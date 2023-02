Carta di credito online immediata: le offerte di Febbraio 2023

Offerte in evidenza Carta di Debito Mastercard QUOTA GRATUITA con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Fineco Card Debit QUOTA GRATUITA con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Carta YOU QUOTA GRATUITA con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

La carta di credito è una soluzione easy e smart. Infatti permette di fare acquisti in totale sicurezza, non portando con sé il contante. È facile da usare anche perché in versione virtuale è disponibile nel wallet del proprio smartphone o smartwatch.

La carta di credito online, rispetto alla versione fisica, ha anche il vantaggio di avere un esito immediato alla richiesta, sia che il rimborso sia a saldo o revolving (a rate). Se poi si ha come conto corrente d’appoggio un conto online le verifiche delle banche su patrimonio e reddito sono pressoché istantanee, con un controllo praticamente in tempo reale dell’affidabilità del richiedente. Risultato? Non servono più sette-dieci giorni di attesa per avere una carta di credito con cui pagare le proprie spese.

Con il comparatore per carte di credito di SOStariffe.it vediamo quali sono le migliori offerte di febbraio 2023.

Carte di credito online: migliori proposte di febbraio 2023

CARTA DI CREDITO CANONE ANNUO 1 Cartaimpronta One di Webank canone annuo gratuito 2 Mediolanum Credit Card di Banca Mediolanum canone annuale di 12 euro 3 Carta Classic Widiba di Banca Widiba canone annuale di 20 euro 4 Carta di credito Mastercard Gold di Conto Corrente Arancio di ING canone annuo di 24 euro, ma gratuita in tutti i mesi in cui le spese mensili saranno di almeno 500 euro o con un piano Pagoflex attivo

Vediamo qui di seguito quali siano nel dettaglio le carte di credito in versione virtuale più convenienti attualmente disponibili sul mercato.

Cartaimpronta One di Webank

La versione online ha un collegamento ad Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay, Garmin Pay, Fitbit Pay e Xiaomi Pay: Cartaimpronta One di Webank è una carta di credito con canone gratuito, con un fido mensile minimo di 500 euro e massimo di 7.800 euro. Con appartenenza al circuito Visa o MasterCard, quindi utilizzabile in Italia e all’estero, questa carta si caratterizza per:

pagamenti contactless senza PIN per importi sino a 25 euro;

senza PIN per importi sino a 25 euro; zero commissione sui pagamenti in area Euro;

sui pagamenti in area Euro; monitoraggio delle proprie spese dal sito e dall’ App Webank ;

delle proprie spese dal sito e dall’ ; servizio 3D Secure Code per lo shopping online tramite autorizzazione SMS e codice E-PIN.

Cartaimpronta One è abbinata al conto corrente online di Webank, che prevede un canone di 24 euro l’anno. Questo prodotto bancario è possibile aprirlo in soli tre giorni con lo SPID e con la firma digitale si elimina la carta e si tutela anche l’ambiente. Il conto online di Webank offre anche:

carta di debito internazionale (circuito Maestro e PagoBancomat) a canone gratuito utilizzabile in Italia e all’estero sul circuito Bancomat, Pagobancomat e Maestro;

internazionale (circuito Maestro e PagoBancomat) a canone gratuito utilizzabile in Italia e all’estero sul circuito Bancomat, Pagobancomat e Maestro; carta di debito con collegamenti ad Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay, Garmin Pay, Fitbit Pay ;

; prelievi di contante gratuiti da tutti gli sportelli automatici in Italia e area Euro;

bonifici ordinari in Italia e area SEPA senza commissioni;

domiciliazione gratuita delle bollette;

pagamenti MAV e RAV senza costi;

ricarica cellulare senza commissioni.

Per saperne di più dell’offerta di Webank, segui il link:

SCOPRI CONTO WEBANK »

Mediolanum Credit Card di Banca Mediolanum

Con collegamenti ai principali wallet (Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay) per pagamenti online sicuri, Mediolanum Credit Card ha un canone annuale di 12 euro. Proposta da Banca Mediolanum, ha un fido mensile a partire da 1.500 euro. Appartenente ai circuiti Visa o MasterCard, questa carta, che può essere personalizzata (con la scelta del colore preferito e inserendo una propria fotografia), si caratterizza per:

possibilità di rateizzare i pagamenti per acquisti dai 250 ai 2.400 euro;

impostazione di un limite di acquisto e attivazione di un servizio alert per tenere sotto controllo le spese;

per tenere sotto controllo le spese; selezione delle aree geografiche dove abilitare i pagamenti;

blocco temporaneo di 48 ore in caso di smarrimento tramite App.

Questa carta di credito, disponibile anche in versione fisica, si appoggia a SelfyConto di Banca Mediolanum, conto corrente online con canone zero solo per il primo anno, poi il canone è di 3,75 euro al mese, con la possibilità fino al 31 dicembre 2023 di azzerarlo con la sottoscrizione di un prestito, o un mutuo, o una polizza assicurativa, oppure avendo un patrimonio gestito di almeno 15.000 euro. Per gli under 30 invece è sempre a canone zero.

SelfyConto include:

carta di debito a canone gratuito;

bonifici online senza costi;

prelievi bancomat da altra banca a zero commissioni;

domiciliazione delle bollette senza commissioni;

trading online con 24 mercati nel mondo.

