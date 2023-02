Samsung Galaxy S23: prezzo, caratteristiche e offerte per averlo a rate

Scopri le migliori offerte smartphone incluso per avere Samsung Galaxy S23 a rate a febbraio. Nell'articolo tutti i dettagli su caratteristiche tecniche e prezzi per i diversi modelli

Samsung Galaxy S23 è tra i candidati come migliore smartphone dell’anno. L’azienda coreana ha lavorato per rendere il suo prodotto di punta ancora più performante e accattivante non solo dal punto di vista estetico ma anche di quello delle funzioni. Il modo migliore per acquistarlo è quello di attivare un’offerta telefono incluso, in quanto si possono associare le rate necessarie a un piano mobile e riceverlo poi comodamente a casa. Se non siete soddisfatti dell’acquisto entro 14 giorni dal ritiro potete sempre esercitare il diritto di ripensamento e riconsegnarlo al vostro operatore di telefonia mobile. Per confrontare le proposte dei vari gestori e trovare quella più conveniente per voi vi consigliamo di utilizzare gratuitamente il comparatore di SOStariffe.it.

Samsung Galaxy S23: caratteristiche tecniche per tutti i modelli

Caratteristiche tecniche Samsung Galaxy S23 Samsung Galaxy S23+ Samsung Galaxy S23 Ultra Display AMOLED 2X (2340 x 1080 di risoluzione) FHD+ da 6,1″ AMOLED 2X (2340 x 1080 di risoluzione) FHD+ da 6,6″ AMOLED 2X (3088 x 144 di risoluzione) QHD+ da 6,8″ Fotocamera tripla da 50+10+12 MP tripla da 50+10+12 MP quadrupla da 200+10+12+10 MP Batteria 3.900 mAh 4.700 mAh 5000 mAh Supporto al 5G Sì Sì Sì

Samsung Galaxy S23 ha un display AMOLED 2X (2340 x 1080 di risoluzione) FHD+ da 6,1″ con certificazione IP68 per la protezione contro polvere e acqua. Le sue dimensione sono di 146.3 x 70.9 x 7.6 mm mentre il peso è di 168 g. Lo smartphone è poi alimentato da un processore Octa Core Qualcomm SM8550. La RAM è da 8 GB a cui si aggiungono fino a 256 GB di memoria a disposizione dell’utente. Il comparto fotografico si compone di una fotocamera anteriore da 12 MP e di un sistema principale a tripla fotocamera 50+10+12 MP. La batteria è da 3.900 mAh. Per l’autenticazione si utilizza un lettore di impronte a ultrasuoni. Il telefono è disponibile nella modalità Dual SIM + eSIM. Il sistema operativo è Android 13.

Samsung Galaxy S23+ si differenzia per uno schermo più ampio da 6,6″ e una batteria maggiormente capiente da 4.700 mAh. Samsung Galaxy S23 Ultra invece si caratterizza per un display da 6,8″ QHD+ (3088 x 1440 di risoluzione), quadrupla fotocamera posteriore da 200+10+12+10 MP e batteria da 5.000 mAh.

Offerte TIM per avere Samsung Galaxy S23 a rate a febbraio 2023

Offerte TIM con telefono incluso

Minuti e SMS Gigabyte Prezzo mensile 1 TIM Power Supreme Web Easy illimitati 150 GB in 4G con TIM Ricarica automatica primo mese gratis, poi 7,99 euro 2 TIM Power Special Web Easy illimitati 150 GB in 4G con TIM Ricarica automatica primo mese gratis, poi 9,99 euro 3 TIM 5G Power Famiglia (solo clienti fisso) illimitati illimitati in 5G con TIM Unica primo mese gratis, poi 9,99 euro 4 TIM Young (solo under 25) illimitati 100 GB in 5G con TIM Ricarica Automatica primo mese gratis, poi 9,99 euro 5 TIM 5G Power Smart illimitati 50 GB in 5G con TIM Ricarica Automatica primo mese gratis, poi 14,99 euro

Con TIM potete avere Samsung Galaxy S3 al prezzo di 27 euro al mese per 30 rate. Se preferite Samsung Galaxy S23+ il costo è invece di 36 euro al mese per 30 rate mentre per Samsung Galaxy S23 Ultra sale a 42 euro al mese per 30 rate. Il pagamento è previsto con carta di credito (non sono accettate carte prepagate o di debito anche se abilitate agli acquisti online) a cui abbinare anche un finanziamento TIMFin (TAEG 0,00%, salvo approvazione) con vincolo di 30 mesi. Se siete già clienti dell’operatore per la rete fissa potete anche addebitare le rate direttamente in bolletta.

