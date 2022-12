Come risparmiare sulle bollette nel 2023: le migliori offerte luce e gas di Dicembre 2022

Offerte in evidenza Luce Flex Web - XMAS 1.192,18 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Next Energy Sunlight Luce Dual 1.121,23 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA NeN Luce Special 48 1.434,39 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Risparmio calcolato rispetto al regime di Maggior Tutela.

Le famiglie italiane si preparano al conto alla rovescia che le accompagnerà verso il 2023, ma quest’anno il brindisi ha un sapore amaro: le spese per luce e gas in bolletta hanno avuto un impatto pesante sui budget di casa negli ultimi dodici mesi e l’instabilità dei mercati è destinata ad allungare le sue ombre anche nel nuovo anno.

Ecco perché, oltre a ottimizzare i consumi mettendo in campo buone prassi anti-spreco, affidarsi alle migliori offerte luce e gas del Mercato Libero resta la priorità per molti clienti domestici.

Per trovare tali promozioni, c’è il comparatore di SOStariffe.it per offerte luce e gas. Questo strumento digitale, che è gratuito, permette di confrontare le soluzioni per illuminare o riscaldare casa individuando l’offerta più vantaggiosa sulla base delle possibilità di spesa e del fabbisogno energetico del proprio nucleo familiare.

Le migliori offerte luce e gas del Mercato Libero a Dicembre 2022

NOME FORNITORE NOME OFFERTA PREZZO LUCE/GAS COSTO MENSILE 1 wekiwi Energia alla Fonte

Gas alla Fonte 0,2375 €/kWh

1,0152 €/Smc 98,78 euro

196,32 euro 2 Edison Energia World Luce Plus

World Gas Plus 0,2245 €/kWh

0,9652 €/Smc 101,62 euro

196,75 euro 3 Illumia Luce Flex Web

Gas Flex Web 0,2345 €/kWh

1,0652 €/Smc 99,70 euro

203,19 euro

Di seguito una mappa con le offerte più convenienti (in termini di costi e servizi disponibili) del Mercato Libero parametrate su una “famiglia tipo” con un consumo annuo di 2.700 kWh di energia elettrica con potenza impegnata di 3 kW e di 1.400 Smc di gas naturale per una fornitura attiva a Milano.

Le tre promozioni analizzate propongono tutte una tariffa a prezzo indicizzato, sia per la fornitura di energia elettrica sia per quella del gas. Si tratta di soluzioni che sfruttano l’accesso ai prezzi all’ingrosso dei beni energetici (con aggiornamento mensile), aiutando così i clienti domestici a minimizzare le spese in bolletta. In particolare, il prezzo dell’elettricità è calcolato sulla base dell’indice PUN (Prezzo Unico Nazionale), mentre quello del gas sul valore dell’indice PSV (Punto di Scambio Virtuale), eventualmente maggiorati di un piccolo contributo al consumo applicato dal fornitore.

Energia e Gas alla Fonte wekiwi

Tra le peculiarità delle offerte luce e gas wekiwi c’è il sistema della “carica mensile”: attivando il contratto di fornitura di luce o gas, il cliente può dire “addio” alle sorprese in bolletta e optare invece per una quota di spesa fissa con relativo periodo di fatturazione (bimestrale, trimestrale o quadrimestrale). Saranno poi effettuati dei conguagli per allineare l’importo delle bollette con quanto effettivamente consumato dal cliente.

L’offerta, che può essere attivata anche in modalità “dual fuel” (contratto congiunto per luce e gas) prevede:

prezzo indicizzato in base al PUN con l’aggiunta di un contributo al consumo pari a 0,013 €/kWh (per la fornitura luce);

in base al PUN con l’aggiunta di un contributo al consumo pari a (per la fornitura luce); prezzo indicizzato in base al PSV con l’aggiunta di un contributo al consumo pari a 0,050 €/Smc (per la fornitura gas);

in base al PSV con l’aggiunta di un contributo al consumo pari a (per la fornitura gas); contributo fisso annuale per costi di commercializzazione pari a 90 euro (per la fornitura luce) e 67 euro all’anno per la fornitura gas;

