 euro al mese, con possibilità di azzerarlo

Carta prepagata con canone zero canone zero per sempre (rispettando alcune condizioni)

(rispettando alcune condizioni) bonifici online senza commissioni

prelievi di contante gratuiti in Italia e in Europa

3% di tasso di interesse lordo senza vincoli per i primi 3 mesi, poi 0,50% annuo lordo 3 Conto Fineco di FinecoBank Carta di debito a canone gratuito

Carta di credito a 19,95 euro di canone annuale

Carta ricaricabile a 9,95 euro l’anno canone gratuito per 12 mesi poi 6,95 euro al mese ma con sconti per azzerarlo

prelievi di contante gratuiti superiori a 99 euro dagli ATM in Italia

Qui di seguito, un’analisi delle offerte di carte di debito, credito e prepagate abbinati a conti bancari economici e vantaggiosi perché a zero spese e digitali.

Conto BBVA

Conveniente è la carta di debito (gratuita) abbinata al conto corrente online di BBVA a zero spese per sempre. Nella sua versione virtuale, questo strumento di pagamento ha collegamenti con Samsung Pay, Google Pay e Apple Pay. Inoltre, con CVV dinamico, offre un alto livello di sicurezza e la massima protezione di dati personali e del proprio denaro.

Pagando con la carta di debito di BBVA, è possibile rateizzare le proprie spese indicate con l’etichetta “rateizzabile”, restituendo l’importo in 3, 5 o 10 rate mensili a partire da 0,50 euro. Si hanno fino a 90 giorni di tempo dall’acquisto per farlo. È possibile rateizzare fino a 5 acquisti in una sola operazione.

Come detto, questa carta di debito è inclusa nel conto della banca multinazionale spagnola che, con IBAN italiano, si caratterizza per:

prelievi gratuiti in area Euro per importi pari o superiori a 100 euro;

gratuiti in area Euro per importi pari o superiori a 100 euro; bonifici ordinari (fino a 6.000 euro) e bonifici istantanei (fino a 1.000 euro) in area SEPA senza commissioni ;

; ricarica del conto corrente gratuita;

domiciliazione delle bollette gratuita;

addebito senza costi di abbonamenti e pagamenti ricorrenti;

stipendio accreditato in anticipo sul proprio conto, quando e quanto si vuole a partire da solo 0,25 euro.

Ai nuovi clienti, BBVA offre anche le seguenti promozioni:

Cashback 10% BBVA, fino a 5 0 euro per il primo mese;

per il primo mese; Cashback 1% BBVA, fino a 30 euro per i successivi 12 mesi;

per i successivi 12 mesi; bonus di 20 euro, con la promozione “Passaparola”, per ogni nuovo cliente che si porta in BBVA, fino a un massimo di 100 euro.

Con “Deposito flessibile” di BBVA è possibile invece avere un rendimento del 2% annuo sulla somma depositata e, in caso di cancellazione anticipata (gratuita e senza penali), è garantito comunque un interesse dell’1% in base al periodo di permanenza. Si tratta di un deposito senza spese (né di apertura né di gestione), senza vincoli per importi da un minimo di 500 euro a un massimo di 50.000 euro.

Per conoscere l’offerta BBVA, vai al link qui sotto:

SCOPRI IL CONTO BBVA »

Conto Corrente Arancio di ING

La versione virtuale delle carte di debito, credito e prepagata abbinata al Conto Corrente Arancio di banca ING ha collegamento con Apple Pay e Google Pay per i pagamenti da wallet digitale.

La carta di debito (circuito Mastercard) è a canone zero (mentre il rilascio costa 3 euro), offre la possibilità di scegliere il PIN e di impostare i limiti di spesa per acquisti e prelievi giornalieri o mensili. È disponibile anche in versione fisica.

Con fido mensile di 1.500 euro e prelievo giornaliero massimo di 600 euro, è possibile anche avere la carta di credito Mastercard (oltre che virtuale anche fisica) a un canone di 2 euro al mese che può essere azzerato in tutti quei mesi in cui le spese saranno di almeno 500 euro oppure avendo un piano Pagoflex attivo tramite il quale pagare a “piccoli passi” in 3, 6, 9 oppure 12 mesi i propri acquisti superiori a 200 euro.

