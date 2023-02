TIM Voce Wi-Fi Calling: come attivare il servizio di chiamate TIM a Febbraio 2023

Con il servizio Voce WiFi potete chiamare anche in assenza di copertura se avete a disposizione una connessione TIM WiFi Casa . Ecco come attivarlo e le migliori offerte per averlo

Offerte in evidenza spusu 10 4.98 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Optima SuperMobile 4.95 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA ho. 6,99 6.99 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

Il nuovo servizio Voce WiFI di TIM permette di ricevere ed effettuare chiamate anche se non c’è copertura da parte delle rete di telefonia mobile nel momento in cui sia disponibile una connessione TIM WiFi Casa (privata o pubblica). Il servizio al momento non è invece abilitato per le reti aziendali. Il collegamento avviene in automatico alla rete registrata più vicina. Il costo delle chiamate segue quello previsto dal proprio piano tariffario e la qualità dell’audio è sempre garantita grazie all’unione della tecnologia Voice over WiFi (VoWiFi) e VoLTE. Non serve scaricare un’app, il servizio è automaticamente supportato dalla maggior parte degli smartphone. I clienti TIM che possiedono uno dei modelli compatibili riceveranno in automatico un SMS di invito per provare il nuovo servizi.

Verifica la tua copertura Inserisci il tuo indirizzo e scopri se sei raggiunto da fibra o ADSL Prosegui Verifica la copertura e confronta le offerte Abbiamo preso in carico la tua richiesta! Un nostro esperto ti contatterà per aiutarti a trovare l'offerta giusta per te. Errore Riprova ad effettuare la richiesta.

Tutti i dispositivi compatibili con Voce WiFi

Samsung Galaxy A22

Samsung Galaxy A32

Samsung Galaxy A52 5G

Samsung Galaxy A52s 5G

Samsung Galaxy S20 5G

Samsung Galaxy A53 5G

Samsung Galaxy M22

Samsung Galaxy M23 5G

Samsung Galaxy Note10 Lite

Samsung Galaxy S20 5G

Samsung Galaxy S20 Plus 5G

Samsung Galaxy S20 Ultra 5G

Samsung Galaxy S21

Samsung Galaxy S21 Plus

Samsung Galaxy S21 Ultra 5G

Samsung Galaxy S21 FE

Samsung Galaxy S21 FE (new)

Samsung Galaxy S22

Samsung Galaxy S22 Plus

Samsung Galaxy S22Ultra

Samsung Galaxy S23

Samsung Galaxy S23 Plus

Samsung Galaxy XCover Pro

Samsung Galaxy S23Ultra

Samsung Galaxy Z Flip3 5G

Samsung Galaxy Z Flip4 5G

Samsung Galaxy Z Fold3 5G

Samsung Galaxy Z Fold4 5G

Xiaomi 12 Pro

Xiaomi 12

Xiaomi 12t

Xiaomi 12 Lite

Oppo A17

Le migliori offerte mobile e TIM WiFi Casa di febbraio 2023

Offerte TIM mobile

Minuti e SMS Gigabyte Prezzo mensile 1 TIM Power Supreme Web Easy illimitati 150 GB in 4G con TIM Ricarica automatica primo mese gratis, poi 7,99 euro 2 TIM Power Special Web Easy illimitati 150 GB in 4G con TIM Ricarica automatica primo mese gratis, poi 9,99 euro 3 TIM 5G Power Famiglia (solo clienti fisso) illimitati illimitati in 5G con TIM Unica primo mese gratis, poi 9,99 euro 4 TIM Young (solo under 25) illimitati 100 GB in 5G con TIM Ricarica Automatica primo mese gratis, poi 9,99 euro 5 TIM 5G Power Smart illimitati 50 GB in 5G con TIM Ricarica Automatica primo mese gratis, poi 14,99 euro

Per poter utilizzare il servizio Voce WiFi si deve essere ovviamente clienti di TIM per la telefonia mobile e la rete fissa. Se ancora non avete attivato un piano per il cellulare a febbraio potete scegliere tra tante tariffe per tutti i gusti. Per confrontarle a costo zero e trovare quella più conveniente per le vostre reali esigenze potete utilizzare il comparatore di SOStariffe.it. Il nostro sistema totalmente gratuito vi fornirà una panoramica completa delle tariffe migliori in base alle vostre abitudini di consumo.