Con SelfyConto c’è anche la possibilità di avere un rendimento del 4% lordo sulle somme vincolate per 6 mesi. L’offerta è valida fino al 28 febbraio 2023 e riservata ai nuovi clienti che, in qualità di primi intestatari, accrediteranno lo stipendio entro il 30 aprile 2023 e richiederanno, entro la stessa data, la costituzione di depositi a tempo della durata di 6 mesi anche a partire da una somma minima di 100 euro.

Per conoscere più dettagli sull’offerta di Banca Mediolanum, clicca al link di seguito:

Scopri Selfyconto Mediolanum »

Carta Classic Widiba di Banca Widiba

Disponibile sia in versione digitale con collegamenti ad Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay che in versione fisica, Carta Classic Widiba di Banca Widiba è una carta vantaggiosa. Ha un fido fino a 1.500 euro al mese e un canone annuo di 20 euro. È dotata di tecnologia contactless e appartiene al circuito Mastercard/Visa.

Sempre disponibile anche in versione online, oltre che fisica, c’è anche Carta Gold Widiba, che ha un limite di spesa fino a 3.000 euro al mese e un canone annuale di 50 euro.

Le due carte di credito si appoggiano a Widiba Start che, se aperto tramite Internet con SPID o webcam entro il 1° marzo 2023, è a canone gratuito per i primi 12 mesi e con un tasso di interesse annuo lordo del 2% sui vincoli a 3, 6 e 12 mesi. Dopo il primo anno il canone del conto è di 3 euro al mese, ma con possibilità di azzerarlo grazie a una serie di sconti. Se invece si hanno meno di 30 anni, il conto è gratuito. Banca Widiba permette anche di ottenere un tasso annuo lordo del 2,5% sui vincoli a 3, 6 e 12 mesi se entro il 30 aprile:

si riceve sul proprio Conto Widiba l’accredito dello stipendio o della pensione;

oppure si riceve un addebito diretto (SDD), ad esempio un’utenza domestica o un altro servizio domiciliato sul conto corrente;

oppure si utilizzi WidiExpress per trasferire il saldo del vecchio conto o i servizi ad esso associati e/o chiuderlo.

In entrambi i casi, l’istituto bancario ricorda ai clienti che i vincoli vanno attivati entro il 18 maggio 2023.

L’offerta di Widiba Start include gratuitamente anche:

carta di debito fisica e virtuale con collegamento con Samsung Pay, Google Pay e Apple Pay;

fisica e virtuale con collegamento con Samsung Pay, Google Pay e Apple Pay; prelievo di contante da ATM pari o superiore a 100 euro su tutte le banche in Italia;

da ATM pari o superiore a 100 euro su tutte le banche in Italia; bonifico ordinario online in 36 Paesi dell’area SEPA;

casella PEC da 1 Giga e firma digitale fino a quando si è cliente della banca;

e firma digitale fino a quando si è cliente della banca; piattaforma per pagamenti F24, MAV, RAV, bollo auto, bollettini e CBILL.

Per conoscere più dettagli dell’offerta di Banca Widiba, segui il link sottostante:

SCOPRI IL CONTO WIDIBA »

Carta di credito Mastercard Gold di Conto Corrente Arancio di ING

Disponibile anche in versione virtuale, oltre che fisica, la carta di credito Mastercard Gold di Conto Corrente Arancio del gruppo bancario olandese ING ha un fido di 1.500 euro al mese. Con collegamento ad Apple Pay e Google Pay, questa carta di credito ha un canone di 24 euro l’anno, un costo che si azzera in tutti quei mesi in cui le spese saranno di almeno 500 euro oppure con un piano Pagoflex attivo per acquisti superiori a 200 euro.

Quali sono i requisiti per avere la carta di credito di Conto Corrente Arancio? Occorre accreditare sul conto lo stipendio o la pensione oppure avere, al momento dell’attivazione, un saldo disponibile di almeno 3.000 euro, in alternativa un saldo medio per un periodo minimo di 30 giorni precedenti la richiesta di attivazione sempre di almeno 3.000 euro.

Come detto questa carta si appoggia a Conto Corrente Arancio, che è sempre gratuito. Con la formula “Modulo Zero Vincoli” si hanno servizi aggiuntivi, ma è a zero spese con l’accredito di stipendio/pensione o entrate mensili di almeno 1.000 euro al mese, altrimenti il canone mensile è di 2 euro.

Conto Corrente Arancio offre:

carta di debito Mastercard inclusa, con collegamenti ad Apple Pay e Google Pay;

Mastercard inclusa, con collegamenti ad Apple Pay e Google Pay; prelievo di contante in Italia e in Europa senza costi;

in Italia e in Europa senza costi; bonifici SEPA fino a 50.000 euro online o al telefono gratuiti;

principali pagamenti MAV, F24, RAV gratuiti;

un modulo di assegni all’anno gratuito.

Aprendo Conto Corrente Arancio entro il 31 marzo 2023 e attivandolo sempre entro quella scadenza, è possibile ottenere un rendimento del 3% lordo senza vincoli per i primi 3 mesi, poi il tasso di interesse sarà dello 0,5% annuo lordo.

Per conoscere l’offerta di Conto Corrente Arancio di ING, segui il link qui sotto:

SCOPRI CONTO CORRENTE ARANCIO »