La consegna di Samsung Galaxy S23 è gratuita e si completa entro pochi giorni lavorativi ma potete scegliere anche di ritirarlo personalmente in uno degli oltre 200 punti vendita di TIM che aderiscono all’iniziativa sparsi per l’Italia. Con TIM Rivaluta Smartphone potete poi ottenere uno sconto sulle rate del finanziamento dando in permuta all’operatore un vecchio smartphone. Le migliori offerte di TIM a cui abbinare un telefono sono:

1. TIM Power Supreme Web Easy con minuti e SMS illimitati e 150 GB in 4G con TIM Ricarica Automatica a 7,99 euro al mese. Acquistandola online il primo mese e attivazione sono gratuiti. La SIM costa 25 euro con 20 euro di traffico incluso. In Ue avete 8 GB per navigare in roaming. Questa offerta è disponibile per chi arriva da Iliad o alcuni MVNO selezionati con portabilità gratuita del numero di telefono.

Attiva TIM Power Supreme Web Easy »

2. TIM Power Special Web Easy include minuti e SMS illimitati e 150 GB in 4G con TIM Ricarica Automatica a 9,99 euro al mese. Acquistandola online il primo mese e attivazione sono gratuiti. La SIM costa 25 euro con 20 euro di traffico incluso. In Ue avete 10 GB per navigare in roaming. Questa offerta è disponibile per chi arriva da Iliad o alcuni MVNO selezionati con portabilità gratuita del numero di telefono.

Attiva TIM Power Special Web Easy »

3. TIM 5G Power Famiglia con minuti, SMS e Giga illimitati in 5G con TIM Unica a 9,99 euro al mese. Acquistandola online il primo mese e attivazione sono gratuiti. La SIM costa 25 euro con 20 euro di traffico incluso. Questa offerta è disponibile solo per chi ha anche la rete fissa con TIM e se la disattiva si hanno inclusi solo 5 GB. Il pagamento è previsto con domiciliazione in bolletta tramite TIM Ricarica Automatica.

Attiva TIM 5G Power Famiglia »

4. TIM Young con minuti e SMS illimitati e 100 GB in 5G con TIM Ricarica Automatica fino a 2 Gbps in download a 9,99 euro al mese. Acquistandola online il primo mese è gratuito per i nuovi clienti e anche l’attivazione. La SIM costa 25 euro con 20 euro di traffico incluso. In Ue avete 20 GB per navigare in roaming. Questa offerta è disponibile solo per gli Under 25 e include anche tutto il catalogo di TIMMUSIC da ascoltare senza consumare dati. Potete poi aggiungere le seguenti opzioni:

50 GB aggiuntivi a 99 cent in più al mese

100 GB di backup su Google One per 3 mesi a 1,99 euro in più al mese

TIM Games con più di 200 giochi per console su smartphone e TV a 5 euro in più al mese

TIM One Number per utilizzare lo stesso numero su smartphone e smartwatch a 99 cent in più al mese

Attiva TIM Young 5G »

5. TIM 5G Power Smart con minuti e SMS illimitati e 50 GB con TIM Ricarica Automatica per navigare con accesso prioritario alla rete dell’operatore fino a 2 Gbps in download a 14,99 euro al mese. Acquistandola online il primo mese è gratuito per i nuovi clienti e anche l’attivazione. La SIM costa 25 euro con 20 euro di traffico incluso. In Ue avete 14 GB per navigare in roaming. L’offerta include anche 100 GB di memoria su Google One per 3 mesi (poi si rinnova a 1,99 euro al mese) e TIM Safe Web Plus. Con TIM Unica avete Giga illimitati ogni mese e la possibilità di avere una seconda SIM con TIM 5G Power Smart a 9,99 euro al mese.

Attiva TIM 5G Power Smart

Offerte WindTre per avere Samsung Galaxy S23 a rate a febbraio 2023

Offerte WindTre con telefono incluso Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile Protect Junior+ 5G con Easy Pay minuti illimitati e 200 SMS 150 GB in 5G 10,99 euro Protect 5G con Easy Pay minuti illimitati e 200 SMS 200 GB in 5G 18,99 euro

WindTre permette di acquistare Samsung Galaxy S23 a rate a partire da 21,99 euro al mese. I prezzi di partenza di Samsung Galaxy S23+ e Samsung Galaxy S23 Ultra son invece rispettivamente di 27,99 euro al mese e 32,99 euro al mese. Questo operatore prevede un vincolo di permanenza minimo da 24 a 30 mesi e con le sue offerte della famiglia Smart Pack include anche un’assicurazione contro il furto con Europ Assistance che può coprire fino al 90% del valore del telefono.

