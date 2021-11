Carta prepagata senza conto corrente: 3 offerte di novembre 2021

La carta prepagata senza conto corrente è una delle tipologie di carte di pagamento elettronico che si possono attivare oggi e che si caratterizza per una serie di vantaggi. Nelle prossime righe scopriremo più nel dettaglio di cosa si tratta e quali sono l e migliori offerte di carta prepagata senza conto corrente che si possono sottoscrivere nel mese di novembre 2021.

Avere accesso a una carta di pagamento oggi è sicuramente di gran lunga più semplice rispetto al passato: uno dei motivi consiste nell’esistenza delle carte prepagate senza conto corrente e capiremo subito il perché.

A differenze delle colleghe carta di credito e carta di debito, che sono sempre associate a un conto dal quale vengono sottratti gli importi delle varie transazioni, le carta prepagate hanno proprio il vantaggio di poter essere slegate dal conto corrente.

Di conseguenza, una carta prepagata porta con sé diversi vantaggi: scopriamo insieme quali sono nel dettaglio e le migliori proposte che si potranno attivare, direttamente online, nel mese di novembre 2021.

I vantaggi di una carta prepagata senza conto corrente

Le carte prepagate senza conto corrente presentano diversi punti di forza: il primo lo abbiamo già esposto e consiste proprio nel fatto che, per poterne sottoscrivere una, non si dovrà necessariamente possedere un conto corrente.

Si tratta di strumenti di pagamento:

che solitamente non prevedono un canone mensile di gestione;

che possono essere richiesti con estrema facilità, in quanto non vengono previste delle garanzie di tipo reddituale.

Per il motivo appena elencato, sono carte che possono essere utilizzate e gestite anche da soggetti minorenni, i quali non hanno stipendio e busta paga da mostrare alla società che si occupa della loro emissione.

Una carta prepagata senza conto corrente potrà poi essere ricaricata dell’importo che si desidera: questo elemento la rende uno strumento molto sicuro nel caso delle transazioni online, in quanto non c’è il rischio che qualcuno possa accedere in alcun modo ad altri fondi, se non quelli che sono stati caricati sulla carta stessa.

Quali sono le migliori carte prepagate senza conto corrente di novembre 2021

Al fine di individuare quali siano le migliori proposte di carte prepagate senza conto corrente che si possono attivare a novembre 2021, abbiamo utilizzato il comparatore di carte di SOStariffe.it, disponibile nell’apposita sezione Carte.

Dopo aver cliccato su Carte personali, si accederà a un landing di comparazione nella quale saranno presenti una serie di filtri. Tra le diverse tipologie di carte che si potranno confrontare, ci sarà anche la dicitura Carta ricaricabile, un altro modo con il quale si possono chiamare le carte prepagate.

Cliccandovi, si potranno vedere quelle che sono le migliori carte prepagate che si possono sottoscrivere in questo momento online. Vi rientrano:

la carta prepagata di Widiba; la carta prepagata di IBL Banca; la carta ricaricabile di Tinaba.

Vediamo di seguito quali sono le loro caratteristiche e perché conviene sceglierne una: quello che salta subito all’occhio è che tutte e 3 le carte non prevedono il canone mensile di gestione.

1. Carta prepagata senza conto corrente Widiba

La carta prepagata proposta da Widiba si caratterizza per:

il canone di gestione annuale gratuito;

la possibilità di poter effettuare effettuare ricariche online gratis per sempre;

il fatto di poter essere utilizzata anche all’estero.

Tra i servizi inclusi troviamo quello di SMS alert, con il quale si potranno ricevere gratuitamente informazioni su tutti i movimenti che si effettuano con la carta, e l’estratto conto online gratuito. Il limite di spesa mensile è pari a 10.000 euro.

2. Carta prepagata senza conto corrente IBL Banca

Oltre alla carta di debito (disponibile anche nella versione internazionale) e alla carta di credito (disponibile nelle versioni Classic e Prestige) IBL Banca propone una carta prepagata, con la quale sarà possibile acquistare nei negozi fisici e su Internet, sia in Italia, sia nel resto del mondo, e che permette anche il prelievo di contante.

Si tratta di una carta che:

è dotata della tecnologia Chip&Pin, la quale garantisce la massima sicurezza;

che si potrà ricaricare gratuitamente anche tramite l’Internet Banking di IBL Banca.

3. Carta prepagata senza conto corrente Tinaba

Tinaba propone una carta di tipo ricaricabile estremamente versatile, con la quale sarà possibile pagare ovunque e in sicurezza. Si tratta di una carta del circuito MasterCard, con zero costi di gestione e nessuna commissione nascosta.

La carta permette di pagare tramite Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay, FitBit Pay, Garmin Pay e Swatch Pay. Le ricariche sono gratuite, così come i primi 24 prelievi. Tra i vantaggi ai quali si avrà accesso, troviamo il cashback del 10% su tutti gli acquisti.

Si avrà la possibilità di gestire questo strumento di pagamento tramite l’applicazione dedicata, con la quale sarà possibile accedere:

ai gruppi Tinaba, per gestire le spese condivise con i propri contatti;

i salvadanai, per i propri obiettivi di risparmio;

a iniziative di charity e crowdfunding, con le quali sostenere cause importanti;

al servizio investimenti per la gestione dei propri risparmi e alla consulenza mutui, con la quale sarà possibile accedere alla soluzione che si adatta meglio alle proprie esigenze.

Per richiedere questa carta prepagata senza conto corrente basterà aver compiuto 12 anni e avere la residenza in Italia.

Le alternative alle carte prepagate: le carte conto con IBAN

Oltre alle carte prepagate delle quali abbiamo appena parlato, esiste anche un ulteriore possibilità di poter possedere una carta senza necessariamente dover avere anche un conto corrente.

Il suo nome è carta conto con IBAN: come si può ben intuire, si tratta di una carta con la quale sarà possibile compiere sia le operazioni tipiche di altre carte di pagamento elettronico – quindi acquisti online e dal vivo – sia quelle tipiche di un conto corrente.

La presenza dell’IBAN, infatti, rende possibile il fatto di poter effettuare e ricevere bonifici, ma anche di procedere con l’addebito diretto delle utenze, come quelle di luce e gas o di un servizio Internet casa.

Attraverso l’utilizzo del comparatore di carte di SOStariffe.it sarà anche possibile, grazie all’apposito filtro, confrontare le migliori carte prepagate con IBAN disponibili attualmente. In particolare se ne segnalano alcune.

La prima è quella proposta da DOTS, la quale consiste in una carta di tipo digitale, con canone annuo gratuito, limite di spesa pari a 999 euro al mese e limite massimo di prelievo pari a 250 euro.

La seconda è la carta proposta da N26, una carta virtuale gratuita, con canone annuo pari a zero, appartenente al circuito MasterCard e con la quale si potrà pagare direttamente usando lo smartphone, tramite l’applicazione dedicata.

Tale carta presenta:

un limite di spesa mensile fino a 5.000 euro;

un limite massimo di prelievo fino a 2.500 euro.