Nella sua versione virtuale, la carta prepagata Mastercard invece ha un canone annuo gratuito, così come non ci sono spese per il rilascio. Mentre per il rilascio della versione fisica si pagano 10 euro. In entrambi i casi, la ricarica della carta prevede un esborso di 1 euro.

Queste tre carte sono abbinate a Conto Corrente Arancio, che è a zero spese per sempre. il gruppo ING offre ai clienti anche la più vantaggiosa formula “Modulo Zero Vincoli” (attivabile e disattivabile in qualsiasi momento) a zero spese (esclusa l’imposta di bollo) con l’accredito di stipendio/pensione o entrate di almeno 1.000 euro al mese. Ma senza una di queste condizioni, il canone è di 2 euro al mese.

Con formula “Modulo Zero Vincoli” si hanno anche:

prelievo di contante in Italia e in Europa gratuito;

un modulo di assegni all’anno gratuito;

principali pagamenti MAV, F24, RAV senza costi;

bonifici SEPA fino a 50.000 euro online o al telefono senza commissioni.

Avendo Conto Corrente Arancio è possibile anche ottenere un rendimento del 3% lordo (senza vincoli) per i primi 3 mesi, poi dello 0,50% lordo. Per approfittare di quest’offerta occorre aprire il conto entro il 30 marzo 2023 e attivando il conto stesso non oltre tale scadenza.

Per conoscere più dettagli dell’offerta di Conto Corrente Arancio, vedi il link:

SCOPRI CONTO CORRENTE ARANCIO »

Conto Fineco di FinecoBank

Anche con Conto Fineco, il conto corrente online di FinecoBank, è possibile beneficiare di una carta di debito, di credito e prepagata in versione virtuale (con collegamenti ai wallet digitali di Apple Pay, Google Pay, Garmin Pay e Fitbit Pay). Ma tutti e tre i prodotti sono disponibili anche in versione fisica.

La carta di debito Fineco Card Debit è a canone gratuito, la versione virtuale non ha spese di emissione, mentre la versione fisica ha un costo di 2,25 euro per il suo rilascio. Consente pagamenti fino a un massimo giornaliero di 1.500 euro e un plafond mensile personalizzabile tra 1.500 euro e 5.000 euro.

Il canone annuale è di 19,95 euro, invece, per la carta di credito Fineco Card Credit Multifunzione che ha un fido mensile fino a 1.600 euro, un prelievo di contante di massimo 500 euro al giorno e di 1.500 euro al mese su circuito Bancomat. La modalità di rimborso è flessibile: saldo, revolving (a rate) oppure con l’opzione PagoFacile. Gratuita l’emissione sia nella versione virtuale che fisica.

La carta ricaricabile di FinecoBank ha un canone annuo di 9,95 euro, è utilizzabile anche dai minorenni con più di 10 anni di età. Il rilascio della versione fisica costa 12,50 euro, mentre l’emissione virtuale è gratuita. Il plafond della singola ricarica è di 2.500 euro (1.000 euro per i minorenni) e con un massimale mensile di 10.000 euro.

Questi strumenti di pagamento sono abbinati al Conto Fineco che, se lo si apre entro il 30 giugno 2023, è a canone zero per 12 mesi (poi 6,95 euro al mese, ma con la possibilità di optare per una serie di sconti per azzerarlo). Per chi ha meno di 30 anni, invece il canone è gratuito sempre.

Inoltre FinecoBank riserva ai nuovi clienti anche 50 ordini eseguiti a commissioni gratuite per operazioni eseguite su:

azioni, obbligazioni ed ETF trattati sui mercati azionari italiani;

azioni trattate sui mercati azionari americani e tedeschi.

In aggiunta va sottolineato che per i nuovi clienti c’è anche un omaggio: un buono Amazon di 50 euro.

Il Conto Fineco si caratterizza anche per:

prelievi di contante con carta di debito gratuiti superiori a 99 euro dagli ATM in Italia;

bonifici istantanei per pagamenti in pochi secondi, anche da app;

per pagamenti in pochi secondi, anche da app; pagamento online di MAV, RAV, bollo auto, utenze, bollettini, tasse e imposte;

ricariche telefoniche gratuite;

prelievo gratuito fino a 3.000 euro da tutti gli ATM UniCredit in Italia;

prelievi smart agli ATM UniCredit senza carta, basta il QR Code nello smartphone.

Per saperne di più sull’offerta di FinecoBank, clicca il link qui sotto:

SCOPRI CONTO FINECO »