La tariffa giusta per te Quanti Minuti? A consumo A consumo 200 500 Illimitati Quanti SMS? A consumo A consumo 50 100 Illimitati Quanti GB? Almeno 1 GB 1 10 30 50+ CONFRONTA Errore Riprova ad effettuare la richiesta.

Le migliori promozioni del mese per il mobile di TIM sono le seguenti:

1. TIM Power Supreme Web Easy include minuti e SMS illimitati e 150 GB con TIM Ricarica Automatica per navigare in 4G a 7,99 euro al mese. Con acquisto online il primo mese e attivazione sono offerti da TIM. SIM a 25 euro con 20 euro di traffico incluso. In roaming in Ue avete inclusi 8 GB. La tariffa è riservata ai clienti di Iliad o alcuni operatori virtuali come Postemobile, Coop Voce e Fastweb Mobile con richiesta di portabilità, che viene eseguita gratuitamente dall’operatore.

Attiva TIM Power Supreme Web Easy »

2. TIM Power Special Web Easy include minuti e SMS illimitati e 150 GB con TIM Ricarica Automatica per navigare in 4G a 7,99 euro al mese. Con acquisto online il primo mese e attivazione sono offerti da TIM. SIM a 25 euro con 20 euro di traffico incluso. In roaming in Ue avete inclusi 10 GB. La tariffa è riservata ai clienti di Iliad o alcuni operatori virtuali come Postemobile, Coop Voce e Fastweb Mobile.

Attiva TIM Power Special Web Easy »

3. TIM 5G Power Famiglia include minuti, SMS e Giga illimitati per navigare in 5G con TIM Unica a 9,99 euro al mese. Con acquisto online il primo mese e attivazione sono offerti da TIM. SIM a 25 euro con 20 euro di traffico incluso. La tariffa è riservata a chi ha già la rete fissa con l’operatore.

Attiva TIM 5G Power Famiglia »

4. TIM Young include minuti e SMS illimitati e 100 GB con TIM Ricarica Automatica per navigare in 5G fino a 2 Gbps in download a 9,99 euro al mese. Con acquisto online il primo mese per i nuovi clienti è offerto da TIM così come l’attivazione. SIM a 25 euro con 20 euro di traffico incluso. In roaming in Ue avete inclusi 20 GB. Con questa offerta riservata agli Under 25 avete anche l’ascolto senza consumare dati di tutti i brani di TIMMUSIC. Potete poi arricchirla acquistando una o più delle seguenti opzioni aggiuntive:

50 GB aggiuntivi a 99 cent in più al mese

100 GB di backup su Google One per 3 mesi a 1,99 euro in più al mese

TIM Games con più di 200 giochi per console su smartphone e TV a 5 euro in più al mese

TIM One Number per utilizzare lo stesso numero su smartphone e smartwatch a 99 cent in più al mese

Attiva TIM Young 5G »

5. TIM 5G Power Smart con minuti e SMS illimitati e 50 GB con TIM Ricarica Automatica per navigare in 5G fino a 2 Gbps in download fino a 2 Gbps in download a 14,99 euro al mese. Con acquisto online il primo mese per i nuovi clienti è offerto da TIM così come l’attivazione. SIM a 25 euro con 20 euro di traffico incluso. In roaming in Ue avete inclusi 14 GB. Con questa offerta avete anche accesso prioritario alla rete dell’operatore, 100 GB di backup su Google One (poi si rinnova a 1,99 euro al mese) e la protezione di TIM Safe Web Plus per tutti i dispositivi connessi alla rete.

Attiva TIM 5G Power Smart

Se avete già la linea fissa con TIM potete attivare gratuitamente TIM Unica e avere ogni mese Giga illimitati per tutte le SIM della famiglia (massimo 6 anche se non intestate al titolare della connessione di casa). La promozione è gratuita e resta valida fino a quando non si disattiva la linea fissa. Il pagamento è previsto solo con domiciliazione in bolletta tramite TIM Ricarica Automatica. Con TIM Unica avete anche 3 mesi di TIMVISION con Disney+ e 6 mesi di Amazon Prime (poi si rinnova a 9,99 euro al mese), sconti su alcuni smartphone per chi mantiene la linea mobile per 30 mesi e una seconda SIM con offerta TIM 5G Power a partire da 9,99 euro al mese.