bonus di benvenuto in esclusiva per i lettori di SOStariffe.it: sconto di 30 euro in bolletta (a fornitura) con il codice SOSW22 ;

in bolletta (a fornitura) ; 10% di sconto sull’acquisto dei prodotti in vendita sull’e-shop wekiwi, piattaforma online per la vendita di gadget per la casa, elettronica e illuminazione a led;

sull’acquisto dei prodotti in vendita sull’e-shop wekiwi, piattaforma online per la vendita di gadget per la casa, elettronica e illuminazione a led; energia rinnovabile inclusa nel prezzo.

La spesa stimata per la “famiglia tipo” che volesse sottoscrivere la promozione luce di wekiwi è pari a 98,78 euro al mese. Clicca sul pulsante verde per ulteriori dettagli:

Scopri Energia alla Fonte wekiwi »

Con la fornitura metano wekiwi, invece, la “famiglia tipo” riceverebbe bollette del gas dall’ammontare mensile di 196,32 euro. Per saperne di più, clicca al link qui sotto:

Scopri Gas alla Fonte wekiwi »

Edison World Luce e Gas Plus

Accesso al prezzo di energia e gas all’ingrosso senza costi aggiuntivi, sconto del 40% sul contributo fisso mensile per costi di commercializzazione e gestione in autonomia della fornitura grazie all’App My Edison. Sono alcune delle ragioni che fanno salire Edison Energia sul podio del risparmio a dicembre 2022.

La promozione include:

prezzo indicizzato in base al PUN per la luce e al PSV per il gas senza costi extra ;

in base al PUN per la luce e al PSV per il gas ; contributo mensile scontato del 40% : 12 euro al mese (anziché 20), per un totale di 144 euro l’anno a fornitura;

: (anziché 20), per un totale di 144 euro l’anno a fornitura; opzione di scelta tra tariffa monoraria e multioraria;

servizi EDISONRisolve e CoCo (acronimo di Consumare meno Consumare meglio) gratuiti;

(acronimo di Consumare meno Consumare meglio) energia green inclusa.

L’offerta luce di Edison (che avrebbe un costo mensile di 101,62 euro al mese per la “famiglia tipo”) è consultabile al link di seguito:

SCOPRI EDISON WORLD LUCE PLUS »

Per saperne di più sulla promozione gas di Edison (dal costo mensile di 196,75 euro al mese per la “famiglia tipo”) clicca sul bottone verde qui sotto:

SCOPRI EDISON WORLD GAS PLUS »

Luce e Gas Flex Web di Illumia

Per la bolognese Illumia, le festività natalizie si traducono in uno sconto in bolletta di 30 euro (a fornitura) per tutti i clienti che decidano di sottoscrivere un contratto luce o gas entro il 6 gennaio 2023 (Promo XMAS). Il bonus sarà erogato in 3 tranches da 10 euro nell’arco del primo anno di fornitura.

L’offerta, attivabile anche in modalità “dual fuel“, si caratterizza anche per:

prezzo indicizzato in base al PUN + contributo al consumo pari a 0,010 €/kWh ;

in base al PUN + contributo al consumo pari a ; prezzo indicizzato in base al PSV + contributo al consumo pari a 0,100 €/Smc ;

in base al PSV + contributo al consumo pari a ; 10 euro al mese di contributo fisso per costi di commercializzazione (per la fornitura luce) e 9 euro di contributo fisso per quella del gas;

formula di pagamento delle bollette: addebito su conto corrente bancario;

App Illumia per avere informazioni sulla fornitura in palmo di mano.

Attivare la promozione luce di Illumia costerebbe alla “famiglia tipo” 99,70 euro al mese. Maggiori informazioni al link qui sotto:

SCOPRI ILLUMIA LUCE FLEX WEB »

La promozione gas di Illumia, invece, avrebbe un impatto mensile di 203,19 euro sul budget della “famiglia tipo”. Per saperne di più, ecco il link di riferimento:

Scopri Gas Flex Web di Illumia »

