Come trovare il miglior gestore di energia elettrica di Novembre 2021?

Ogni volta che arriva la bolletta della luce tremi? Puoi risparmiare molto sui tuoi consumi energetici se scegli una delle migliori offerte luce del libero mercato. Ecco come puoi trovare il miglior gestore di energia elettrica con i servizi del comparatore di SOStariffe.it , lo strumento gratuito e che non ti impegna all'acquisto confronta per te decine di promozioni.

Rispetto al 2020 una famiglia tipo spenderà per l’energia elettrica quasi il 30% in più, un aumento dovuto alla ripresa delle attività e alla domanda di gas alle stelle. Per famiglia tipo l’ARERA, l’authority per energia, reti e ambienti, intende un gruppo di 3 persone che convive e usa in un anno circa 2700 kWh di energia elettrica. Il conto energetico con i rincari delle materie prime per questa famiglia potrebbe arrivare a quasi 631 euro nel 2021.

Per evitare questo aumento in bolletta puoi passare alle offerte del mercato libero, questi piani ti propongono un prezzo fisso dell’energia elettrica. Si tratta della caratteristica delle tariffe che ti permetterà di non subire le oscillazione dei costi legati all’andamento dei prezzi del mercato all’ingrosso. I clienti del mercato tutelato invece ogni tre mesi vedono i costi dell’energia e del gas.

In ogni caso entro il 1° Gennaio 2023 è stata fissata la data per l’addio definito al servizio di Maggior tutela, entro questo termine quindi i consumatori dovranno passare alle offerte luce e gas del libero mercato. In questa guida ti aiuteremo ad orientarti tra prezzi, condizioni e servizi proposti dagli operatori liberi e a trovare il miglior gestore di energia elettrica di Novembre 2021.

Un valido aiuto in questa ricerca lo avremo dal comparatore di SOStariffe.it, si tratta di uno strumento che raffronta le promozioni luce e che ne confronta ogni aspetto, dai bonus al prezzo dell’energia elettrica. Un servizio molto utile che fornisce questa applicazione è il calcolo della bolletta mensile e del conto annuale, la stima si basa sui consumi annuali da te indicati.

Se non hai a portata di mano una bolletta sulla quale controllare qual è stato il tuo uso energetico nell’anno trascorso puoi rispondere ad alcune domande sulle tue abitudini di consumo. Il sistema ti permette di indicare quali sono gli elettrodomestici che utilizzi di più, quali sono le ore in cui sei in casa e il comune in cui risiedi con la tua famiglia. Puoi anche selezionare altri filtri avanzati: residente o no, tipologia di pagamento (RID; bollettino; ecc…), potenza impianto, voltura o passaggio da un gestore all’altro.

Considera che le promozioni luce si differenziano tra le offerte monorarie e quelle biorarie o triorarie. Le prime sono delle tariffe che ti propongono un unico prezzo dell’energia a prescindere dagli orari di utilizzo della luce, mentre le altre sono delle soluzioni che ti forniscono diversi costi della materia prima in base ai giorni e alle ore della giornata usi elettrodomestici e corrente elettrica Puoi scegliere un piano monorario se trascorri molto tempo a casa, mentre se lavori in ufficio e concentri il tempo che passi nella tua abitazione la sera e nel weekend saranno più adatte le offerte biorarie e triorarie.

Il miglior gestore di energia elettrica

Per passare alle offerte luce del libero mercato dovrai individuare il piano che vuoi attivare, poi dovrai fornire il tuo codice fiscale e i dati personali, inoltre devi selezionare il metodo di pagamento che preferisci. Quest’ultima informazione è determinante per il gestore, quando stipuli un contratto luce o gas infatti l’operatore può chiederti un deposito cauzionale. La somma che viene richiesta è una sorta di garanzia che il provider trattiene per prevenire eventuali danni per morosità dei clienti.

L’ARERA ha stabilito alcune linee guida per poter calcolare quale sia il tetto massimo di questo deposito per i clienti. Le utenze domestiche in genere non superano i 3 kW e i 2700 kWh. La garanzia massima che può esserti richiesta in questi casi sarà pari a 34,50 euro. I dati necessari per stabilire a quanto ammonta la garanzia sono consumi e potenza dell’impianto.

Le promozioni più vantaggiose sono in genere quelle dual fuel, cioè le offerte luce e gas attivate con un unico gestore. I provider tendono ad offrire condizioni più vantaggiose e sconti maggiori a chi decide di attivare entrambe le forniture con un solo operatore.

Le offerte luce del mese

In questa guida ti illustriamo le promozioni energia più convenienti di Novembre 2021 per SOStariffe.it. Per trovarle abbiamo impostato i filtri del comparatore di SOStariffe.it selezionando come profilo una famiglia di 3 persone e come elettrodomestici presenti in casa, forno, frigo e lavatrice.

I gestori con le migliori offerte luce secondo questa ricerca risultano essere:

Alperia;

Edison;

Eni gas e luce;

Sorgenia;

VIVI Energia;

Tate.