Il ritiro di Samsung Galaxy S23 avviene solo in negozio ed è richiesto un contributo una tantum di 4,99 euro per l’abbinamento del telefono al piano mobile. Con Easy Pay potete addebitare il costo del piano su conto corrente e carta di credito e avere inclusi più Giga rispetto al pagamento su credito residuo. Le due tariffe Smart Pack oggi disponibili sono:

Protect Junior+ 5G con Easy Pay con minuti illimitati e 200 SMS e 150 in 5G a 10,99 euro al mese . L’offerta è riservata agli Under 14 e include anche l’app WindTre Family Protect. L’attivazione di 49,99 euro si può dividere in 24 rate da 1,80 euro al mese più 6,99 euro una tantum. La SIM costa 10 euro

con minuti illimitati e 200 SMS e a . L’offerta è riservata agli e include anche l’app WindTre Family Protect. L’attivazione di 49,99 euro si può dividere in 24 rate da 1,80 euro al mese più 6,99 euro una tantum. La SIM costa 10 euro Protect 5G con Easy Pay con minuti illimitati e 200 SMS e 200 in 5G a 18,99 euro al mese. L’attivazione di 49,99 euro si può dividere in 24 rate da 1,80 euro al mese più 6,99 euro una tantum. La SIM costa 10 euro

Confronta le offerte di WindTre »

Offerte Vodafone per avere Samsung Galaxy S23 a rate a febbraio 2023

Offerte Vodafone con telefono incluso Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile 1 Infinito Black Edition illimitati (+1000 minuti Extra Ue e 5 GB in roaming + 500 minuti) illimitati in 5G alla massima velocità 39,99 euro con Smart Pay

Con Vodafone potete avere Samsung Galaxy S23 a partire da 25,99 euro al mese per 24 rate o Samsung Galaxy S23+ a 35,99 euro al mese per 24 rate. Per entrambi i modelli è previsto un acconto di 99,99 euro una tantum. Samsung Galaxy S23 Ultra invece ha un costo di partenza di 37,99 euro al mese per 24 rate più un anticipo di 199,99 euro. La consegna del telefono è gratuita e avviene entro pochi giorni lavorativi in tutta Italia. Grazie al servizio Vodafone Smart Change potete far valutare un vecchio cellulare in negozio e scegliere se consegnarlo all’operatore e ricevere l’accredito direttamente sul conto o ricevere un buono sconto per l’acquisto di Samsung Galaxy S23. Per avere questo modello al prezzo più basso dovete attivare:

Infinito Black Edition con minuti (1000 minuti extra Ue + 500 minuti e 5G in roaming), SMS e Giga illimitati in 5G alla massima velocità a 39,99 euro al mese con Smart Pay. E’ incluso anche un mese di Rete Sicura, che poi si disattiva in automatico. Attivazione a 6,99 euro per i nuovi clienti.

Confronta le offerte di Vodafone »

Con Smart Pay si attiva il pagamento automatico su conto corrente o carta di credito. In questo modo non solo non dovrete più acquistare una ricarica manuale ma con le offerte Infinito avete anche incluso il Vodafone Club+. Il programma fedeltà prevede 10 GB aggiuntivi al mese, 3 mesi di Audible, sconti su dispositivi elettronici nei negozi dell’operatore o per marchi come Pulsee, Amazon.it e altri. In più avete anche 6 mesi di Infinity+ per seguire 104 partite di Champions League.

Offerte Fastweb per avere Samsung Galaxy S23 a rate a febbraio 2023

Offerte Fastweb con telefono incluso Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile 1. Fastweb Mobile minuti illimitati e 100 SMS 150 GB in 5G 7,95 euro

Fastweb permette di prenotare online il vostro Samsung Galaxy S23 a partire da 30,97 euro al mese per 30 rate. Il prezzi di partenza di Samsung Galaxy S23+ e Samsung Galaxy S23 Ultra sono invece rispettivamente di 39,30 euro al mese per 30 rate e 47,63 euro al mese per 30 rate. In negozio potete poi richiedere un finanziamento Findomestic a tasso zero in 20 o 30 mesi (TAN FISSO 0% – TAEG 0%, salvo approvazione). Potete abbinare il telefono alla seguente offerta:

Fastweb Mobile con minuti illimitati, 100 SMS e 150 GB in 5G a 7,95 euro al mese. Acquistandola online l’attivazione è gratuita mentre la SIM costa 10 euro. L’offerta include anche i corsi e workshop della Fastweb Digital Academy. In Ue avete 8 GB per navigare in roaming.

Attiva Fastweb Mobile »