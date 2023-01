Il 2023 prende il via con un nuovo aggiornamento della normativa Roaming Like at Home che regola l'utilizzo delle offerte mobile al di fuori dei confini italiani e, in particolare, in UE. Dal 1° gennaio 2023 viene introdotta una nuova formula che regola la normativa: per effetto di questa novità, gli utenti italiani potranno contare su più Giga da utilizzare in roaming in UE senza costi aggiuntivi . Ecco i dettagli completi in merito alle novità:

Roaming Like at Home: più Giga utilizzabili in UE da Gennaio 2023

Dal 1° gennaio 2023 è entrata in vigore la nuova versione del Roaming Like at Home. La normativa che regola l’utilizzo delle offerte di telefonia mobile al di fuori dei confini italiani segue ora un nuovo schema, con un massimale più alto per i Giga utilizzabili in roaming senza costi aggiuntivi rispetto al solo canone dell’offerta di telefonia mobile attiva. Il nuovo meccanismo sarà valido per tutto il 2024. Ricordiamo che la normativa Roaming Like at Home, lo scorso anno, è stata estesa per altri 10 anni, fino al 2032.

LE NOVITA’ DEL 2023 PER IL ROAMING LIKE AT HOME 1. Aumentano i Giga utilizzabili in roaming in UE per effetto del nuovo prezzo (ribassato) del traffico dati all’ingrosso 2. Si riduce anche il costo extra-soglia del traffico dati in roaming in UE (tariffato a consumo) 3. Le nuove condizioni sono valide per tutto il 2023

La normativa Roaming Like at Home diventa ancora più conveniente per gli utenti. Dal 1° gennaio 2023 e per tutto l’anno, infatti, viene fissato un costo all’ingrosso del traffico dati più basso. Tale valore passa da 2 euro a Giga ad 1,8 euro a Giga (in entrambi i casi, si tratta di prezzi IVA esclusa). Questo valore è incluso nella formula da utilizzare per determinare il quantitativo minimo di Giga ed il suo calo si traduce in un aumento dei Giga utilizzabili per gli utenti.

La formula che gli operatori di telefonia mobile devono rispettare è la seguente:

Volume di Giga utilizzabili in roaming in un mese = (importo del canone mensile IVA esclusa / costo all’ingrosso del traffico dati) x 2

Il calo del costo all’ingrosso si traduce, quindi, in un aumento dei Giga disponibili in un mese. Facciamo un esempio per chiarire al meglio la situazione. Una tariffa con canone di 10 euro al mese (IVA inclusa) garantiva, nel corso del 2022, la possibilità di utilizzo in roaming di 8,2 GB al mese senza costi aggiuntivi. Con il nuovo meccanismo, dal 2023, con la stessa tariffa sarà possibile utilizzare 9,1 GB al mese.

Ricordiamo, in ogni caso, che la normativa relativa al Roaming Like at Home presenta una serie di elementi da evidenziare:

i singoli operatori possono c onsentire l’utilizzo di più Giga al mese rispetto al minimo fissato dalla normativa (e calcolabile con la formula fissata in precedenza); un operatore può proporre tariffe che seguono la formula ed altre che garantiscono la possibilità di utilizzare più Giga al mese.

(e calcolabile con la formula fissata in precedenza); un operatore può proporre tariffe che seguono la formula ed altre che garantiscono la possibilità di utilizzare più Giga al mese. un operatore può chiedere una deroga all’AGCOM (che dovrà essere motivata da questioni di sostenibilità economica) per poter proporre un bundle dati inferiore in roaming

(che dovrà essere motivata da questioni di sostenibilità economica) per poter proporre un bundle dati inferiore in roaming la normativa Roaming Like at Home vale nei Paesi UE e nei Paesi dell’Area Economica Europea : Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Islanda, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria.

e nei : Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Islanda, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria. i singoli operatori sono liberi di estendere la validità della normativa ad altri Paesi (come il Regno Unito e la Svizzera)

(come il Regno Unito e la Svizzera) in caso di esaurimento dei Giga in roaming viene applicata una tariffazione a consumo; dal 2023, questa tariffa è di 0,00218 euro al MB (IVA inclusa) mentre in precedenza era di 0,00244 euro al MB; il costo “extra soglia” valido da inizio 2023 prevede che 1 GB di traffico dati extra comporti una spesa di circa 2,2 euro

Per il prossimo futuro, la normativa Roaming Like at Home garantirà un numero sempre maggiore di Giga da utilizzare al di fuori dell’Italia agli utenti. In particolare, sono previsti i seguenti aggiornamenti per il costo del traffico dati all’ingrosso (che andrà ad influenzare la formula finale):

dal 1° gennaio 2024: 1,55 euro

dal 1° gennaio 2025: 1,30 euro

dal 1° gennaio 2026: 1,10 euro

dal 1° gennaio 2027: 1 euro

Successivamente, il regolamento del Roaming Like at Home non prevede ulteriori aggiornamenti e resterà valido fino al prossimo 30 giugno 2032, salvo ulteriori proroghe o l’introduzione di una normativa “strutturale” valida a tempo indeterminato per tutti gli utenti europei.