Le offerte TIM WiFi Casa con anche una SIM mobile inclusa

Offerte TIM fisso Navigazione Chiamate Costo mensile 1 Premium Base fino a 1 Gbps in FTTH a consumo 24,90 euro 2 TIM Wi-Fi Power Smart fino a 2,5 Gbps in FTTH illimitate solo online 29,90 euro 3 TIM WiFi + 5 GB Power fino a 2,5 Gbps in FTTH non incluse 39,90 euro 4 TIM WiFi Power Smart + Mobile

fino a 1 Gbps in FTTH illimitate solo online 24,90 euro con attiva SIM mobile da almeno 9,99 euro

Se invece non avete ancora la rete fissa con TIM potete scegliere tra diverse offerte fibra ottica per navigare alla massima velocità sulla rete FTTH (Fiber to the Home) o in alternativa sulla fibra misto rame o FTTC (Fiber to the Cabinet). L’accesso tra una o l’altra tecnologia dipende dalla copertura, che potete verificare gratis cliccando qui. Le migliori offerte fisso del mese sono:

Premium Base con inclusa una connessione senza limiti fino a 1 Gbps in download in FTTH, chiamate a consumo e attivazione a 24,90 euro al mese

con inclusa una connessione senza limiti fino a 1 Gbps in download in FTTH, chiamate a consumo e attivazione a TIM Wi-Fi Power Smart con inclusa una connessione senza limiti fino a 1 Gbps in download e 300 Mbps in upload in FTTH, chiamate illimitate con acquisto online, modem TIM Hub+, TIM Safe Web Plus e un anno di assistenza imprevisti TIM Protezione Casa in regalo a 29,90 euro al mese . Chi è già cliente mobile di TIM può avere questa offerta a 24,90 euro al mese . Attivazione a 19,90 euro.

con inclusa una connessione senza limiti fino a 1 Gbps in download e 300 Mbps in upload in FTTH, chiamate illimitate con acquisto online, modem TIM Hub+, TIM Safe Web Plus e un anno di assistenza imprevisti TIM Protezione Casa in regalo a . Chi è già cliente mobile di TIM può avere questa offerta a . Attivazione a 19,90 euro. TIM WiFi + 5G Power con inclusa una connessione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download e 1 Gbps in upload in FTTH (suddivisi tra porte Ethernet e Wi-Fi), modem TIM HUB+ Executive, assistenza dedicata al 187 con possibilità di ricevere un bonus in bolletta per ogni intervento che non vi ha soddisfatto e 2 SIM mobili (la prima con minuti e SMS illimitati e 5 GB a 9,99 euro al mese e la seconda con 5 GB a 5 euro al mese) a 39,90 euro al mese . Attivazione a 19,90 euro.

con inclusa una connessione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download e 1 Gbps in upload in FTTH (suddivisi tra porte Ethernet e Wi-Fi), modem TIM HUB+ Executive, assistenza dedicata al 187 con possibilità di ricevere un bonus in bolletta per ogni intervento che non vi ha soddisfatto e 2 SIM mobili (la prima con minuti e SMS illimitati e 5 GB a 9,99 euro al mese e la seconda con 5 GB a 5 euro al mese) a . Attivazione a 19,90 euro. TIM WiFi Power Smart + Mobile con inclusa una connessione senza limiti fino a 1 Gbps in download e 300 Mbps in upload in FTTH, chiamate illimitate con acquisto online, modem TIM Hub+, TIM Safe Web Plus e un anno di assistenza imprevisti TIM Protezione Casa in regalo a 24,90 euro al mese con attiva un’offerta mobile da almeno 9,99 euro al mese. Attivazione a 19,90 euro.

Attiva la fibra ottica di TIM »

« notizia precedente Carta di credito online immediata: le offerte di Febbraio 2023