Alperia Smile Day & Night

Questo è un piano monorario a prezzo bloccato di Alperia, il costo dell’energia elettrica proposto con questa promozione è di 0,1062 euro al kWh. Il gestore fornisce ai clienti che attivano questa offerta energia da fonti rinnovabili, in particolare in questo caso la corrente elettrica prodotta proviene dalle centrali dell’Alto Adige.

Le caratteristiche di questa promozione sono:

il prezzo bloccato per 12 mesi;

una tariffa di tipo monorario;

energia 100% green dall’Alto Adige;

il pagamento tramite RID.

Con questa offerta potrai risparmiare fino a 229,62 euro in un anno rispetto a quelli che sono gli attuali prezzi dell’energia proposti dal mercato tutelato.

Puoi attivare la promozione o avere maggiori informazioni cliccando sul link.

Edison Sweet Luce

Questa promozione di Edison ti garantisce un costo dell’energia fisso per 24 mesi, l’offerta è riservata a coloro che decidono di attivare con l’operatore sia la fornitura luce che quella gas. La tariffa dual fuel ti propone un prezzo dell’energia elettrica di 0,1490 euro al kWh e ai nuovi clienti del gestore propone un bonus di benvenuto di 250 euro.

Le condizioni della tua offerta energia se scegli questo piano sono:

prezzo bloccato per 24 mesi;

pagamento con RID o carta di credito;

Programma fedeltà EdisonVille con premio di Benvenuto;

assistenza clienti 24/7 e attivazione con Prontissimo Casa.

Con questa promozione puoi risparmiare fino a 163 euro in un anno rispetto al prezzo previsto in Maggior Tutela.

Per avere maggiori informazioni puoi cliccare sul pulsante qui in basso.

Link di Eni gas e luce

Se scegli questa promozione di Eni gas e luce potrai contare su questi sconti e su queste condizioni:

prezzo bloccato per un anno dell’energia (0,08960 euro per kWh);

tariffa di tipo monorario;

pagamento tramite RID oppure bollettino postale;

10 % di sconto sul corrispettivo luce se richiedi bolletta elettronica e RID;

il servizio Genius, una guida per ottimizzare i consumi di energia.

Confrontando la stima dei costi annuali della tua offerta Link e quelli delle attuali promozioni del Servizio di Maggior tutela potresti risparmiare fino a 273 euro l’anno.

Clicca sul link per saperne di più

Sorgenia Next Energy Luce Dual

Puoi attivare questa promozione luce di Sorgenia se scegli di sottoscrivere anche il piano gas con questo gestore. L’offerta Next Energy ti propone un costo della materia prima pari a 0,10381 euro per kWh e il prezzo resterà invariato per 12 mesi. Con questa tariffa puoi scegliere se attivare i pagamenti in RID o con carta di credito.

Se convinci amici e familiari a passare alle promozioni di Sorgenia potrai ottenere sconti in bolletta fino a 3.000 euro e dei buoni Amazon. Il provider offre incentivi anche a coloro che decidono di richiedere la bolletta elettronica. Il risparmio che potrai ottenere rispetto a quelle che sono le offerte luce del mercato tutelato è di 267 euro.

Per avere maggiori informazioni puoi cliccare sul link in basso.

VIVIweb Flex LuceGas Monorario

Un’altra promozione che puoi trovare conveniente è la tariffa dual fuel VIVI Energia. Questa è un’offerta che si può attivare solo online. Rispetto alle altre tariffe analizzate finora, questo è un piano indicizzato, questa espressione significa che il prezzo della luce proposto dal gestore segue il costo dell’energia sul mercato all’ingrosso. Le oscillazioni del prezzo non dipendono però dalle modifiche decise ogni trimestre dall’ARERA.

Le caratteristiche principali del piano sono:

buono da 50 euro per clienti dual fuel;

premi per gli amici che porti in VIVI Energia.

Con questa offerta VIVI Energia potresti risparmiare più di 254 euro l’anno rispetto alle tariffe del mercato a Maggior Tutela.

Cliccando sul link che segue puoi attivare il piano o richiedere più informazioni sulla promozione.

Tate Luce

L’ultima promozione che analizziamo insieme è quella di Tate, si tratta di un’offerta trioraria e quindi ti propone tre prezzi per la componente luce. I costi della tariffa sono:

F1 0,057 euro per kWh;

F2 0,056 euro per kWh;

F3 0,046 euro per kWh.

L’offerta può essere attivata sia con i pagamenti tramite RID che con le carte di credito o di debito. Le condizioni proposte a chi sottoscrive questa promozione sono:

energia verde 100% da fonti rinnovabili;

nessun deposito cauzionale;

applicazione dedicata;

programma Porta gli amici in Tate, con sconti fino a 200 euro in bolletta.

Con i prezzi attuali puoi risparmiare fino a 252 euro all’anno.

Clicca qui in basso per avere maggiori informazioni.

