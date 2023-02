Internet seconda casa: le offerte fino a 300 giga per navigare con saponetta

La saponetta Internet è un’opzione funzionale per navigare in Rete in mobilità o quando si è nella seconda casa: ecco la mappa delle migliori offerte attivabili a Febbraio 2023 per coniugare connettività Wi-Fi, tanti Giga e top performance di velocità a prezzi accessibili.

Dagli amanti della neve che scelgono di trascorrere le vacanze invernali in montagna (12 milioni di italiani nel primo trimestre 2023, secondo l’Osservatorio Confcommercio-Swg) a quelli da poco rientrati dal break di Carnevale (4,4 milioni, con permanenza media da 2 a 4 notti): per tutti, avere una connessione Internet in modalità Wi-Fi è un requisito indispensabile per navigare pur in assenza della rete fissa della propria abitazione.

Una delle soluzioni più gettonate per connettersi al web con una rete senza fili, specialmente quando si trascorre un periodo di relax nella seconda casa, è la saponetta Internet, detta anche saponetta Wi-Fi. Che cos’è? È un router portatile che, utilizzando un’apposita SIM Internet mobile, permette di connettersi in modalità hotspot, consentendo a più dispositivi (tablet, smartphone e Pc) di “agganciarsi” con il wireless, accendendo così all’Internet senza fili.

Definito “saponetta” per la sua forma (un parallelepipedo dagli angoli smussati), questo device è dotato di una batteria integrata che consente il funzionamento anche senza il collegamento alla rete elettrica.

Grazie al comparatore di SOStariffe.it, abbiamo setacciato le offerte Internet mobile proposte dagli operatori telefonici a febbraio 2023 e individuato quelle più competitive sulla base di alcuni criteri, dall’elevata dotazione di Giga (300 al mese) alla velocità di navigazione, fino al prezzo.

Le offerte SIM mobile per connettersi in Rete con saponetta a Febbraio 2023

NOME DEL PROVIDER NOME DELL’OFFERTA CARATTERISTICHE COSTO MENSILE PosteMobile 300% Digital 300 Giga in 4G+

navigazione a 300 Mbps in download

10 euro una tantum di attivazione (in promo fino al 5 marzo 2023) 8,99 euro PosteMobile Creami Extra WOW 300 300 Giga in 4G+

navigazione a 300 Mbps in download

10 euro una tantum di attivazione 11,99 euro iliad Dati 300 300 Giga in 4/4G+

navigazione a 390 Mbps in download

9,99 euro una tantum per acquisto SIM 13,99 euro

Di seguito le offerte Internet mobile che mettono a disposizione una SIM con una dotazione internet di 300 Giga al mese che può essere inserita nella saponetta così da navigare in mobilità e in totale libertà.

Qualora si sia alla ricerca di SIM con un traffico dati differente da quelli analizzati, è possibile personalizzare la propria “classifica della convenienza” impostando i filtri integrati del comparatore di SOStariffe.it sulla base delle proprie necessità di navigazione in Rete. Clicca sul widget qui sotto per accedere direttamente alla configurazione dei propri parametri:

300% Digital di PosteMobile

Questa esclusiva online di PosteMobile (valida fino al 5 marzo 2023) offre una SIM ricaricabile con una dotazione di 300 Giga in 4G+ al mese al costo di 8,99 euro al mese (anziché 9,99 euro al mese).

Altre caratteristiche dell’offerta includono:

velocità di navigazione fino a 300 Mbps in download ;

; 10 euro una tantum per attivazione della SIM (anziché 15 euro in promozione fino al 5 marzo);

per attivazione della SIM (anziché 15 euro in promozione fino al 5 marzo); servizi inclusi gratuiti: “Ti cerco” e “Richiama ora”, avviso di chiamata e controllo del credito residuo;

navigazione hotspot inclusa per collegare altri dispositivi senza costi aggiuntivi;

8,19 GB al mese in roaming per la navigazione in Europa.

Le chiamate e gli SMS sono a consumo (18 centesimi al minuto e 18 centesimi a SMS). Tuttavia, utilizzando meno di 100 Giga dei 300 in dotazione ogni mese, si possono ottenere 20 credit di bonus utilizzabili per effettuare chiamate o inviare SMS secondo la seguente formula: 1 credit corrisponde a 1 minuto di chiamata o a 1 SMS. I credit non utilizzati nel mese non sono cumulabili con quelli del mese successivo. Superata la soglia di 300 Giga prevista dal piano, entro il mese di validità dell’offerta, la navigazione Internet sarà bloccata. Sarà comunque possibile navigare grazie all’opzione Giga Extra, con 1 Giga in più a 1,99 euro.

Clicca al link di seguito per conoscere ulteriori dettagli su questa offerta:

Creami Extra WOW 300 di PosteMobile

Al costo mensile di 11,99 euro, questa promozione mette a disposizione 300 Giga in 4G+ al mese, con una navigazione fino a 300 Mbps in download. Destinata a clienti privati e titolari di partita IVA, questa offerta di PosteMobile si caratterizza per:

credit illimitati per chiamate e SMS;

per chiamate e SMS; costo di attivazione: 10 euro una tantum per la SIM e 20 euro come prima ricarica, comprensiva del primo canone;

per la SIM e 20 euro come prima ricarica, comprensiva del primo canone; servizi inclusi gratuiti: “Ti cerco” e “Richiama ora”, avviso di chiamata e controllo del credito residuo;

navigazione hotspot inclusa per collegare altri dispositivi senza costi aggiuntivi;

10,92 GB al mese in roaming per la navigazione in Europa.

Tutti i dettagli su questa promozione sono consultabili cliccando sul bottone verde qui sotto:

Dati 300 di iliad

Con una tariffa di 13,99 euro al mese, a cui aggiungere 9,99 euro per l’acquisto della SIM (con attivazione inclusa), è vantaggiosa anche l’offerta iliad Dati 300. Per quanto concerne la connessione a Internet, questa soluzione consente una navigazione in modalità Wi-Fi fino a 300 GB al mese in 4G e in 4G+. Superato questo tetto, è possibile continuare a navigare spendendo 0,90 euro ogni 100 MB, previo espresso consenso del cliente.

La soluzione ricaricabile iliad Dati 300 offre anche:

possibilità di utilizzare l’hotspot per la connessione di più device;

controllo del credito residuo;

piano tariffario;

velocità di navigazione: 390 Mbps in download;

in download; chiamate ed SMS in Italia ed Europa a 0,28€/minuto e 0,28€/SMS.

C’è da ricordare che se si viaggia in Europa, con iliad Dati 300 si possono avere minuti 13 GB dedicati in roaming in Europa. Per conoscere l’offerta iliad Dati 300, il link di riferimento è il seguente:

